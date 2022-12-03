Все настоящее: SHAMAN дал потрогать свои дреды после слухов о парике

Популярный российский певец SHAMAN опроверг слухи о том, что его дреды накладные, и он ходит в парике. Напомним, ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация о том, что исполнитель «приносит дреды на концерт в кульке». Певец с иронией объяснил, что это все неправда.

«Кстати, очень удивился, когда узнал, что у SHAMANа накладные дреды. Он приносит их на концерт в кульке, перед концертом надевает, потом снова снимает, кладет в кулек и уносит домой», - облетел соцсети слух.

В ответ на это музыкант дал убедиться в том, что его прическа настоящая. Он позволил потрогать свои дреды журналистке на глазах у толпы.

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