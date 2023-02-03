«Запах — вот что отличается»: звезда «Реальных пацанов» и «Сеструхи» Антон Богданов — о том, как он оказался за решеткой

— После «Реальных пацанов» у вас сложился определенный образ — такого простого «уличного» парня, компанейского и слегка хулиганистого. А какой Антон Богданов в «Сеструхе»?

- «Реальные пацаны» были так давно… После них я снимался в блокбастерах и создавал там совершенно другой образ. А в «Сеструхе» — уже следующий Антон Богданов, новый. Возможно, есть что-то общее в провинциальных «Реальных пацанах» и Вадиме из «Сеструхи», который приехал из своего небольшого городка в Москву. Предприимчивость, шустрость, горящие глаза, постоянный «движ»…

Но вообще-то я старался сделать совершенно другого человека. Антоха из «Реальных пацанов» — это, так скажем, уличный подросток. А Вадим в «Сеструхе» — предприимчивый парень, далеко не бедный владелец ночного клуба. Словом, что-то общее между ними есть, но я постарался не «плагиатить» сам себя.

— Что во время съемок «Сеструхи» было самым смешным, а что — самым трудным?

— Знаете, когда снимаются комедии, каждый день на площадке проходит с юмором. Что касается самого тяжелого… Тяжело было, скорее, морально. Большую часть сериала я снимался в тюремной камере. Это заставляет задуматься о многом, например, о том, что лучше все-таки закон не нарушать. Если находиться в камере 24/7 — вполне можно и с ума сойти. Это меня тяготило.

А из веселого — начало сериала. Тогда мой герой еще был на свободе и руководил ночным клубом. И это, конечно, было одно удовольствие! Красивые женщины, громкая музыка — как будто на вечеринке.