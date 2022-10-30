Вадим Галыгин: «Младшему сыну всего три года, драться ему пока не с кем»

Некоторое время один из самых известных российских комиков вообще не появлялся на телевидении, сосредоточившись на собственном шоу в интернете, а теперь триумфально вернулся и ведет сразу две программы на Первом канале: шоу «Фантастика» и даже КВН. «Телепрограмма» не смогла не воспользоваться случаем и не обсудить с шоуменом его громкий камбэк.

«Вижу, как зритель реагирует на проект»

- Вадим, признайтесь, вы сами смотрите шоу «Фантастика»? Или, как некоторые актеры, финальным результатом не интересуетесь - мол, снялся и забыл...

- Ну, конечно, смотрим, обсуждаем с детьми в том числе. Ведь на этапе создания шоу мой средний сын Вадим принимал участие в разработке легенд для героев. Хранил глубоко эту тайну. И теперь, конечно, следит за персонажами. Для меня это тоже очень важно. Мало того что мы смотрим, еще и работа над проектом продолжается: встречаемся с создателями шоу, обсуждаем, стараемся улучшить, внести конструктив.

- Получается, сын стал соавтором? Что именно он придумывал? Названия, биографии?

- Помогал придумывать названия персонажам, легенды. Что за герой, какие у него способности, возможности, откуда он. Что с ним может происходить. Для некоторых как раз Вадос и придумал легенду.

- На том этапе, на котором сейчас находится шоу, заявленный в промороликах «Фантастики» вау-эффект достигнут?

- На мой взгляд, нам это удается. Другой вопрос, насколько зритель хочет верить в это и видеть сказку. Для того чтобы получить радость от прихода Деда Мороза, надо верить в него. А не сидеть и думать, что в гости пришел человек в покупном костюме с наклеенными усами и бородой. Все зависит от зрителя.

Если человек хочет верить в чудо, подключается, то он будет верить. Исходя из того, что в «Фантастике» вижу я, все составляющие для этого есть: и развитие, и драматургия, и более насыщенные номера, и сумасшедшие технологии. Проект набрал ход и вышел на хороший уровень. Думаю, это то, что должно было получиться.