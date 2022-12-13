«Это естественная пластика моего тела»: SHAMAN - о чувственных танцах, новых вызовах и отношении к критике

В последнее время певец SHAMAN – нарасхват. Так, 3 декабря Ярослав Дронов (настоящее имя артиста) принял участие в ежегодном музыкальном фестивале «Песня года», спустя несколько дней – в новогоднем проекте «Елка. Танцы. Муз-ТВ». Также музыкант стал гостем форума «Мы вместе», участвовал в концерте «Здравствуй, страна героев».

И это помимо того, что он дает сольные концерты по всей стране. Те, кто бывал на выступлениях певца, знают, что там звучат самые разные песни: и патриотические, и романтические, и философские.

Большинство из этих композиций – собственного сочинения. На концертах Ярослав признается, что всего написал около 200 песен и мечтает о том, чтобы они пережили его самого. В этот момент в зале становится тихо...

Обычно вечер и начинается, и заканчивается песней «Спасибо», в которой SHAMAN благодарит своих зрителей.

А еще неизменный спутник концертов певца - гимн России. Кстати, специально ко дню Конституции, он сделал студийную запись главной песни страны, которую можно увидеть на YouTube.

Надо видеть, какие толпы разновозрастных женщин выстраиваются в очередь в перерывах между песнями, чтобы подарить артисту подарки: цветы, портреты, сладости и не только. О комментариях в Интернете, где его называют героем нашего времени, ангелом, посланником небес можно говорить отдельно.

Как SHAMAN относится к восторженным эпитетам в свой адрес? Кого действительно считает героем нашего времени? И верит ли в ангелов-хранителей? Об этом SHAMAN рассказал в небольшом интервью Teleprogramma.pro

«Там какая-то елка, да будет!»

- Недавно вы приняли участие в концерте «Елка. Танцы. Муз-ТВ». В связи с этим вопрос: есть ли у вас традиция наряжать елку?

- Есть традиция проводить Новый год на сцене, давать концерт. Этот год, надеюсь, также не станет исключением. Я буду радовать людей своим творчеством. Поэтому я думаю, там какая-то елка да будет!

- А вы дома не наряжаете? Может, у родителей, у бабушки и дедушки сохранилась такая традиция?

- Мы же в разных городах живем. Они у себя дома елку наряжают, а я у себя не стараюсь захламлять дом разной атрибутикой. Самое главное – чтобы праздник был внутри. Важно, как ты его ощущаешь. И чтобы рядом были родные и близкие люди.