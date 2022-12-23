Евгения Медведева: «Этот парень неслучайно стал чемпионом «Ледникового периода»

Одним из главных вызовов для фигуристки Евгении Медведевой в этом году стала ситуация, когда она оказалась без партнера прямо в разгар съемок проекта. Дело в том, что Даня Милохин, с которым Евгения каталась в «Ледниковом периоде», неожиданно покинул шоу. К счастью, ситуация разрешилась сама собой. На помощь Евгении пришел Федор Федотов – победитель прошлогоднего сезона ледникового шоу на Первом канале.

В этом году в жизни Евгении Медведевой был еще один вызов. Она приняла участие в одноименном шоу на канале ТНТ. А подробнее обо всех вызовах, которые подкидывала фигуристке жизнь, Евгения рассказала в интервью Teleprogramma.pro.

«Федор очень коммуникабельный и подходит мне по физиологическим параметрам»

— О чем вы подумали, когда узнали, что будете кататься с Федором Федотовым?

— Я подумала, что это будет очередным испытанием для меня. Невероятно сложно притереться к новому партнеру за такое короткое время, но потом, на первой же тренировке, когда Федор приехал, я поняла, что этот парень неслучайно стал чемпионом «Ледникового периода» в прошлом году. Он очень коммуникабельный и подходит мне по физиологическим параметрам: рост, вес.

— В одном из интервью вы сказали, что ощущаете контраст между Даней и Федором, в чем конкретно он заключается?

— Контраст, разумеется, существует. Конечно, никуда от этого не денешься. Федор старше, более зрелый.

— Недавно вы приняли участие в реалити-шоу «Вызов». Что было самым сложным на этом проекте? Может быть, вы с кем-то подружились?

— Сначала я немного побаивалась ехать в Карелию, потому что в закрытом пространстве нужно было провести целый месяц. К тому же там было много незнакомых мне людей. Самое сложное в этом проекте – высота. Все задания, связанные с высотой, — это все давалось мне нелегко. Есть фобия. Но после «Вызова», может быть, ситуация уже немножко изменилась.

Но в целом я очень рада, что попала на проект. Я получила незабываемые эмоции не только от испытаний, но и от общения с ребятами. Да и в целом от самого пребывания в Карелии. В пионерские лагеря я не ездила в силу моей занятости фигурным катанием. А в Карелии мы сидели с ребятами вокруг костра, пели песни под гитару...

Это такие ощущения, которые я в жизни никогда не испытывала и вдруг неожиданно их получила. Поэтому я очень довольна тем, что оказалась там, не только потому что приняла участие в спортивных состязаниях, но и потому что испытала яркие эмоции.

Смогла бы я еще раз пройти через «Вызов»? Честно? Не будет вертолетов — поеду с удовольствием во второй раз.

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