Елка из фотографий и салат «Ирония судьбы»: как готовится к Новому году Роза Сябитова

- Как будет проходить ваш праздник?

- У нас все по традиции, Новый год – семейный праздник. Раньше дети приезжали 31 декабря, мы с ними провожали старый год, и они разъезжались по своим компаниям. В этом году у нас появился новый член семьи – моя дорогая внучка. И мы, конечно, соберемся все за большим столом.

- А что будете готовить?

- По традиции – салат оливье под названием «Ирония судьбы». Я называю его так, потому что начинаю резать, как только по телевизору начинают показывать этот фильм. Конечно, будет курочка на бутылке – по бабушкиному рецепту. Каждый год делаю, очень вкусно, у меня даже есть отдельная бутылка, специально для новогодней курочки. Из-под армянского коньяка! На ней получается вкуснее всего почему-то.