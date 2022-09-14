Лариса Долина: «За пятьдесят лет в профессии я заслужила право на свое мнение»

Народная артистка на сцене уже более пятидесяти лет! С некоторых пор она стала символом противостояния двух поколений поющих артистов: мастеров эстрады с их образованием и опытом и совсем юных парней и девчонок, которые прославились благодаря соцсетям, но хотя бы ноты выучить при этом не спешат (см. «Личное дело»).
Неудивительно, что именно Ларису Александровну пригласили в жюри шоу канала МУЗ-ТВ «Битва поколений». Накануне премьеры и своего дня рождения, который она отметила 10 сентября, певица ответила на вопросы «Телепрограммы».
- В «Битве поколений» вы судите поединки заслуженных исполнителей и молодых, но уже известных артистов. Скажите честно: сколько раз за время съемок вам хотелось заткнуть уши, потребовать все немедленно прекратить, а то и встать и уйти, когда выступала молодежь?
На съемках «Битвы поколений» (слева от Долиной рэпер Dava и композитор Виктор Дробыш, справа - Диана Арбенина). Фото: МУЗ-ТВ
- Ни разу. Выступления и молодых, и уже известных музыкантов не вызывали во мне какой-то бури страстей. Но мне было любопытно, как они раскрываются, исполняя каверы на хиты друг друга. Я внимательно слушала каждого. Кто-то понравился и восхитил, кто-то понравился меньше или не понравился вовсе. Но было очень интересно за этим наблюдать. «Битва поколений» - это эксперимент. Будет много эмоций и открытий.
«Иногда я не понимаю, о чем они поют»
- Нынешняя популярная музыка хуже той, что была в 60-е, 70 - 80-е и даже в 90-е? Иногда кажется, что сейчас все сильно проще. Звенящая пошлость, как говорится.
- Соглашусь, что пошлости сейчас много. И самое нехорошее явление для меня - то, что артисты стали забывать родной русский язык и коверкают его по-всякому. Иногда я вообще не понимаю, о чем они поют! Чаще всего слышу набор нот, а не настоящие мелодии, на которых я воспитывалась. Я консерватор, возможно. Но я выросла на хорошей музыке. Сейчас мне ее очень не хватает.
- Тем не менее бывают приятные исключения. Кто из молодых артистов вам безусловно нравится, а кто нет?
- Из тех, кого я слышала в проекте «Битва поколений», мне понравились Mary Gu, Мари Краймбрери, Zivert. Хотя проблемы с русским языком там тоже существуют, у них есть харизма, голос, четкое понимание того, что они делают. Понравился очень Артем Качер, с которым я бы даже хотела записать дуэт. Недавно он поучаствовал со мной в съемках квартирника, который посвящен моему дню рождения. Я рада, что он принял предложение спеть вместе. У нас прекрасно сливаются голоса.
- Сегодня звучит много рэпа. Вас он бесит - как стиль, вне зависимости от уровня исполнения?
- Рэп меня вовсе не бесит: это уже устойчивый вид сегодняшнего искусства, хороший стиль и очень сложный. Поверьте, я пробовала, и у меня не сразу получалось. Это надо проходить как отдельную школу. Я даже хочу себе на кафедру взять двух педагогов, которые будут учить наших детей читать рэп. Мне в принципе нравится это искусство. Вот только что я точно не люблю, так это когда там звучит ненормативная лексика.
- Можно ли иметь прекрасный вкус, любить и понимать классику, оперу, джаз и т. п., но при этом искренне восхищаться, например, певицей Dead Blonde («А мой мальчик едет на «девятке»...») или Люсей Чеботиной («Зачем мне солнце Монако…»)? Или это заведомо несовместимые вселенные?
- Ну, кто-то, может, искренне восхищается теми молодыми исполнителями, которых вы назвали. Я же всегда восхищалась оперным искусством. И классическим, и джазовым, и хорошим роком, и рэпом в том числе. Меня интересует только самый высокий уровень в любом жанре. Я, кстати, недавно была на открытии оперного фестиваля, который ежегодно проводит - в этом году уже в пятый, юбилейный раз - Ильдар Абдразаков, обладатель двух премий «Грэмми», самый лучший бас, признанный в мире. И вот это услада для ушей моих.
- Бывают очень навязчивые песни. Услышишь разок - и вроде даже не понравилось, но потом день напролет напеваешь ее под нос. С вами такое случается? Какая песня привязалась к вам в последний раз?
- Сейчас все очень быстротечно. Песня может появиться, три месяца поиграть, и ее убирают из ротации. Но песня может жить много-много лет. Таких песен тоже очень немало, и я за это.
- Хотите вы этого или нет, вы олицетворяете борьбу за профессионализм на эстраде. Но многие ваши коллеги ведут себя более мягко. Они, например, готовы записывать дуэты с безголосыми, но популярными исполнителями. Например, такие одаренные вокалисты, как Дима Билан и Сергей Лазарев, спели с Ольгой Бузовой. Которая петь, скажем честно, не умеет совсем. Почему это происходит? Потому что «ветеранам» важно, чтобы остаться на плаву, заявить о себе молодым? Целый Николай Басков спел с Даней Милохиным! Вы бы спели с Ольгой Бузовой или с Даней?
Лариса Долина. Фото: Саша Чалдрян
- Что касается коллабораций, я не то чтобы против. Вот с девушкой, имя которой вы здесь озвучили и с которой спели дуэтом Дима Билан и Сергей Лазарев, я не спою - как-то не по мне это. А вот, например, Dava, молодой рэпер - поющий человек! И почему бы с ним не спеть дуэтом? В целом коллаборации - хорошее явление, только надо искать тех артистов, у которых есть хоть что-то, за что можно зацепиться. Ну вот этот Даня Милохин - он начинающий, но хотя бы более-менее поющий. Можно подумать… С Даней, может быть, и спела бы, но с Бузовой - нет.
- Зато вы спели с Burito. Как вы нашли друг друга?
- С Burito огромное удовольствие спеть, потому что он музыкант! Пишет песни очень необычной структуры. Он такой самобытный, ни на кого не похожий, очень интересный человек. Кстати, Burito написал для меня сольную песню, чему я несказанно рада. Насчет нашего знакомства история следующая. Несколько лет тому назад, когда наша страна готовилась к чемпионату мира по футболу, мне было предложено спеть песню на его открытии в Кремле. Это был очень торжественный момент. Песню написал немецкий композитор, в ней поучаствовали Ильдар Абдразаков, с которым, собственно, в тот момент я подружилась, и Burito - вот тогда мы и познакомились. Я предложила ему сделать что-то совместное. Через некоторое время он прислал песню «Капкан», которую теперь уже знает вся страна. Мы ее записали, и она успешно пошла. «Капкан» поют, любят, где бы мы ее ни исполняли.
«Хочется вырастить достойных артистов»
С Александром Панайотовым певица дружна с 2003-го, когда они записали ставший хитом дуэт «Лунная мелодия». Фото: соцсети
- Хейта после «Музыкалити» в ваш адрес было много. Вы рассказывали, что два дня чистили личные сообщения. По-человечески было обидно? Какая-то школота - и смеет вам хамить. Соцсети сокращают дистанцию между артистом и публикой - это зло или есть в этом и свои плюсы?
- Страшно было читать не просто хамские сообщения, а комментарии детей, которые желают тебе смерти, я уже не говорю про нецензурную лексику. Когда тебе желают смерти дети - это страшно. Поэтому я на какое-то время ушла из социальных сетей. Конечно, бесполезно ждать понимания от подростков, которые воспитаны совершенно по-другому, у которых почему-то совершенно другие ценности. Их родители не обращают внимания на то, куда они ходят, что слушают, что читают, с кем дружат. И, к сожалению, сегодня очень большой пласт таких подростков.
- Как продвигается проект вашей вокальной школы? Вы поставили на кон свое имя. Почему для вас это так важно? У вас и так хватает забот: гастроли, съемки, преподавание.
- Это не школа, а музыкальная академия. Продвигается хорошо - у нас завершены прослушивания. Мы практически набрали студентов. Я очень рада, что в стране много способных, одаренных молодых людей, которые готовы развиваться, учиться. И мы сделаем все возможное, чтобы воспитать в них грамотных, конкурентоспособных артистов. Наша академия будет не просто учить их петь, она будет учить их становиться большими артистами. В педагогическом составе педагоги по хореографии, актерскому мастерству, сценической речи. Будет даже акробатика - все для того, чтобы молодой человек, ставший нашим студентом, обрел себя настоящим артистом. Мы будем продвигать его, продюсировать. Вот, наверное, в чем разница между обучением в академии и обычном вузе.
Да, конечно, забот хватает, потому что у меня собственная гастрольная жизнь. У меня есть свой большой коллектив. Но я стараюсь все успевать. Надеюсь, что это будет получаться и дальше - у меня очень много помощников: людей, способных идти в ногу со мной, быть на одной волне. Это мои друзья, коллеги, соратники, понимающие наши задачи, готовые работать, не щадя ни сил, ни энергии, и делиться своими знаниями с молодым поколением. Очень хочется вырастить достойных артистов.
- О вашей железной выдержке в отношении диеты ходят легенды. Вы признавались, например, что вам нельзя никакие фрукты. Получается, лето прошло, а вы даже черешню не попробовали? Что вы говорите себе, когда хочется запретного, а нельзя?
С внучкой Александрой певица на одной волне. Фото: соцсети
- Что касается моих диет... Да, мне очень многого нельзя, но человек ко всему привыкает, это же такая психологическая задача. Вполне справляюсь! Так что это нормально, это не самое важное в жизни. Из тех продуктов, которые мне можно есть, моя дочь готовит потрясающе вкусные блюда, и я наслаждаюсь ими каждый день. Она придумывает все новые и новые рецепты. Слава богу, что она у меня есть, мне вкусно и вполне этого достаточно.
- Валя Карнавал прислала вам потом в подарок гитару-укулеле. Трогательный примирительный жест. Если продюсеры предложат вам выпустить с Валей дуэт, вы хотя бы обдумаете эту идею или сразу ее отвергнете?
- Да, я очень благодарна Вале, что она прислала мне такой шутливый подарок. Не знаю, что она имела в виду, зачем она мне это отправила. Притом не только мне, а еще Саше Панайотову и еще кому-то. Дай бог ей здоровья, пусть она живет и процветает. Но от своих слов не отказываюсь. Для того чтобы развиваться, нужно все-таки как-то учиться. Необязательно поступать в музыкальное училище или школу, можно обучаться и дома. Сейчас все доступно в интернете. Вот как-то так. А дуэт с Валей… Пожалуй, нет (улыбается).
Личное дело
Лариса Долина родилась 10 сентября 1955 года в Баку. Выросла в Одессе, где окончила музыкальную школу по классу виолончели. Переехав в Москву, окончила Музыкальное училище им. Гнесиных (эстрадное отделение) и Музыкально-педагогический институт им. Гнесиных (эстрадный факультет, вокал). Эстрадная и джазовая певица, артистка мюзиклов. Заведует кафедрой эстрадно-джазового пения Московского государственного института культуры. Многократный лауреат музыкальных премий, народная артистка России.
В апреле 2021 года приняла участие в интернет-шоу Максима Галкина «Музыкалити», где ее оппоненткой стала юная звезда ТикТока Валя Карнавал. В ходе шоу между ними завязался спор: надо ли сначала выучиться или можно сразу петь на публику? Нетрудно догадаться, кто какого мнения придерживался. История долго обсуждалась в прессе и соцсетях.
На съемках «Битвы поколений». Фото: МУЗ-ТВ
Шоу «Битва поколений»
С 17 сентября на телеканале «МУЗ-ТВ» стартует главная премьера сезона – масштабное шоу «Битва поколений». В музыкальных поединках сойдутся звезды разных тысячелетий: Диана Арбенина, Даня Милохин, «Иванушки International», Zivert, Николай Басков, «На-На», Ваня Дмитриенко и другие знаменитости. Каждую неделю артисты будут исполнять абсолютный хит, балладу о любви, горячую новинку и кавер на оппонента. Оценивать участников будут судьи, трое из которых - молодые музыканты, блогеры и селебрити, а трое других - легенды российского шоу-бизнеса.
«Битва поколений» с 17 сентября по субботам в 17.00 на МУЗ-ТВ