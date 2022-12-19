Ида Галич о шоу «Маска. Танцы»: «Больше всего понравилось предположение, что я Анфиса Чехова»

Ида Галич. Фото:

Ида Галич. Фото: канал СТС 

Блогер рассказала Teleprogramma.pro, за кого ее принимали в маске Кошки.

Шоу «Маска. Танцы» на канале СТС подходит к своему логическому завершению. В полуфинале зрители попрощались с Пугалом, в костюме которого выступал ведущий вокальной «Маски» Вячеслав Макаров.

Также в ходе выпуска были раскрыты и приглашенные маски. Так, под образом Обезьяны скрывался певец Хабиб, а Кошки – известный блогер Ида Галич.   

Ида Галич ответила на вопросы Teleprogramma.pro.

Ида Галич. Фото: канал СТС 

«Было ясно, что они понятия не имеют, кто под маской Кошки»

– Сразу согласились стать приглашенной маской?

– Согласилась не сразу – в декабре очень много работы.

– Как вам жюри и их предположения? Есть ли среди судей те, с кем вы близко знакомы?

– Больше всего мне понравилось предположение, что я Анфиса Чехова. Но по разбросу догадок, начиная от Яны Кошкиной и заканчивая Лолитой, было ясно, что они понятия не имеют, кто под маской Кошки.

 

«Те, кто танцуют в этих масках, - для меня герои!»

– Расскажите, пожалуйста, о своем костюме. С какими сложностями столкнулись при его ношении?  

– Костюм потрясающий! Но те, кто снимаются в «Маска.Танцы» и танцуют в этих масках, конечно, для меня - герои, потому что вот я один раз потанцевала, получила две панические атаки и вообще не понимаю, как можно это делать на постоянной основе! 

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Ида Галич. Фото: канал СТС 

– Будете ли смотреть проект дальше, есть ли у вас свои фавориты?

– Проект смотреть буду, конечно. Мне нравятся несколько персонажей, например, Щеточка очень классная, Зебра.

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