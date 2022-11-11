«Было очень сложно катить 40-килограммовую бочку»: Даниил Вахрушев — о трудных испытаниях на шоу «Вызов»

Каждую субботу в 14:00 на телеканале ТНТ выходит шоу «Вызов», где звезды шоу-бизнеса и молодые таланты из мира науки и искусства совместными усилиями борются за 10 миллионов рублей. Один из членов команды звезд — актер Даниил Вахрушев, известный широкой публике по сериалам «Физрук» и «Закон каменных джунглей».

В интервью Teleprogramma.pro он рассказал, с каким сложностями столкнулся на шоу «Вызов» и кто из участников его больше всех удивил.

«Побеждать, работая в команде, было непросто!»

— Почему решили принять участие в шоу «Вызов»?

— Мне просто очень нравится соревноваться!

— Какого рода задания там были?

— Задания в основном были на физику и интеллект, что, собственно, и является главным слоганом шоу.