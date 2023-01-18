Стас Пьеха: «Если не нажимать на мои болевые точки, тогда я вполне милый человек»

- Если сравнивать то, как обстоят дела с алкоголизмом и наркоманией сейчас и в годы вашей молодости, можно ли сказать, что сейчас ситуация более серьезная?

- Ситуация всегда была очень серьезной, сейчас она больше освещается, есть больше понимания, как помогать людям. Но сейчас наркотики более доступны, они дешевле, способ распространения более агрессивный. Проблема стоит остро, и мы ищем пути, как с этим бороться. Очень важно проводить профилактику, и, кажется, я постепенно прихожу к пониманию, как это делать.

«Иногда надо просто хорошенько поорать»

- Обычно люди в начале года дают себе какие-то обещания. Допустим, с нового года я брошу курить или начну регулярно заниматься спортом… Вы дали себе какие-то новые установки на 2023 год?

- Я вообще не даю себе установок, привязанных к конкретным датам. Когда я сам морально готов к каким-то переменам, то просто начинаю что-то делать, и всё. К примеру, у меня не получается регулярно заниматься спортом: после гастролей иммунитет ослабляется, приезжаешь - еще какое-то время не получается войти в процесс. Какое обещание могу себе дать? Господь знает, я и так довольно много от чего избавился. Может, похудеть на пару килограммов, но я не думаю, что это какая-то суперцель и суперпроблема.

- Вы часто появляетесь в жюри разнообразных телепроектов. Складывается впечатление, что вы дружелюбный и мягкий человек, стараетесь никого не обижать. А в жизни вы такой же покладистый? Или можете вспылить?

- А мне кажется, наоборот, у людей после просмотра шоу «Суперстар» сложилось впечатление, что я невероятно строгий и злой. А это расходится с тем, что я знаю о себе. Я в жюри разный, все больше говорю то, что по-настоящему думаю, но, конечно, стараюсь подавать это адекватно, с расшифровкой, без агрессии. В жизни я не мягкий, но и не жесткий, я скорее сбалансированный. Мне важно, чтобы близкие, люди, которые со мной плотно контактируют, понимали какие-то мои болевые точки, на которые нажимать нельзя, и тогда я вполне благоприятный и милый человек.