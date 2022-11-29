Елка из фотографий и салат «Ирония судьбы»: как готовится к Новому году Роза Сябитова

Роза Сябитова. Фото: соцсети

Роза Сябитова. Фото: соцсети

Тeleprogramma.pro узнала о необычных новогодних традициях в доме Розы Сябитовой.

Самая знаменитая сваха страны Роза Сябитова умеет создать душевную атмосферу. Она хранит семейные праздничные традиции и уже готова передавать их маленькой внучке.

- Роза Раифовна, расскажите нашим читателям: вы уже приступили к подготовке новогоднего праздника?

- Я уже давно начала готовиться к Новому году. Для телевизионных людей новогодние праздники начинаются раньше, чем для всех остальных. Я в этом году активно участвую в подготовке новогодних программ. А дома мы каждый год делаем новую тематическую елку: у нас были сладкая елка, сказочная, елка Водяного Тигра…

А в этом году будет ностальгическая, семейная, душевная. Елка приятных воспоминаний – из фотографий.

Фото: соцсети

- Как будет проходить ваш праздник?

- У нас все по традиции, Новый год – семейный праздник. Раньше дети приезжали 31 декабря, мы с ними провожали старый год, и они разъезжались по своим компаниям. В этом году у нас появился новый член семьи – моя дорогая внучка. И мы, конечно, соберемся все за большим столом.  

- А что будете готовить?

- По традиции – салат оливье под названием «Ирония судьбы». Я называю его так, потому что начинаю резать, как только по телевизору начинают показывать этот фильм. Конечно, будет курочка на бутылке – по бабушкиному рецепту. Каждый год делаю, очень вкусно, у меня даже есть отдельная бутылка, специально для новогодней курочки. Из-под армянского коньяка! На ней получается вкуснее всего почему-то.

Роза Сябитова с внучкой. Фото: соцсети

- А снаружи будете дом украшать? Гирляндами, фонариками…

- Наверное, подожду следующего года – пусть подрастет внучка, буду делать это для нее.

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- У вас много елочных игрушек?

- Очень много! А вообще я очень люблю подготовку к Новому году. Будем доставать и распаковывать старые игрушки, перебирать, рассматривать фотографии… Жду, когда подрастет внучка, чтобы делать это вместе с ней.

Считаю, самое главное – сохранить дух нашего российского Нового года. А он, этот дух, как раз и состоит из таких приятных моментов: доставать елку, перебирать украшения, накрывать на стол всей семьей… Это объединяет нас всех, это поддерживает и вселяет уверенность в том, что все будет хорошо.

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