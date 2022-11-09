Эвелина Бледанс: «Не люблю влезать в долги, поэтому долго решалась на покупку квартиры»

- Вы приобрели это жилье в ипотеку. Легко адаптировались к необходимости ежемесячно отдавать банку приличную сумму?

- Знаете, я быстро привыкла к этому платежу. По-моему, у нас сейчас бо`льшая половина страны выплачивает ипотечный кредит.

- При этом вы продолжаете жить и в загородном доме в Подмосковье?

- Да, когда хорошая погода, то мы всегда за городом - там прекрасный воздух, просторный участок. А когда у нас много дел в Москве, то остаемся в городской квартире.

- Я с большим удивлением узнала, что это первое ваше собственное жилье в Москве. Как так вышло?

- Вот так получилось… С первым мужем мы жили в Одессе, в просторной квартире его мамы. И у нас не было финансовых возможностей купить свою квартиру.

Мой следующий супруг предпочитал снимать хорошие квартиры в престижных районах Москвы: так как он не планировал жить в нашей стране, то и речи о том, чтобы купить квартиру, не шло. В итоге он уехал в Израиль, а я не захотела, поэтому началась жизнь на две страны, которая завершилась расставанием по телефону.

Когда в моей жизни появился третий супруг - Александр, то я ему периодически изливала душу на тему того, что у меня никогда не было собственного жилья. Тогда и был куплен в ипотеку загородный дом, но оформлен не на меня. А эту квартиру я осознанно купила сама.