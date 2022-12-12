Кай Метов о «Ресторане по понятиям»: «Если у меня что-то шло не так, мне поддавали такого керосина, что я мгновенно загорался»

- «Ресторан по понятиям» – сериал о бандитах 90-х. Это время многим врезалось в память. Что первое приходит вам на ум при слове «девяностые»? Все-таки это было время вашей бешеной популярности…

- «Тихий ужас» и социальный шок. Разрушились все социальные институты, страна была в непонятном плавании без идеалов... Эти годы стали огромным потрясением для большинства россиян. Сериал «Ресторан по понятиям» смог передать эту атмосферу с иронией, вернуть зрителей в то время.

- Так приятно было услышать в первом сезоне «Ресторана…» вашу «Position № 2»! Прямо повеяло девяностыми – в лучшем смысле этого слова. Вы продолжаете исполнять хиты того времени на концертах?

- За 2 часа, которые длится мой концерт, я успеваю показать все, что мне хочется. И новый материал - акустические песни, которые очень тепло принимаются зрителем. И песни 90-х, которые, конечно, являются «заманухой», ведь их все знают, и зрители на них приходят.

Мне особенно приятно, что многие песни, которые люди слышат на концерте впервые, принимают не хуже, а иногда и на порядок лучше, чем хиты.