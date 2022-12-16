Анастасия Волочкова — о своем женихе: «Он похож на Николая Второго и занимается сладостями!»

Анастасия Волочкова рассказала о помолвке, объявив, что счастлива. Тeleprogramma.pro расспросила балерину о подробностях этого стремительного романа.
— Началось все с того, что мне помог один человек: привез сладости на один из моих благотворительных спектаклей — подарок для детей-участников. Мы начали с ним общаться. Этого человека зовут Дмитрий, и он сразу произвел на меня впечатление своей добротой и готовностью помочь. Я пригласила его в гости.
«Я влюбилась в Деда Мороза!»
Анастасия Волочкова и Дед Мороз. Фото: личный архив
Вечером открывается дверь, и в дом вдруг входит настоящий Дед Мороз! И развязывает мешок с подарками. Знаете, я сначала даже испугалась: что за человек пришел? Оказалось, это Дима решил мне сделать такой сюрприз. На следующем моем спектакле он вышел на сцену и преподнес мне пуанты из сахара. Это было очень приятно и трогательно.
— И вы влюбились?
— Я влюбилась в Деда Мороза! Достаточно было посмотреть в его глаза…
Оранжерея белых роз
Анастасия Волочкова и Дмитрий. Фото: личный архив
Но потом я очень сильно на него обиделась: он не подарил цветы после спектакля. Мой любимый человек — и не принес цветы! Я ему написала: «Не знаю, как ты можешь искупить свою вину, но ты подаришь мне много цветов!»
И тогда он привез мне розы — это было не просто много, это было больше, чем Дима пожертвовал на мой спектакль! Целую оранжерею белых роз! И теперь у меня весь дом наполнен их ароматами. Он предусмотрел все — даже привез для них вазы. Я рассматриваю каждую розочку вот уже четыре дня. И понимаю, что я счастлива.
Неожиданная помолвка
— А что было потом?
— Я спросила: «Дима, можно, я пожертвую одну корзину цветов в церковь?» Он ответил: «Конечно». Мы поехали в церковь вместе, Дима внес корзину с розами. И вдруг я слышу от него: «Настя, сейчас у нас с тобой будет помолвка, я люблю тебя больше жизни». И я ответила ему: «Да!»
«Он очень похож на Николая Второго»
Анастасия Волочкова и Дмитрий. Фото: личный архив
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— Вы уже назначили дату свадьбы?
— Есть такая поговорка: если хочешь насмешить Бога — расскажи о своих планах. Поэтому свадьбу мы пока не планируем. Зато у меня в планах — спектакль 28 декабря. А потом мы с Димой улетаем на Мальдивы. Я могу вам сказать: я очень счастлива!
Знаете, мой Дмитрий очень похож на Николая Второго, который изображен на фреске в гостиной моего дома, можете сами посмотреть на фото. Удивительное сходство! Наверное, это знак судьбы.
— А чем занимается ваш избранник?
- Компания Дмитрия занимается десертами без сахара. И эти люди создают мануфактуры для производства таких десертов в разных странах мира. Это очень серьезный бизнес. Его десерты привозят даже в посольства России. Но главное — он очень хороший человек. Я по-настоящему влюблена, и это большое счастье!