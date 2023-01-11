Анастасия Волочкова: «Бывших балерин не бывает!»

- У меня было два кумира. В мире шоу-бизнеса - Мадонна. Она восхищала меня своей харизмой, красотой и умением быть впереди. В балете - Майя Михайловна Плисецкая. Мне посчастливилось с ней познакомиться в Большом театре. И она мне как первой балерине России отдала право танцевать балет «Кармен-сюита», который был поставлен хореографом Альберто Алонсо специально для нее.

Со мной репетировал Гедиминас Таранда, но, как только я выучила порядок движений, Майя Михайловна приехала в Большой театр, несмотря на то, что жила в Германии. Она помогала мне репетировать эту партию. Меня поразило, что она в свои 70 лет вышла и на шпильках станцевала вариации Кармен.

Майя Михайловна дала мне много профессиональных уроков. И главный урок в жизни. После репетиции мы закрывались в моей гримерной комнате. И, вытирая своими прославленными руками мои слезы, она говорила: «Настенька, ты не представляешь, с какой несправедливостью и жестокостью ты столкнешься в Большом театре…»

Но тогда я этого не понимала, мне было важно одно - я последовательница балерины номер один. Я танцевала партию Кармен на творческих вечерах Майи Плисецкой, она репетировала со мной балет «Конек-Горбунок», в котором я играла роль Царь-девицы. И кто бы что ни говорил: «Ой, бывшая балерина!»...

Послушайте, бывших балерин не бывает! Я вошла в историю русского балета. Сегодня вы не сможете без помощи интернета назвать имена хотя бы трех балерин, которые танцуют в Большом. Но имена Майи Плисецкой, Анастасии Волочковой, Николая Цискаридзе знают все.

2003