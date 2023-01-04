Дмитрий Харатьян: «В новом году старые правила - зарядка каждый день»

В эти праздничные дни Дмитрий, как обычно, много работает: у знаменитого артиста и концерт под названием «Дороги любви», и новый музыкальный спектакль-сказка «Щелкунчик». Премьера стала отличным поводом поговорить с актером, причем не только о свежем спектакле, но и о многом другом.
«Дедом Морозом не был ни разу»
- В премьерном спектакле «Щелкунчик» вы на сцене зала «Зарядье» играете с артистами оперы. Значит, будете петь?
- Это всемирно известная новогодняя история: сказка Гофмана, музыка Чайковского. Что касается нашего спектакля, который сделали Алла Сигалова и Павел Каплевич, то это такая коллаборация оперы, балета и театра. Между хореографическими и оперными номерами мы рассказываем сказочную новогоднюю историю.
Я немного пою (артист играет волшебника Дроссельмейера и исполняет его арию. - Авт.), а дальше у нас с главной героиней, Машей, постоянный диалог. Все-таки это больше драматическая история. Мы ее играем на уникальной площадке - в «Зарядье», где особая акустика, где зрители могут очень подробно все рассмотреть, потому что они находятся практически вокруг сцены.
- У вас это первая сказочная история? Или случалось в молодости подрабатывать на новогодних утренниках?
- Дедом Морозом, Снегурочкой, Зайчиком, Колобком, Мишкой я не был. Никогда не примерял на себя новогодние образы. Конечно, я участвовал в новогодних представлениях, концертах и т. д., даже вел новогодние праздники. Но это был я - Дмитрий Харатьян. Поэтому такой опыт, можно сказать, впервые.
- В Новый год люди загадывают желания, праздник дарит надежду. А у вас еще и сказочный спектакль, репетиции. Добавляет это эмоций?
- Погружение в сказку вызывает особенные чувства и эмоции, появляются какие-то особенные ощущения - как в детстве в ожидании Нового года. Я вообще Новый год считаю самым главным праздником - волшебным, сказочным, чудесным. Человек так устроен (думаю, я в этом не одинок), что Новый год всегда дарит надежду на перемены, исполнение желаний. Поэтому, когда я погрузился в такое чудесное произведение, как «Щелкунчик», эти ощущения усилились.
Дмитрий Харатьян. Фото: Елена Сухова
- Часто вам приходилось работать в новогоднюю ночь?
- Было пару-тройку раз, когда куранты били 12 часов, а я работал. Три года подряд было, что встречал Новый год в прямом эфире со всей страной - вел праздничный концерт на канале ТВ Центр: два раза на Красной площади и один раз на Поклонной горе. Но обычно Новый год я встречаю дома с женой, сыном, родителями, близкими и родными людьми.
- В эту новогоднюю ночь вы были дома, потом вернулись к работе. А свободное время в праздничные дни как планируете проводить?
- Нарядили елку, встретили Новый год с друзьями. Собираемся делать зимние шашлыки с гостями - Балуевым, Каплевичем, Мамаевым, Маклаковым.
- Вы живете в Красногорске - там, наверное, очень красиво и уютно, особенно зимой - природа, домашние животные...
- Природа прекрасная, у нас тут белки живут, которых мы кормим, есть речка рядом. Летом ушел из жизни наш песик Джазик, и вот мы решились: в новом году у нас появится новый член семьи - решили взять белую швейцарскую овчарку. У нас живет кот Кокос - породы невская маскарадная, тоже светлый и очень красивый.
«Сын - режиссер фильма, я - продюсер»
...прошло уже больше тридцати лет, а они по-прежнему вместе: Мамаев (слева), Харатьян и Домогаров на съемках картины «Гардемарины 1787. Мир и война», премьера которой состоится в этом году. Фото: соцсети
- В январе у вас два концерта - один был 2-го, другой состоится 28-го. С каким репертуаром вы выступаете?
- Репертуар у меня огромный, уже сложившийся за всю мою творческую жизнь. Это двухчасовая музыкальная программа «Дороги любви»: исполняю песни из кино, в котором снимался и пел, начиная с «Розыгрыша». И не только.
У меня много песен, которые я сам лично спел в кино. Плюс репертуар пополняется теми композициями, которые мне просто очень нравятся. Также в программах звучит мой монолог - рассказываю о жизни, о творческом пути, о съемках и фильмах, о режиссерах и актерах, с которыми снимался.
- Календарь у вас плотный, зритель идет на вас с удовольствием. Складывается впечатление, что концертов у вас больше, чем съемок в кино и сериалах. Это потому, что предлагают такие роли, которые вам не по душе?
- На самом деле много причин. В том числе это происходит и потому, что есть уже некая планка, ниже которой не хочется опускаться. Поэтому отказываюсь уже на этапе предложения, если понимаю, что мне будет неинтересно или сценарий ниже моего эстетического и профессионального восприятия. Последние годы у меня была работа в сиквелах. Три года снимался в масштабном проекте «Гардемарины 1787. Мир и война», который выйдет в наступившем году.
В первом фильме, «Мир», на первый план выходят сын Алеши Корсака и Софьи (его зовут Шурка), дочь Ягужинской и Белова (Александра). А вот во втором фильме - «Война» - Корсак и гардемарины выходят на первый план, мы сражаемся за родину и побеждаем турок. До «Гардемаринов» полтора года шла работа над 16-серийным «Зеленым фургоном», продолжением одноименного фильма 1983 года.
Недавно снялся в фильме «Озеро детства» по рассказу забайкальского писателя Дмитрия Головина «О Митьке, его озере и деде Пантелее». У меня там интересная роль, снимался с уважаемыми коллегами Александром Михайловым, Евгенией Короткевич.
Надеюсь, что это семейное кино тоже выйдет в этом году. Сейчас есть интересное предложение от одной из онлайн-платформ - роль показалась мне любопытной. В конце января начинаются съемки.
- Ваш сын Иван работал на съемках новых «Гардемаринов». Чем он занимался?
- Он как раз поступил во ВГИК и все лето, до начала учебы, проработал на картине. Был просто рабочим, помощником реквизитора. Это была больше физическая, а не творческая нагрузка. Это было желание сына посмотреть изнутри, как снимается кино. И режиссер Светлана Дружинина предложила поработать. Дело в том, что сын в этом плане вообще счастливчик. Ване было шесть лет, а его уже выбрал Рязанов на роль маленького Андерсена в свой фильм «Андерсен. Жизнь без любви»…
- При этом Иван выбрал режиссерский факультет, а не актерский. И окончил его в прошлом году. Читала, что он уже в фестивалях участвует со своими проектами...
- Иван снял дипломный фильм «Девушка с косой» - это короткометражка с Антоном Шагиным, Юлией Хлыниной, Елизаветой Кононовой. Минувшей осенью сын получил за этот фильм призы за лучшую режиссуру на международном кинофестивале «Крылатый барс» в Казани и кинофоруме «Перспективное кино» в Ярославле.
Сын и супруга актера: Иван Харатьян и Марина Майко. Фото: соцсети
- По каким вопросам сын с вами советуется?
- По творческим. Мы вместе искали сценарий для его дипломного фильма. Я выполнял функции продюсера: например, нужна была больница на три дня, я договорился, и нам дали возможность снимать.
«Скачки и драки требуют подготовки»
- Как поживает ваша школа гардемаринов? Продолжает работать? Какие дисциплины там преподают?
- Школа гардемаринов работает, в 2023-м нам исполняется уже 10 лет.
Недавно наши ребята выступали в Кремлевском дворце на День Героя России с композицией «Не вешать нос, гардемарины». Нас приглашают и на такие крупные площадки. Постоянно выходят спектакли, концертные программы.
Был мюзикл «Остров сокровищ», сейчас будем делать «Буратино». Среди предметов в школе есть актерское мастерство, танец, сценическое движение, художественное слово, или сценическая речь, вокал, фехтование. Два раза в месяц приезжают артисты с мастер-классами. Летом мы ездим на фестиваль детского и семейного кино «Солнечный остров» в Евпатории, который я возглавляю как президент.
- Ваши выпускники поступают в театральные вузы?
- Конечно. В 2022 году два наших выпускника окончили театральные училища. В этом году во ВГИКе у Алентовой и Меньшовой парень оканчивает курс. Не все, кто учится у нас, собираются поступать в театральные вузы. Просто дети развивают творческие способности, формируют вкус...
- Вы всегда поражали своей отличной физической формой, и сейчас, в свои 62, выглядите на зависть многим молодым. В чем секрет - спорт, ЗОЖ?
- Моя профессия, как и спорт, требует ежедневного погружения, работы над собой, поддержания формы - натренированности, пластичности. Расслабляться нельзя! У меня есть кумир в этом плане - это Александр Сергеевич Зацепин. Ему 96 лет, и он на протяжении почти всей своей жизни делает зарядку по 40 минут в день.
Я то же самое делаю. Это не просто ритуал или традиция, а уже необходимость. Это работает в системном подходе. Утром физические упражнения, вставать и ложиться желательно в одно время, сон восемь часов. Рядом с домом у нас спортивный центр: ходим на фитнес, плавание, теннис.
Такой правильный образ жизни трудно совместим с гастрольным графиком артиста. Но все возможно - было бы желание. Если появляется лишний вес, то уже как-то даже неловко становится перед зрителем. Поэтому стараюсь соответствовать амплуа романтического героя. В последних «Гардемаринах» были и скачки, и драки, и даже подводное плавание - это все требовало физической подготовки. Несмотря на то что возраст у меня близок к участникам проекта «Московское долголетие», но образ-то никуда не делся. Это моя ответственность и обязанность перед зрителями…