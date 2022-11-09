Эвелина Бледанс: «Не люблю влезать в долги, поэтому долго решалась на покупку квартиры»

Недавно актриса Эвелина Бледанс завершила ремонт в двухкомнатной квартире, которую купила в новом доме, в жилищном комплексе бизнес-класса, после чего пригласила «Телепрограмму» в гости. Мы изучили уютное гнездышко Эвелины и расспросили ее о том, что еще интересного происходит в ее жизни.
«Все отдавала в общую копилку»
- Эвелина, поздравляем с завершением ремонта! Как долго он длился?
- Ремонт продолжался год. Осталось доделать совсем немного: в гостиной и в ванной комнате пока торчат проводки, так как никак не могу найти антикварные светильники нужного размера. И еще нужно докупить тумбы.
Ванная комната Эвелины Бледанс в насыщенных цветах. Фото: Михаил Фролов/КП
- Вы приобрели это жилье в ипотеку. Легко адаптировались к необходимости ежемесячно отдавать банку приличную сумму?
- Знаете, я быстро привыкла к этому платежу. По-моему, у нас сейчас бо`льшая половина страны выплачивает ипотечный кредит.
- При этом вы продолжаете жить и в загородном доме в Подмосковье?
- Да, когда хорошая погода, то мы всегда за городом - там прекрасный воздух, просторный участок. А когда у нас много дел в Москве, то остаемся в городской квартире.
- Я с большим удивлением узнала, что это первое ваше собственное жилье в Москве. Как так вышло?
- Вот так получилось… С первым мужем мы жили в Одессе, в просторной квартире его мамы. И у нас не было финансовых возможностей купить свою квартиру.
Мой следующий супруг предпочитал снимать хорошие квартиры в престижных районах Москвы: так как он не планировал жить в нашей стране, то и речи о том, чтобы купить квартиру, не шло. В итоге он уехал в Израиль, а я не захотела, поэтому началась жизнь на две страны, которая завершилась расставанием по телефону.
Когда в моей жизни появился третий супруг - Александр, то я ему периодически изливала душу на тему того, что у меня никогда не было собственного жилья. Тогда и был куплен в ипотеку загородный дом, но оформлен не на меня. А эту квартиру я осознанно купила сама.
Эвелина Бледанс. Фото: Михаил Фролов/КП
Хотя решалась долго и мучительно, так как никому никогда ничего не была должна. А взять квартиру в ипотеку - это значит быть в долгу. Но все-таки решилась и очень счастлива, что у меня теперь есть такая красивая, хоть и небольшая, квартира. Теперь осознаю, что я уже давно могла бы взять жилье в ипотеку, так как платеж вполне себе подъемный.
Потолочная композиция из гипса. Фото: Михаил Фролов/КП
Просто раньше мне казалось, что квартира в ипотеку - ужас как это дорого! Сыграл роль еще один момент. Учитывая, что я при всех своих мужьях очень неплохо зарабатывала, то давно могла бы купить себе квартиру.
Уютная спальня. Фото: Михаил Фролов/КП
Но у меня просто такое воспитание, что я всегда все свои деньги отдаю, скажем так, в общую семейную копилку. А «общая копилка» никогда не хотела покупать жилье. Вот поэтому у меня его раньше и не было.
«Сын - любимец публики»
- Вы недавно с сыном Семеном вернулись из «Артека», где организовали целую специальную смену для Семена и его друзей...
Эвелина с 10-летним сыном Семеном на отдыхе в Сочи. Фото: личный архив
- Да, в октябре «Артек» впервые за почти сто лет своего существования принял «солнечную» инклюзивную смену - детей с особенностями развития. Надеюсь, что теперь такие поездки наших детей с синдромом Дауна в «Артек» будут регулярными. А еще мы сняли клип нашего первого в мире инклюзивного дуэта «Плюс один», участники которого - мой сын с синдромом Дауна Семен Семин и победитель шоу «Голос. Дети» Валерий Кузаков. Они выступили перед артековцами на большой сцене.
Наши дети пять раз в день ходили веселой толпой в столовую, хихикали после отбоя и бодро поднимались в 6.30 утра, делали веселую зарядку вместе со всем лагерем. На фестивале туризма ходили по веревочной дороге и пели бардовские песни, вместе с отрядом заняли первое место в конкурсе сюжетного танца, рисовали, читали, слушали истории крымских пионеров-героев… И это лишь малая часть программы. Успели все!
Многие отметили плюсы «солнечной» смены и для обычных детей, и для вожатых. Рядом с нашими детьми все остальные люди становятся лучше. Я рассказывала артековцам о моем благотворительном центре «Мы все разные» и пригласила всех в декабре в Кремлевский дворец на премьеру детского инклюзивного мюзикла «Осторожно - улица!», где на одной сцене со звездами будут играть «солнечные» дети. Вообще моя главная мечта сейчас - открыть в Москве культурный центр, где хозяевами станут люди с синдромом Дауна. Для этого мне нужно, чтобы городские власти предоставили нам помещение в столице.
- На улице люди наверняка часто узнают Семена. Как он реагирует? И легко ли сын переживает разлуку с вами, когда вы на гастролях?
- К сыну иногда подходят даже чаще, чем ко мне, потому что он любимец публики. Семен уже самостоятельная звезда, у него действительно очень много поклонников, и это радует. Сын - адаптированный человек, он совершенно спокойно может находиться в кругу и своих сверстников, и даже незнакомых людей. Поэтому я за него абсолютно спокойна, ему всегда хорошо. Это очень радует.
«В Камбодже меня принимали за Анджелину Джоли»
- Вы с коллегами озвучили мультфильм «Чинк: хвостатый детектив», который выйдет в прокат 17 ноября. Ваша героиня - сова-сыщица Софи. Продюсеры говорят, что подбирали актеров, похожих характерами на героев. У вас с Софи действительно характеры совпадают?
Артистка считает, что у нее много общего с ее героиней в мультике «Чинк: хвостатый детектив». Фото: пресс-служба «Союзмультфильма»
- Да, Софи часто находится в жестких ситуациях и умеет быстро мыслить, принимать решения. Этим мы похожи - я всегда в случае паники беру себя в руки, распределяю мысли в голове так, чтобы не наделать ошибок. Мне нравится этот образ - умная, красивая, самодостаточная героиня.
- Вы, как и Софи, не только хорошо соображаете, но и выглядите. Что для этого делаете?
- Прохожу детокс. Езжу для этого в любимый санаторий в Сочи и в клинику лечебного голодания на Алтай. Там я не голодаю, но питаюсь правильно и очень маленькими порциями, также прохожу разные процедуры, много двигаюсь.
- У вас много антрепризных спектаклей. А какие роли в кино предлагают? И чего хочется вам в профессиональном плане?
- Конечно, как актрисе, которая получила образование в Ленинградском театральном институте, мне хочется съемок в большом кино. Но понимаю, что у женщин после 40 лет, как бы ты офигительно ни выглядел, ролей становится меньше. Это герои-мужчины до старости остаются востребованными.
- Елена Яковлева как-то нам сказала, что актрисам после сорока часто приходится играть мам главных героинь...
- Это точно! Но в моей жизни есть отличные съемки, за что я благодарю Бога. Пусть это небольшие роли, но все равно я в процессе и не забываю запах киносъемочной площадки. Недавно снималась в Осетии в прекрасной комедии Киностудии имени Горького «Как я встретил ее маму». Мы снимали в горах - было очень интересно. Но, конечно, я еще жду свою главную роль. На днях убедилась, что я еще в отличной форме.
В Крыму артековцы поднимаются на вершину горы Аю-Даг, и там есть определенный ритуал - ты поднимаешься с камушком в руках, загадываешь желание и кладешь на горку, потом рисуешь себе на лбу букву А («Артек»), на одной щеке - М (лагерь «Морской»), на другой щеке - номер отряда. Поскольку наши солнечные детки не могут это сделать из-за физических особенностей, то за них поднялись мы, родители, на щеке рисовали солнышко.
Так вот, я поднималась на гору в обтягивающем костюме. Потом посмотрела свои фотографии и думаю: в общем-то еще можно продолжать мечтать о съемках в роли а-ля Лара Крофт. Потому что когда я была в Камбодже, именно там, где снимался этот фильм, то многие ко мне подходили и брали автограф как у Анджелины Джоли. Вот и в Крыму подумала: может быть, не стоит прекращать мечтать? Да, вот такая Лара Крофт 50+. Почему бы нет?
Макияж и прическа Анвар ОЧИЛОВ.