Татьяна Буланова: «Не замужем быть не страшно!»

- Как вы относитесь к модному теперь утверждению психологов, что женщине не страшно быть не замужем, можно прекрасно быть одной? И вообще, мол, XXI век - время одиночек.

- Я считаю, что никто не хочет быть одиноким, что бы там ни утверждали психологи. Не замужем быть не страшно - это да. Но когда человек не один, то это замечательно. И, наверное, к этому надо стремиться: чтобы рядом был единомышленник, соратник, друг, кто будет поддерживать в разные моменты жизни.

- В вашей новой песне «Поезда» есть фраза «не сосчитать остановки разлуки». Какая разлука в вашей жизни оказалась самой тяжелой, невосполнимой утратой?

- Самая страшная и невосполнимая разлука - это когда уходят из жизни близкие, друзья. У меня так было пять лет назад, когда ушла мама. Мама очень за меня переживала, всегда была для меня самым близким человеком и единственным близким человеком, кто по-настоящему интересовался моим творчеством. В прошлом году ушел мой друг Артем Анчуков (актер, записал с Татьяной Булановой дуэтные песни, умер из-за осложнений ковида. - Авт.). Дай бог всем здоровья, и пусть все будет хорошо.

- В одной из недавних песен вы задались вопросом: «Как найти любовь среди бегущих лет и больших дорог…» Как вы встретили своего любимого мужчину Валерия - кто кого нашел? Разница в возрасте в 19 лет не мешала отношениям?

- У нас с Валерой все получилось как-то обоюдно. Не могу сказать, что я нашла его или он меня. Нас познакомила моя коллега, подруга. Валерий - человек совершенно зрелый. Он настолько правильно себя повел, что разница в возрасте куда-то улетучилась. Валерий очень заботливый. К примеру, когда мой старший сын попал в больницу с коронавирусом, то я места себе не находила. Потому что за две недели до этого от коронавируса умер мой близкий друг. Валера звонил Саше в больницу, контролировал его самочувствие. Казалось бы, мелочь, но это важно.

- Ваши сыновья и Валерий приходят на концерты? Вам важно знать, что любимые люди в зале?

- Когда я знаю, что в зале нет никого из близких, то мне отчасти даже легче выступать. Сыновья заняты, поэтому бывают на моих выступлениях нечасто. Хотя мы вместе выходили на сцену, пели на концерте к моему 50-летию. Что касается Валеры, то он часто приходит, так как ему нравится и меня поддерживать, и наблюдать за концертом.

- В декабре в Санкт-Петербурге пройдет «Новогодний бал Татьяны Булановой». Что это за мероприятие?

- Это театрализованное представление мы организуем с петербургским театром «Пластилиновая ворона». С этими творческими ребятами мы уже делали и театрализованные концерты, посвященные снятию блокады Ленинграда, и новогодние мероприятия для детей и для взрослых. Очень интересные, классные ребята: они составляют сценарии, просят меня песни новые записать, какие-то старые вспомнить, шьют костюмы… Все очень здорово. Кстати, в этом году на новогоднем балу выступит моя внучатая племянница (дочка моей племянницы Даши) - она очень хорошо поет, поэтому мы решили ее пригласить.

- Недавно на одной из онлайн-платформ вышел сериал «1703», где действие происходит в Санкт-Петербурге и звучит много ваших песен - выходит, вы тоже один из символов города. Смотрели? И будет ли продолжение сериала «Никогда не говори «никогда» на канале «Россия», где также звучат ваши песни?

- Я знаю, что в сериале «1703» звучат мои песни, а Гоша Куценко играет главную роль. Я даже дала небольшое интервью для этого сериала. Но серии пока не видела. Но очень хочу посмотреть - мне интересно. Что касается сериала «Никогда не говори «никогда», то были разговоры, что хотят снимать продолжение, но все пока на уровне неопределенных планов.

- В 1992 году вышел альбом «Старшая сестра», где вы впервые выступили и композитором. Сейчас пишете музыку? И часто ли критиковали ваше творчество?

- За всю мою творческую жизнь очень часто случалось так, что не принимали песни, которые мы делали. И критиковали часто, и вешали ярлыки, которые для кого-то могли быть обидными… Но у меня выработался стойкий иммунитет на все это. Поэтому меня это не обижает. Когда высказывались по-хамски, было неприятно.

Ну а когда критика звучала более-менее корректно, то относилась к ней спокойно, так как каждый человек имеет право на свое мнение и возможность его высказать. Знаете, как говорят: я не рубль, чтобы нравиться всем без исключения. Невозможно нравиться всем.

Что касается моей практики как композитора, то это все было только вначале, так как тогда не было материала и приходилось сочинять в том числе и самой, чтобы этот материал набрать. Я не считаю себя композитором ни в коей мере. Это было для меня творческое баловство. Что касается песен «Старшая сестра», «Последний дождь», «Измена» - то это баловство в общем-то вылилось в неплохой результат. Скажем, что это было счастливое стечение обстоятельств.

«Смогу прийти к сыну на бокал вина»