Лариса Долина: «За пятьдесят лет в профессии я заслужила право на свое мнение»

- Ни разу. Выступления и молодых, и уже известных музыкантов не вызывали во мне какой-то бури страстей. Но мне было любопытно, как они раскрываются, исполняя каверы на хиты друг друга. Я внимательно слушала каждого. Кто-то понравился и восхитил, кто-то понравился меньше или не понравился вовсе. Но было очень интересно за этим наблюдать. «Битва поколений» - это эксперимент. Будет много эмоций и открытий.

«Иногда я не понимаю, о чем они поют»

- Нынешняя популярная музыка хуже той, что была в 60-е, 70 - 80-е и даже в 90-е? Иногда кажется, что сейчас все сильно проще. Звенящая пошлость, как говорится.

- Соглашусь, что пошлости сейчас много. И самое нехорошее явление для меня - то, что артисты стали забывать родной русский язык и коверкают его по-всякому. Иногда я вообще не понимаю, о чем они поют! Чаще всего слышу набор нот, а не настоящие мелодии, на которых я воспитывалась. Я консерватор, возможно. Но я выросла на хорошей музыке. Сейчас мне ее очень не хватает.

- Тем не менее бывают приятные исключения. Кто из молодых артистов вам безусловно нравится, а кто нет?

- Из тех, кого я слышала в проекте «Битва поколений», мне понравились Mary Gu, Мари Краймбрери, Zivert. Хотя проблемы с русским языком там тоже существуют, у них есть харизма, голос, четкое понимание того, что они делают. Понравился очень Артем Качер, с которым я бы даже хотела записать дуэт. Недавно он поучаствовал со мной в съемках квартирника, который посвящен моему дню рождения. Я рада, что он принял предложение спеть вместе. У нас прекрасно сливаются голоса.

- Сегодня звучит много рэпа. Вас он бесит - как стиль, вне зависимости от уровня исполнения?

- Рэп меня вовсе не бесит: это уже устойчивый вид сегодняшнего искусства, хороший стиль и очень сложный. Поверьте, я пробовала, и у меня не сразу получалось. Это надо проходить как отдельную школу. Я даже хочу себе на кафедру взять двух педагогов, которые будут учить наших детей читать рэп. Мне в принципе нравится это искусство. Вот только что я точно не люблю, так это когда там звучит ненормативная лексика.

- Можно ли иметь прекрасный вкус, любить и понимать классику, оперу, джаз и т. п., но при этом искренне восхищаться, например, певицей Dead Blonde («А мой мальчик едет на «девятке»...») или Люсей Чеботиной («Зачем мне солнце Монако…»)? Или это заведомо несовместимые вселенные?

- Ну, кто-то, может, искренне восхищается теми молодыми исполнителями, которых вы назвали. Я же всегда восхищалась оперным искусством. И классическим, и джазовым, и хорошим роком, и рэпом в том числе. Меня интересует только самый высокий уровень в любом жанре. Я, кстати, недавно была на открытии оперного фестиваля, который ежегодно проводит - в этом году уже в пятый, юбилейный раз - Ильдар Абдразаков, обладатель двух премий «Грэмми», самый лучший бас, признанный в мире. И вот это услада для ушей моих.

- Бывают очень навязчивые песни. Услышишь разок - и вроде даже не понравилось, но потом день напролет напеваешь ее под нос. С вами такое случается? Какая песня привязалась к вам в последний раз?

- Сейчас все очень быстротечно. Песня может появиться, три месяца поиграть, и ее убирают из ротации. Но песня может жить много-много лет. Таких песен тоже очень немало, и я за это.

- Хотите вы этого или нет, вы олицетворяете борьбу за профессионализм на эстраде. Но многие ваши коллеги ведут себя более мягко. Они, например, готовы записывать дуэты с безголосыми, но популярными исполнителями. Например, такие одаренные вокалисты, как Дима Билан и Сергей Лазарев, спели с Ольгой Бузовой. Которая петь, скажем честно, не умеет совсем. Почему это происходит? Потому что «ветеранам» важно, чтобы остаться на плаву, заявить о себе молодым? Целый Николай Басков спел с Даней Милохиным! Вы бы спели с Ольгой Бузовой или с Даней?