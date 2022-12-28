Новогодние секреты Кети Топурии: автопарк для сына, грузинские блюда от мамы и самый неожиданный подарок

- Как планируете отпраздновать наступающий 2023-й? Чем этот праздник будет отличаться для вас от прошлогоднего?

- В этот раз я впервые буду отмечать Новый год полноценно с семьей, поскольку только в этом году, впервые за 20 лет, я отказалась от работы 31 декабря.

- Приглашаете ли Деда Мороза и Снегурочку для детей?

- Конечно, каждый год! Для нас это традиция.

- Что обычно на вашем новогоднем столе, какие блюда самые любимые? Как вы их готовите?

- Ну, конечно же, оливье - куда без него? Естественно, на нашем новогоднем столе присутствуют традиционные грузинские блюда - гозинаки, сациви и многие другие. Еще, обязательно, хачапури, сделанные моей мамой. Для меня именно ее хачапури - это вкус детства, и ни один наш Новый год не обходится без них.