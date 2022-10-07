«Ничтожества пробьются сами»: Поплавская назвала Бузову отрыжкой

Поплавская сложила свое мнение о Бузовой по ее интервью и выступлению во МХАТе, которое состоялось год назад с приглашения Эдуарда Боякова. И менять его актриса не собирается.

«Слушайте, это какая-то отрыжка поколения, ей богу», - не сдержалась звезда. И объяснила феномен Бузовой: «Она на самом деле уникальный эксперимент. Чей-то. Если бы знала фамилии, я бы их озвучила. Тут же не докопаться. То, что она проект – это действительно. Талантам нужно помогать, ничтожества пробьются сами. Человек, не обладающий даже двумя извилинами, не образованный совершенно».