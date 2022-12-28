Новогодние секреты Кети Топурии: автопарк для сына, грузинские блюда от мамы и самый неожиданный подарок

Кети Топурия. Фото: личный архив

Кети Топурия. Фото: личный архив

Тeleprogramma.pro с удивлением узнала, что Кети Топурия изобрела странный, но эффективный способ правильно загадывать новогодние желания, – они у нее всегда сбываются!

Известная певица Кети Топурия – не только солистка группы «А’Студио», но и мама двоих очаровательных малышей: ее дочери Оливии – 7 лет, а сыну Адаму скоро исполнится два года. Тeleprogramma.pro узнала, зачем на Новый год Кети Топурия залезает под стол и какие необычные блюда в их семье готовят к празднику.

- Кети, какие новогодние традиции вы запомнили из своего детства? 

- В детстве у меня была традиция - залезть под стол во время боя курантов и загадать там желание. Придерживаюсь этого до сих пор, и, знаете, желания всегда исполняются.
 

Кети Топурия. Фото: соцсети

- Как планируете отпраздновать наступающий 2023-й? Чем этот праздник будет отличаться для вас от прошлогоднего?

- В этот раз я впервые буду отмечать Новый год полноценно с семьей, поскольку только в этом году, впервые за 20 лет, я отказалась от работы 31 декабря. 

- Приглашаете ли Деда Мороза и Снегурочку для детей? 

- Конечно, каждый год! Для нас это традиция.

- Что обычно на вашем новогоднем столе, какие блюда самые любимые? Как вы их готовите?

- Ну, конечно же, оливье - куда без него?  Естественно, на нашем новогоднем столе присутствуют традиционные грузинские блюда - гозинаки, сациви и многие другие. Еще, обязательно, хачапури, сделанные моей мамой. Для меня именно ее хачапури - это вкус детства, и ни один наш Новый год не обходится без них.

Кети Топурия. Фото: соцсети

- Какие секретные ингредиенты добавляете в популярные новогодние блюда?

- У нас нет секретных ингредиентов. Возможно, они есть у моей мамы, но она их точно не раскроет.

- Какой Новый год запомнился вам больше других и почему?

- Уверена, что это будет грядущий, ведь я проведу его, как в детстве, со своей любимой семьей, не торопясь и не думая о работе. 

- Вы любите украшать дом к Новому году? Делаете это сама или вместе с семьей? 

- Я очень люблю украшать дом, с детства. Помню, как мы с семьей наряжали вместе елку. Сейчас тоже наряжаем, но уже при помощи команды декораторов - мастеров своего дела. У меня не получается украшать так красиво, как это делают они. Но, сохраняя традиции, мы с детьми помогаем команде. 
 

Кети Топурия с дочкой. Фото: соцсети 

- Наверное, вам часто дарят подарки поклонники. Какой подарок запомнился как самый неожиданный или забавный?

- На самом деле, больше всего мне запоминаются подарки от детей. Ведь они делают их своими руками и от чистого сердца. Когда Оливия еще не умела писать, она сделала мне отпечаток своей руки, и этот подарок мне очень сильно запомнился.

- В вашей семье любят получать неожиданные подарки-сюрпризы? Или заказывают их заранее?

- Мне кажется, все любят сюрпризы. Вдвойне приятно, когда неожиданные подарки оказываются теми, о которых ты мечтаешь. Поэтому я в течение нескольких месяцев пытаюсь понять, что хотят мои родные, и потом вручаю им желанные подарки.

- Как у вас в семье дарят подарки на Новый год – складывают под елочку или вручают лично в руки?

- Вручаем лично, ведь под елкой у нас подарки долго не живут - любопытные дети тут же их откроют.

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- Какие подарки приготовили для Оливии и Адама?

- Адам сейчас в том возрасте, когда мальчики начинают жутко фанатеть от машинок. Поэтому в этот Новый год мы приготовили для него целый гараж с самыми разными модельками - от пожарной машины до разных элитных спорткаров. Оливия же попросила у нас маленький планшет. У нее уже есть большой, но она захотела именно маленький. Ну, и много других подарков, которые мы дарим ей в преддверии Нового года.

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