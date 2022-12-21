Алла Михеева: «Рядом со мной должен быть идеальный человек. Как я!»

Противоречивую и внезапную Аллу зритель уже давно перестал связывать только лишь с ее фирменными острыми репортажами. Девушка и в сериалах играет («Обоюдное согласие», «Беспринципные»), и в «Ледниковом периоде» уверенно катается. За кулисами ледового шоу «Телепрограмме» и удалось побеседовать с артисткой.

«Люблю гадкие комментарии»

- Алла, чувствуете, как прогрессируете в «Ледниковом периоде» по сравнению с выступлениями в этом шоу в 2014 году?

- Конечно! Два абсолютно разных этапа: тогда я была юна, только окончила театральную академию, в партнеры мне попался замечательный Максим Маринин, который по сути и поставил меня на коньки. Мы развивали бешеную скорость, делали сумасшедшие поддержки - можно сказать, он стал моим отцом в фигурном катании!

Тогда у нас было парное катание, а теперь в паре с Иваном Букиным, действующим спортсменом, мы танцуем на льду - это совсем другое. Каждый день по полтора часа я занималась растяжкой, репетировала танец, различные элементы. Каждый день я по полтора часа занимаюсь растяжкой с тренером Юлей Протасовой, которая помогает мне ставить более сложные и красивые танцы на льду.

- В одном из выпусков вы упали, разбили колено, даже разрыдались...

- Когда я приходила в свой спортивный клуб, то банщику, который парит меня уже 10 лет, хвасталась: у меня вот тут новый синячок (показывает синеватое колено), еще тут, а вот здесь от такого номера, здесь от другого. Так что каждой боевой ранкой горжусь. Был один раз надрыв паховой связки.

Но на мне все заживает как на собаке. Эти мелкие царапины ничего не значат по сравнению с травмой Татьяны Тотьмяниной, к примеру (фигуристка повредила мениск, была госпитализирована, а затем призналась, что ей предстоит замена тазобедренных суставов. - Ред.). Таня, я тебя очень люблю. Выздоравливай скорее.