Евгения Медведева: «Этот парень неслучайно стал чемпионом «Ледникового периода»

Одним из главных вызовов для фигуристки Евгении Медведевой в этом году стала ситуация, когда она оказалась без партнера прямо в разгар съемок проекта. Дело в том, что Даня Милохин, с которым Евгения каталась в «Ледниковом периоде», неожиданно покинул шоу. К счастью, ситуация разрешилась сама собой. На помощь Евгении пришел Федор Федотов – победитель прошлогоднего сезона ледникового шоу на Первом канале.
В этом году в жизни Евгении Медведевой был еще один вызов. Она приняла участие в одноименном шоу на канале ТНТ. А подробнее обо всех вызовах, которые подкидывала фигуристке жизнь, Евгения рассказала в интервью Teleprogramma.pro.
«Федор очень коммуникабельный и подходит мне по физиологическим параметрам»
— О чем вы подумали, когда узнали, что будете кататься с Федором Федотовым?
— Я подумала, что это будет очередным испытанием для меня. Невероятно сложно притереться к новому партнеру за такое короткое время, но потом, на первой же тренировке, когда Федор приехал, я поняла, что этот парень неслучайно стал чемпионом «Ледникового периода» в прошлом году. Он очень коммуникабельный и подходит мне по физиологическим параметрам: рост, вес.
— В одном из интервью вы сказали, что ощущаете контраст между Даней и Федором, в чем конкретно он заключается?
— Контраст, разумеется, существует. Конечно, никуда от этого не денешься. Федор старше, более зрелый.
— Недавно вы приняли участие в реалити-шоу «Вызов». Что было самым сложным на этом проекте? Может быть, вы с кем-то подружились?
— Сначала я немного побаивалась ехать в Карелию, потому что в закрытом пространстве нужно было провести целый месяц. К тому же там было много незнакомых мне людей. Самое сложное в этом проекте – высота. Все задания, связанные с высотой, — это все давалось мне нелегко. Есть фобия. Но после «Вызова», может быть, ситуация уже немножко изменилась.
Но в целом я очень рада, что попала на проект. Я получила незабываемые эмоции не только от испытаний, но и от общения с ребятами. Да и в целом от самого пребывания в Карелии. В пионерские лагеря я не ездила в силу моей занятости фигурным катанием. А в Карелии мы сидели с ребятами вокруг костра, пели песни под гитару...
Это такие ощущения, которые я в жизни никогда не испытывала и вдруг неожиданно их получила. Поэтому я очень довольна тем, что оказалась там, не только потому что приняла участие в спортивных состязаниях, но и потому что испытала яркие эмоции.
Смогла бы я еще раз пройти через «Вызов»? Честно? Не будет вертолетов — поеду с удовольствием во второй раз.
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Евгения Медведева на катке ВДНХ
— В одном из интервью вы сказали, что много денег тратите на покупки. А какая трата была самой большой в вашей жизни?
— Дом, в который переселилась вся моя семья. Мы продолжаем жить в нем и радоваться жизни.
«Мужчина моей мечты должен быть надежным, честным и с крепким плечом»
— Что происходит в вашей личной жизни?
— Ответ короткий — в моей личной жизни происходит личная жизнь. Я не люблю распространяться на такие темы.
— Кто он, ваш мужчина мечты?
— Вопрос, конечно, интересный. Наверно, у каждой девушки есть свой идеал мужчины. Если говорить о визуале, то у меня разные образы и представления в голове.
Я могу представить разного типа мужчин рядом с собой, но в целом мужчина моей мечты, как вы говорите, должен быть надежным, честным, с очень крепким и сильным плечом, верным и с хорошим чувством юмора.
— Давайте поговорим о предстоящем празднике. Какое новогоднее блюдо готовите к праздничному столу?
— У нас нет никакого фирменного блюда на Новый год. Мы делаем несколько салатов, в том числе оливье, который вообще не едим в течение года, но на Новый год мы его, конечно же, готовим.
У нас вполне себе традиционный стол. Ничего особенного, поэтому чем-то новым или эксклюзивным, к сожалению, поделиться с вами не смогу.
— Как отметите Новый год?
— На праздниках буду работать: 29 и 30 декабря состоится премьера ледового новогоднего шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз» во Дворце спорта «Лужники».
Затем со 2 по 7 января каждый день буду принимать участие в этом спектакле. Мне очень нравится образ Дороти, который я играю. Веселая, неунывающая, в какой-то степени отважная девочка, умеющая дружить. Именно этому и стоит у нее поучиться.
Мне бы хотелось передать ее характер на льду. «Волшебник страны Оз» — очень увлекательная сказка с интересными приключениями Дороти, а в нашем случае — это еще и яркое зрелище для детей, которые смогут научиться дружбе, стойкости в преодолении каких-то сложных жизненных ситуаций.
— Какие необычные подарки вам дарили?
— В моей жизни «необычных» подарков было очень много. Сложно выделить конкретно что-то особенное. У меня есть вполне большая фан база моих поклонников и любителей фигурного катания, которые меня поддерживают уже длительное время.
Они всегда стремятся сделать мне что-то приятное, интересное и необычное… Поэтому необычных подарков я получала очень много и чего-то конкретного выделить не могу. Но знаете, мне кажется, что самый необычный подарок у меня еще впереди.
Евгения Медведева и Алексей Ягудин на катке ВДНХ.
— В конце декабря заканчивается «Ледниковый период»? Какие ближайшие проекты, в которых планируете принимать участие?
— Помимо новогодних шоу у меня планируется очень много проектов, сразу не хотелось бы раскрывать все карты.
Сейчас мы каждую неделю по воскресеньям с Алексеем Ягудиным по очереди проводим бесплатные мастер-классы для всех желающих на катке ВДНХ. Это очень крутой проект.
Я выросла на ВДНХ, и, конечно, огромный одноименный парк стал любимым местом моего детства! С рождения до 15 лет я жила именно там. Любила гулять на ВДНХ и есть пончики с клубничным молоком.
Кстати, меня никогда не покидала мысль о крутости идеи: вот если б построили большой каток в парке.
И его со временем построили! Я и подумать не могла, что спустя много лет буду проводить там свои мастер-классы. Большое спасибо ребятам из сервиса «Пакет» от X5, которые организовали это движение.