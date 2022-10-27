«Загугли звезду»: «Подстава» Собчак, проклятие Большовой, подарок Моисеева Орбакайте, «плохой» Верник и упоротая Брежнева

- Моргенштерн* (признан в РФ иноагентом) обвинил Собчак в своем отъезде из страны, назвал ее мразью, она тоже дала ему ответ. Как бы вы прокомментировали их конфликт?

- Моргенштерн* – это не первый человек, которому «прилетело» после интервью Ксении Собчак. Есть еще Виталий Манский – это режиссер-документалист, на которого вообще завели уголовное дело и объявили его в розыск. Ну как вы считаете – виновата в этом Собчак или нет?

Конечно, по большому счету, если отбросить все, что думает о Собчак публика и что думаю лично я, она ни в чем не виновата. Она не тянет из них этих слов во время интервью. Это все – взрослые люди. Моргенштерн* – взрослый молодой человек, который успел даже «женатиком» побыть.

Возможно, она просто людей так располагает, расслабляет, что они продолжают говорить, уже не отвечая за собственные слова. Что можно сказать об их конфликте… Моргенштерн* , понимаете, - он неконфликтный вообще. Он в этом смысле легкий, какой-то даже легковесный. Как все это новое поколение.

Его обижают, его действительно дискредитируют… Я считаю, что его совершенно несправедливо назвали иностранным агентом, ни за что, ни про что, просто за его высказывания. У них должны быть очень четкие и веские доказательства реального иностранного финансирования. Ничего не было доказано. Так что это обычный произвол.

Конечно, обидно за молодого пацана. Это сейчас исключительно мое личное отношение. А что до Собчак – поймет она это, наверное, только тогда, когда ее саму признают вот этим самым агентом. Будет ей дико обидно. Она почувствует всю несправедливость этого мира шоу-бизнеса, и может быть, тогда она сможет поставить себя на место Моргенштерна* – молодого парня, у которого вся жизнь наперекосяк пошла.

«Это история о человеческой невезухе»