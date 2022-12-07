«Спасибо Лолите!»: как «Рыжий» из «Иванушек» бросил курить и чем балует себя сейчас

В прошлом у Андрея Григорьева-Апполонова – тысячи выкуренных сигарет. Но оказалось, что артист сумел покончить с этой вредной привычкой.

- Поделитесь с нашими читателями: какие привычки вы считаете вредными, есть ли они у вас, как с ними боретесь?

- Не прошло и тридцати пяти лет, как я бросил курить никотин. Для меня – человека, подверженного саморазрушению, - это выдающееся достижение, я считаю.

- Как у вас это получилось? Трудно было? Кто-то поддерживал, помогал?

- У меня была серьезная беседа с Лолитой Милявской. Длительностью сорок пять минут. Она поделилась своим опытом, как она бросила курить. И это на меня очень подействовало. Я бросил курить никотин. А вот электронные сигареты иногда себе позволяю. Спасибо Лолите!

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Прежде артист сообщал о том, что он бросил курить, в своем аккаунте в соцсети. Поклонники тут же отреагировали на новость: «Андрюша наш красавчик! Ты большой молодец и наш мотиватор», «Здоровый образ жизни — это очень правильно. Будете вечно молодым».

