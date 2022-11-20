Ольга Дибцева: «Дочь растет еще более томной, чем я»

Зритель успел полюбить обаятельную Ольгу Дибцеву за роли эмоциональных и открытых к новым свершениям дам («Мылодрама», «Нереалити», «Холоп» и др.), а сама актриса решила на месте и в привычных амплуа не топтаться - и пошла в режиссеры и сценаристы.

- Ольга, в недавнем комедийном сериале «Барабашка» в онлайн-кинотеатре Premier вы выступили и в качестве актрисы, и в качестве соавтора сценария. Какую именно часть работы выполняли?

- Так вышло, что три года я уже работаю на киностудии Look Film режиссером и сценаристом. Это студия Александра Плотникова и Бориса Хлебникова («Коктебель», «Аритмия» и др.). И вот Борис пригласил меня сотрудничать - с ними я сперва сняла полнометражный фильм «Я - богиня», а потом и сериал «Барабашка».

У меня есть постоянный соавтор - Александр Собичевский, он же стал режиссером комедийного проекта. Вместе с ним мы полностью придумали историю - сцену за сценой, а после он прописал диалоги. Так что, получается, я выступила полноправным соавтором сценария. Такая вот творческая лаборатория.

- Насколько сложно играть свой же сценарий? Коллеги не ругались? Ведь у актеров часто принято переделывать материал прямо на съемочной площадке.

- Наоборот, легко и с любовью. Когда проект снимается по сценарию, который создавал в том числе и режиссер, получается работа полноценной авторской группы. Не то что не ругались - все кайфовали. Все мы - близкие друзья, коллеги. Так что все было здорово.

- И ваша героиня, и ее папа списаны с вас и вашего отца. Что в героях сильно похоже на ваши черты, а что кардинально отличается?