Ольга Дибцева: «Дочь растет еще более томной, чем я»

Зритель успел полюбить обаятельную Ольгу Дибцеву за роли эмоциональных и открытых к новым свершениям дам («Мылодрама», «Нереалити», «Холоп» и др.), а сама актриса решила на месте и в привычных амплуа не топтаться - и пошла в режиссеры и сценаристы.
- Ольга, в недавнем комедийном сериале «Барабашка» в онлайн-кинотеатре Premier вы выступили и в качестве актрисы, и в качестве соавтора сценария. Какую именно часть работы выполняли?
- Так вышло, что три года я уже работаю на киностудии Look Film режиссером и сценаристом. Это студия Александра Плотникова и Бориса Хлебникова («Коктебель», «Аритмия» и др.). И вот Борис пригласил меня сотрудничать - с ними я сперва сняла полнометражный фильм «Я - богиня», а потом и сериал «Барабашка».
У меня есть постоянный соавтор - Александр Собичевский, он же стал режиссером комедийного проекта. Вместе с ним мы полностью придумали историю - сцену за сценой, а после он прописал диалоги. Так что, получается, я выступила полноправным соавтором сценария. Такая вот творческая лаборатория.
- Насколько сложно играть свой же сценарий? Коллеги не ругались? Ведь у актеров часто принято переделывать материал прямо на съемочной площадке.
- Наоборот, легко и с любовью. Когда проект снимается по сценарию, который создавал в том числе и режиссер, получается работа полноценной авторской группы. Не то что не ругались - все кайфовали. Все мы - близкие друзья, коллеги. Так что все было здорово.
- И ваша героиня, и ее папа списаны с вас и вашего отца. Что в героях сильно похоже на ваши черты, а что кардинально отличается?
«Барабашка» (2022): за фантастическим сюжетом прячется притча о семейных отношениях. Фото: кадр из фильма
- В сценарий мы стараемся брать все из жизни, поэтому и героиня оказалась сильно похожей на меня. Внимательно наблюдаем и придумываем ситуации, которые могли бы произойти с героями, исходя из реально случавшихся событий. Вот Евгений Муравич, сыгравший отца моей Оли, даже внешне похож на моего папу - и по пластике тела в том числе.
Мой папа, конечно, более интеллигентный, образованный, он чаще рассказывает о культурных событиях, художниках и писателях, но в целом - да, похожи. Хотя есть и очевидные отличия: герой Муравича получился более суетливым и боязливым.
- Персонажей сериала терроризирует барабашка. Когда вы были маленькой, то сами верили в домового?
- Да! В кого только не верила... У меня было довольно трудное детство: 90-е годы, спальный район Петербурга, поэтому, чтобы «подсластить» реальность, приходилось верить в сказочные вещи. Тогда я еще впервые посмотрела фильм «Инопланетянин» - до сих пор мое любимое кино, и поверила, что когда-нибудь и ко мне прилетит такой же друг.
- А если более широко: в мистику верите?
- Я верю в Бога и чудеса, которые он умеет творить. А это, конечно, не мистика. Верю, если человек молится и ведет праведный образ жизни, то у него все будет происходить гораздо лучше, чем он даже может себе представить на любой «карте желаний». У меня такие ценности. Были разные этапы жизни, я долго шла к вере, так что теперь - вот так.
- Как прошел ваш режиссерский дебют? Что было самым сложным, к чему вы не были готовы?
«Богиня» (2023): этот фильм Ольга сняла как режиссер и заодно сыграла главную роль. Фото: личный архив
- Все было круто. Работали над сценарием три года, потом полгода, пока шли съемки, работала практически без выходных. В итоге получился сложный постановочный фильм - с трюками, масштабными декорациями, драками, специальными постройками. Кроме того, я играла одну из главных ролей. Сложнее всего было и играть, и режиссировать - к тому же у меня был один из самых безумных персонажей картины, так что постоянно требовался драйв: рвать, метать, хохотать, бегать и прыгать.
После каждого дубля приходилось бегать на плейбек (режиссерский пульт, где на мониторе можно увидеть черновой вариант съемки. - Авт.) и отсматривать, каким получился отснятый материал, что нужно поменять или скорректировать, и вернуться.
- Каково было работать с суперзвездами в статусе как бы начальника? Слушаются?
- Ну, мы же дружим с артистами. Поэтому ощущения их иного, особого статуса не было. Собственно, я и не строила из себя строгого режиссера, который раздает команды. Просто делала общее дело. Мы снимали материал, который нравился и ребятам-актерам, и мне. Так что и я ко всем прислушивалась, и все ко мне - тоже. Кстати, забыла сказать: помимо всего перечисленного нужно было еще успевать съездить в Псковскую область, чтобы сняться в ночных сменах во второй части фильма «Холоп».
В «Мылодраме» (2019) Дибцева изобразила актрису, готовую ради карьеры на многое. Фото: кадр из фильма
- На какой стадии проходит работа во второй части «Холопа»? Что нового мы увидим?
- Работа кипит. Абсолютно голливудские условия съемок! Крутая команда, к проекту присоединилась моя любимая Аглая Тарасова. Вторая часть получается еще более интересной, забойной. Мы знаем, за что проект полюбил зритель, и постараемся удивить его еще больше.
- И без того в непростой ситуации врачи говорят в том числе и о новых эпидемиях: гриппа, оспы обезьян, коронавируса. Вы помните, как проходила ваша самоизоляция? Сильно повлияла психологически герметичность?
- Для меня, наоборот, классно прошла. Я только родила дочь, когда начался разгар пандемии, так что для меня это был декретный отпуск (смеется). Если случится еще раз? Да пожалуйста. Мы уже научены. Тем более когда дома есть любимые люди, мир в семье - находиться закрытым в таких условиях совсем не сложно.
- Какой растет Серафима? Чем сильнее всего удивляет?
Фото: личный архив
- Дочь растет потрясающе умной, отлично разговаривает, хотя ей еще нет трех лет. Очень спокойная и вдумчивая, при этом нежная и женственная. Еще более томная, чем я, хотя и сосредоточенная. Когда еще была младенцем, очень внимательно всех рассматривала, и продавщицы соседних магазинов прозвали ее «профессором». Встречали так: «Вот профессор приехал».
Этот статус Серафима оправдывает. Если играет или еще чем-то увлечена, ее просто невозможно отвлечь, все доведет до конца. Думаю, это в мужа - он тоже собранный и четкий (Роман Бочаров работает в сфере IT. - Авт.). А вот от меня - черты лица, глаза, хохочет, как я, и тоже артистичная. Так что, можно сказать, взяла от нас с мужем лучшее.
- Вы больше воспитываете дочь или она вас?
- Да я вообще не воспитываю, можно сказать. То есть не делаю для этого ничего специально. Стараюсь научить тому, чтобы она слышала свои желания. Если говорит, что не хочет, заставлять никогда не стану. Так что у нас все происходит по любви и взаимоуважению, без нарочитого момента воспитания.
- Не появляются ли мысли о втором ребенке? Мальчике, например.
В конце декабря Роман и Ольга отпразднуют трехлетие Серафимы. Фото: личный архив
- Сейчас у меня много работы. Но вообще я, конечно, хотела бы. Муж тоже не против. Он в этом смысле абсолютно адекватный человек - никогда не будет давить, подгонять, для него на первом месте мои потребности, желания и мечты. Так что, возможно, в скором времени займемся этим вопросом, как только закончу несколько запущенных проектов.
- Как вас изменило материнство и нет ли желания написать сценарий об этом?
- Да, есть такие идеи в виде сценариев, которые я разрабатываю. Лично для меня материнство - кайф. Пока ничего ужасного и тяжелого в этом не увидела. Бог миловал, видимо, после того, как я уже наелась треша в своей жизни (смеется).
Личное дело
Ольга Дибцевародилась 25 июня 1986 года в Ленинграде. Окончила актерский факультет ГИТИСа, училась режиссуре в Московской школе кино. Играла в сериалах «Метод Лавровой», «Метод Фрейда», «Последний министр», «Учителя», «Семейка», в фильмах «Холоп», «День города», «Рашн Юг» и др. Активно занимается режиссурой. Замужем, дочери Серафиме почти 3 года.