Победительница шоу «Фантастика» Юлианна Караулова: «Часть выигрыша отправлю на благотворительность, остальное инвестирую»

- Как бы вы описали в нескольких словах своего персонажа? Какая она – Роза Марковна?
- Роза Марковна дерзкая, моментами отчаянная, смелая, умудренная опытом. Но при этом в душе еще ребенок. Мне кажется, она именно такая.
- Самый любимый ваш номер на проекте «Фантастика».
- Любимый номер на песню «Девочка, танцуй!» - это мой первый сложный и технологический номер, с глубоким смыслом по режиссуре, за что я очень благодарна режиссеру Андрею Сычеву. Это его прочтение, его видение. Когда мы делали этот трек, рассчитывали передать привет современной поп-музыке, а получилась настоящая фантастическая драма.
Роза Марковна Шляк. Фото: Первый канал
- Кто из судей был наиболее строг к вам? Мнение кого из членов жюри было для вас важнее.
- Я бы не сказала, что кто-то из судей был строг ко мне. Судьи баловали меня комплиментами и своим внимание на протяжении всего сезона. Не могу сказать, что кто-то из них был самый строгий. Самый сдержанный, пожалуй, был Дима Билан. Точно также не могу выделить кого-то одного, чье мнение для меня было важнее остальных. Для меня было важно мнение каждого из членов жюри.
Еще для меня было важно мнение телезрителей. После выхода каждого выпуска я заходила в интернет на разные форумы, читала, что они пишут. Для меня это было очень важно – как развивать персонаж, куда его вести, какой репертуар подбирать, что нравится зрителям в Розе Марковне, а что нет.
Финалисты шоу «Фантастика». Фото: Первый канал
- Роза Марковна трижды возглавляла турнирную таблицу и была в числе фаворитов проекта. Рассчитывали ли вы на победу и кого считали своим главным конкурентом?
- Не могу сказать, что рассчитывала - это не так, но я на это надеялась и очень этого хотела. Своим главным конкурентом я считаю Сталкера – Сашу Панайотова. Он невероятно сильный вокалист, наверное, самый сильный в нашей стране. Во-вторых, у него были очень интересные номера.
Еще на этом проекте ярко выступил Бутон. Мне понравились все версии песен, которые он исполнял. Кстати, ребята сами делали аранжировки, за что им тоже отдельный респект. Для меня большая ответственность, что мне удалось обыграть этих участников. В «Фантастике», конечно, все талантливые. Дашу Антонюк еще хочу выделить: совершенно фантастические и вокально, и по режиссуре были ее номера.
- На что потратите выигрыш в проекте – 3 миллиона рублей?
- Пока меня осыпали только виртуальными монетами (смеется). Когда получу выигрыш, часть обязательно отправлю на благотворительность, остальное инвестирую во что-нибудь хорошее и творческое.