Александр Самойленко: «Есть два фильма, за которые мне не стыдно»

Признайтесь, хочется сказки, волшебных приключений, ощущения детства. И исполнением именно этого желания занялись создатели фильма «Чук и Гек. Большое приключение» (смотрите в кинотеатрах). Эта история о двух мальчиках, видящих в жизни взрослых только чудо и героизм. Старинный рассказ Аркадия Гайдара превратился в яркую святочную историю, с красивой картинкой и интересными поворотами. Мы поговорили с Александром Самойленко, который исполнил в этом фильме одну из ролей.
Буду ямщиком
- Александр, как вас уговорили сняться в сказке?
- Так я всегда мечтал и мечтаю сниматься в сказках, считаю, что это один из лучших жанров для артиста, и еще озвучивать мультфильмы хочу.
- Вам не кажется странным в двадцатые годы XXI века снимать фильм по рассказу Аркадия Гайдара 1939 года?
- В детстве я любил тот старый, черно-белый фильм «Чук и Гек», но он был скорее экранизацией, а у нас получилось сказочное приключение. Мне позвонил замечательный Саша Котт, режиссер этого фильма, и у меня не было выбора: «Саня, какие вопросы, конечно, снимусь». Я даже не спрашивал, какая роль, для героя-любовника у меня возраст уже не тот. Роль папы Чука и Гека досталась Владимиру Вдовиченкову, чему я очень рад. А я с удовольствием сыграл ямщика. В первую очередь это сказка, это фэнтези.
Я бы так сказал, что это фэнтези о том времени. Но я думаю, что это будет интересно, потому что поднимаемые вопросы очень близки любому человеку, и сегодняшнему ребенку тоже. Это сказка про любовь, про дружбу, про веру в чудеса.
Рассказ Аркадия Гайдара превратился в новогоднюю сказку. Фото: кадр из фильма
- Гайдар написал «Чука и Гека» как воспоминание о святочных дореволюционных историях. Вы этот рассказ любили в детстве?
- Мне ближе были другие его произведения, я безумно любил повесть «Тимур и его команда». И на этой книге я точно воспитан. И фильмы мне очень нравились - и старый, и современный, где играл Антон Табаков. А в фильме «Сказка о Мальчише-Кибальчише» гениально сыграл Сергей Тихонов, который потом, к сожалению, трагически погиб. Как говорили, он был просто Богом одаренным артистом.
- А какие фильмы-сказки вы любили?
- Это одно из самых прекрасных воспоминаний моего детства. Моя бабушка занимала довольно видный пост, в свое время она была членом Верховного Совета Узбекской ССР. И я был счастлив, что у меня была возможность приходить на елку в Верховный Совет. Там и само представление, и подарки были потрясающие, но самый большой подарок для меня - премьера детских фильмов Александра Роу.
Я все его сказки обожаю, а тогда еще и мог в школе похвастаться, ведь никто из моих друзей еще этих фильмов не видел. Мне кажется, эти сказки даже круче современных диснеевских, я их всем своим детям обязательно показывал.
- Вы снимались в фильме «Папины дочки», который некоторым поколениям заменил сказку. Знаете, что продолжение будет?
- Слышал об этом, мне говорил мой агент где-то полгода назад. Тогда я ответил: ну, давайте читать сценарий. Мне, например, кажется, что «Папины дочки» много потеряли, когда их начали снимать на натуре. Все-таки это ситком, а когда ситком выводят на улицу, это всегда очень сложно, по-другому надо играть, по-другому снимать.
И вот сейчас снова пошла информация о съемках, но при этом мне никто не звонил, поэтому я не в курсе, ничего не знаю, ничего не читал. С моей точки зрения, идея возродить проект не самая лучшая. Вступать в одну и ту же хорошую речку ой как опасно.
- Когда вышел этот сериал, все звезды сошлись, чтобы он стал таким популярным?
- Да! Причем я-то очень не хотел сниматься в «Папиных дочках». Сначала меня утвердили на роль папы. Я отказался. Говорили, что работать надо будет 25 дней в месяц, а я сказал, что слишком ленивый, не выдержу это все. Слава богу, что нашли Андрюшку (Леонова. - Авт.). А потом мне дали там небольшую роль. В первые съемочные дни я ходил и говорил: ребята, это провально, это ужас, мне будет стыдно… Но оказалось, нет, совсем не стыдно. И получилось, как ни странно, даже смешно.
- Как думаете, почему тогда получилось?
- Так не было ничего кругом, и это был какой-то добрый продукт, хотя мы там и ерничаем друг над другом. Повторять все это, мне кажется, бессмысленно. Сегодня намного круче все делают. Зачем? Ну, не знаю.
- Спрошу вас не как актера, а как продюсера. Когда начинают делать ремейки знаменитых советских фильмов «Джентльмены удачи», «Кавказская пленница» - вам как?
- Чудовищно, с моей точки зрения. Не было ни одного ремейка, который был бы круче оригинала или хотя бы таким же успешным.
- Раз в кино вспомнили о Гайдаре, означает ли это, что современные детские авторы не особо справляются?
Жена Александра Наталья читает дочке Еве только хорошие сказки. Фото: соцсети
- Моей дочке 3,5 года. И жена в основном старых авторов покупает - Чуковского, Маршака, Барто, Михалкова. Наверняка есть и современные писатели, но они, видимо, не так раскручены, чтобы о них все знали.
Не люблю на себя смотреть
- У вас множество прекрасных ролей, но «Салют-7» - отдельная история, редкий случай, когда фильм про великое прошлое удался и его хочется смотреть. Как вы относитесь к этой работе?
- Об этом фильме я могу долго рассказывать. Считаю, что для меня это лучший фильм, а Клим (Шипенко. - Авт.) лучший режиссер, с которым я работал. Первоначально моей роли там было чуть-чуть, а потом, когда уже приехал на съемки, перечел сценарий и был в шоке. Потому что у меня там практически главная роль. Я прихожу к Климу, а он говорит, ну ты ж просил у меня главную роль - вот, получи.
Для Клима это была чудовищно трудная работа, надо было множество факторов учитывать. К тому же сами космонавты запретили называть героев своими фамилиями. Как говорят, в основном Джанибеков был против. Потом, когда были на премьере в Кремле и я с ним разговаривал, он, конечно, потрясающе интересный человек. Спрашиваю - вам понравилось? Он говорит: да, мне понравилось. То есть космонавты тоже приняли этот фильм.
- Фильмы со своим участием с каким чувством пересматриваете?
- Не люблю себя смотреть. Ненавижу. Просто чудовищно… Но вот есть два фильма, за которые мне точно не стыдно, - это «Салют-7» и сериал «Душегубы», который снял мой партнер Давид Кибучава. Мне показалось, что мы сняли очень правдивое, очень хорошее, очень смотрибельное кино.
- Мне кажется, вы строги к себе.
- Нет, не строг. Много актеров, которые не могут на себя смотреть.
- Можете назвать ваши любимые новогодние фильмы?
- «Ирония судьбы» - потрясающий новогодний фильм. Та же «Карнавальная ночь». Я люблю много американских хороших фильмов. Иногда прямо перед Новым годом, чтобы создать атмосферу внутреннего чуда, я пересматриваю какие-то фильмы. Например, «Один дома». Наши фильмы - и «Служебный роман» обожаю, и «Москва слезам не верит». Очень много фильмов, которые я готов смотреть бесконечно.