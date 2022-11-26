Победительница шоу «Фантастика» Юлианна Караулова: «Часть выигрыша отправлю на благотворительность, остальное инвестирую»

- Как бы вы описали в нескольких словах своего персонажа? Какая она – Роза Марковна?

- Роза Марковна дерзкая, моментами отчаянная, смелая, умудренная опытом. Но при этом в душе еще ребенок. Мне кажется, она именно такая.

- Самый любимый ваш номер на проекте «Фантастика».

- Любимый номер на песню «Девочка, танцуй!» - это мой первый сложный и технологический номер, с глубоким смыслом по режиссуре, за что я очень благодарна режиссеру Андрею Сычеву. Это его прочтение, его видение. Когда мы делали этот трек, рассчитывали передать привет современной поп-музыке, а получилась настоящая фантастическая драма.