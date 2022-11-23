Звезда «Битвы экстрасенсов» Влад Кадони: «У меня нет потребности доказывать, какой я крутой экстрасенс»

Влад Кадони — известный участник, а потом и ведущий «Дома-2». Кроме того, Влад — потомственный экстрасенс, его мама, Елена Голунова, знаменитая сибирская колдунья.

Тeleprogramma.pro расспросила Влада Кадони о новом проекте, в котором он принял участие, — о шоу «Наследники и самозванцы» на канале ТВ-3, которое можно посмотреть каждую субботу в 22:00. А еще мы поговорили о симпатиях и обидах, о выборе жизненного пути и о том, какое будущее ждет нашу страну и всех нас в скором времени.

— Влад, в детстве вы собирались стать священником. Интересно, у вас вызывает какие-то особые чувства участник шоу «Наследники и самозванцы» Серафим Сашлиев — православный блогер?

— Даже если бы я и не хотел в детстве стать священником, Серафим вызывал бы у меня глубокое уважение. Человек, который посвятил свою жизнь серьезному изучению религии, как Серафим, — интеллектуальный герой, я считаю.

Религия — это очень тонкая, сложная философская стезя, и она не каждому дается. Не каждому — в плане ума, в плане готовности, какой-то внутренней мудрости. Я бы сказал, что Серафим вызывает у меня легкий трепет.

— А почему вы свернули с этого пути?

— Ну, нас сложно сравнивать… У меня была своя дорога. Я свернул, потому что религия на тот момент не давала мне ответов, которые были необходимы. И надо принимать в расчет возраст: я тогда был несовершеннолетним. Серафим, в отличие от меня тогдашнего, — уже абсолютно зрелая личность.

«Не надо жалеть о прошлом»

