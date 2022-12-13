«Это естественная пластика моего тела»: SHAMAN - о чувственных танцах, новых вызовах и отношении к критике

В последнее время певец SHAMAN – нарасхват. Так, 3 декабря Ярослав Дронов (настоящее имя артиста) принял участие в ежегодном музыкальном фестивале «Песня года», спустя несколько дней – в новогоднем проекте «Елка. Танцы. Муз-ТВ». Также музыкант стал гостем форума «Мы вместе», участвовал в концерте «Здравствуй, страна героев».
И это помимо того, что он дает сольные концерты по всей стране. Те, кто бывал на выступлениях певца, знают, что там звучат самые разные песни: и патриотические, и романтические, и философские.
Большинство из этих композиций – собственного сочинения. На концертах Ярослав признается, что всего написал около 200 песен и мечтает о том, чтобы они пережили его самого. В этот момент в зале становится тихо...
Обычно вечер и начинается, и заканчивается песней «Спасибо», в которой SHAMAN благодарит своих зрителей.
А еще неизменный спутник концертов певца - гимн России. Кстати, специально ко дню Конституции, он сделал студийную запись главной песни страны, которую можно увидеть на YouTube.
Надо видеть, какие толпы разновозрастных женщин выстраиваются в очередь в перерывах между песнями, чтобы подарить артисту подарки: цветы, портреты, сладости и не только. О комментариях в Интернете, где его называют героем нашего времени, ангелом, посланником небес можно говорить отдельно.
Как SHAMAN относится к восторженным эпитетам в свой адрес? Кого действительно считает героем нашего времени? И верит ли в ангелов-хранителей? Об этом SHAMAN рассказал в небольшом интервью Teleprogramma.pro
«Там какая-то елка, да будет!»
- Недавно вы приняли участие в концерте «Елка. Танцы. Муз-ТВ». В связи с этим вопрос: есть ли у вас традиция наряжать елку?
- Есть традиция проводить Новый год на сцене, давать концерт. Этот год, надеюсь, также не станет исключением. Я буду радовать людей своим творчеством. Поэтому я думаю, там какая-то елка да будет!
- А вы дома не наряжаете? Может, у родителей, у бабушки и дедушки сохранилась такая традиция?
- Мы же в разных городах живем. Они у себя дома елку наряжают, а я у себя не стараюсь захламлять дом разной атрибутикой. Самое главное – чтобы праздник был внутри. Важно, как ты его ощущаешь. И чтобы рядом были родные и близкие люди.
SHAMAN на концерте в Реутове. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
- Перейдем к танцам. На своих концертах вы всегда исполняете яркие, не побоюсь этого слова, чувственные танцы. Кто вам ставит номера для песен? Опять же вы сами или хореограф?
- Ни в коем случае. Никаких хореографов! Я даже не могу назвать это танцем. Это моя естественная пластика тела и продолжение моего пения. Этими движениями я подчеркиваю то, что пою.
Я бы сказал, что это театрализация номера, чтобы он стал целостным, ярким, захватывающим. Чтобы не просто стоять, как вкопанный, а показывать жестами то, что ты поешь.
«Какие они пишутся, такие они и есть»
- Недавно вы выступили на форуме «Мы вместе» с песней «Вызов». Вы ведь написали эту композицию по заказу? Насколько вам тяжелее сочинять по заданию, нежели от сердца?
- Эта песня писалась для шоу «Вызов». Оно было презентовано на телеканале ТНТ. И для меня это тоже стало вызовом. Раньше я никогда не писал песни на заказ, а тем более для таких крупных проектов.
Справился ли я или нет, не мне судить. Тем не менее, песня живет, продолжает жить и быть востребованной не только в формате шоу. Поэтому я считаю, что все получилось.
- Вы показываете свои стихи к песням родным, близким и друзьям, прежде чем они уйдут в народ?
- Ни музыку, ни стихи я стараюсь не показывать для того, чтобы никто не повлиял на меня в ту или другую сторону. Какие они пишутся, такие они и есть.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
SHAMAN в программе «Жизнь и судьба» Бориса Корчевникова
- Вы уже многого добились в этом году. А какой сейчас у вас вызов?
- Мне кажется, что продолжать свой путь дальше.
- Недавно на одном из ваших концертов одной зрительнице стало плохо. Говорят, она сильно переволновалась в вашем присутствии. Как справляетесь с такими форс-мажорами?
- Ну, человек просто расчувствовался. У меня есть такая традиция: устраивать на концертах караоке. Я подхожу к зрителям и даю им возможность исполнить припев своей песни «Улетай».
Так случилось и в этот раз. Человек, к которому я подошел, может, переволновался. Ничего страшного, немножко поплыл.
- Недавно вы приняли участие в концерте «Здравствуй, страна героев». Кого бы вы сами могли назвать героем нашего времени?
- По-моему, это очевидно. Это те ребята, которые сейчас выполняют свой долг. И, конечно, хочется пожелать им скорейшего возвращения живыми, здоровыми и с победой.
«Я стараюсь быть спокойным и к похвале, и к критике»
- А как вы относитесь к тому, что в Интернете и вас называют героем нашего времени, а еще ангелом, чудом. Вообще, там много разных восторженных эпитетов от зрителей…
- Есть притча, которая мне очень нравится. Одному послушнику дали наставление: «Первого человека, которого увидишь в гробу на кладбище, ругай последними словами». Естественно, он это сделал, после чего получил оплеуху от близких и друзей покойного. Возвратился обратно.
А на второй день ему сказали противоположное: «Увидишь похоронную процессию и хвали того человека, которого понесут в гробу, превозноси его, как можешь». И он это сделал! Снова получил оплеуху, а потом пришел рассказать о случившемся своему окружению. Мол, я и хвалил, и ругал одновременно.
«А что покойники?» - спросили послушника. «Они молчали и все!» - ответил он.
В моем случае я просто должен делать свое дело и быть спокойным и к похвале, и к критике.
SHAMAN на концерте в Москве. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
- Кстати, об ангелах. Вы верите в ангелов-хранителей?
- Конечно, верю. Я же православный человек!
- В финале клипа на вашу песню «Вороны мои» очень эффектно появляется ангел…
- Там все-таки немножечко про другое. Эта песню про внутреннюю борьбу между добром и злом.
- Но ведь у зрителя тоже могут быть свои интерпретации…
- Да, понимаю...
- Какие у вас ближайшие планы?
- Как было, так и есть. Ездить по стране с концертами и радовать людей своим творчеством.