Елка из фотографий и салат «Ирония судьбы»: как готовится к Новому году Роза Сябитова

Самая знаменитая сваха страны Роза Сябитова умеет создать душевную атмосферу. Она хранит семейные праздничные традиции и уже готова передавать их маленькой внучке.
- Роза Раифовна, расскажите нашим читателям: вы уже приступили к подготовке новогоднего праздника?
- Я уже давно начала готовиться к Новому году. Для телевизионных людей новогодние праздники начинаются раньше, чем для всех остальных. Я в этом году активно участвую в подготовке новогодних программ. А дома мы каждый год делаем новую тематическую елку: у нас были сладкая елка, сказочная, елка Водяного Тигра…
А в этом году будет ностальгическая, семейная, душевная. Елка приятных воспоминаний – из фотографий.
Фото: соцсети
- Как будет проходить ваш праздник?
- У нас все по традиции, Новый год – семейный праздник. Раньше дети приезжали 31 декабря, мы с ними провожали старый год, и они разъезжались по своим компаниям. В этом году у нас появился новый член семьи – моя дорогая внучка. И мы, конечно, соберемся все за большим столом.
- А что будете готовить?
- По традиции – салат оливье под названием «Ирония судьбы». Я называю его так, потому что начинаю резать, как только по телевизору начинают показывать этот фильм. Конечно, будет курочка на бутылке – по бабушкиному рецепту. Каждый год делаю, очень вкусно, у меня даже есть отдельная бутылка, специально для новогодней курочки. Из-под армянского коньяка! На ней получается вкуснее всего почему-то.
Роза Сябитова с внучкой. Фото: соцсети
- А снаружи будете дом украшать? Гирляндами, фонариками…
- Наверное, подожду следующего года – пусть подрастет внучка, буду делать это для нее.
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- У вас много елочных игрушек?
- Очень много! А вообще я очень люблю подготовку к Новому году. Будем доставать и распаковывать старые игрушки, перебирать, рассматривать фотографии… Жду, когда подрастет внучка, чтобы делать это вместе с ней.
Считаю, самое главное – сохранить дух нашего российского Нового года. А он, этот дух, как раз и состоит из таких приятных моментов: доставать елку, перебирать украшения, накрывать на стол всей семьей… Это объединяет нас всех, это поддерживает и вселяет уверенность в том, что все будет хорошо.