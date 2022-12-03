Все настоящее: SHAMAN дал потрогать свои дреды после слухов о парике

Популярный российский певец SHAMAN опроверг слухи о том, что его дреды накладные, и он ходит в парике. Напомним, ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация о том, что исполнитель «приносит дреды на концерт в кульке». Певец с иронией объяснил, что это все неправда.
«Кстати, очень удивился, когда узнал, что у SHAMANа накладные дреды. Он приносит их на концерт в кульке, перед концертом надевает, потом снова снимает, кладет в кулек и уносит домой», - облетел соцсети слух.
В ответ на это музыкант дал убедиться в том, что его прическа настоящая. Он позволил потрогать свои дреды журналистке на глазах у толпы.
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«Родные, ходит слух, что дреды у меня не настоящие. За кулисами «Песни года 2022» корреспондент НТВ Светлана Курицына лично убедилась в том, что волосы - мои, настоящие!» - обрадовал своих поклонников SHAMAN.
«SHAMAN угадал в свое время с образом, до сих пор страсти не утихают», «Верим, доверяем, любим всем сердцем!», «Ужас! Чему ты только не подвергаешься!!» - прокомментировали пост фанаты певца.
Исполнитель из обычного музыканта превратился в этом году в настоящую суперзвезду. SHAMAN участвовал и в «Факторе А», и в «Голосе». Но эти проекты не дали исполнителю такой славы, которая есть у него сейчас. По словам самого молодого человека, несколько лет назад он еще не был готов к популярности. По его словам, в телепроектах он участвовал с тех пор, как переехал в столицу, но началось все с родного Новомосковска.