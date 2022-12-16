Похудевшая и посвежевшая: Ида Галич соблазнительно покружилась на пилоне

32-летняя блогер Ида Галич похвасталась гибкостью тела на занятиях pole dance. Кадры эффектных трюков знаменитость опубликовала в соцсетях.

Бывшая возлюбленная бизнесмена Алана Басиева начала заниматься на пилоне еще в мае. Спорт помог Галич расстаться с лишними килограммами и стать более грациозной.

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Недавно Ида Галич снова посетила тренировку. Телеведущая призналась, что делала перерыв в спорте. Но теперь готова вернуться к прежнему тренировочному режиму.