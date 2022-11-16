Татьяна Буланова: «Не замужем быть не страшно!»

За полтора месяца до Нового года у популярных артистов ни минуты свободной. Татьяна Буланова даже пропустила традиционный (раз в полгода) визит к косметологу.
Этой осенью певица готовится к декабрьскому «Новогоднему балу Татьяны Булановой», ее новый трек «Поезда» штурмует хит-парады, впереди много концертов.
А 18 ноября - премьера нового сезона телешоу «Дуэты» на канале «Россия 1», где Татьяна Буланова споет уже не в первый раз.
Татьяна Буланова. Фото: канал «Россия 1»
- Татьяна, чем вам интересно участие в программе «Дуэты»? Почему вы вновь согласились на этот эксперимент?
- Я всегда вписываюсь в программы, где есть какие-то интересные коллаборации. Во-первых, это что-то новенькое с точки зрения творчества. Получается новая музыкальная история. Во-вторых, это прикольно. Сначала ты не видишь, с кем поешь, и узнаешь это, когда на сцене поднимается стена.
В-третьих, выступление под живой оркестр - всегда очень интересно. Для поющего артиста это счастье огромное. И на моих сольных концертах, конечно, живой звук, потому что это же очень интересно и классно.
«В этот раз косметолога пропустила»
- У вас на концертах всегда красивые платья. Вы их покупаете или шьете на заказ? Большой у вас гардероб?
- Если сравнивать с нормальными людьми (не артистами), то гардероб, конечно, очень большой. Но большинство этих вещей неприемлемы для обычной жизни, в основном они созданы для сцены. Всегда стараюсь обновлять платья на концерты. Мне их шьют в ателье Rest в Петербурге и в ателье Sol в Москве.
- Вы прекрасно и молодо выглядите. Известно, что вы не делали пластических операций. Много тратите времени и средств, чтобы поддерживать такую отличную форму?
- Стараюсь за собой следить и каждые полгода ходить на косметологические процедуры. Их разработала мой косметолог. Но, честно говоря, сейчас я пропустила эти процедуры, хотя полгода уже прошло. Надеюсь, у меня получится их сделать теперь уже в январе.
Потому что сейчас много работы, а после процедур нужно хотя бы пару-тройку дней не появляться на публике, так как небольшие следы и после лазеров, и после инъекций все же могут быть заметны. Я не скрываю, что все это делаю. Пока обхожусь только косметологическими процедурами, без пластических операций. Надеюсь, что долго еще не буду их делать.
- Писали, что у вас были проблемы с сосудами, но вы быстро восстановились. Заставило ли это вас изменить свои привычки, начать соблюдать новый режим?
- Действительно, была такая проблема два года назад, я была под наблюдением хороших врачей, и все осталось позади.
Но, если честно, каких-то особых ограничений я не придерживаюсь, кроме того что принимаю препараты, которые мне прописали врачи.
Единственное ограничение, которое у меня действует всю жизнь, - я не курю и никогда не курила. Не переношу дым ни сигарет, ни кальяна.
«Легче, когда в зале нет близких»
Татьяна Буланова с одним из ведущих шоу «Дуэты» Сергеем Лазаревым. Фото: канал «Россия 1»
- Как вы относитесь к модному теперь утверждению психологов, что женщине не страшно быть не замужем, можно прекрасно быть одной? И вообще, мол, XXI век - время одиночек.
- Я считаю, что никто не хочет быть одиноким, что бы там ни утверждали психологи. Не замужем быть не страшно - это да. Но когда человек не один, то это замечательно. И, наверное, к этому надо стремиться: чтобы рядом был единомышленник, соратник, друг, кто будет поддерживать в разные моменты жизни.
- В вашей новой песне «Поезда» есть фраза «не сосчитать остановки разлуки». Какая разлука в вашей жизни оказалась самой тяжелой, невосполнимой утратой?
- Самая страшная и невосполнимая разлука - это когда уходят из жизни близкие, друзья. У меня так было пять лет назад, когда ушла мама. Мама очень за меня переживала, всегда была для меня самым близким человеком и единственным близким человеком, кто по-настоящему интересовался моим творчеством. В прошлом году ушел мой друг Артем Анчуков (актер, записал с Татьяной Булановой дуэтные песни, умер из-за осложнений ковида. - Авт.). Дай бог всем здоровья, и пусть все будет хорошо.
- В одной из недавних песен вы задались вопросом: «Как найти любовь среди бегущих лет и больших дорог…» Как вы встретили своего любимого мужчину Валерия - кто кого нашел? Разница в возрасте в 19 лет не мешала отношениям?
- У нас с Валерой все получилось как-то обоюдно. Не могу сказать, что я нашла его или он меня. Нас познакомила моя коллега, подруга. Валерий - человек совершенно зрелый. Он настолько правильно себя повел, что разница в возрасте куда-то улетучилась. Валерий очень заботливый. К примеру, когда мой старший сын попал в больницу с коронавирусом, то я места себе не находила. Потому что за две недели до этого от коронавируса умер мой близкий друг. Валера звонил Саше в больницу, контролировал его самочувствие. Казалось бы, мелочь, но это важно.
- Ваши сыновья и Валерий приходят на концерты? Вам важно знать, что любимые люди в зале?
- Когда я знаю, что в зале нет никого из близких, то мне отчасти даже легче выступать. Сыновья заняты, поэтому бывают на моих выступлениях нечасто. Хотя мы вместе выходили на сцену, пели на концерте к моему 50-летию. Что касается Валеры, то он часто приходит, так как ему нравится и меня поддерживать, и наблюдать за концертом.
- В декабре в Санкт-Петербурге пройдет «Новогодний бал Татьяны Булановой». Что это за мероприятие?
- Это театрализованное представление мы организуем с петербургским театром «Пластилиновая ворона». С этими творческими ребятами мы уже делали и театрализованные концерты, посвященные снятию блокады Ленинграда, и новогодние мероприятия для детей и для взрослых. Очень интересные, классные ребята: они составляют сценарии, просят меня песни новые записать, какие-то старые вспомнить, шьют костюмы… Все очень здорово. Кстати, в этом году на новогоднем балу выступит моя внучатая племянница (дочка моей племянницы Даши) - она очень хорошо поет, поэтому мы решили ее пригласить.
- Недавно на одной из онлайн-платформ вышел сериал «1703», где действие происходит в Санкт-Петербурге и звучит много ваших песен - выходит, вы тоже один из символов города. Смотрели? И будет ли продолжение сериала «Никогда не говори «никогда» на канале «Россия», где также звучат ваши песни?
- Я знаю, что в сериале «1703» звучат мои песни, а Гоша Куценко играет главную роль. Я даже дала небольшое интервью для этого сериала. Но серии пока не видела. Но очень хочу посмотреть - мне интересно. Что касается сериала «Никогда не говори «никогда», то были разговоры, что хотят снимать продолжение, но все пока на уровне неопределенных планов.
- В 1992 году вышел альбом «Старшая сестра», где вы впервые выступили и композитором. Сейчас пишете музыку? И часто ли критиковали ваше творчество?
- За всю мою творческую жизнь очень часто случалось так, что не принимали песни, которые мы делали. И критиковали часто, и вешали ярлыки, которые для кого-то могли быть обидными… Но у меня выработался стойкий иммунитет на все это. Поэтому меня это не обижает. Когда высказывались по-хамски, было неприятно.
Ну а когда критика звучала более-менее корректно, то относилась к ней спокойно, так как каждый человек имеет право на свое мнение и возможность его высказать. Знаете, как говорят: я не рубль, чтобы нравиться всем без исключения. Невозможно нравиться всем.
Что касается моей практики как композитора, то это все было только вначале, так как тогда не было материала и приходилось сочинять в том числе и самой, чтобы этот материал набрать. Я не считаю себя композитором ни в коей мере. Это было для меня творческое баловство. Что касается песен «Старшая сестра», «Последний дождь», «Измена» - то это баловство в общем-то вылилось в неплохой результат. Скажем, что это было счастливое стечение обстоятельств.
«Смогу прийти к сыну на бокал вина»
Татьяна Буланова с сыновьями Никитой, Александром и его невестой Ксенией. Фото: канал «Россия 1»
- Молодые люди часто сомневаются, что могут выбрать не тот путь в жизни. Легко ли вы отпускали во взрослую жизнь старшего сына? Александру уже 29. Ваше материнское сердце за него спокойно?
- Я все эти сомнения прекрасно понимаю, так как у самой в юности их было много. Отчасти и сейчас я порой сомневаюсь, правильно или нет поступаю в каких-то ситуациях. Что касается Саши, то я ему доверяю - он взрослый и умный человек.
Я знаю, что сын может правильно распоряжаться деньгами, что он умеет копить, экономить, правильно планировать. Ну и потом, все-таки он не один, Саша живет со своей невестой - они с Ксенией несколько лет вместе, и в ней я тоже уверена, поэтому мое сердце спокойно.
- Читала, что ваш сын работает бариста и варит самый вкусный кофе в Санкт-Петербурге. Вы часто заходите к нему на чашечку?
- Саша действительно варит очень вкусный кофе. Но сейчас он по этой профессии не работает, так как готовится заняться новым делом, тоже связанным с общепитом. Думаю, что через полгода смогу прийти к Саше в ресторан на чашечку кофе или бокал вина.
- Вашему младшему сыне Никите 15 лет. Чем он увлекается? Какие мечты он вам озвучивает по поводу профессии?
- Никита увлекается спортом: ходит в тренажерный зал, занимается боксом. Также ему очень нравится химия, и у нас уже были разговоры касаемо медицины. Надеюсь, что Никита свяжет свою жизнь с профессией из этой области, но пока рано об этом говорить.
- Говорят, что можно «наговорить» для себя желаемые события в жизни. Что бы вы себе хотели «наговорить»?
- А я верю в это! Но также верю в то, что лучше эти самые события не озвучивать, чтобы они действительно сбылись. Озвучивать только самой себе. Так я и поступаю. ￼
5 хитов Татьяны Булановой
«Не плачь», «Старшая сестра», «Ясный мой свет», «Мой сон», «Мой ненаглядный», «Дуэты».
Пятница в 21.30 на телеканале «Россия 1»