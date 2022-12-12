Кай Метов о «Ресторане по понятиям»: «Если у меня что-то шло не так, мне поддавали такого керосина, что я мгновенно загорался»

12 декабря на ТНТ стартует второй сезон сериала «Ресторан по понятиям». Это история о четверых бывших заключенных, решивших открыть легальный бизнес. Кай Метов, исполнивший в сериале одну из ключевых ролей, рассказал в интервью Тeleprogramma.pro о том, почему он променял классическую музыку на шансон и как относится к «Ласковому маю».
Кай Метов. Фото: Global Look Press
- «Ресторан по понятиям» – сериал о бандитах 90-х. Это время многим врезалось в память. Что первое приходит вам на ум при слове «девяностые»? Все-таки это было время вашей бешеной популярности…
- «Тихий ужас» и социальный шок. Разрушились все социальные институты, страна была в непонятном плавании без идеалов... Эти годы стали огромным потрясением для большинства россиян. Сериал «Ресторан по понятиям» смог передать эту атмосферу с иронией, вернуть зрителей в то время.
- Так приятно было услышать в первом сезоне «Ресторана…» вашу «Position № 2»! Прямо повеяло девяностыми – в лучшем смысле этого слова. Вы продолжаете исполнять хиты того времени на концертах?
- За 2 часа, которые длится мой концерт, я успеваю показать все, что мне хочется. И новый материал - акустические песни, которые очень тепло принимаются зрителем. И песни 90-х, которые, конечно, являются «заманухой», ведь их все знают, и зрители на них приходят.
Мне особенно приятно, что многие песни, которые люди слышат на концерте впервые, принимают не хуже, а иногда и на порядок лучше, чем хиты.
На съемках сериала «Ресторан по понятиям». Фото: канал соцсети
- В первом сезоне сериала криминальные элементы отплясывают под ваши песни. И в жизни вам приходилось выступать перед бандитами – в те же 90-е. Как вы себя чувствовали в таких ситуациях?
- Бывало очень страшно. Самое страшное, когда приглашали выступать на корабле. Он отходил от берега, и я понимал: с «подводной лодки» никуда не денешься, что бы там ни происходило. А происходили самые разные вещи, о которых даже рассказывать не стоит. Я сейчас вспоминаю некоторые эпизоды моих выступлений тех лет, и волосы дыбом встают.
- Как вы попали в комедийный сериал, кто вас пригласил?
- Меня пригласили знакомые. Я прочитал сценарий и познакомился с продюсером Сариком Андреасяном, и мне все понравилось. Абсолютно все! Мне кажется, самое главное на пути к успеху - самоирония. Умение посмеяться над собой. Это настроение в сериале мне и понравилось.
Мы там все смешные, угловатые, гипертрофированные, но при этом очень позитивные и добрые. И я не разочаровался, оказавшись уже на съемочной площадке с этим прекрасным актерским составом. Для меня это был интересный опыт.
Кай Метов. Фото: соцсети
- Вас знают как исполнителя поп-музыки, а ведь у вас серьезное музыкальное образование, вы играли классические произведения на скрипке. Как вас занесло на эстраду?
- Внутри меня есть и академическая, и лирическая струнка. Я – скрипач, окончил ЦМШ при Московской консерватории, где учились талантливые дети со всего Союза, были очень крутые педагоги, очень серьезная атмосфера в заведении. Это стало для меня хорошей базой. После армии я работал в филармонии. Но потом наступили лихие 90-е, все быстро менялось. В порядке эксперимента я записал несколько ироничных песен. И они здорово зашли! Их можно было услышать буквально из «каждого утюга». Интересный момент: никто не знал, как я выгляжу.
- Наверное, этим тут же воспользовались «двойники»?
- Да! У меня начались гастроли, и я часто понимал, что «я» уже сюда приезжал. Впервые меня показали в 1995 году в программе «Акулы пера», и поток двойников прекратился.
- Вам знакома «звездная болезнь»?
- За эти 3 года, пока меня никто не знал в лицо, а знали только мои песни, я смог подготовиться к популярности. У меня не случилось звездной болезни, так как я уже был готов ко всему.
Кай Метов и Юрий Шатунов. Фото: соцсети
- Вам довелось работать с группой «Ласковый май» - какие впечатления остались от того периода?
- С Юрой Шатуновым мы ездили на гастроли по Германии, дали около 300 концертов. Потом я сотрудничал с Сергеем Кузнецовым и его группой «Мама». У меня с ним сложились доверительные и уважительные отношения.
Он приходил на все мои концерты в Оренбурге, знакомил меня со своими новыми проектами. Последним из них, я помню, он называл двух пацанов - «Ангел и кот». Я его, кстати, всегда представлял публике как легенду, как человека, песни которого знает вся страна. Он выходил на сцену, ему устраивали овации.
И с Андреем Разиным было много концертов и выступлений... Это очень талантливые люди. Их песни никого не оставляли равнодушным. Сергей Кузнецов нащупал то, что западало в душу слушателю: истории о подростках, об их любви, когда уже кипят страсти.
- Что скажете о съемках в «Ресторане по понятиям»? С кем-то из артистов на съемках подружились, будете общаться «за кадром»? Были знакомы с ними прежде?
- Я был знаком только с Владимиром Сычевым, мы с ним снимались в одном комедийном сериале. Пересекался с Дмитрием Дюжевым. Все актеры известные, многих я видел в кино, но самое главное, что у них нет никакой звездности.
Мне было очень приятно, что все помогали и подбадривали. Если у меня что-то шло не так, то мне поддавали такого керосина! Я мгновенно загорался от той энергии, которую получал от партнеров, было такое чувство локтя.
Кай Метов. Фото: Global Look Press
- Расскажите о ваших ближайших планах. Будут ли концерты, гастроли? Может быть, вас уже ждут на съемках нового сериала?
- Во-первых, 12 декабря на ТНТ выходит «Ресторан по понятиям-2». Не буду рассказывать ничего про сюжет, играю там самого себя. Еще я снялся в сериале Сергея Жукова «Евгенич», там у меня тоже смешная роль с песнями и плясками.
Написал музыку к нескольким фильмам, один из них – третий сезон сериала «Динозавр». Честно говоря, даже не думал, что у меня так лихо получится уйти в шансонную классику. Возможно, помог «Ресторан по понятиям». А вообще у меня постоянно идут концерты, гастроли... Все хорошо, работаю!
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
- В вашем доме есть новогодние праздничные традиции, сохранившиеся с советских времен? Домашние пельмени, конфеты и орехи на елке, просмотр «Иронии судьбы»?
- Ровно в 21.00 мы обязательно садимся за стол, чтобы проводить старый год и встретить Новый. Наша семья долгое время жила в Алма-Ате, где 3 часа разницы с Москвой.
Традиция заключается в том, что к этому часу мы все собираемся в загородном доме. Раньше там жили родители, и мы приезжали к ним. Но недавно моей мамы не стало… А без нее, конечно, все не так. Но все же в 21.00 собираемся своими семьями (я, брат, Кристина), дарим подарки, поднимаем бокал за ушедший год. Этой традиции уже много лет.