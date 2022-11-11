«Было очень сложно катить 40-килограммовую бочку»: Даниил Вахрушев — о трудных испытаниях на шоу «Вызов»

Каждую субботу в 14:00 на телеканале ТНТ выходит шоу «Вызов», где звезды шоу-бизнеса и молодые таланты из мира науки и искусства совместными усилиями борются за 10 миллионов рублей. Один из членов команды звезд — актер Даниил Вахрушев, известный широкой публике по сериалам «Физрук» и «Закон каменных джунглей».
В интервью Teleprogramma.pro он рассказал, с каким сложностями столкнулся на шоу «Вызов» и кто из участников его больше всех удивил.
«Побеждать, работая в команде, было непросто!»
— Почему решили принять участие в шоу «Вызов»?
— Мне просто очень нравится соревноваться!
— Какого рода задания там были?
— Задания в основном были на физику и интеллект, что, собственно, и является главным слоганом шоу.
Даниил Вахрушев с участниками команды шоу «Вызов». Фото: канал ТНТ
— Какое из них показалось вам самым сложным?
— Катить эту 40-килограммовую бочку!
— Что для вас стало личным вызовом?
— Работа с моим партнером. Зритель никогда этого не увидит, но я и Настя — очень разные люди. Поэтому побеждать, работая в команде, было непросто.
— Какой опыт вам дало сотрудничество с командой «интеллектуалов»? Кто из них вас больше всего поразил?
— Опыт непосредственно по их профилю. К примеру, в команду входили ребята которые занимаются робототехникой, а я увлекаюсь радиолюбительством. Поэтому подходил и спрашивал какие-то конкретные вещи, они мне всегда отвечали.
Больше всего меня поразил Миша Гарбуз, мы его любя называли «сын маминой подруги». Он просто все умеет! Мы уже перестали удивляться его талантам, но в один из дней, когда мы сидели все вместе и просто общались, он достал гитару и начал петь. Ну это уже, извините, был перебор. Такого никто не ожидал.
«Дмитрий имеет право на академический отпуск»
— Как вам Карелия?
— Карелия крутая! Очень хочется, чтобы туда вложили средства и развили регион как крутое туристическое направление.
— В каких проектах вы сейчас снимаетесь?
— Сейчас я принимаю участие в проекте «Король и шут», где играю басиста одноименной группы, и в милой криминальной комедии «Запасный выход» с Юрием Стояновым и Романом Мадяновым. Вскоре хочу снова себя испытать, на этот раз уже на «Факторе страха».
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Даниил Вахрушев в сериале «Физрук»
— Вы снимались в проекте «Физрук» с Дмитрием Нагиевым. Как вы прокомментировали решение Дмитрия взять академический отпуск от телепроектов? Общаетесь ли вы с ним?
— Если честно, не знал, что Дмитрий взял отпуск. Он имеет право. Тот еще трудоголик, если честно. С перебором даже!
— Что помогает вам отвлекаться от потока новостей, которые идут каждый день?
— Я стараюсь не отвлекаться от новостей, а быть в них отчасти погруженным.