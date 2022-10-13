«Загугли звезду»: лишение званий Пугачевой, изнасилованная Лель, побег Слепакова и злоба Поплавской

На прошедшей неделе Алла Пугачева вновь заставила говорить о себе. В своем посту артистка обратилась к хейтерам, написав: «Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всю жизнь терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это бы означало, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами».

После этой публикации депутат Виталий Милонов предложил лишить певицу звания народной артистки.

Неспокойно все и в спортивном королевстве. Алексей Ягудин и Евгению Плющенко снова припомнили друг другу былые обиды.

Так, говоря о возможном соперничестве с Ягудиным в турнире по шоу-программам, Плющенко заявил, что Алексей не умеет кататься. После чего Алексей в своем Telegram-канале опубликовал статистику очных встреч с Евгением в турнирах, по которой он превосходит Плющенко.

На конфликт с Ольгой Бузовой нарывается и актриса Яна Поплавская, назвавшая ведущую «отрыжкой поколения» в интервью с Аленой Блин.

А все эти богемные разборки в рамках проекта Teleprogramma.pro «Загугли звезду» вновь комментирует ведущий и блогер Рустам Солнцев.

«Пугачева – это очень большой уровень»

- После поста Аллы Пугачевой о холопах ее атаковали «Ветераны России», депутат Виталий Милонов, глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин с требованиями лишить всех наград и возбудить дело о дискредитации армии РФ. Что вы думаете об этой ситуации?

- Ведь было понятно, что Алла Борисовна обращается к своим хейтерам. Так она определила эту публику. Алла не принялась оправдываться, никого поправлять и уж точно не стала, как многие, говорить: «Вы, наверное, меня неправильно поняли». Все было понято правильно, только истолковано мерзко. И пропагандисты разных уровней, включая Ксению Бородину, высказали свое «фи».

Послушайте, Пугачева – это не певица Катя Лель, рассказывающая, что была изнасилована инопланетянами и всякий раз обходящая санитаров, которые давно и порой успешно справляются с этими болезнями. Это даже не Лариса Долина, которая за свою вокальную школу готова была продать не буду говорить кого. И что? Последний ее хит – про зонт, с помощью которого можно решить все свои женские проблемы – вышел лет 25 назад.

Пугачева – это очень большой уровень. И даже те скандалы, которые были с ней связаны, например, в гостинице «Прибалтийская» в Ленинграде, в середине 80-х годов, когда она не смогла заселиться в свой любимый номер без объяснения причин, и немножко поскандалила на стойке, не влияли на ее репутацию. Имела право. Она платила за этот номер много лет.