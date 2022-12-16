Анастасия Волочкова — о своем женихе: «Он похож на Николая Второго и занимается сладостями!»

Но потом я очень сильно на него обиделась: он не подарил цветы после спектакля. Мой любимый человек — и не принес цветы! Я ему написала: «Не знаю, как ты можешь искупить свою вину, но ты подаришь мне много цветов!»

И тогда он привез мне розы — это было не просто много, это было больше, чем Дима пожертвовал на мой спектакль! Целую оранжерею белых роз! И теперь у меня весь дом наполнен их ароматами. Он предусмотрел все — даже привез для них вазы. Я рассматриваю каждую розочку вот уже четыре дня. И понимаю, что я счастлива.

Неожиданная помолвка

— А что было потом?

— Я спросила: «Дима, можно, я пожертвую одну корзину цветов в церковь?» Он ответил: «Конечно». Мы поехали в церковь вместе, Дима внес корзину с розами. И вдруг я слышу от него: «Настя, сейчас у нас с тобой будет помолвка, я люблю тебя больше жизни». И я ответила ему: «Да!»

«Он очень похож на Николая Второго»

