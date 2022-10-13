«Загугли звезду»: лишение званий Пугачевой, изнасилованная Лель, побег Слепакова и злоба Поплавской

На прошедшей неделе Алла Пугачева вновь заставила говорить о себе. В своем посту артистка обратилась к хейтерам, написав: «Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всю жизнь терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это бы означало, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами».
После этой публикации депутат Виталий Милонов предложил лишить певицу звания народной артистки.
Неспокойно все и в спортивном королевстве. Алексей Ягудин и Евгению Плющенко снова припомнили друг другу былые обиды.
Так, говоря о возможном соперничестве с Ягудиным в турнире по шоу-программам, Плющенко заявил, что Алексей не умеет кататься. После чего Алексей в своем Telegram-канале опубликовал статистику очных встреч с Евгением в турнирах, по которой он превосходит Плющенко.
На конфликт с Ольгой Бузовой нарывается и актриса Яна Поплавская, назвавшая ведущую «отрыжкой поколения» в интервью с Аленой Блин.
А все эти богемные разборки в рамках проекта Teleprogramma.pro «Загугли звезду» вновь комментирует ведущий и блогер Рустам Солнцев.
«Пугачева – это очень большой уровень»
- После поста Аллы Пугачевой о холопах ее атаковали «Ветераны России», депутат Виталий Милонов, глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин с требованиями лишить всех наград и возбудить дело о дискредитации армии РФ. Что вы думаете об этой ситуации?
- Ведь было понятно, что Алла Борисовна обращается к своим хейтерам. Так она определила эту публику. Алла не принялась оправдываться, никого поправлять и уж точно не стала, как многие, говорить: «Вы, наверное, меня неправильно поняли». Все было понято правильно, только истолковано мерзко. И пропагандисты разных уровней, включая Ксению Бородину, высказали свое «фи».
Послушайте, Пугачева – это не певица Катя Лель, рассказывающая, что была изнасилована инопланетянами и всякий раз обходящая санитаров, которые давно и порой успешно справляются с этими болезнями. Это даже не Лариса Долина, которая за свою вокальную школу готова была продать не буду говорить кого. И что? Последний ее хит – про зонт, с помощью которого можно решить все свои женские проблемы – вышел лет 25 назад.
Пугачева – это очень большой уровень. И даже те скандалы, которые были с ней связаны, например, в гостинице «Прибалтийская» в Ленинграде, в середине 80-х годов, когда она не смогла заселиться в свой любимый номер без объяснения причин, и немножко поскандалила на стойке, не влияли на ее репутацию. Имела право. Она платила за этот номер много лет.
Алла Пугачева. Фото: Global Look Press
Я до сих пор помню заголовок в газете «Известия»: «Поставить звезду на место». И даже тогда Алла Борисовна не оправдывалась и не искала слов для плебса, чтобы быть для них понятной и простой. Ну, ok, Алла, мы все поняли, вопросов нет.
В общем, в той ситуации Примадонна не проронила ни слова. Поскандалила на администраторской стойке, развернулась и уехала из отеля. И не дала ни одного интервью. Вы знаете, что Алла Борисовна заговорила об этом инциденте только лишь в начале 90-х.
Послушайте, какой это уровень самообладания в конце концов. Мне кажется, у нас тоже должно быть уважение к Алле, чтобы просто понять и любить ее. Это важно.
А что касается того, лишать ли звания Аллу или нет, я не знаю, были ли прецеденты такого решения. Если они начнут лишать ее каких-то наград, (хотя заметьте: поговорили только один день и закончили), то обделаются только эти самые люди, потому что народ их не поймет.
- Знаменитые фигуристы Евгений Плющенко и Алексей Ягудин снова выясняют отношения, как когда-то. Как вы думаете, что это они вдруг вспомнили друг о друге?
- Знаете, трудно говорить об этом, будучи над схваткой, но мне Евгений Плющенко симпатичнее и в споре, и по человеческой позиции. Я никогда не слышал от Евгения то, что меня бы коробило. Никогда не звучало заявлений, которые бы граничили с хамством, с неуважением к людям других взглядов. А вот Ягудин был в этом замечен.
Совсем недавно Алексей Ягудин не очень красиво высказался о людях «нерусской» ориентации в спорте. Это было грязное, гомофобное, некрасивое заявление.
Евгений Плющенко. Фото: Global Look Press
На Западе после такого высказывания он был бы порицаем публикой. От спортсмена ушли бы его ученики, отвернулись большие спортивные организации, про него бы просто забыли – на время, навсегда, это не важно. Он был бы наказан в любом случае, потому что спортсмен не имеет право продуцировать ненависть ни в каком виде.Однако Ягудин был бы замечен в стыдной ненависти, риторике человеконенавистничества.
И вот с этой небольшой высоты мне кажется, что Плющенко все-таки прав. Во-первых, он дал понять Ягудину: «Не время, не место, (вопрос неуместности все также для нас актуален). Не то время, не то место, не те люди, и ты не тот соперник мне».
Если Плющенко заявил, что не хочет иметь никаких дел с Ягудиным, значит, он имеет на это право. Алексей Ягудин – один из тех спортсменов, который когда-то что-то… Я не помню его большого звездного пути, как бы я ни напрягался. Но я почему-то очень хорошо помню звездный путь Евгения Плющенко.
«В этой временной точке Семену Слепакову трудно дышать»
- Что вы думаете о миграции Семена Слепакова в Израиль?
- Это просто комик, который поет веселые песни на злобу дня. А потом что-то произошло, и появилась одна неприятная песнюшка, которая была направлена в сторону одного политика, занимающего противную власти сторону. Это самый известный политик России.
А теперь представьте себе Слепакова, у которого есть любимая 92-летняя бабушка, дожившая до таких лет. И несмотря на то, что этот комик когда-то лажал, он понимает, в какой временной точке он сейчас оказался. И в этой временной точке Семену трудно дышать. Ему стало невыносимо.
Семен Слепаков. Фото: Global Look Press
Никто Семена Слепакова не выгонял. Я не помню процесса выгона Семена из страны. Люди сами принимают решения. И для него свобода – это естественное состояние. Он не жертва и не предатель, а просто человек, который в определенный момент поменял место жительства. Он никому не клялся ни на молоке, ни на воде, не подписывал документов, что будет трясти ключами от страны.
Посчитал нужным уехать. Захочет вернуться – вернется.
- Недавно на премии Fashion people awards появилась Алена Водонаева в сиреневой шубе. Но многие посчитали, что выглядит она значительно старше своего возраста. Что с ней происходит?
- Я видел эту фотографию. Мало того, поставил ее себе в Телеграм-канал и придумал к ней шутливую подпись.
Шутки могут быть разные. Мне кажется, Алена не меняется. Водонаева и Водонаева. Красивая женщина, какой и была. Ни каких тебе филлеров, ни каких особенных уколов красоты, ничего нет. Да, она пользуется мезотерапией, какими-то обертываниями, массажами, все, больше ничего.
Вы не забывайте, что у Аленки были два микро-инсульта, накрывшие ее еще в молодом возрасте в связи с особенностью и хитросплетениями вен в ее головном мозге. Тогда был поставлен точный диагноз, почему это произошло. И она никаким образом не использует максимум процедур. Так, кое-что...
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Алена Водонаева. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro
Я знаю Водонаеву очень давно и скажу, что она и с макияжем, и без него выглядит очень красиво. Просто классически, литературно, как говорят здесь в Лос-Анджелесе, красивая женщина. А то, что говорят хейтеры, хейтерские паблики, полные девчонок, недовольных жизнью, мужиком- алкашом, сыном, который никак не найдет себя в этой жизни, они могут писать, что хотят. Их дело – писать. Дело Водонаевой – блистать там, где она считает нужным.
«Поплавская давно замечена в ненависти»
- Яна Поплавская в интервью Алене Блин назвала Ольгу Бузову «отрыжкой поколения» и при этом призналась, что никогда с ней не общалась, а судит только по интервью. При всем нашем неоднозначном отношении к Ольге, не считаете ли вы, что Поплавская слишком много на себя берет?
- Поплавская – очень странное НЛО, известное только тем, что она производит какую-то ненависть, время от времени, всплывая, как известная непотопляемая субстанция. Странно, почему как женщина она производит столько ненависти?
А что касается ее отношения к Бузовой, то как она сказала? «Отрыжка поколения?» Вот это фраза! Какого конкретно поколения? Что это означает вообще?
Яна Поплавская. Фото: Global Look Press
Если вспоминать о Бузовой, то нужно говорить не в бровь, а в глаз. Что это за размытые термины! Когда-то я назвал Ольгу, извините за самоцитирование, «родовой травмой Дома-2». Вот это вот в точку! Это то, что люди должны и хотели в тот момент услышать. Это процитировали все…
А вот «Отрыжка поколения»… Извините, Яна, но сначала нужно самообразовываться, а потом уже в люди лезть. Я вообще не люблю Поплавскую. Она давно замечена в ненависти, а я ненавижу тех, кто ненавидит!