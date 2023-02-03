«Запах — вот что отличается»: звезда «Реальных пацанов» и «Сеструхи» Антон Богданов — о том, как он оказался за решеткой

Антон Богданов хорошо знаком нашим зрителям: его карьера началась с сериала «Реальные пацаны», в котором он сыграл одну из главных ролей. Потом были другие проекты — «Джентльмены, удачи!», «Елки», «Т-34»…
И вот теперь он появится в новом сериале — «Сеструха». Герой Антона Богданова — владелец ночного клуба, который оказался за решеткой, и теперь спасать бизнес предстоит его сестре, живущей в глубинке и незнакомой со столичной гламурной жизнью. «Сеструху» Наташу сыграла Ольга Картункова.
Тeleprogramma.pro побеседовала с Антоном Богдановым о том, как его снимали в тюремной камере, какие фильмы и сериалы он любит смотреть и какое отношение имеет к ночным клубам (спойлер — самое непосредственное).
Кадр из сериала «Сеструха». Фото: телеканал «Пятница!»
— Антон, как вам работалось с Ольгой Картунковой?
— Прекрасно работалось! Ольга — сильная, смелая, веселая, харизматичная женщина. Сцены, которые мы с ней играли вместе, получились очень смешными! Мы с ней дополняли друг друга, придумывали какие-то забавные моменты, много импровизировали на площадке.
— А вообще вы всегда после участия в каком-то проекте смотрите то, что в итоге получилось?
— Иногда смотрю. Если успеваю. До некоторых сериалов, правда, до сих пор руки не дошли. А полнометражные фильмы, конечно, смотрю — хожу на премьеры. «Сеструху» на «Пятнице!» обязательно посмотрю, мне этот проект очень понравился.
— С кем из партнеров по съемочной площадке сложились особенно дружеские отношения?
— Все ребята хорошие. С Ольгой сложились дружеские отношения… Степан Девонин, который играл моего адвоката, классный парень и прекрасный комедийный актер, очень сильный. Понимаете, суть моей роли в том, что я все время сижу в камере, поэтому я либо один в кадре, либо с Ольгой Картунковой.
Фото: кадр из сериала «Реальные пацаны»
— После «Реальных пацанов» у вас сложился определенный образ — такого простого «уличного» парня, компанейского и слегка хулиганистого. А какой Антон Богданов в «Сеструхе»?
- «Реальные пацаны» были так давно… После них я снимался в блокбастерах и создавал там совершенно другой образ. А в «Сеструхе» — уже следующий Антон Богданов, новый. Возможно, есть что-то общее в провинциальных «Реальных пацанах» и Вадиме из «Сеструхи», который приехал из своего небольшого городка в Москву. Предприимчивость, шустрость, горящие глаза, постоянный «движ»…
Но вообще-то я старался сделать совершенно другого человека. Антоха из «Реальных пацанов» — это, так скажем, уличный подросток. А Вадим в «Сеструхе» — предприимчивый парень, далеко не бедный владелец ночного клуба. Словом, что-то общее между ними есть, но я постарался не «плагиатить» сам себя.
— Что во время съемок «Сеструхи» было самым смешным, а что — самым трудным?
— Знаете, когда снимаются комедии, каждый день на площадке проходит с юмором. Что касается самого тяжелого… Тяжело было, скорее, морально. Большую часть сериала я снимался в тюремной камере. Это заставляет задуматься о многом, например, о том, что лучше все-таки закон не нарушать. Если находиться в камере 24/7 — вполне можно и с ума сойти. Это меня тяготило.
А из веселого — начало сериала. Тогда мой герой еще был на свободе и руководил ночным клубом. И это, конечно, было одно удовольствие! Красивые женщины, громкая музыка — как будто на вечеринке.
Кадр из сериала «Сеструха». Фото: телеканал «Пятница!»
— Вас снимали в реальной камере, или это была декорация?
— Это был павильон, но художники постарались, построили прямо настоящую камеру. Оказалось, что легче и дешевле построить эту декорацию, чем арендовать реальное тюремное помещение. Моя камера выглядела совсем по-настоящему…
— А вам приходилось бывать в колонии, тюрьме?
— Да, приходилось. Одну из серий «Реальных пацанов» мы снимали в реальном КПЗ, в другом проекте — «Друг на продажу» — я снимался в настоящей тюрьме. Запах — вот что отличается. Декорация пахнет краской, деревом и хорошими творческими людьми.
— По сюжету сериала «Сеструха» ваш герой Вадим и его родная сестра долгое время не виделись и не общались. Вы сталкивались в своей жизни с такой ситуацией — когда родные люди не общаются много лет?
— В моей семье, слава Богу, такого не было. А в семьях моих друзей из Перми случалось, когда мама с папой, например, не общались годами. Есть у меня знакомые братья-близнецы, которые, поссорившись, не общались потом лет семь или даже больше. Это для меня совершенно непонятно, как могут близнецы, которые все детство провели вместе, которые похожи друг на друга как две капли воды, прекратить общение. Но, видимо, порой случаются в жизни людей какие-то непреодолимые разногласия.
Кадр из сериала «Сеструха». Фото: телеканал «Пятница!»
— Если вам завтра предложат возглавить ночной клуб, как вы к этому отнесетесь?
— Хороший вопрос. Одно другому ведь не мешает. На самом деле я и есть владелец ночного клуба!
— Серьезно?
— Вполне. Это танцевальный бар в самом центре Перми, называется Blackbar. Я открыл его еще в 2009 году, когда жил в Перми. Прошлым летом, когда снимали мой режиссерский фильм «Иван Семенов», мы в этом клубе устроили банкет в честь окончания съемок. Веселое место, очень подходит для студентов. Можно потанцевать, выпить, повеселиться, с кем-то познакомиться.
— Антон, сейчас многие верят в мистику, повсюду ищут какие-то знаки. А как у вас с этим обстоят дела?
— Я точно знаю: если ты просыпаешься утром с похмельем после вчерашнего, а рядом нет каршеринга, то это знак — нельзя садиться за руль, надо ехать на такси! Вот на такие знаки я стараюсь обращать внимание. А вообще я верю, конечно, в какие-то высшие силы.
Антон Богданов. Фото: соцсети
— Какие российские фильмы и сериалы последнего времени вам понравились больше других?
— Мне очень нравятся «Беспринципные» — проект, который идет на «Кинопоиске», с Пашей Деревянко, Максом Виторганом. Очень смешная история про Патриаршие пруды, созданная по рассказам Александра Цыпкина, который знает гламурную жизнь Москвы изнутри.
А вообще, у меня сейчас нет времени ни смотреть кино, ни сниматься: я занимаюсь продюсированием и снимаю фильмы. «Сеструха» — один из последних проектов, в которых я снимался сам. И непонятно, когда теперь к этому вернусь. Зато в ноябре на одной из платформ выйдет фильм, в котором снялся мой сын.
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— А вы там тоже будете сниматься?
— Нет, только сын. Он попал туда совершенно случайно. В соцсети была опубликована информация об открытом конкурсе: требовались подростки 14 лет. Я отправил фотографии своего старшего сына в продюсерский центр, не уточняя, что это мой сын. Он прошел все три тура, и его взяли на главную роль. Это совершенно новый опыт для него, но он молодец — не испугался проб, все сделал как надо.
— А вы помогали сыну готовиться к пробам?
— Помогал, конечно. Мы вместе разбирали сцены, репетировали.
— Желаем удачи и вам, и вашему сыну! И, конечно, будем смотреть «Сеструху».