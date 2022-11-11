«Было очень сложно катить 40-килограммовую бочку»: Даниил Вахрушев — о трудных испытаниях на шоу «Вызов»

Даниил Вахрушев (третий слева) с участниками команды шоу «Вызов». Фото:

Даниил Вахрушев (третий слева) с участниками команды шоу «Вызов». Фото: канал ТНТ

Известный актер принял участие в новом экстремальном шоу на канале ТНТ.

Каждую субботу в 14:00 на телеканале ТНТ выходит шоу «Вызов», где звезды шоу-бизнеса и молодые таланты из мира науки и искусства совместными усилиями борются за 10 миллионов рублей. Один из членов команды звезд — актер Даниил Вахрушев, известный широкой публике по сериалам «Физрук» и «Закон каменных джунглей».

В интервью Teleprogramma.pro он рассказал, с каким сложностями столкнулся на шоу «Вызов» и кто из участников его больше всех удивил.   

«Побеждать, работая в команде, было непросто!»     

Почему решили принять участие в шоу «Вызов»?

— Мне просто очень нравится соревноваться!

Какого рода задания там были?

— Задания в основном были на физику и интеллект, что, собственно, и является главным слоганом шоу.

Даниил Вахрушев с участниками команды шоу «Вызов». Фото: канал ТНТ 

Какое из них показалось вам самым сложным?

— Катить эту 40-килограммовую бочку!

Что для вас стало личным вызовом?

— Работа с моим партнером. Зритель никогда этого не увидит, но я и Настя — очень разные люди. Поэтому побеждать, работая в команде, было непросто.

Какой опыт вам дало сотрудничество с командой «интеллектуалов»? Кто из них вас больше всего поразил?

— Опыт непосредственно по их профилю. К примеру, в команду входили ребята которые занимаются робототехникой, а я увлекаюсь радиолюбительством. Поэтому подходил и спрашивал какие-то конкретные вещи, они мне всегда отвечали.

Больше всего меня поразил Миша Гарбуз, мы его любя называли «сын маминой подруги». Он просто все умеет! Мы уже перестали удивляться его талантам, но в один из дней, когда мы сидели все вместе и просто общались, он достал гитару и начал петь. Ну это уже, извините, был перебор. Такого никто не ожидал.

 

«Дмитрий имеет право на академический отпуск»

Как вам Карелия?

— Карелия крутая! Очень хочется, чтобы туда вложили средства и развили регион как крутое туристическое направление.

В каких проектах вы сейчас снимаетесь?

— Сейчас я принимаю участие в проекте «Король и шут», где играю басиста одноименной группы, и в милой криминальной комедии «Запасный выход» с Юрием Стояновым и Романом Мадяновым. Вскоре хочу снова себя испытать, на этот раз уже на «Факторе страха».

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

 

Даниил Вахрушев в сериале «Физрук» 

Вы снимались в проекте «Физрук» с Дмитрием Нагиевым. Как вы прокомментировали решение Дмитрия взять академический отпуск от телепроектов? Общаетесь ли вы с ним?

— Если честно, не знал, что Дмитрий взял отпуск. Он имеет право. Тот еще трудоголик, если честно. С перебором даже!

Что помогает вам отвлекаться от потока новостей, которые идут каждый день?

— Я стараюсь не отвлекаться от новостей, а быть в них отчасти погруженным.

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