Похудевшая и посвежевшая: Ида Галич соблазнительно покружилась на пилоне

32-летняя блогер Ида Галич похвасталась гибкостью тела на занятиях pole dance. Кадры эффектных трюков знаменитость опубликовала в соцсетях.
Бывшая возлюбленная бизнесмена Алана Басиева начала заниматься на пилоне еще в мае. Спорт помог Галич расстаться с лишними килограммами и стать более грациозной.
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Недавно Ида Галич снова посетила тренировку. Телеведущая призналась, что делала перерыв в спорте. Но теперь готова вернуться к прежнему тренировочному режиму.
«Я очень соскучилась по спорту. Очень. Но в декабре жизнь крутит меня иначе», — рассказала Галич в личном микроблоге.
Напомним, ранее Ида Галич рассказала о расставании с блогером Стасом Круглицким.