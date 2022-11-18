Dava честно рассказал об отношениях с Филиппом Киркоровым

«Мой герой – самоуверенный карьерист, который ничего не боится»

- Расскажите, пожалуйста, о своем герое

- Это одна из главных ролей. Но это антигерой, который к финалу должен немного встать на сторону добра. Это тот случай, когда добро побеждает зло, но не потому что кого-то убивают, а поскольку переманивают персонажа на свою сторону. И антигерой тоже становится на сторону добра. Очень добрый, местами смешной сериал, который обязательно нужно посмотреть.

- Как вы готовились к своей роли?

- Перед этим мы нашли классного коуча. Мы прорабатывали мою роль: как я должен себя вести, разговаривать, вплоть до мелочей, связанных с мимикой, с жестами, правильными ударениями.

Сначала прорабатывали мой персонаж. Потом полностью проходили все по тексту, все прогоняли. Я заранее все это учил, поэтому особых сложностей вообще не было.

Я наслаждался процессом, не думал, что есть какая-то разница между профессиональными и непрофессиональными актерами. Я просто поставил себе цель – в день съемок проснуться именно тем человеком, которым является мой персонаж для того, чтобы не играть.

Для того, чтобы, когда поставят камеру не думать о том, что мне нужно сыграть какое-то чувство, а как бы это изобразил другой человек.

Мой герой – самоуверенный карьерист, который не щадит никого. У него есть план, по которому он должен двигаться, работать. И этого плана нужно всегда придерживаться. Поэтому я так и делал.

- Этот человек похож на вас?

- Он еще более самоуверенный, чем я в жизни. Не важно, что произошло, но этот персонаж всегда был беспощадный. На самом деле любой человек, особенно мужик, должен быть уверенным, самоуверенным. Мне кажется, это даже в плюс сыграло.

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