Киркоров поругался с Лазаревым из-за подражательницы Пугачевой: «Объясните тупому!»

Филипп Киркоров с Сергей Лазарев публично повздорили из-за участницы телепроекта «Ну-ка, все вместе!» Миланы Рахмановой. Она осмелилась исполнить на шоу песню Аллы Пугачевой «Женщина, которая поет».

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Приглашенный на проект в качестве гостя Киркоров заявил, что песни его бывшей жены должны остаться священно-неприкосновенными, а вокалистка вообще не понимала, что она исполняет.

Этим выпадом он сильно удивил главу жюри конкурса Лазарева. Он убежден, что все должно быть как раз наоборот – хорошие песни хороших артистов должны жить дальше и делать лучше других музыкантов, возвышать их.