«Загугли звезду»: «Подстава» Собчак, проклятие Большовой, подарок Моисеева Орбакайте, «плохой» Верник и упоротая Брежнева

А событий было немало. Тeleprogramma.pro выбрала несколько самых громких эпизодов. Между Ксенией Собчак и Моргенштерном* разразился скандал, Игорь Верник женился, а Вера Брежнева взяла себе новый псевдоним и решила петь только по-украински.
Кроме того, жаркие споры разгорелись вокруг «кладбищенского» фото Кристины Орбакайте. И, конечно, общественность бурлит, обсуждая смертельное ДТП с участием популярной актрисы Анны Большовой.
Все эти темы Тeleprogramma.pro обсудила с известным блогером Рустамом Солнцевым – постоянным экспертом проекта «Загугли звезду».
«Конечно, обидно за молодого пацана»
Певец Моргенштерн*. Фото: соцсети
- Моргенштерн* (признан в РФ иноагентом) обвинил Собчак в своем отъезде из страны, назвал ее мразью, она тоже дала ему ответ. Как бы вы прокомментировали их конфликт?
- Моргенштерн* – это не первый человек, которому «прилетело» после интервью Ксении Собчак. Есть еще Виталий Манский – это режиссер-документалист, на которого вообще завели уголовное дело и объявили его в розыск. Ну как вы считаете – виновата в этом Собчак или нет?
Конечно, по большому счету, если отбросить все, что думает о Собчак публика и что думаю лично я, она ни в чем не виновата. Она не тянет из них этих слов во время интервью. Это все – взрослые люди. Моргенштерн* – взрослый молодой человек, который успел даже «женатиком» побыть.
Возможно, она просто людей так располагает, расслабляет, что они продолжают говорить, уже не отвечая за собственные слова. Что можно сказать об их конфликте… Моргенштерн* , понимаете, - он неконфликтный вообще. Он в этом смысле легкий, какой-то даже легковесный. Как все это новое поколение.
Его обижают, его действительно дискредитируют… Я считаю, что его совершенно несправедливо назвали иностранным агентом, ни за что, ни про что, просто за его высказывания. У них должны быть очень четкие и веские доказательства реального иностранного финансирования. Ничего не было доказано. Так что это обычный произвол.
Конечно, обидно за молодого пацана. Это сейчас исключительно мое личное отношение. А что до Собчак – поймет она это, наверное, только тогда, когда ее саму признают вот этим самым агентом. Будет ей дико обидно. Она почувствует всю несправедливость этого мира шоу-бизнеса, и может быть, тогда она сможет поставить себя на место Моргенштерна* – молодого парня, у которого вся жизнь наперекосяк пошла.
«Это история о человеческой невезухе»
Анна Большова. Фото: Global Look Press
- Что думаете о ДТП с участием Анны Большовой?
- Знаете, любой человек может попасть в неприятные жернова истории, жизненных перипетий, буквально на «раз-два». Это история только об одном: о человеческой невезухе. Причем с обеих сторон.
Не повезло той женщине – она погибла, ее уже нет на белом свете. Не повезло Большовой – теперь ей тащить этот груз, этот крест до конца дней своих. Поверьте мне – ей будут это вспоминать. Она женщина, а женщинам такого не прощают.
Я помню подобную историю, когда, разогнавшись на своем внедорожнике, Константин Меладзе сбил женщину, которая переходила дорогу в неосвещенном месте. Она погибла, у нее остались дети. И все, что ему осталось делать, - это до конца дней своих этим детям помогать. Он поклялся это делать. Суда никакого не было по одной простой причине – он был не виноват. Женщина появилась там, где ее не должно было быть.
Если она (Большова – прим. ред.) посчитает нужным – она это сделает, это ее выбор тоже. Насколько я знаю, родственники подали в суд. Все, что сможет сделать суд, - это определить, какую сумму она будет платить. Если Большова окажется человеком сердечным, человеком совестливым, - она это сделает.
«Я думаю, она еще не раз навестит его могилу»
Кристина Орбакайте. Фото: Global Look Press
- Кристина Орбакайте выложила фото с могилы Бориса Моисеева. Как вы думаете: зачем? Как вы относитесь к таким фото в соцсетях вообще?
- Ну выложила – и выложила. Все-таки Кристина Орбакайте была не чужим человеком для Бориса. По слухам, он оставил ей дом в Юрмале. Любил Кристину, участвовал в ее воспитании.
Таких, как Борис Моисеев, больше не будет. Это был свободный человек в очень на тот момент свободной стране, стране свободных нравов. И он выразил себя бесконечно и безукоризненно. Это незабываемо! Одни его клипы чего стоят! Образы, поведенческие схемы, все эти его истории, какие-то пиар-акции.
Он был прекрасен. И память о нем – это сейчас единственное, что ценно. И когда есть человек, по-настоящему к нему близкий, который эту память продлевает в человеческих сердцах - а это Кристина Орбакайте, - то это так ценно и так важно! Конечно, Кристине будет невозможно это все забыть. Не-воз-мож-но. Я думаю, она еще не раз навестит его могилу.
«Верник должен идти вперед, в том числе – в вопросах брака»
Игорь Верник. Фото: Global Look Press
- Игорь Верник женился на продюсере Наталье Шнайдеровой. Как вам их союз?
- Он довольно талантливый шоумен. В свое время прославился образами. Снимался как модель в клипах начинающих певцов, Лаймы Вайкуле, Алены Свиридовой – всех начинающих. Он сам тогда был начинающим. Потом, когда мы поближе узнали этого человека, выяснилось, что он актер. Актер МХАТа, между прочим, который впоследствии стал театром МХТ – художественным театром, без приставки «академический».
Я однажды был на спектакле «Номер 13», в котором главную роль играл Игорь Верник. Я признаюсь вам – это был единственный спектакль МХТ, который я не досмотрел даже до половины, настолько это было плохо. Это было плохо сыграно, плохо играл Верник, плохо играли другие актеры.
Я даже расстроился, потому что не ожидал такого, это был очень распиаренный спектакль и распиаренные актеры. Как оказалось, не всегда распиаренных модных актеров можно назвать по-настоящему талантливыми.
Но это совершенно не значит, в продолжение сегодняшней темы, что эти люди не должны жениться. Верник тоже женился, потому что с момента его развода с очень приятной девушкой прошло уже довольно много времени. У них растет сын, уже вырос, уже сам артист. И почему Игорь Верник должен останавливаться? Нет, я считаю, что он должен идти вперед, в том числе – в вопросах брака.
«Нет вообще никакой энергетики у певицы… Вера – это кукла»
Вера Брежнева. Фото: Global Look Press
- Вера Брежнева запела по-украински и взяла псевдоним Vera. Как теперь, по-вашему, будет развиваться ее карьера? Может ли она сделать карьеру на Западе?
- В таком возрасте должна быть ставка на искренность. Что собой представляет Vera, в прошлом известная как Вера Брежнева? Голоса нет. Его никогда не было.
Я побывал на ее концерте. Было пятилетие одного ресторана в центре Москвы. Мы приехали туда, заказали рыбные блюда, и тут выяснилось, что поет Вера Брежнева. Я никогда и до этого не был ее особенным почитателем, но я решил – послушаю. Вы знаете, пела она вживую, у нее была бэк-вокалистка, единственное, что я понял – нет вообще никакой энергетики у певицы.
Зал не танцевал – она сама танцевала, сама от себя заряжалась, а зал безмолвствовал. Может быть, это был ответ на то, что перед нами человек недостаточно талантливый и недостаточно «упоротый» на творчество. Потому что все творчество, которое показывает нам Вера Брежнева, - написано кем-то, кем-то сведено, эта музыка кем-то придумана. Сама Вера – это просто кукла, которая выходила и все это исполняла.
Далее, переносимся в сегодняшний день. Имея все это в активе – по-прежнему неплохую внешность, по-прежнему длинные волосы, которые никуда не вылезли, по-прежнему желание выступать, Вера сообщила, что она теперь – Vera, а репертуар будет на украинском языке.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Украинский язык очень красивый, певучий, поэтому говорить о том, что язык может стать препятствием, - это неверно. Язык не может быть препятствием, если песня написана грамотно с точки зрения техники, с точки зрения души, и великолепно исполнена. Значит, дело в чем-то другом. Воспрепятствовать популярности может только одно – аудитория.
Хочет ли слушать Веру украинская аудитория? Должен быть запрос оттуда на нее. Будет ли этот запрос? Это вопрос. Очень большой вопрос. Дело в том, что украинская аудитория с февраля сильно обозлилась на украинских певиц. Входит ли сюда Верочка? Оценивают ли ее тем же аршином, которым сейчас украинская публика оценивает Ани Лорак и других? Мы не знаем.
Но я могу догадываться, что публика будет очень критична. Публика не простит ей того, что она долгие годы пела для аудитории Российской Федерации. Украинская публика может это помнить. Долго ли будет это воспоминание храниться, коротко ли, - мы узнаем в дальнейшем.
*Моргенштерн признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.