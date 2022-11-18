Dava честно рассказал об отношениях с Филиппом Киркоровым

Известный блогер и певец Давид Манукян (Dava) попробовал себя в кино. Так, в новом проекте Сарика Андреасяна Dava сыграл самоуверенного мужчину, не знающего жалости ни к другим, ни к себе. По словам блогера, в юности он был полной противоположностью своего героя.
В ходе беседы с журналистами в кулуарах Дня рождения канала Муз-ТВ Dava рассказал о своих комплексах, проверенном стилисте и экспериментах Филиппа Киркорова.
«Филипп постоянно экспериментирует»
- Давид, как вы подбираете образы для крупных событий?
- Я работаю со стилистом, мы с ней заранее готовимся к мероприятиям. Узнаем, что у нас впереди, продумываем, в чем можем выйти, что хотим, какой стиль и т.д. Вместе с ней уже начинаем подбирать, смотреть, она может собрать луки. Очень классная, кстати, девочка.
Dava. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
- А как вам эксперимент Филиппа Киркорова, когда он вышел на алматинскую сцену в «колготках»?
- Филипп постоянно экспериментирует. У него всегда какие-то новые образы. Я даже не знаю, о чем именно идет речь. Филипп Киркоров - человек, который считается законодателем мод. Он всегда делает что-то другое, что потом за ним пытаются повторить.
- А что вы думаете о другом инциденте на концерте в Алматы?
- Если честно, я не знаю, о какой ситуации идет речь, но я всегда окажу Филиппу поддержу.
Dava и Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press
- Ожидать ли зрителям каких-то ваших совместных проектов с Филиппом Киркоровым?
- Конечно. Если что-то и будет, то мы обязательно об этом скажем, анонсируем. Пока же не могу ничего сказать. Посмотрим.
Сейчас у меня много своих личных планов. Буквально вчера мы закончили снимать второй сезон сериала. Первый себя очень хорошо показал, поэтому и начали делать продолжение.
Я мечтал попробовать сняться в кино, и это мой первый опыт. И пожалуйста, это получилось. Причем получилось очень классно, это был очень позитивный опыт. Надеюсь, картина скоро выйдет, и все посмотрят ее. Но я прямо насладился тем, что происходит на площадке.
Сериал снимала классная команда Сарика Андреасяна. Ребята работали очень слаженно. Не возникало никаких конфликтов. На площадке царила очень дружественная атмосфера. Все актеры друг друга поддерживали: Александр Яцко, Алена Хмельницкая, Лиза Моряк, Михаил Тарабукин.
«Мой герой – самоуверенный карьерист, который ничего не боится»
- Расскажите, пожалуйста, о своем герое
- Это одна из главных ролей. Но это антигерой, который к финалу должен немного встать на сторону добра. Это тот случай, когда добро побеждает зло, но не потому что кого-то убивают, а поскольку переманивают персонажа на свою сторону. И антигерой тоже становится на сторону добра. Очень добрый, местами смешной сериал, который обязательно нужно посмотреть.
- Как вы готовились к своей роли?
- Перед этим мы нашли классного коуча. Мы прорабатывали мою роль: как я должен себя вести, разговаривать, вплоть до мелочей, связанных с мимикой, с жестами, правильными ударениями.
Сначала прорабатывали мой персонаж. Потом полностью проходили все по тексту, все прогоняли. Я заранее все это учил, поэтому особых сложностей вообще не было.
Я наслаждался процессом, не думал, что есть какая-то разница между профессиональными и непрофессиональными актерами. Я просто поставил себе цель – в день съемок проснуться именно тем человеком, которым является мой персонаж для того, чтобы не играть.
Для того, чтобы, когда поставят камеру не думать о том, что мне нужно сыграть какое-то чувство, а как бы это изобразил другой человек.
Мой герой – самоуверенный карьерист, который не щадит никого. У него есть план, по которому он должен двигаться, работать. И этого плана нужно всегда придерживаться. Поэтому я так и делал.
- Этот человек похож на вас?
- Он еще более самоуверенный, чем я в жизни. Не важно, что произошло, но этот персонаж всегда был беспощадный. На самом деле любой человек, особенно мужик, должен быть уверенным, самоуверенным. Мне кажется, это даже в плюс сыграло.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Dava. Фото: Global Look Press
- Вы всегда таким были?
- Нет, не всегда. Я много раз рассказывал о том, что в детстве у меня были комплексы. Я даже клеил свои уши, потому что стеснялся себя, своей внешности. Ощущал, что какой-то не такой, что другие лучше меня, кто-то лучше, кто-то хуже. Хотя я думал, что это я самый худший.
- А как справиться со своими комплексами?
- Да просто нужно убрать сомнения. Для меня это было основой. Я прихожу с уверенным настроем, не думаю о том, что сыграю или нет, забуду я текст или не забуду.
Главное – подготовиться, с хорошим настроением прийти на площадку, выучить текст, чтобы не думать о нем, а существовать в своей роли.
- Речь не о кино, а о жизни… Как вы в ранней юности справлялись с комплексами?
- Да надо просто работать над собой. У меня тогда коуча не было, поэтому я работал сам, как мог, своими силами.
- Какую роль хотелось бы в идеале сыграть?
- Не хочется зацикливаться на чем-то одном. Очень много чего хотелось бы сыграть. Где-то – драматических, где-то – и комедийных ролей. Ну, разные. Я думаю, что у меня впереди большая карьера, поэтому у меня будет много ролей.