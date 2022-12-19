Ида Галич о шоу «Маска. Танцы»: «Больше всего понравилось предположение, что я Анфиса Чехова»

Шоу «Маска. Танцы» на канале СТС подходит к своему логическому завершению. В полуфинале зрители попрощались с Пугалом, в костюме которого выступал ведущий вокальной «Маски» Вячеслав Макаров.

Также в ходе выпуска были раскрыты и приглашенные маски. Так, под образом Обезьяны скрывался певец Хабиб, а Кошки – известный блогер Ида Галич.

Ида Галич ответила на вопросы Teleprogramma.pro.