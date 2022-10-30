Вадим Галыгин: «Младшему сыну всего три года, драться ему пока не с кем»

Некоторое время один из самых известных российских комиков вообще не появлялся на телевидении, сосредоточившись на собственном шоу в интернете, а теперь триумфально вернулся и ведет сразу две программы на Первом канале: шоу «Фантастика» и даже КВН. «Телепрограмма» не смогла не воспользоваться случаем и не обсудить с шоуменом его громкий камбэк.
«Вижу, как зритель реагирует на проект»
- Вадим, признайтесь, вы сами смотрите шоу «Фантастика»? Или, как некоторые актеры, финальным результатом не интересуетесь - мол, снялся и забыл...
- Ну, конечно, смотрим, обсуждаем с детьми в том числе. Ведь на этапе создания шоу мой средний сын Вадим принимал участие в разработке легенд для героев. Хранил глубоко эту тайну. И теперь, конечно, следит за персонажами. Для меня это тоже очень важно. Мало того что мы смотрим, еще и работа над проектом продолжается: встречаемся с создателями шоу, обсуждаем, стараемся улучшить, внести конструктив.
- Получается, сын стал соавтором? Что именно он придумывал? Названия, биографии?
- Помогал придумывать названия персонажам, легенды. Что за герой, какие у него способности, возможности, откуда он. Что с ним может происходить. Для некоторых как раз Вадос и придумал легенду.
- На том этапе, на котором сейчас находится шоу, заявленный в промороликах «Фантастики» вау-эффект достигнут?
- На мой взгляд, нам это удается. Другой вопрос, насколько зритель хочет верить в это и видеть сказку. Для того чтобы получить радость от прихода Деда Мороза, надо верить в него. А не сидеть и думать, что в гости пришел человек в покупном костюме с наклеенными усами и бородой. Все зависит от зрителя.
Если человек хочет верить в чудо, подключается, то он будет верить. Исходя из того, что в «Фантастике» вижу я, все составляющие для этого есть: и развитие, и драматургия, и более насыщенные номера, и сумасшедшие технологии. Проект набрал ход и вышел на хороший уровень. Думаю, это то, что должно было получиться.
Работа ведущим проекта «Фантастика» - это еще и шанс примерить яркие наряды. Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Тем более что есть обратная связь со зрителем. Я вижу, как он реагирует на проект, когда уже «вкатился», вник в него. Осознал суть. И начинает его принимать, получать наслаждение от эстетической красоты процесса, организованного огромным количеством людей за кулисами.
- Не пугает вас, что теперь, как в песне, вкалывают роботы, а не человек?
- Дело в том, что наши цифровые персонажи управляются именно людьми. В этом и есть главный шарм: переплетение высоких технологий, графики и живого голоса, балета, пластики. Чтобы оценить все достоинства проекта, нужно смотреть это волшебство на хорошем большом экране телевизора с хорошим звуком, а не на смартфоне одним глазом. Можно и нужно делать это и в записи - на сайте Первого канала и платформе «Кинопоиск».
- Какие персонажи импонируют лично вам?
- Наверно, не только мне. Симпатична русалка Сирена - многим зрителям, знаю, она тоже нравится. Подчеркну, речь о персонаже! Интересны еще Бутон и Роза Марковна Кляк. Что касается артистов, которые скрываются под образами аватаров, то нравится вокал Сталкера. Уверен, что есть любимчики и у судей, но оценивают они максимально объективно - и очень часто в этих оценках расходятся.
- Как вы считаете, на какую аудиторию рассчитана «Фантастика»?
- Мы создавали проект для самой широкой аудитории. Малышам безумно нравятся мультяшные персонажи. Подростки постарше сравнивают высокие технологии нашего проекта с популярными персонажами видеоигр, в которые играют. Могут оценить графику. Взрослым людям - бабушкам и дедушкам - и вовсе в диковинку такой прогресс и рывок. Подобного раньше никто не видел.
- Насколько засекречены живые люди, с которых «сняты» аватары?
- Все сделано так, чтобы информация не просачивалась. Догадок много, и это классно: народ, судьи начинают гадать, что здорово. Что касается секретности, то артисты приходят в специальной балахонистой одежде, их почти никто не видит. Знаю ли я? Пусть это останется секретиком (смеется).
Футбол, автогонки, единоборства
- Тогда давайте о том, что всем уже известно. После нескольких лет паузы вы вернулись на Первый канал - не только в новое шоу, но и в КВН, где встали на почти сакральное место, за стойку ведущего вместо Александра Маслякова. Насколько это волнительно?
Сейчас шоумен ведет и судит КВН, а когда-то сам выходил на сцену в составе команды БГУ. Фото: Первый канал
- По большому счету я никуда не уходил. Конечно, я понимаю, что сегодня с артистом должно что-то происходить, чтобы он попал в телевизор. Он должен генерировать некий контент или находиться на виду, быть полезным. Александр Васильевич сначала позвал меня в судейское кресло КВН. После мне доверили провести несколько кавээновских игр, за что тоже огромное спасибо.
Можно сказать, сакральный круг замкнулся, я прошел полный цикл: от первых шагов и создания собственного образа в КВН, чемпионства со сборной БГУ до появления в юбилейной игре на 60-летие КВН в 2021 году в составе той же легендарной команды БГУ, снова подтвердив высокий уровень. Мне комфортно и интересно на Первом. То, что происходит со мной сейчас, - новый этап моей карьеры.
Постараюсь быть полезным и не разочаровать зрителей, в том числе Первого канала. Нужно всегда настраивать людей на позитивный лад, давать светлую эмоцию. Этим я и старался заниматься всю жизнь.
Резидентство в Comedy Club сделало Галыгина (на фото с Ольгой Бузовой, справа, и Ксенией Бородиной) по-настоящему знаменитым. Фото: Лариса Кудрявцева/ "Экспресс газета"
- Что вас увлекает, кроме ТВ?
- Так получилось, что с момента появления коммерческого ТВ я переживал все его этапы. Удалось поработать и на РЕН-ТВ, и на СТС, и на ТНТ, и везде я получал колоссальный опыт, работая с профессионалами. Просто мне было важно не любым способом попасть на телевидение, а понимать, какое именно место и зачем я там могу занять.
Чтобы это было и мне интересно, и зрителю не надоело. Много проектов я и моя компания WMG сделали для интернета. Например, вместе с Одноклассниками - «Анекдот-шоу», в этом году снимаем уже десятый, юбилейный сезон.
- С учетом телевидения, интернета, кинопроизводства хватает ли времени на что-то другое?
- Стараюсь. Играю за «Арт-старс» - футбольную команду белорусских звезд. Выступал за них на двух чемпионатах мира среди артистов. Кроме того, являюсь заместителем председателя Белорусской федерации панкратиона и смешанных боевых единоборств.
Есть еще профессиональная гоночная команда по дрифту BY Motorsport. Вот вам три направления: футбол, бои и гонки. Уже есть чем заниматься! Времени свободного мало. Да и детей обязательно нужно видеть.
- Как они, кстати? Тоже играют в футбол, дерутся и гоняют?
- Ванечке, младшему сыну, очень нравятся машины, футбол, драться пока не с кем. Ему три года, учимся читать. Постоянно болтает, шутит.
Старшая Таисия (22 года) окончила ГИТИС в этом году, факультет театроведения. Она очень интересуется кинопроизводством, думает освоить профессию режиссера.
Даже на службе в армии Вадим (в центре) находил время для творчества. Фото: личный архив
Вадосик учится в 6-м классе знаменитой гимназии Капцовых (школа № 1520 в центре Москвы). Недавно я вел вместе с Юлией Рутберг вечер в честь 130-летия школы в Большом зале консерватории и был горд, что мой сын, ученик этой гимназии, как раз находился в этом зале.
Так что, можно сказать, я счастливый отец: могу обсудить взрослые вопросы со старшей дочкой, чем дышит молодежь - узнать у Вадоса, поскольку его друзья несколько старше него, он в курсе всех трендов... А из младшего постепенно создаем хорошего человека. Всем телезрителям хочу пожелать оптимизма. И не судить тех, кто делает для вас проекты и передачи, слишком строго - все очень стараются.
«Фантастика» по пятницам в 21.45 на Первом канале