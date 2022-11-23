Звезда «Битвы экстрасенсов» Влад Кадони: «У меня нет потребности доказывать, какой я крутой экстрасенс»

Влад Кадони — известный участник, а потом и ведущий «Дома-2». Кроме того, Влад — потомственный экстрасенс, его мама, Елена Голунова, знаменитая сибирская колдунья.
Тeleprogramma.pro расспросила Влада Кадони о новом проекте, в котором он принял участие, — о шоу «Наследники и самозванцы» на канале ТВ-3, которое можно посмотреть каждую субботу в 22:00. А еще мы поговорили о симпатиях и обидах, о выборе жизненного пути и о том, какое будущее ждет нашу страну и всех нас в скором времени.
— Влад, в детстве вы собирались стать священником. Интересно, у вас вызывает какие-то особые чувства участник шоу «Наследники и самозванцы» Серафим Сашлиев — православный блогер?
— Даже если бы я и не хотел в детстве стать священником, Серафим вызывал бы у меня глубокое уважение. Человек, который посвятил свою жизнь серьезному изучению религии, как Серафим, — интеллектуальный герой, я считаю.
Религия — это очень тонкая, сложная философская стезя, и она не каждому дается. Не каждому — в плане ума, в плане готовности, какой-то внутренней мудрости. Я бы сказал, что Серафим вызывает у меня легкий трепет.
— А почему вы свернули с этого пути?
— Ну, нас сложно сравнивать… У меня была своя дорога. Я свернул, потому что религия на тот момент не давала мне ответов, которые были необходимы. И надо принимать в расчет возраст: я тогда был несовершеннолетним. Серафим, в отличие от меня тогдашнего, — уже абсолютно зрелая личность.
«Не надо жалеть о прошлом»
Влад Кадони. Фото: Global Look Press
— Вы не жалели о том, что выбрали другую дорогу?
— Никогда не надо жалеть о том, что было в прошлом. Прошлое нельзя изменить, а значит, нужно относиться к этому исключительно как к факту. Если испытываешь обиду, сожаление, гнев и другие негативные эмоции, — их нужно отпускать. На данный момент я не испытываю таких эмоций. Если бы я сейчас чувствовал, что мое место находится где-то в лоне церкви — я был бы там.
— Влад, вы участвовали в нескольких крупных телепроектах, их смотрели миллионы зрителей. Давайте вспомним «Битву экстрасенсов» и «Дом-2». К какому из этих проектов у вас у вас остались более теплые чувства?
— Вы знаете, и к тому, и к другому. На «Доме-2» я до сих пор работаю ведущим, уже семь лет. Это моя любимая работа. На «Битву…» я приезжаю каждый финал, слежу за этим проектом, очень уважаю его. Так что оба проекта вызывают у меня очень положительное отношение. Несмотря на то, что эти шоу совершенно разные…
— Их объединяет то, что они — долгожители в эфире.
— Согласен. Это потому, что их делают очень талантливые люди, способные надолго сохранить интерес зрителей.
— Остались ли у вас какие-то особые чувства к участникам этих проектов? Может быть, обида, может быть, симпатия?
— Для меня и «Дом-2», и «Битва…» — проекты, подарившие, наверное, самое главное — преданных и добрых друзей, с которыми я прошел очень многое. За это я безумно им благодарен.
Да, «Дом-2» не дал мне любви, но, видимо, дело было не в «Доме-2», а во мне: я просто был не готов к любви. А «Битва…» познакомила меня с миром телевидения. Это был первый для меня проект, и он оказался фатальным — в хорошем смысле этого слова.
«Ненавидел физкультуру»
Влад Кадони. Фото: Global Look Press
— Что было самым трудным во время съемок «Наследников и самозванцев»?
— Самым трудным для меня были испытания. Потому что это вообще не мой формат! В школе я ненавидел физкультуру и потом, в университете, старался эту дисциплину не посещать. Поэтому я не был готов к такому, я не самый спортивный человек…
А еще из-за съемок в «Наследниках и самозванцах» мне пришлось перенести запланированную операцию на более поздний срок. Не хочу жаловаться на здоровье, но были некоторые сложности.
Кстати, это никак не связано с тем, что я не копал песок в первой серии! Я просто не хотел копать, сразу хочу подчеркнуть. Но вообще было сложновато. У меня некоторые трудности с позвоночником, и я думаю, что буду оперироваться в этом году.
«Спали по 4–5 часов в сутки… Но это было круто!»
— Сколько времени на съемках «Наследников…» приходилось проводить под прицелом камер? Оставалось время, чтобы нормально поесть, поспать, отдохнуть?
— Про «поспать» и «отдохнуть» врать не буду — времени не было. Мы спали по 4–5 часов в сутки. Я все время пытался спать, когда выдавалось хотя бы пятнадцать минут. Людям, которые не обладают моей способностью засыпать на полчасика при любой удобной возможности, приходилось очень сложно, потому что времени для сна реально не хватало. А вот по поводу еды — никаких нареканий. Всегда можно было что-то перекусить, но времени на это тоже оставалось очень мало, потому что постоянно — съемки, съемки, съемки… Но это было круто!
— Участники «Наследников и самозванцев» — очень разные люди. Кто-то из них стал для вас особенно близким, с кем-то вы подружились, продолжаете общаться после проекта?
— Были ребята, с которыми я сдружился и с радостью продолжаю общаться. Это Серафим, Анар, Светлана Ромашина — семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, Макс Траньков… С кем-то я общался и до проекта — например, с Давой, с Наташей Гасанхановой, с Айзой… Кстати, с Айзой мы были знакомы заочно, а вот на проекте познакомились лично, и у меня остались очень хорошие впечатления о ней. Юля Коваль — такой позитивчик! А вообще, я со всеми сохранил контакты. Уверен: если завтра позвоню просто поболтать, любой из них возьмет трубку с радостью.
«У меня нет потребности доказывать, какой я крутой экстрасенс»
Влад Кадони. Фото: Global Look Press
— Влад, ваша мама — самая известная колдунья Сибири, Елена Голунова. Ваши сверхъестественные способности — от нее? Они передались сами по себе, или мама вас чему-то учила?
— Знаете, я решил прекратить рассказывать СМИ об эзотерической части моей жизни. У меня нет потребности доказывать, какой я крутой экстрасенс. Люди, с которыми я работаю, и так это знают. Я это давно уже перерос.
— Как по-вашему, что будет с нашей страной и миром в ближайшем и отдаленном будущем?
— На этот вопрос я даже не буду пытаться ответить…
— Нострадамус говорил о техногенной катастрофе в 2023 году. Как вы считаете, будет ли ядерная война?
— Я считаю, что ядерной войны нам ждать не нужно… Знаете, во всех этих предсказаниях — Ванги, Нострадамуса — нужно разбираться. Потому что половина всех этих предсказаний не имеют отношения ни к Ванге, ни к Нострадамусу, ни к кому-то другому — их берут откуда-то из непонятных источников.
А по поводу ядерной войны… Нет смысла этим озадачиваться. Я вижу пока то, что вижу: наша страна делает абсолютно все для того, чтобы ядерной войны не было. Остальное меня мало волнует.
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«Наша семья стала больше — это здорово!»
Елена Голунова с мужем и дочкой Миланой. Фото: соцсети
— Какие у вас отношения с вашими братьями — Дмитрием и Львом?
— Прекрасные! У меня вообще со всеми людьми, как правило, прекрасные взаимоотношения. Это известно тем, кто знает меня лично.
— Как вы отреагировали на появление самых младших сестры и брата — Миланы и Андрея?
— Ну, я был, конечно, в шоке… В шоке от того героизма — не могу подобрать другого слова, — на который оказалась способна моя мать. Я поддержал ее, конечно, а как иначе? И отношусь к этому крайне положительно. Наша семья стала больше — это здорово!
Не пропустите «Наследники и самозванцы» на канале ТВ-3: каждую субботу в 22:00 можно увидеть новые серии захватывающего реалити-шоу!