Алена Бабенко: «Не люблю спать - не понимаю, зачем придумали сон!»

Искрометная Алена Бабенко, как и положено звезде, человек занятой, но организованный. Спектакли, работа в кино. Скоро (3 ноября) на экраны выходит фильм «Любовники», где у актрисы небольшая, но яркая роль. Мы воспользовались этим поводом, чтобы поговорить о кино и не только.
«Бедная богатая женщина»
- Алена, вы уже посмотрели «Любовников»?
- Если честно, даже трейлера не видела. У меня там один конкретный эпизод, на который согласилась, не знаю зачем. Потому что такого еще не играла. Но как человек жадный, я себя кидаю в разные странные, мне не знакомые обстоятельства. Знаю таких женщин, как моя героиня, и когда читала сценарий, думала: уж я бы на ее месте действовала совсем не так!
Придумывала бы себе каждый раз разные истории, чтобы не было скучно. Таких женщин я называю «бедная богатая женщина». Муж у нее состоятельный, но в похожих семьях мужья часто оставляют своих жен, предают, бросают их ни с чем. И цветущие, хорошо одетые, за собой ухаживающие женщины пропадают.
Моя героиня нашла способ справиться со своей внутренней болью. Вообще такие острые ситуации в «мужеско-женских» отношениях самые захватывающие, интересные.
В фильме «Любовники» актриса сыграла, по ее словам, «бедную богатую женщину». Фото: кадр из фильма
- Получается, фильм вы впервые увидите вместе со всеми?
- Да, и мне кажется, что буду смотреть его, как когда-то смотрела первый фильм ужасов. Придется сжимать руки и закрывать глаза, потому что в этом фильме я позволила себе то, чего никогда еще не позволяла в кино. Любые хорошие слова перед премьерой меня смущают. А вот когда говорят «ну, ничего», у меня возникает дикий интерес: ага, что же там «ничего», неужели так все плохо? Я скорее из людей, которые всегда пессимистично ожидают премьеры.
- Режиссера своим пессимизмом не напугаете?
- Нет, в таланте режиссера и сценариста у меня нет никаких сомнений! Если честно, когда шла на пробы, подумала, что иду к Алисе Хазановой. Времени было мало, и к роли я не очень готовилась. Думаю, Алиса - актриса, поймет меня, если слова не слишком хорошо знаю. А выяснилось, что это Лена Хазанова. Я смотрела ее фильм «Синдром Петрушки», а после еще «Один вдох».
Мне тогда даже захотелось стать фридайвером, так меня вдохновила история нашей чемпионки Натальи Молчановой. Еще тогда подумала: какой интересный режиссер! И вот я на голубом глазу прихожу на пробы, знакомлюсь с Леной... И у меня так маска с лица стекает, мне становится страшно… Но все случилось, мы подружились, она мне очень понравилась. Она, конечно, смелая такая, отчаянная. Очень хорошо знает, что хочет.
- На премьере по дыханию зала сразу понятно, нравится зрителю или нет?
- В театре - да. В кино все жуют попкорн сейчас. И наши коллеги тоже. Я была на такой премьере, сидела с одной известной артисткой, не буду называть ее фамилии. И они с подружкой прекрасно уплетали жареную картошку с кока-колой. Так что насчет дыхания вы поняли.
«Как скучно они живут!»
- Фильм про мужчин и женщин и еще, как я понял, про мужскую инфантильность. Мужчины правда сейчас изменились или об этом больше говорят просто?
- Ну, похуже дела стали, конечно. Не знаю, какой рецепт тут можно дать: то ли женщинам поутихнуть со своей активностью, то ли мужчинам как-то взяться за себя… Но обмельчание есть. Недавно в гостях у меня был довольно известный человек.
У него семья, все замечательно. И вдруг он стал рассказывать о том, как нужно жить в семье. И говорил такие банальности, что я еле высидела, слушая его как бы назидательные речи. Банальные такие фразы про семейные отношения. Думаю, как же скучно они живут! Видимо, они действительно ни о чем не разговаривают!
Алена Бабенко. Фото: Анна Лисовская
- Вы про то, что сейчас говорят «брак - большая работа»?
- Да! Меня прямо тошнит от фразы «Большая работа - сохранить семью»! Кто назвал это работой? На работе работаешь, приходишь домой - еще и тут работаешь! Какой-то раб. Сразу перед глазами советские плакаты с молотками и станками. Это обычная нормальная жизнь человеческая. Мы просто перестали интересоваться друг другом по-настоящему. Вникать в какие-то мелочи, подробности жизни друг друга. Поэтому люди отдалились.
Бывают такие мужчины, которые умеют интересоваться, разговаривать, я знаю таких. И это просто драгоценность. Но в основном все это делают женщины: «А как ты провел день?». И вот эти маленькие вопросы, которые потихонечку от простого к сложному разогревают, ты понимаешь, что тобой интересуются, тебе хочется что-то рассказать... И ведь такая мелочь! Но и на нее люди времени не находят. Тебе надо еще миллион звонков сделать, ответить на СМС, только через два часа выключить телефон, а там уже - все, спать пора. Будильник. Завтра на работу.
- Алена, что у вас с соцсетями? Есть канал в Телеграм, где много подписчиков и всего несколько постов, в Инстаграме последнее фото еще весной появилось…
- Меня все вообще не заботит, и я такая счастливая! Сама подписываюсь только на научные каналы, еще про искусство, про художников… И про животных. Меня это вдохновляет! И я совершенно не хочу знать, как живут другие люди, но не думаю, что их жизнь сильно отличается от моей. Все уже, момент зависти и сумасшествия давно прошел.
«Улица многому учит»
- Вы считаете себя человеком с сильным характером?
- Да.
- В юности вы бросили институт, решили стать актрисой. Сейчас, когда оглядываетесь назад, думаете иногда: «Ни фига себе, как я это смогла?!»
- Сейчас я об этом не размышляю, но когда-то действительно оглянулась и подумала: «Ничего себе! Ты в Советском Союзе так поступила!» Знаете, я асоциальный тип, правда. Никогда не думала про то, что правильно сделать так, а не иначе. На первом месте было «хочу». И в этом нет ничего хорошего, никому не советую повторять!
- То есть пойти к начальству поговорить про деньги это не про вас?
- Никогда не было со мной этого, страсти такой. Слава тебе, господи. Я никогда не хотела выйти замуж за олигарха почему-то. Вот дура, да? В принципе идиотка. Цели не было, понимаете? Потому что те, кто ставит цели, они ее добиваются.
- Вы были хулиганистым подростком?
- Да. Была абсолютная хулиганка. Дворовая, уличная, цыганского вообще типа, приходила затемно. Но для нас в Советском Союзе это было нормально. Мы все были уличные. Улица очень многому учит.
- Когда вы столкнулись с подростковыми проблемами у сына, были к этому готовы?
- Меня как-то бог миловал. Вообще не знаю, что такое переходный возраст, не понимаю, как мы так проскочили. Может быть, потому что мы все время болтали. Всегда говорила сыну: смотри, вот есть моя версия, есть твоя. Делай так, как хочешь. Просто потом ты понаблюдай и сам реши, как надо было. И потом у меня был запрещенный прием, я ему говорила: «Никита, если что-то с тобой случится, знай, мать твоя уже лежит в больнице и умирает». И потом он мне рассказывал, когда с ним действительно «что-то» случилось, он и правда думал о том, что я теперь в больнице.
- Актерам всегда не хватает времени на детей. Вы как его находили?
- У меня был час перед сном - я так это называла. Мне нужно было с ним поговорить обо всем вечером обязательно.
- С уроками помогали?
- Да нет, он хорошо учился. Он такой любознательный был сам по себе, сам с собой занимался. Самодостаточный парень рос.
«Муж дал ракетку в руки»
- Вы производите впечатление очень энергичного человека!
- Подруги тоже так говорят, но самой мне кажется, что я ленивая. Но мне всегда хочется вставать пораньше, чтобы у меня было больше времени, а ложиться попозже. Я не люблю спать вообще. В детстве я вообще не понимала, зачем придуманы сон и еда - эти бесполезные вещи, крадущие время. Теперь, конечно, есть вкус, и я люблю поесть, хоть и не могу сказать, что ем много.
- У вас же муж - спортсмен, вы много спортом занимаетесь?
- Спорт я очень люблю, да. Теннис, коньки, растяжка, балет. Давно уже выбранные виды искусства и спорта. Фактически после первой встречи с мужем он дал ракетку в руки и сказал: иди играй. И сразу заявил в теннисный турнир, представляете? Турнир я, кстати, выиграла, потому что постоянно смешила соперников. Хохотала как подорванная, не понимая, что и как надо делать, а они просто не могли сосредоточиться.
- За наших теннисистов болеете?
- Конечно! За Андрея Рублева, за Даниила Медведева. Мама Андрея, заслуженный тренер России по теннису, кстати, мне дала несколько уроков.
- Вы же участвовали в «Ледниковом периоде». Новый сезон смотрите?
На паркете Алена чувствует себя почти так же уверенно, как в кадре или на сцене (с Максимом Петровым в шоу «Танцы со звездами» в 2020 году). Фото: канал «Россия 1»
- Конечно, я же фанат. Авербух знает, я обожаю все это до полусмерти, всех знаю. Даже в Сочи, если понимаю, что ребята там, беру с собой коньки на два дня, чтобы просто выйти на лед. Буквально вчера у меня была возможность покататься, и я помчалась за тридевять земель на лед, всего на час.
- Участие в проекте для вас было своего рода авантюрой? Все-таки это опасно.
- Три дня не могла принять решение, очень переживала. Понимала, что это непрофессионально, можно же сломать руку или, не дай бог, удариться лицом об лед. А у меня много спектаклей… И в первом же сезоне у меня полетела рука, до руля не могла ее поднять. Мне было некогда заниматься, я не понимала, что это за травма, и залечила ее уже только через два года…
Но это было прекрасно, я не жалела ни секунды.
- В первом сезоне вы катались с Романом Костомаровым, а во втором - с Алексеем Тихоновым. Сложно представить более разных по характеру партнеров…
- Ну да. С Романом мы были в вечном конфликте, с Алексеем - в мире. Обожаю их обоих! Разные характеры, разные виды фигурного катания - танцы и парное. Так что мне повезло.
«Могу играть до ночи»
- Вы же сама водите машину, вам нравится?
- Да, я это обожаю. Очень люблю гонять и редко попадаю в пробки. Я лихой водитель, ненавижу все эти знаки 40 километров, 60. Это меня просто бесит. Лучше я заплачу штраф, чем буду тащиться еле-еле. Если так ехать, то не понимаю, зачем нужна машина.
- Странно говорить это молодой и красивой женщине, но вы же бабушка уже. Как часто удается видеться с внуком?
Для сына Никиты Алена всегда находила время. Фото: личный архив
- Редко, к сожалению, он живет не в нашей стране. Но вот доехала, слава богу, пообщались. Обожаю его, и мне его ужасно не хватает. Могу целый день провести с внуком, потому что я люблю играть. И дети любят играть. Я просто получаю удовольствие, поэтому даже не замечаю, как проходит время. Ребенок же из всего делает игру. Из еды, из какой-то ерунды, у него невероятная фантазия… Так что начинаем что-то делать, а вот уже и день заканчивается, спать пора.
- С вами в детстве так не играли?
- Ну что вы, нет, конечно. Мне читали сказки, но чтобы играли? Нет, не помню. Взрослые в нашу детскую жизнь не вмешивались. Советские дети играли друг с другом. Родителям некогда было. Они встали - пошли на работу. Оставили обед, сама себе подогрела, съела и все, и дальше сама уроки сделала… Родители пришли - уроки сделала? Сделала. Иди спать.
- Вам не кажется, что современные родители, наоборот, перебарщивают порой с заботой о детях? Раньше взрослые были центром семьи, теперь дети.
- Послушайте, у людей появляются какие-то возможности, и они все отдают детям. И при этом не дают ребенку ни дыхнуть, ни пернуть, извините за выражение, самостоятельно. Хочу, чтобы сын был хоккеистом! А ребенок этого хочет? С другой стороны, мне нравится, что сейчас родители рады, когда дети выбирают профессии не для денег, а для интереса. В Советском Союзе все хотели, чтобы дети у них стали медиками, юристами, экономистами или зубными техниками. Сейчас есть родители, которые с радостью говорят: мой сын - ботаник. Вот у меня племянница занимается научной работой, и я горжусь, что в нашей семье появился исследователь - человек науки.
Родители, пожалуйста, посмотрите на своего ребенка, покажите ему все, пусть он сам выберет что-нибудь. Я даже сценарий написала про такую Васю. Вот, знаете, всегда говорят: ну, «она такая Вася». Про девочку, которая не знает, кто она.
«Любовники» в кинотеатрах с 3 ноября.