Алена Бабенко: «Не люблю спать - не понимаю, зачем придумали сон!»

- Вы про то, что сейчас говорят «брак - большая работа»?

- Да! Меня прямо тошнит от фразы «Большая работа - сохранить семью»! Кто назвал это работой? На работе работаешь, приходишь домой - еще и тут работаешь! Какой-то раб. Сразу перед глазами советские плакаты с молотками и станками. Это обычная нормальная жизнь человеческая. Мы просто перестали интересоваться друг другом по-настоящему. Вникать в какие-то мелочи, подробности жизни друг друга. Поэтому люди отдалились.

Бывают такие мужчины, которые умеют интересоваться, разговаривать, я знаю таких. И это просто драгоценность. Но в основном все это делают женщины: «А как ты провел день?». И вот эти маленькие вопросы, которые потихонечку от простого к сложному разогревают, ты понимаешь, что тобой интересуются, тебе хочется что-то рассказать... И ведь такая мелочь! Но и на нее люди времени не находят. Тебе надо еще миллион звонков сделать, ответить на СМС, только через два часа выключить телефон, а там уже - все, спать пора. Будильник. Завтра на работу.

- Алена, что у вас с соцсетями? Есть канал в Телеграм, где много подписчиков и всего несколько постов, в Инстаграме последнее фото еще весной появилось…

- Меня все вообще не заботит, и я такая счастливая! Сама подписываюсь только на научные каналы, еще про искусство, про художников… И про животных. Меня это вдохновляет! И я совершенно не хочу знать, как живут другие люди, но не думаю, что их жизнь сильно отличается от моей. Все уже, момент зависти и сумасшествия давно прошел.

«Улица многому учит»

- Вы считаете себя человеком с сильным характером?

- Да.

- В юности вы бросили институт, решили стать актрисой. Сейчас, когда оглядываетесь назад, думаете иногда: «Ни фига себе, как я это смогла?!»

- Сейчас я об этом не размышляю, но когда-то действительно оглянулась и подумала: «Ничего себе! Ты в Советском Союзе так поступила!» Знаете, я асоциальный тип, правда. Никогда не думала про то, что правильно сделать так, а не иначе. На первом месте было «хочу». И в этом нет ничего хорошего, никому не советую повторять!

- То есть пойти к начальству поговорить про деньги это не про вас?

- Никогда не было со мной этого, страсти такой. Слава тебе, господи. Я никогда не хотела выйти замуж за олигарха почему-то. Вот дура, да? В принципе идиотка. Цели не было, понимаете? Потому что те, кто ставит цели, они ее добиваются.

- Вы были хулиганистым подростком?

- Да. Была абсолютная хулиганка. Дворовая, уличная, цыганского вообще типа, приходила затемно. Но для нас в Советском Союзе это было нормально. Мы все были уличные. Улица очень многому учит.

- Когда вы столкнулись с подростковыми проблемами у сына, были к этому готовы?

- Меня как-то бог миловал. Вообще не знаю, что такое переходный возраст, не понимаю, как мы так проскочили. Может быть, потому что мы все время болтали. Всегда говорила сыну: смотри, вот есть моя версия, есть твоя. Делай так, как хочешь. Просто потом ты понаблюдай и сам реши, как надо было. И потом у меня был запрещенный прием, я ему говорила: «Никита, если что-то с тобой случится, знай, мать твоя уже лежит в больнице и умирает». И потом он мне рассказывал, когда с ним действительно «что-то» случилось, он и правда думал о том, что я теперь в больнице.

- Актерам всегда не хватает времени на детей. Вы как его находили?

- У меня был час перед сном - я так это называла. Мне нужно было с ним поговорить обо всем вечером обязательно.

- С уроками помогали?

- Да нет, он хорошо учился. Он такой любознательный был сам по себе, сам с собой занимался. Самодостаточный парень рос.

«Муж дал ракетку в руки»

- Вы производите впечатление очень энергичного человека!

- Подруги тоже так говорят, но самой мне кажется, что я ленивая. Но мне всегда хочется вставать пораньше, чтобы у меня было больше времени, а ложиться попозже. Я не люблю спать вообще. В детстве я вообще не понимала, зачем придуманы сон и еда - эти бесполезные вещи, крадущие время. Теперь, конечно, есть вкус, и я люблю поесть, хоть и не могу сказать, что ем много.

- У вас же муж - спортсмен, вы много спортом занимаетесь?

- Спорт я очень люблю, да. Теннис, коньки, растяжка, балет. Давно уже выбранные виды искусства и спорта. Фактически после первой встречи с мужем он дал ракетку в руки и сказал: иди играй. И сразу заявил в теннисный турнир, представляете? Турнир я, кстати, выиграла, потому что постоянно смешила соперников. Хохотала как подорванная, не понимая, что и как надо делать, а они просто не могли сосредоточиться.

- За наших теннисистов болеете?

- Конечно! За Андрея Рублева, за Даниила Медведева. Мама Андрея, заслуженный тренер России по теннису, кстати, мне дала несколько уроков.

- Вы же участвовали в «Ледниковом периоде». Новый сезон смотрите?