Дмитрий Харатьян: «В новом году старые правила - зарядка каждый день»

В эти праздничные дни Дмитрий, как обычно, много работает: у знаменитого артиста и концерт под названием «Дороги любви», и новый музыкальный спектакль-сказка «Щелкунчик». Премьера стала отличным поводом поговорить с актером, причем не только о свежем спектакле, но и о многом другом.

«Дедом Морозом не был ни разу»

- В премьерном спектакле «Щелкунчик» вы на сцене зала «Зарядье» играете с артистами оперы. Значит, будете петь?

- Это всемирно известная новогодняя история: сказка Гофмана, музыка Чайковского. Что касается нашего спектакля, который сделали Алла Сигалова и Павел Каплевич, то это такая коллаборация оперы, балета и театра. Между хореографическими и оперными номерами мы рассказываем сказочную новогоднюю историю.

Я немного пою (артист играет волшебника Дроссельмейера и исполняет его арию. - Авт.), а дальше у нас с главной героиней, Машей, постоянный диалог. Все-таки это больше драматическая история. Мы ее играем на уникальной площадке - в «Зарядье», где особая акустика, где зрители могут очень подробно все рассмотреть, потому что они находятся практически вокруг сцены.

- У вас это первая сказочная история? Или случалось в молодости подрабатывать на новогодних утренниках?

- Дедом Морозом, Снегурочкой, Зайчиком, Колобком, Мишкой я не был. Никогда не примерял на себя новогодние образы. Конечно, я участвовал в новогодних представлениях, концертах и т. д., даже вел новогодние праздники. Но это был я - Дмитрий Харатьян. Поэтому такой опыт, можно сказать, впервые.

- В Новый год люди загадывают желания, праздник дарит надежду. А у вас еще и сказочный спектакль, репетиции. Добавляет это эмоций?

- Погружение в сказку вызывает особенные чувства и эмоции, появляются какие-то особенные ощущения - как в детстве в ожидании Нового года. Я вообще Новый год считаю самым главным праздником - волшебным, сказочным, чудесным. Человек так устроен (думаю, я в этом не одинок), что Новый год всегда дарит надежду на перемены, исполнение желаний. Поэтому, когда я погрузился в такое чудесное произведение, как «Щелкунчик», эти ощущения усилились.