Александр Самойленко: «Есть два фильма, за которые мне не стыдно»

- Гайдар написал «Чука и Гека» как воспоминание о святочных дореволюционных историях. Вы этот рассказ любили в детстве?

- Мне ближе были другие его произведения, я безумно любил повесть «Тимур и его команда». И на этой книге я точно воспитан. И фильмы мне очень нравились - и старый, и современный, где играл Антон Табаков. А в фильме «Сказка о Мальчише-Кибальчише» гениально сыграл Сергей Тихонов, который потом, к сожалению, трагически погиб. Как говорили, он был просто Богом одаренным артистом.

- А какие фильмы-сказки вы любили?

- Это одно из самых прекрасных воспоминаний моего детства. Моя бабушка занимала довольно видный пост, в свое время она была членом Верховного Совета Узбекской ССР. И я был счастлив, что у меня была возможность приходить на елку в Верховный Совет. Там и само представление, и подарки были потрясающие, но самый большой подарок для меня - премьера детских фильмов Александра Роу.

Я все его сказки обожаю, а тогда еще и мог в школе похвастаться, ведь никто из моих друзей еще этих фильмов не видел. Мне кажется, эти сказки даже круче современных диснеевских, я их всем своим детям обязательно показывал.

- Вы снимались в фильме «Папины дочки», который некоторым поколениям заменил сказку. Знаете, что продолжение будет?

- Слышал об этом, мне говорил мой агент где-то полгода назад. Тогда я ответил: ну, давайте читать сценарий. Мне, например, кажется, что «Папины дочки» много потеряли, когда их начали снимать на натуре. Все-таки это ситком, а когда ситком выводят на улицу, это всегда очень сложно, по-другому надо играть, по-другому снимать.

И вот сейчас снова пошла информация о съемках, но при этом мне никто не звонил, поэтому я не в курсе, ничего не знаю, ничего не читал. С моей точки зрения, идея возродить проект не самая лучшая. Вступать в одну и ту же хорошую речку ой как опасно.

- Когда вышел этот сериал, все звезды сошлись, чтобы он стал таким популярным?

- Да! Причем я-то очень не хотел сниматься в «Папиных дочках». Сначала меня утвердили на роль папы. Я отказался. Говорили, что работать надо будет 25 дней в месяц, а я сказал, что слишком ленивый, не выдержу это все. Слава богу, что нашли Андрюшку (Леонова. - Авт.). А потом мне дали там небольшую роль. В первые съемочные дни я ходил и говорил: ребята, это провально, это ужас, мне будет стыдно… Но оказалось, нет, совсем не стыдно. И получилось, как ни странно, даже смешно.

- Как думаете, почему тогда получилось?

- Так не было ничего кругом, и это был какой-то добрый продукт, хотя мы там и ерничаем друг над другом. Повторять все это, мне кажется, бессмысленно. Сегодня намного круче все делают. Зачем? Ну, не знаю.

- Спрошу вас не как актера, а как продюсера. Когда начинают делать ремейки знаменитых советских фильмов «Джентльмены удачи», «Кавказская пленница» - вам как?

- Чудовищно, с моей точки зрения. Не было ни одного ремейка, который был бы круче оригинала или хотя бы таким же успешным.

- Раз в кино вспомнили о Гайдаре, означает ли это, что современные детские авторы не особо справляются?