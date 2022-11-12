Звезда сериала «Секреты семейной жизни» Дмитрий Красилов: «Буду все запрещать сыну и почти все разрешать дочке. Или наоборот»

Второй сезон авантюрной треш-комедии «Секреты семейной жизни», где в стиле Тарантино - Родригеса подбираются методы решения брачных проблем, уже вышел на онлайн-платформе KION. И в новых сериях не обошлось без новых персонажей.
Одного из таких, эксцентричного блогера Толика, сыграл Дмитрий Красилов, известный публике по зажигательному танцу в клипе UNO группы Little Big. Кроме танцев, обаятельный и харизматичный барнаульский танцовщик, получивший в народе прозвище Пухляш, активно снимается в кино, поэтому «Телепрограмма» и обсудила с ним, помимо прочего, работу в новом сериале.
«В моем окружении только добро и любовь»
- Дмитрий, как вы попали во второй сезон сериала «ССЖ»?
- Все было легко и просто. Позвонили, предложили - позвали на пробы. Все как всегда. А вот что было на пробах, это уже отдельный вопрос! Так как у моего персонажа слов почти нет, пришлось играть все подряд: других персонажей, ранения, крики... ВСЕ! И, видимо, острое желание сняться именно в этом сериале (я наткнулся на него в интернете, и он мне понравился) очень помогло в исполнении всего того, что от меня хотел режиссер.
- А какую задачу режиссер перед вами ставил?
- Все создавалось по факту на площадке. Хотя, скорее всего, режиссер уже все придумал, мне оставалось только «надеть» этого персонажа на себя и сродниться с ним, став одним целым. Для меня была только одна проблема: я никогда не носил линзы, тем более цветные, тем более закрывающие почти весь обзор. Так что для меня работа в таком «костюме» стала испытанием. Но все мы профессионалы и должны сделать качественный продукт. Поэтому и это испытание (одно из!) было мной удачно пройдено.
В сериале «Секреты семейной жизни» Дмитрий Красилов сыграл аморального блогера. Фото: KION
- Ваш герой вместе с коллегой ведет довольно жестокие стримы - с издевательствами над живыми людьми. Такие проводились и в реальности и даже становились поводом для уголовных дел (в 2021 году треш-стример Станислав Решетняк получил шесть лет колонии, после того как во время стрима погибла его подруга. - Ред.). Как вы относитесь к таким трансляциям?
- Я очень добрый, светлый и позитивный человечек - и был очень сильно удивлен, что такое вообще возможно в нашей жизни. У меня в окружении только любовь, добро, мур-мяу! Для меня все, что мы делали в сериале, несколько аморально. Но, с другой стороны, это хороший актерский опыт - сыграть роль на сопротивление!
- Если подобные трансляции с издевательствами востребованы, кто виноват? Общество или блогеры, допустившие такое в эфир?
- Всегда виноваты родители, воспитавшие своих детей так, что они ведут подобные эфиры. Одни этим занимаются, вторые позволяют это, а третьи еще и донатят (перечисляют деньги. - Ред.) за это. Когда я в школе подрался, то за плохое воспитание сына наказали мою маму! И мне стало так стыдно, что такого никогда больше не было в моей жизни.
- Если взять шире: соцсети - зло?
- Обожаю соцсети! Люблю их за то, что ты можешь пообщаться с абсолютно любым человеком обо всем. Когда я успеваю общаться с подписчиками, то понимаю, почему я им интересен, почему они хотят меня смотреть, следить за моим творчеством, и это мотивирует еще больше. Однако я считаю, что соцсети порождают безнаказанность. Ты можешь придумать себе левую страничку и писать всем подряд гадости, унижать. А все потому, что тебя никто не найдет, не увидит, не узнает. И вот именно таких гнилых людей я не люблю больше всего.
- Могли бы навсегда отказаться от соцсетей в случае необходимости?
- Если честно, я уже давно подумываю об этом. Потому что мне нравится общаться в реальной жизни с реальными людьми. Ни перед кем не понтоваться, никому не навязывать свои идеалы. А просто хочется жить на всю катушку, а не доставать по миллиону раз на дню телефон. Зачем?! Для чего?! В этот момент ты можешь пропустить самое важное!
«Свободен, как гордая красивая птичка»
«Сынок, ты хорошо покушал?» (актер с мамой Галиной). Фото: Борис Кудрявов/Экспресс газета
- Как вы вообще ощущаете себя в роли актера?
- Я всегда мечтал стать актером, еще с детства, когда смотрел фильмы и думал, как это классно: стоять перед камерой, а потом тебя все любят! Поэтому я и отучился на актера драматического театра и кино у себя в Барнауле и поехал за мечтой в Москву. Только потом я узнал, какой это труд! Тут столько подводных камней, что я почти за три года в профессии до сих пор еще сам не разобрался в них. Столько нюансов, столько подготовки. Но зато, когда выходит фильм или сериал, тебя и вправду все любят (ну или почти все).
- Можно ли сравнить актерскую работу с танцем?
- Танцы - это совсем другое! В них ты должен миллион лет практиковаться и совершенствоваться и только тогда сможешь чего-либо достичь. В кино все случается быстрее.
- Раз уж ваш сериал про семейные отношения, скажите, как строится ваша личная жизнь? Готовы ли к семье?
- Девушки нет. Я свободен как птица! Гордая, красивая и очень харизматичная птичка. А по поводу готовности к семейным отношениям - не знаю. Когда найду мою вторую половинку, тогда и будем решать этот вопрос.
- Каким вы видите себя отцом?
Если видите, конечно.
- Я думаю, что буду крутым папой (все же парни так говорят!). Буду все запрещать сыну и почти все разрешать дочке. Или наоборот. Как пойдет!
- Есть ли у вас задача или мечта на ближайшее будущее, к которой не перестаете стремиться?
Клип группы Little Big на песню UNO стал для Пухляша звездным часом. Фото: You Tube
Подпишитесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
- Могу сказать только одно: моя мечта - стать крутым, известным, популярным, высокооплачиваемым и многогранным актером, который будет очень хорошо оценен критиками и зрителями. А также заберет все мировые актерские награды по нескольку раз! И вот к этой четко поставленной цели я иду!