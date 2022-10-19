Юлия Савичева: «Однажды я ушла от мужа и полгода жила одна»

В ноябре у Юлии Савичевой выходит новый музыкальный альбом. Сразу две ее песни во всех хит-парадах, у нее много съемок и выступлений. И творческая, и личная жизнь артистки насыщены эмоциями. «Телепрограмма» поговорила с Юлией Савичевой о том, как эмоции влияют на работу и отношения с мужем - композитором Александром Аршиновым.

- Скоро у вас выйдет новый альбом - он о разных этапах любви. Какие счастливые или, может, трагические этапы жизни сильнее всего повлияли на вашу семью, изменили отношение к себе, к мужу, к работе?

- Самый счастливый этап - это рождение нашей дочери Ани. Мы очень долго шли к этому. С появлением ребенка меняется все: отношение к детям, окружающим людям, к себе. Когда женщина находится в положении, то еще нет полного осознания происходящего. Но как только ты берешь ребенка на руки, все переворачивается с ног на голову. Появляется совершенно другое чувство - наполненности и целостности семьи, ответственности, осознанности.

А самый трагичный этап - потеря первого ребенка. Я очень легкомысленно относилась к беременности. Родственники говорили: «Все пройдет хорошо!» Ведь у них было именно так, я была неопытной и слушала их. А вот рекомендации врачей пропускала мимо ушей. Как же сильно я тогда заблуждалась! Продолжала работать в сумасшедшем графике. Неделями не бывала дома: бесконечные перелеты и хроническая усталость привели к тому, о чем меня предупреждали врачи. Я потеряла ребенка. Это случилось на втором месяце беременности, которая, к слову, протекала тяжело. Я улетела из Москвы на съемки клипа. Проснулась рано утром в отеле от жуткой боли - началось кровотечение. Меня доставили в больницу. Врачи сделали все возможное, но финал был плачевным. Для меня это оказалось очень тяжелым испытанием. Произошедшее полностью изменило мое отношение к работе и многому научило. Тогда я поняла, что невозможно объединять работу и подготовку к рождению ребенка. Поняла, что нужно выбирать.

«Любовь вылечит и спасет»

- Ваша песня «Синоптики» - о том, что чувствуют люди вдали от любимых. К счастью, даже если «стеною встали между нами города - у любви не существует препятствий». Какой эпизод вашей истории любви с мужем вы вспоминаете со слезами?

- Профессия артиста связана с гастролями, съемками. Я часто нахожусь в разлуке с мужем, но могу точно сказать, что это только укрепляет наши отношения. Если вы бережете их, доверяете друг другу, то все будет прекрасно. Когда люди по-настоящему любят, то даже на расстоянии они будут сохранять верность и преданность. Песня «Синоптики» очень душевная, она отражает переживания, которые я испытываю на гастролях, долго отсутствуя дома.

В наших отношениях были сложные периоды. Однажды я в порыве эмоций собрала вещи и уехала жить в съемную квартиру. Жила одна на протяжении полугода. Я пропадала на гастролях, а в свободное от выступлений время была на съемках. Аршинов посвящал всего себя работе на студии. Мы совсем перестали чувствовать друг друга. Я была эмоционально выжата. Так бывает, когда ты чувствуешь нескончаемую черную полосу, когда усталость перерастает в апатию, а здоровье на пределе возможностей. В результате мы очень сильно поссорились, вот я и уехала. Понимала, что сделала глупость, но в силу эмоций вернуться не могла. Мрачное было время, честно вам скажу! В один прекрасный момент я открыла дверь, а на пороге стоял он. Хорошо помню, как он сказал: «Давай собирай вещи - мы оба знаем, чем все это закончится».

- В поисковике два самых популярных запроса с вашим именем. Первый - «Эверест». Еще одна ваша новая песня о любимом. Второй - знаменитый хит «Если в сердце живет любовь». Что помогает вам уже 20 лет хранить любовь к Александру Аршинову?