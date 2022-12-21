Алла Михеева: «Рядом со мной должен быть идеальный человек. Как я!»

Противоречивую и внезапную Аллу зритель уже давно перестал связывать только лишь с ее фирменными острыми репортажами. Девушка и в сериалах играет («Обоюдное согласие», «Беспринципные»), и в «Ледниковом периоде» уверенно катается. За кулисами ледового шоу «Телепрограмме» и удалось побеседовать с артисткой.
«Люблю гадкие комментарии»
- Алла, чувствуете, как прогрессируете в «Ледниковом периоде» по сравнению с выступлениями в этом шоу в 2014 году?
- Конечно! Два абсолютно разных этапа: тогда я была юна, только окончила театральную академию, в партнеры мне попался замечательный Максим Маринин, который по сути и поставил меня на коньки. Мы развивали бешеную скорость, делали сумасшедшие поддержки - можно сказать, он стал моим отцом в фигурном катании!
Тогда у нас было парное катание, а теперь в паре с Иваном Букиным, действующим спортсменом, мы танцуем на льду - это совсем другое. Каждый день по полтора часа я занималась растяжкой, репетировала танец, различные элементы. Каждый день я по полтора часа занимаюсь растяжкой с тренером Юлей Протасовой, которая помогает мне ставить более сложные и красивые танцы на льду.
- В одном из выпусков вы упали, разбили колено, даже разрыдались...
- Когда я приходила в свой спортивный клуб, то банщику, который парит меня уже 10 лет, хвасталась: у меня вот тут новый синячок (показывает синеватое колено), еще тут, а вот здесь от такого номера, здесь от другого. Так что каждой боевой ранкой горжусь. Был один раз надрыв паховой связки.
Но на мне все заживает как на собаке. Эти мелкие царапины ничего не значат по сравнению с травмой Татьяны Тотьмяниной, к примеру (фигуристка повредила мениск, была госпитализирована, а затем призналась, что ей предстоит замена тазобедренных суставов. - Ред.). Таня, я тебя очень люблю. Выздоравливай скорее.
В «Ледниковом периоде» Алла катается в паре с Иваном Букиным. Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
- С синяками все понятно, а что скажете о царапинах на душе после оценок жюри? Они остаются надолго?
- С самого начала этого сезона проекта мы показывали сильнейшие номера - по мотивам сериала «Игра в кальмара», например, - и нам ставили не самые высокие оценки. Мы привыкли. И решили, что будем кататься для зрителей - они так сильно нас поддерживают! Единственный раз, когда мне было действительно обидно до слез, это как раз когда я упала в номере под музыку Linkin Park. Плакала, потому что завалила любимый номер. А оценки - это всего лишь оценки.
- Насколько вы восприимчивы к критике и колкостям?
- Здорово, что критика есть. Она помогает прогрессировать и расти, обращая внимание на ошибки. Но я на этом не концентрируюсь, ведь нас много хвалят. Так что в моей жизни все пропорционально. Хейта вообще почти нет, потому что в основном держу связь с публикой через соцсети, а там у меня остались только приятные подписчики и друзья. А всех остальных я заблокировала, ах-ах-ах.
- Очень удобно.
- Вот такой лайфхак! А еще люблю гадкие комментарии, потому что на них интересно придумывать веселые ответы. За секунду отвечаю - и в бан!
- При этом слово «звезда» вы вроде бы не очень любите...
- Абсолютно. Я вообще не понимаю, кто такие звезды? У меня папа увлекается астрономией, поэтому Венеру и Юпитер я знаю - это для меня звезды. А я по образованию актриса, занимаюсь профессией и стараюсь многогранно себя проявлять: попробовать в «Острых репортажах», слетать на Северный полюс, освоить фигурное катание. Это фантастический опыт - этим и горжусь. Информация останется - источник забудется (улыбается). Так что хвалите себя! Лайфхак номер два.
Для меня прежде всего важно то, что я делаю. В этом смысле каждый год для меня удивительный. В 2022 году я сыграла в сериале «Обоюдное согласие» у Валерии Гай Германики, где абсолютно точно получилось прожить состояние героини. Вот это для меня большая победа. Спасибо, что режиссер поверила в меня.
- На кастингах вас уже воспринимают адекватно? Или все еще как Аллочку из «Острого репортажа»?
Знаменитой эта обаятельная блондинка стала благодаря своим «Острым репортажам» в шоу «Вечерний Ургант». Фото: Степан Третьяков
- Что касается «Обоюдного согласия», то, если бы Лера не настояла, меня бы и не взяли в проект. Хотя пробы у нее длились три минуты. Она подбирает персонал, актеров и окружение по интуиции - так вышло и со мной. Надо признать: продюсеры очень долго утверждали мою кандидатуру. И в итоге прислушались к мнению Леры. И не пожалели.
«У меня прекрасный дом»
- Вам важно, чтобы рядом были люди, которые заботятся и опекают вас?
- Я в 15 лет уехала из родного Междуреченска (Кемеровская область) и достаточно рано начала работать в «Вечернем Урганте» - тогда еще была студенткой четвертого курса. И когда я была мало знакома с этим миром, первым человеком, что помогал мне, стала Олеся Стадниченко - теперь мой директор.
Она организовывает самые классные сюрпризы и лучшие дни рождения, никуда от нее не деться теперь. Это что касается заботы. А вообще я считаю себя самым заботливым человеком. Потому что с раннего возраста начала заботиться о родителях и сестре. Мне нравится, чтобы в моем окружении у всех было все прекрасно. Думаю, я хороший человек.
- Любимый мужчина должен быть заботливым и опекать вас? Или наоборот?
- Наоборот? Это как? Я его опекать?!
- Сейчас есть и такие форматы отношений...
- Я считаю, что в первую очередь в паре должны быть любовь, уважение и взаимность. Будет это - остальное не так важно.
- На многое вы готовы закрыть глаза ради любви?
- А зачем закрывать глаза, если ты любишь человека и принимаешь его таким, какой он есть?
- Ну, например, если он сам при этом много принимает. На грудь.
- Со мной будет только тот человек, которого я буду принимать и любить полностью. И он будет идеальным. Как и я. Вот вам аллегория. Это как отношения с Москвой: я люблю этот город со всеми достоинствами и недостатками, как некоторые считают. Как мужа. Вот пробки - ну и что? Мне комфортно в них, адаптировалась, не воспринимаю это как проблему. Ритм - тоже. Идеально мне подходит. Так что у меня с Москвой абсолютная взаимность: как я люблю ее, так и она любит меня.
- Хорошо, что Петербург не слышит...
- А Петербург - как родители. Которые вырастили, выучили и передали в руки надежному, щедрому мужу. К родителям, конечно, приезжаешь с удовольствием, навещаешь их. Вспоминаешь детство и радуешься. Но поскорее хочешь вернуться к любимому мужу.
- Собственным гнездышком вместе с «мужем» удалось обзавестись?
- Да. Очень счастлива. У меня есть прекрасный дом и собака - французский бульдог Шнапс. Живем недалеко от места, где сейчас находимся («Лужники». - Ред.).
Лучший друг артистки - французский бульдог по кличке Шнапс.Лучший друг артистки - французский бульдог по кличке Шнапс. Фото: личный архив
- Отлично. И все же если говорить об одушевленных женихах: умеете ли давать отпор слишком настойчивым ухажерам?
- Вообще спокойно! В этом смысле я абсолютно прямолинейный человек. Поэтому никакого труда не составляет сказать: «Следующий».
- Вы с недавних пор еще и судите КВН. Как считаете, женский юмор существует?
- В моем случае - точно да.
- А чем он отличается от мужского?
- На самом деле есть просто юмор, хороший или плохой. Я за хороший. Недавно была на женском стендапе: мне понравились все девочки, которые выступали!
- В давнем интервью вы признавались, что «быть умной невыгодно». За прожитые с тех пор годы изменилось отношение к этому тезису?
- Теперь я поумнела. И считаю точно так же. А вообще я скорее шутила, имея в виду, что важно оставаться легким человеком. Не занудным. Вот я - легкий, жизнерадостный и отзывчивый человек. Многие люди эти качества принимают за неумность.
- А выгода сама по себе важна для вас при принятии решений?
- Я больше эмоционально-интуитивный человек, но при этом трудолюбивый и упорный. Мне ведь нужно было в 14 лет принять решение: еду поступать в Петербург в колледж. Это был единственный шанс поступить в театральную академию - иначе после 11-го класса шансы поступить с первого раза очень небольшие. И, конечно, родители не хотели отпускать меня в таком возрасте.
Но я настояла - и спасибо, что они меня поддержали. В итоге я сдала все экзамены на пятерки, поступила в Инженерную школу одежды СПГУТД с самым высоким баллом - мне дали общежитие, родители были счастливы. Считаю, что я прошла хороший путь и заслужила теперь иметь то, что имею.
- Раз мы заговорили о семье, то ваша сестра - психолог Анна Яковлева, многодетная мама, живет в другом городе...
- Аня с семьей переехала в Москву. Потихоньку адаптируется. Ей даже удалось поучаствовать в одном из проектов Валерии Гай Германики.
- А вместе с ней не задумывали семейный проект? «Сестры Михеевы»...
- Вам что, меня мало? Давайте постепенно! Дождемся финала «Ледникового периода», где мы с Иваном Букиным постараемся вас удивить.
- Тот факт, что Анна в вашей семье взяла на себя функцию матери-героини, вас не смущает? Не думаете о том, что тоже хотелось бы детишек?
- Это же классно - сестра рожает, а я кайфую!
- С племянниками часто видитесь?
- Иногда получается, да. Люблю ходить с ними в «Кидзанию» (игровая территория, где дети могут попробовать себя в разных профессиях. - Ред.).
- Как в целом относитесь к детям? Капризам, слезам...
- Я начинаю особенно любить детей, когда приходишь, приносишь мягкую игрушку, и он понимает - это именно ты подарил. Начинает любить тебя сильнее. Вот когда у них начинается такой осознанный период (примерно в полтора-два года), начинаю любить их еще больше. Ну а что дарить впустую?
«Потеряла килограмм»
Горные лыжи - давняя страсть Михеевой. Фото: личный архив
- Давайте попробуем подвести итоги года Аллы Михеевой...
- Давайте начнем. Первое. В январе я переболела «омикроном». Успешно. Второе - я классно стала кататься на горных лыжах, посмотрите видосы. Третье - вышел сериал Германики «Обоюдное согласие», где я сыграла. Четвертое - я с утра до ночи участвую в «Ледниковом периоде».
Пятое - я отстояла команду «Ровеньки» (орловские кавээнщики. - Ред.), которая вышла в финал Высшей лиги. Куда еще больше побед? А еще потеряла один килограмм веса и поцарапала коленку. А это немало.
- От вашего общего веса - прилично...
- А еще у меня отлично получается поза верблюда и лука (видимо, речь о йоге. - Ред.)! Вот такой прогресс.
- Определенно год стал удачным. А что в следующем? Вы как-то проговорились, что в «Останкино» с коллегами разрабатываете новые проекты...
- Это все строго под грифом «секретно». А из того, что не под грифом - в январе по традиции поеду кататься на горных лыжах. Следите за моими соцсетями! Хотела бы покататься в родных местах: в Кемеровской области на склоне хребта Кузнецкий Алатау, там очень красивые места и heliski (просторы дикой природы, куда можно добраться только на вертолете. - Ред.).
Сейчас друзья катаются на Байкале в режиме off-piste (катание по нетронутому снегу вне официальных трасс. - Ред.) - там тоже очень круто. В России много великолепных и неизведанных мест, которые нужно развивать и популяризировать.
- Что бы вы могли пожелать нашим читателям, которые вас очень любят?
- Я вообще-то люблю читателей «Телепрограммы» не меньше. И желаю всем нам быть добрыми, любящими и понимающими. С Новым годом!
«Ледниковый период»
По субботам/18.20