Стас Пьеха: «Если не нажимать на мои болевые точки, тогда я вполне милый человек»

Вначале года у Стаса невероятно плотный гастрольный график, и передышка после январских выступлений не обещает быть долгой - уже в марте артист продолжит давать концерты. Выдержать этот темп помогут встречи с родными людьми, которые живут не в Москве, как сам певец, а в Санкт-Петербурге. Где еще взять энергию, как стать мудрым и рассудительным - обо всем этом и многом другом музыкант рассказал в интервью «Телепрограмме».
«Задача родителей - поддерживать идеи ребенка»
- Ваша новая песня «Белый снег» - о том, как важно, когда одного человека дома ждет другой, скучает. А по кому вы скучаете?
- Конечно, я скучаю по родным и любимым, как все нормальные люди. Но с близкими мы всегда на связи.
- В первой половине января у вас много концертов, а что потом? В конце месяца отправитесь к родным в Питер, навестите бабушку? Тем более так много было слухов о здоровье Эдиты Станиславовны...
Стас Пьеха с сестрой Эрикой, мамой и бабушкой. Фото: личный архив
- Наша семья старалась максимально ее оберегать, заботиться о здоровье, создавали комфорт и уют. Свиной грипп, который так всех тревожил, ее миновал, что радует.
Сейчас Эдита дома, все хорошо, она чувствует себя получше и пободрее, прошла обследования. Конечно, хочу увидеть Эдиту, поддержать, настроить на позитив. Понимаю, что надо чаще видеться, потому что годы идут, никто не молодеет, и времени, может быть, не так много, как кажется...
- Если уж вы вспомнили о свином гриппе: как вы пережили этот сложный период, не болели?
- Как пережили? До сих пор переживаем. В декабре весь коллектив со мной во главе, а также мама и племянница этим гриппом переболели. А после него еще какие-то ОРЗ… Есть надежда, что в новом году забудем про все эти «свиные радости».
- В Санкт-Петербурге вас ждет не только бабушка, но и сын Петя, который уже во втором классе. Какие у мальчика в 8 лет интересы, какие кружки, секции он посещает?
Стас Пьеха на концерте с сыном Петей. Фото: личный архив
- Петя постоянно занят: ходит и в школу, и на кружки - везде успевает. В школе говорят, что он один из лучших по успеваемости, быстрее других все делает. Сын ходит в бассейн, на шахматы, программирование, а еще успешно шьет кукол - так он сам захотел.
Я, конечно, жду, что смогу его заинтересовать спортом, но всему свое время. Петя очень смышленый мальчик и сам знает, что ему интересно и нужно. Задача родителей - поддерживать идеи ребенка и не мешать ему самореализовываться.
«Золотой граммофон» - отличная мотивация»
- В 2022-м вы получили «Золотой граммофон» за песню «Без тебя». Кажется, что вы в минувшем году стали активнее в творчестве. Значит ли это, что в вашем бизнесе (у Пьехи наркологическая клиника, также он ведет работу по профилактике наркомании. - Ред.) все отлажено и теперь вы больше времени отдаете музыке?
- Я бы не сказал, что что-то изменилось глобально. Просто одна песня как-то сама по себе зашла, закрутилась. Поэтому так вышло, что я получил «Золотой граммофон». Это мотивирует: в творчестве обычно от чего-то надо оттолкнуться, для того чтобы делать что-то новое. В клинике дела идут с переменным успехом: есть и хорошие новости, есть и сложности - сейчас не то время, когда случаются рывки в бизнесе. Мы делаем все, чтобы оставаться на плаву.
- Вы в клинике все процессы держите под контролем?
- Я лично все процессы не контролирую: что-то я знаю хорошо, что-то совсем поверхностно. Но в общем деле участвуют близкие, родственники, все сферы бизнеса находятся под контролем знающих людей - и хозяйственные, и медицинские, и интернет-дела, и все остальные. Есть доверие, некая семейственность, поэтому все и работает.
Глядя на этот архивный снимок (на фото Стас с мамой Илоной Броневицкой), нетрудно уловить сходство артиста и его сына. Фото: личный архив
- Если сравнивать то, как обстоят дела с алкоголизмом и наркоманией сейчас и в годы вашей молодости, можно ли сказать, что сейчас ситуация более серьезная?
- Ситуация всегда была очень серьезной, сейчас она больше освещается, есть больше понимания, как помогать людям. Но сейчас наркотики более доступны, они дешевле, способ распространения более агрессивный. Проблема стоит остро, и мы ищем пути, как с этим бороться. Очень важно проводить профилактику, и, кажется, я постепенно прихожу к пониманию, как это делать.
«Иногда надо просто хорошенько поорать»
- Обычно люди в начале года дают себе какие-то обещания. Допустим, с нового года я брошу курить или начну регулярно заниматься спортом… Вы дали себе какие-то новые установки на 2023 год?
- Я вообще не даю себе установок, привязанных к конкретным датам. Когда я сам морально готов к каким-то переменам, то просто начинаю что-то делать, и всё. К примеру, у меня не получается регулярно заниматься спортом: после гастролей иммунитет ослабляется, приезжаешь - еще какое-то время не получается войти в процесс. Какое обещание могу себе дать? Господь знает, я и так довольно много от чего избавился. Может, похудеть на пару килограммов, но я не думаю, что это какая-то суперцель и суперпроблема.
- Вы часто появляетесь в жюри разнообразных телепроектов. Складывается впечатление, что вы дружелюбный и мягкий человек, стараетесь никого не обижать. А в жизни вы такой же покладистый? Или можете вспылить?
- А мне кажется, наоборот, у людей после просмотра шоу «Суперстар» сложилось впечатление, что я невероятно строгий и злой. А это расходится с тем, что я знаю о себе. Я в жюри разный, все больше говорю то, что по-настоящему думаю, но, конечно, стараюсь подавать это адекватно, с расшифровкой, без агрессии. В жизни я не мягкий, но и не жесткий, я скорее сбалансированный. Мне важно, чтобы близкие, люди, которые со мной плотно контактируют, понимали какие-то мои болевые точки, на которые нажимать нельзя, и тогда я вполне благоприятный и милый человек.
Стас Пьеха. Фото: Александр Заяц
- Как вы выпускаете пар?
- Для этого есть профессия - какая-то часть эмоций прекрасно выходит на сцене. Спорт, безусловно, шикарная вещь, мне очень нравятся контактные единоборства: раньше это был бокс, потом суставы начали подводить, и сейчас я занимаюсь грэпплингом. Это тоже прекрасный вид единоборств - и подумать, и эмоции выпустить, и силу, и свои какие-то скилы потренировать.
Физический контакт с женщиной - это тоже прекрасный способ выпускать и получать эмоции, но тут важно делать это с одной женщиной и вкладываться в этот процесс, не выполнять его механически. А иногда просто важно обнаружить в себе злость и поорать, периодически не запрещать себе говорить людям то, что ты думаешь, чувствуешь, не скрывать своей злости. Тогда она и не накапливается в больших количествах.
- Вам 42 года. Говорят, после сорока жизнь только начинается. Но при этом и сентиментальности, как кажется, с годами появляется все больше. И уже реже соглашаешься на авантюры, а больше хочется жизнь по плану. А как у вас?
- Действительно, такого авантюрного запала нет. Иногда бывает, накапливается какая-то энергия, хочется куда-то сорваться, поехать, встретиться, замутить… Но если вовремя не воспользоваться этим порывом, то очень быстро желание пропадает. Это уже энергетически менее насыщенный период - после сорока.
Хочется как-то правильно рассчитывать и расходовать свою энергию: равномерно на все сферы жизни, при этом успевать отдыхать, не перегружаться, потому что организм уже не прощает каких-то ошибок и всегда наказывает за раздолбайство. Поэтому после сорока волей-неволей приходится мудреть, чего всем и желаю.