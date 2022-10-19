Юлия Савичева: «Однажды я ушла от мужа и полгода жила одна»

В ноябре у Юлии Савичевой выходит новый музыкальный альбом. Сразу две ее песни во всех хит-парадах, у нее много съемок и выступлений. И творческая, и личная жизнь артистки насыщены эмоциями. «Телепрограмма» поговорила с Юлией Савичевой о том, как эмоции влияют на работу и отношения с мужем - композитором Александром Аршиновым.
- Скоро у вас выйдет новый альбом - он о разных этапах любви. Какие счастливые или, может, трагические этапы жизни сильнее всего повлияли на вашу семью, изменили отношение к себе, к мужу, к работе?
- Самый счастливый этап - это рождение нашей дочери Ани. Мы очень долго шли к этому. С появлением ребенка меняется все: отношение к детям, окружающим людям, к себе. Когда женщина находится в положении, то еще нет полного осознания происходящего. Но как только ты берешь ребенка на руки, все переворачивается с ног на голову. Появляется совершенно другое чувство - наполненности и целостности семьи, ответственности, осознанности.
А самый трагичный этап - потеря первого ребенка. Я очень легкомысленно относилась к беременности. Родственники говорили: «Все пройдет хорошо!» Ведь у них было именно так, я была неопытной и слушала их. А вот рекомендации врачей пропускала мимо ушей. Как же сильно я тогда заблуждалась! Продолжала работать в сумасшедшем графике. Неделями не бывала дома: бесконечные перелеты и хроническая усталость привели к тому, о чем меня предупреждали врачи. Я потеряла ребенка. Это случилось на втором месяце беременности, которая, к слову, протекала тяжело. Я улетела из Москвы на съемки клипа. Проснулась рано утром в отеле от жуткой боли - началось кровотечение. Меня доставили в больницу. Врачи сделали все возможное, но финал был плачевным. Для меня это оказалось очень тяжелым испытанием. Произошедшее полностью изменило мое отношение к работе и многому научило. Тогда я поняла, что невозможно объединять работу и подготовку к рождению ребенка. Поняла, что нужно выбирать.
«Любовь вылечит и спасет»
- Ваша песня «Синоптики» - о том, что чувствуют люди вдали от любимых. К счастью, даже если «стеною встали между нами города - у любви не существует препятствий». Какой эпизод вашей истории любви с мужем вы вспоминаете со слезами?
- Профессия артиста связана с гастролями, съемками. Я часто нахожусь в разлуке с мужем, но могу точно сказать, что это только укрепляет наши отношения. Если вы бережете их, доверяете друг другу, то все будет прекрасно. Когда люди по-настоящему любят, то даже на расстоянии они будут сохранять верность и преданность. Песня «Синоптики» очень душевная, она отражает переживания, которые я испытываю на гастролях, долго отсутствуя дома.
В наших отношениях были сложные периоды. Однажды я в порыве эмоций собрала вещи и уехала жить в съемную квартиру. Жила одна на протяжении полугода. Я пропадала на гастролях, а в свободное от выступлений время была на съемках. Аршинов посвящал всего себя работе на студии. Мы совсем перестали чувствовать друг друга. Я была эмоционально выжата. Так бывает, когда ты чувствуешь нескончаемую черную полосу, когда усталость перерастает в апатию, а здоровье на пределе возможностей. В результате мы очень сильно поссорились, вот я и уехала. Понимала, что сделала глупость, но в силу эмоций вернуться не могла. Мрачное было время, честно вам скажу! В один прекрасный момент я открыла дверь, а на пороге стоял он. Хорошо помню, как он сказал: «Давай собирай вещи - мы оба знаем, чем все это закончится».
- В поисковике два самых популярных запроса с вашим именем. Первый - «Эверест». Еще одна ваша новая песня о любимом. Второй - знаменитый хит «Если в сердце живет любовь». Что помогает вам уже 20 лет хранить любовь к Александру Аршинову?
Певица с мужем Александром и дочерью Анной. Фото: личный архив
- Для меня любовь - это самое главное. Она вылечит и спасет. Я сразу вспоминаю фильм «Пятый элемент», где в момент наступления конца света всех спасла именно настоящая любовь. «Эверест» про такую - настоящую и сильную любовь. Эту песню я посвятила своему мужу. Я действительно верю в судьбу, в то, что каждый найдет своего человека. Не нужно усиленно искать, главное - не закрываться от настоящих чувств, быть самим собой, и тогда сердце подскажет. Многие боятся настоящих эмоций и не чувствуют людей, которые рядом. Я в свое время почувствовала, что Аршинов - мой человек, у него красивые душа и сердце. В каждой моей песне заложен такой смысл - мы преодолеем препятствия, надо верить в то, что мы все пройдем вместе, если по-настоящему любим. Так же и с «Если в сердце живет любовь». Поэтому такие песни будут жить долго. Я желаю тем, кто не верит в настоящую любовь, обязательно поверить. Парам уважать и беречь друг друга. И тогда все обязательно будет хорошо!
- Вашей с Александром дочери Ане 5 лет. Чей у нее характер - мамин или папин?
- У дочери мой характер. Она очень активная, эмпатичная девочка. Тонко чувствует людей, музыку, искусство. А еще любит все красивое и розовое, сейчас у нас период засилья героинь из мультфильма «Холодное сердце». Аня растет творческим ребенком. Любит танцы, мы часто танцуем вместе. Очень быстро запоминает слова и мелодии песен, которые слышит в мультиках или когда мы работаем над материалом. После ходит и напевает. Очень любит, когда я читаю ей сказки или стихи, многие Аня уже выучила наизусть.
«Макс был, есть и будет моим учителем»
Юлия Савичева со своим главным учителем - композитором, исполнителем и продюсером Максимом Фадеевым. Фото: Ольга Зиновская/Legion-Media
- Музыкальная индустрия меняется стремительно. Чем отличается продвижение новых песен и альбомов артиста сейчас и в начале века?
- Развитие социальных сетей многое изменило. С одной стороны, интернет-ресурсы - это плюс: больше рычагов воздействия на аудиторию, твой материал найдет своего слушателя. А с другой - обилие социальных сетей усложняет процесс: артист должен присутствовать везде и сразу - на ТВ, радио, разнообразных интернет-площадках; постоянно создавать качественный контент: фото, рилзы (короткие вертикальные видео для соцсетей. - Авт.), клипы. Это бесконечный процесс и огромная работа.
- А как изменились музыкальные телевизионные конкурсы, если сравнивать их с «Фабрикой звезд», в которой вы участвовали 19 лет назад?
- В современном мире все упростилось, стало сегментировано. К примеру, в социальных сетях бешеную популярность набирают короткие видеоролики, так как внимание людей не задерживается больше минуты. Музыкальные шоу тоже становятся более фрагментированными. Таких проектов, как «За стеклом» или «Фабрика звезд», которые транслировались ежедневно, сейчас нет. Наступило время быстрого контента с вау-эффектом. Контент должен быть быстрым и веселым. Но неизменно важными остались личные качества артиста: он должен быть «выпуклым» - талантливым и трудолюбивым, а его музыкальный материал должен быть качественным. Только так получится задержаться надолго.
- Что с особенной теплотой вспоминаете из той «фабричной» жизни?
- Пятничные шоу, к которым мы готовились всю неделю, выступали с сольными номерами. После первых выпусков все участники начали пользоваться популярностью, огромное удивление вызывали толпы народу, которые болели за нас, пока мы были отрезаны от всего мира. Запомнился наш финальный концерт. Когда меня спрашивают: «Каким был ваш выпускной?», я всегда отвечаю, что он был очень необычным и прошел на «Фабрике звезд» в «Олимпийском». Я не могла понять, как такое количество народа может уместиться в одном месте. Это было грандиозно! Но самое большое впечатление на меня произвела песня «Высоко» - запись и первое исполнение. Это было началом нового этапа, точкой отсчета.
- Какой человек за 20 лет музыкальной карьеры вызывал у вас самые сильные эмоции?
- Не только за последние 20 лет, а с самого детства этот человек вызывал у меня бурю эмоций. Все, что было связано у меня с музыкой, связано с ним. Это Максим Фадеев. Все началось еще в Кургане. Макс влиял на меня в разные периоды жизни: когда я танцевала совсем маленькой (Савичева впервые вышла на сцену в 4 года на концерте рок-группы Фадеева «Конвой», где играл ее отец. - Авт.), когда снималась в клипах Линды и принимала участие в записи на студии, когда находилась на концертах за кулисами. Когда я попала на «Фабрику звезд», которую продюсировал Макс, началась ускоренная учеба. Потом было «Евровидение». Макс всегда был рядом. Когда он написал песню «Москва - Владивосток», начался новый виток хитового материала. Когда я решила продолжить свой творческий путь самостоятельно, это был непростой эмоциональный период. Макс всегда был, есть и будет моим учителем. Я очень рада, что сейчас мы общаемся и у нас замечательные отношения.
«Увлеклась психологией»
Фото: личный архив
- Осенью рано темнеет. И многие берутся за книги по вечерам. У вас случается такое?
- Недавно прочла «Сто лет одиночества» и «Портрет Дориана Грея». Моментами было сложно читать, но, когда представляла описанные картины, понимала смысл, который закладывал автор. Очень понравилось состояние от книги «451 градус по Фаренгейту» - обычно не люблю фантастику, но тут осталась под впечатлением, особенно впечатлило описание сжигания книг. Еще хочу выделить книгу Михаила Лабковского «Хочу и буду». В последнее время я стала увлекаться психологией и многое почерпнула именно из этой книги.
- Многие поднимают настроение кулинарией. У вас имидж знатного кулинара. Дома сами готовите или помогает домработница?
- Домработницы у нас нет, со всеми бытовыми делами справляемся сами. Готовим, когда есть время и силы на это. В противном случае можем пойти в кафе или заказать еду.
- Рецепты и фото ваших фирменных тортов есть в соцсетях. А можете дать несложный рецепт блюда на завтрак или ужин, которое вы любите с мужем?
- Люблю готовить по утрам тоненькие блинчики. На 1 яйцо добавляю сахар, соль и муку так, чтобы смесь получалась густой. Далее разбавляю молоком и водой до жидкой консистенции. Чем больше воды и молока, тем тоньше получаются блины. Добавляю гашеную соду и оливковое масло. И выпекаю. У домашних такие блины уходят на ура.
- Сейчас еще и сезон простуд. Как поддерживаете иммунитет?
- Берегу себя от сквозняков: на улице холодно, а дома в отопительный сезон жарко, поэтому нужно соблюдать температурный баланс. Не злоупотребляю фастфудом, придерживаюсь здорового питания. Рекомендую сделать анализ крови на содержание витаминов и, если выявят недостатки, восполнить их. Я сейчас занимаюсь бальными танцами, а они хорошо поддерживают физическую форму и настроение. Движение - это жизнь.
Личное дело
Юлия Савичева родилась 14 февраля 1987 года в Кургане. В 16 лет стала финалисткой «Фабрики звезд-2», а в 17 представляла Россию на «Евровидении» (показала 11-й результат). Выпустила восемь студийных альбомов.
Замужем за музыкантом и композитором Александром Аршиновым, у пары растет дочь Анна.