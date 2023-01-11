Анастасия Волочкова: «Бывших балерин не бывает!»

Анастасия Волочкова 20 января отмечает день рождения. А накануне мы вместе с балериной листаем ее фотоальбом и слушаем истории о самых важных людях в ее судьбе.
1992
Фото: личный архив
- Цель в жизни я поставила себе в возрасте пяти лет, когда пришла в Мариинский театр с мамой на балет «Щелкунчик». Увидев эту сказку, я маме сказала, что буду балериной. Пришла в балетное училище в 9 лет. На тот момент у меня не было никаких профессиональных данных: ни растяжки, ни прыжка, ни выворотности, ни гибкости.
Была только фигура, телосложение и желание добиться цели. Для этого, помимо занятий в Академии русского балета имени Вагановой, я занималась каждый день дома у балетного станка, который вмонтировали в стену мои родители. Они наняли мне педагога Эльвиру Валентиновну Кокорину (она была ученицей Агриппины Вагановой), и за пять лет нашей с ней работы результаты показали себя. На фото я с первым своим педагогом в училище - выдающейся балериной Натальей Михайловной Дудинской, которая взяла меня в свой класс уже как лучшую ученицу академии.
2002
Фото: личный архив
- У меня было два кумира. В мире шоу-бизнеса - Мадонна. Она восхищала меня своей харизмой, красотой и умением быть впереди. В балете - Майя Михайловна Плисецкая. Мне посчастливилось с ней познакомиться в Большом театре. И она мне как первой балерине России отдала право танцевать балет «Кармен-сюита», который был поставлен хореографом Альберто Алонсо специально для нее.
Со мной репетировал Гедиминас Таранда, но, как только я выучила порядок движений, Майя Михайловна приехала в Большой театр, несмотря на то, что жила в Германии. Она помогала мне репетировать эту партию. Меня поразило, что она в свои 70 лет вышла и на шпильках станцевала вариации Кармен.
Майя Михайловна дала мне много профессиональных уроков. И главный урок в жизни. После репетиции мы закрывались в моей гримерной комнате. И, вытирая своими прославленными руками мои слезы, она говорила: «Настенька, ты не представляешь, с какой несправедливостью и жестокостью ты столкнешься в Большом театре…»
Но тогда я этого не понимала, мне было важно одно - я последовательница балерины номер один. Я танцевала партию Кармен на творческих вечерах Майи Плисецкой, она репетировала со мной балет «Конек-Горбунок», в котором я играла роль Царь-девицы. И кто бы что ни говорил: «Ой, бывшая балерина!»...
Послушайте, бывших балерин не бывает! Я вошла в историю русского балета. Сегодня вы не сможете без помощи интернета назвать имена хотя бы трех балерин, которые танцуют в Большом. Но имена Майи Плисецкой, Анастасии Волочковой, Николая Цискаридзе знают все.
2003
Фото: личный архив
- В мире балета, шоу-бизнеса, спорта большая конкуренция, поэтому настоящих друзей тут не может быть. Но когда меня незаконно уволили из Большого, меня поддержал Николай Цискаридзе. А ведь с ним у меня были достаточно сложные отношения - по этой же причине большой конкуренции. Директор театра (в те годы) Иксанов заставлял артистов балета подписать письмо о том, что они отказываются со мной танцевать по причине, которую он придумал сам: якобы я стала большая и толстая.
Иксанов - трус, он не мог сказать, что меня уволили, потому что я рассталась с любовью моей жизни, олигархом Сулейманом Керимовым. Расставание произошло не без участия моей мамы и его окружения. Все солисты балета подписали письмо против меня, так как им угрожали отсутствием гастролей и другими серьезными проблемами. Николай Цискаридзе оказался единственным, кто это письмо не подписал.
Хочу напомнить, что в жизнь Сулеймана Керимова я пришла уже состоявшейся балериной - примой Мариинского театра, Большого театра и на тот момент Английского национального балета. Когда наши отношения разрушились, он «дернул за ниточки» - и случилось увольнение из Большого. Но в 2003 году я отстояла правду в суде и была восстановлена на работе, хотя понимала, что танцевать спектакли в Большом мне не дадут.
Я собирала полные залы в Кремлевском дворце и на других площадках с сольными балетными проектами. Сейчас сужусь с Большим театром, который фальсифицировал мою трудовую книжку, из-за чего я не получаю положенную мне по трудовому стажу пенсию.
2020
Фото: личный архив
- В возрасте 18 лет я подарила квартиру маме, а в возрасте 25 лет - папе. Мои мама и папа давно не живут вместе. Не стану скрывать: это я стала инициатором их развода, так как понимала, что они уже не любят друг друга. Несмотря на это, вы видите на фото, что моя мама Тамара Владимировна поздравляет с днем рождения моего папу Юрия Федоровича, рядом с ними моя дочь Ариадна.
Мама в каждой беде, в которую попадал мой папа - будь то авария, больница или другие передряги, - всегда была рядом. 13 лет назад у папы случился инсульт, после которого он остался инвалидом. Это большая боль для меня.
Я сделала все, чтобы сохранить его жизнь. Юрий Волочков - чемпион СССР по настольному теннису, тренер сборной, и я с гордостью ношу его фамилию. И с гордостью носит эту фамилию моя дочь Ариадна. До 13 лет дочь жила со мной, а потом переехала к своему отцу - Игорю Вдовину. Сейчас ей уже 16 лет, она приезжает ко мне, мы проводим выходные. Обидно ли мне? Нет. Она живет с семьей отца, там рядом ее место учебы - лицей Высшей школы экономики.
Вдовин подкупил ее различными обещаниями и посчитал, что теперь ничего мне не должен. Еще в 2011 году он забрал у меня все заработанные деньги - взял в долг $3 млн. До сих пор не отдал. Вдовина так и называют бывшим мужем Анастасии Волочковой, а ведь я единственная из всех его бывших, настоящих и будущих жен не поставила с ним печать в паспорте.
2022
Фото: личный архив
- Я живу в Подмосковье. Площадь моего особняка 850 кв. м, плюс гостевой дом - еще метров 200. День начинаю с ледяного душа или с ледяной купели. Затем чай, овощной суп, и за этим следует самое главное - трехчасовая репетиция. Она проходит на третьем этаже дома, где устроен балетный зал площадью 80 кв. м.
Потом отдыхаю. Мой дом - это моя крепость. Есть баня, где парюсь не реже трех раз в неделю. Каждый вечер на протяжении семи лет зажигаются огни гирлянд на моем доме, так что у меня Новый год каждый день. Я умею создавать праздник и собирать рядом добрых людей. А кто-то опять решит пропиариться на моем имени и напишет про «Волочкову с бокалом просекко». На самом деле это могло быть раньше - в сложные для меня времена. Знаете, сколько я вам могу всего рассказать? Как нападали на мой офис, пытались отнять мои квартиры, распространяли клевету… Но я всегда бесстрашно добивалась правды.
Переживала, конечно, из-за несправедливости, случалось, справиться со стрессом помогало спиртное. Но я никогда не позволяла себе просекко накануне спектаклей. Я побеждала и в судах, и в жизни: справилась со всеми проблемами, поэтому теперь сплетни на тему «просекко и Волочкова» - инсинуации.
2023
Фото: личный архив
- Я счастливый человек. Работы много: фотосессии, видеосъемки, рекламные контракты, участие в грандиозных проектах. Продолжаются мои мастер-классы и благотворительные проекты «Анастасия Волочкова - детям России». Рядом со мной есть любимый мужчина и прекрасные друзья. Желаю всем такой же востребованности и любви.
Всех поздравляю с новогодними праздниками! Для меня они продолжаются: 19 января - Крещение, а 20 января я отмечу свой день рождения в кругу друзей. Мои дорогие, самый лучший подарок от вас для меня сформулирую цитатой моего наставника Майи Плисецкой: «Не делайте мне зла, и мне не за что будет вас прощать».