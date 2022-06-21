«А это Настя мне ногу на плечо так положила»: Сергей Зверев – о Волочковой, нарядах Зайцева и Сигале на Байкале

«Платье моей бывшей жене делал Вячеслав Зайцев»

- Сергей, вы всегда появляетесь перед аудиторией в потрясающих нарядах. А есть ли у вас в коллекции вещи от Вячеслава Зайцева?

- У меня сохранились такие костюмы. Когда мне было 20 лет, я должен был поехать на Всемирный фестиваль моды в Чехословакии, где принимали участие 35 стран. Это казалось невозможным, поскольку я не знал, в чем поехать.

И мне рекомендовали обратиться к Вячеславу Михайловичу. Я приехал, Слава меня принял. Вы не представляете, но тогда пиджак цвета фуксии и малинового цвета, который мне выделил модельер, казался потрясением.

Также у меня был невероятный костюм сине-василькового цвета, непромокаемый плащ с огромными плечами в пол. Это был черный хлопок с пропиткой, который не брал никакой дождь. Я приехал туда и был круче всех.

- Говорят, наряд от Славы Зайцева достался и вашей первой жене…

- У нее было потрясающее платье — белое с красными маками. Его тоже делал Слава Зайцев. В советское время невесты надевали гипюровые платья, шляпки, какие-то страшные перчатки. А моя пришла в платье с роскошным корсетом, наряде невероятной красоты. У меня столько воспоминаний, связанных со Славой.

- Стоит ли вообще общаться с экс-избранниками?

- С бывшими я со всеми дружу, со всеми в хороших отношениях. Всем мои жены довольны. Я с ними общаюсь, все прекрасно.

- Какие у вас планы на лето? Вот недавно вы говорили, что вновь займетесь привлечением внимания к проблемам Байкала.

- Да, надо отъехать ненадолго на Байкал. Поэтому если меня не будет недельку-две, то знайте, что я там. Также у меня намечается поездка в Сочи, где совместно с Music Box мы делаем большой проект. Он касается женской красоты.

- Как вообще у вас сейчас дела?

- У меня все хорошо. Сейчас я живу и занимаюсь очень серьезными общественными делами. Конечно, время на творчество маловато, но я дописал интересную песню. И работаю над песней о Байкале.

- Говорят, вон и Стивен Сигал озаботился вопросом Байкала…

- Бухает там потихоньку.

- Ну, а вы?

- А мне когда? Я ж не пью. Я спасаю лес, природу, я против пожаров. Поэтому у меня на такое времени нет.