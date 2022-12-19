Ида Галич о шоу «Маска. Танцы»: «Больше всего понравилось предположение, что я Анфиса Чехова»

Шоу «Маска. Танцы» на канале СТС подходит к своему логическому завершению. В полуфинале зрители попрощались с Пугалом, в костюме которого выступал ведущий вокальной «Маски» Вячеслав Макаров.
Также в ходе выпуска были раскрыты и приглашенные маски. Так, под образом Обезьяны скрывался певец Хабиб, а Кошки – известный блогер Ида Галич.
Ида Галич ответила на вопросы Teleprogramma.pro.
Ида Галич. Фото: канал СТС
«Было ясно, что они понятия не имеют, кто под маской Кошки»
– Сразу согласились стать приглашенной маской?
– Согласилась не сразу – в декабре очень много работы.
– Как вам жюри и их предположения? Есть ли среди судей те, с кем вы близко знакомы?
– Больше всего мне понравилось предположение, что я Анфиса Чехова. Но по разбросу догадок, начиная от Яны Кошкиной и заканчивая Лолитой, было ясно, что они понятия не имеют, кто под маской Кошки.
«Те, кто танцуют в этих масках, - для меня герои!»
– Расскажите, пожалуйста, о своем костюме. С какими сложностями столкнулись при его ношении?
– Костюм потрясающий! Но те, кто снимаются в «Маска.Танцы» и танцуют в этих масках, конечно, для меня - герои, потому что вот я один раз потанцевала, получила две панические атаки и вообще не понимаю, как можно это делать на постоянной основе!
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Ида Галич. Фото: канал СТС
– Будете ли смотреть проект дальше, есть ли у вас свои фавориты?
– Проект смотреть буду, конечно. Мне нравятся несколько персонажей, например, Щеточка очень классная, Зебра.