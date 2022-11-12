Звезда сериала «Секреты семейной жизни» Дмитрий Красилов: «Буду все запрещать сыну и почти все разрешать дочке. Или наоборот»

Второй сезон авантюрной треш-комедии «Секреты семейной жизни», где в стиле Тарантино - Родригеса подбираются методы решения брачных проблем, уже вышел на онлайн-платформе KION. И в новых сериях не обошлось без новых персонажей.

Одного из таких, эксцентричного блогера Толика, сыграл Дмитрий Красилов, известный публике по зажигательному танцу в клипе UNO группы Little Big. Кроме танцев, обаятельный и харизматичный барнаульский танцовщик, получивший в народе прозвище Пухляш, активно снимается в кино, поэтому «Телепрограмма» и обсудила с ним, помимо прочего, работу в новом сериале.

«В моем окружении только добро и любовь»

- Дмитрий, как вы попали во второй сезон сериала «ССЖ»?

- Все было легко и просто. Позвонили, предложили - позвали на пробы. Все как всегда. А вот что было на пробах, это уже отдельный вопрос! Так как у моего персонажа слов почти нет, пришлось играть все подряд: других персонажей, ранения, крики... ВСЕ! И, видимо, острое желание сняться именно в этом сериале (я наткнулся на него в интернете, и он мне понравился) очень помогло в исполнении всего того, что от меня хотел режиссер.

- А какую задачу режиссер перед вами ставил?

- Все создавалось по факту на площадке. Хотя, скорее всего, режиссер уже все придумал, мне оставалось только «надеть» этого персонажа на себя и сродниться с ним, став одним целым. Для меня была только одна проблема: я никогда не носил линзы, тем более цветные, тем более закрывающие почти весь обзор. Так что для меня работа в таком «костюме» стала испытанием. Но все мы профессионалы и должны сделать качественный продукт. Поэтому и это испытание (одно из!) было мной удачно пройдено.