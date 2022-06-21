«А это Настя мне ногу на плечо так положила»: Сергей Зверев – о Волочковой, нарядах Зайцева и Сигале на Байкале

В столице проходит Московская неделя моды, в которой принимают участие около 70 самых ярких отечественных дизайнеров. Отличие нынешнего события от других состоит в том, что все показы разворачиваются на территории парка «Зарядье». Как отметил стилист Сергей Зверев, демонстрация коллекций сопровождается солнцем и ветром. А такого нарочно не придумаешь.
Сам же Зверев появился на показе нарядов от Вячеслава Зайцева в шляпе, красном костюме и галстуке с изображением российского флага. Эпатажный стилист не отказался от общения с журналистами. Представителям СМИ он рассказал о подарках кутюрье, о том, что делает Стивен Сигал на Байкале и стоит ли петь на сцене Анастасии Волочковой.
Сергей Зверев. Фото: Global Look Press
«Платье моей бывшей жене делал Вячеслав Зайцев»
- Сергей, вы всегда появляетесь перед аудиторией в потрясающих нарядах. А есть ли у вас в коллекции вещи от Вячеслава Зайцева?
- У меня сохранились такие костюмы. Когда мне было 20 лет, я должен был поехать на Всемирный фестиваль моды в Чехословакии, где принимали участие 35 стран. Это казалось невозможным, поскольку я не знал, в чем поехать.
И мне рекомендовали обратиться к Вячеславу Михайловичу. Я приехал, Слава меня принял. Вы не представляете, но тогда пиджак цвета фуксии и малинового цвета, который мне выделил модельер, казался потрясением.
Также у меня был невероятный костюм сине-василькового цвета, непромокаемый плащ с огромными плечами в пол. Это был черный хлопок с пропиткой, который не брал никакой дождь. Я приехал туда и был круче всех.
- Говорят, наряд от Славы Зайцева достался и вашей первой жене…
- У нее было потрясающее платье — белое с красными маками. Его тоже делал Слава Зайцев. В советское время невесты надевали гипюровые платья, шляпки, какие-то страшные перчатки. А моя пришла в платье с роскошным корсетом, наряде невероятной красоты. У меня столько воспоминаний, связанных со Славой.
- Стоит ли вообще общаться с экс-избранниками?
- С бывшими я со всеми дружу, со всеми в хороших отношениях. Всем мои жены довольны. Я с ними общаюсь, все прекрасно.
- Какие у вас планы на лето? Вот недавно вы говорили, что вновь займетесь привлечением внимания к проблемам Байкала.
- Да, надо отъехать ненадолго на Байкал. Поэтому если меня не будет недельку-две, то знайте, что я там. Также у меня намечается поездка в Сочи, где совместно с Music Box мы делаем большой проект. Он касается женской красоты.
- Как вообще у вас сейчас дела?
- У меня все хорошо. Сейчас я живу и занимаюсь очень серьезными общественными делами. Конечно, время на творчество маловато, но я дописал интересную песню. И работаю над песней о Байкале.
- Говорят, вон и Стивен Сигал озаботился вопросом Байкала…
- Бухает там потихоньку.
- Ну, а вы?
- А мне когда? Я ж не пью. Я спасаю лес, природу, я против пожаров. Поэтому у меня на такое времени нет.
Сергей Зверев. Фото: Global Look Press
«А это Настя мне ногу на плечо положила»
- Вот вы упомянули про песню. А есть ли шансы, что вы вернетесь на сцену?
- Шансы есть. Меня завалили сообщениями, что нужен новый клип, песни, новое все. Все ждут, а я думаю, что надо совмещать общественные дела с творчеством.
- А стоит ли, на ваш взгляд, петь Анастасии Волочковой? Недавно она выкладывала видео со своим пением.
- Волочковой стоит петь. Это такой персонаж, который украсит любой концерт. Ты запомнишь ее на всю жизнь. Я помню, как однажды мы ужинали в дорогущем ресторане, и я смотрю, а у меня чья-то нога на плече. Я поворачиваюсь и вижу золотой туфель. Знаете, такие босоножки со стразами. Я вообще не понял юмора. Смотрю — появились чьи-то трусы. А это Настя на шпагат села и ногу мне на плечо так положила: «Ой, Сереж, привет».
- И при этом она что-то пела?
- Напевала.
- В прошлый раз вы рассказывали о шумной соседке (Teleprogramma.pro писала о женщине, на которую жаловался Сергей Зверев. Она начинала свой день с игры на рояле. — Прим. ред.). А сейчас как она себя ведет?
- Немножко потише стало.
- Она по батареям, что ли, стучала? (спрашивает другая журналистка)
- По батареям стучал я. А она просыпается утром и гремит, царапает по полу своей старой шваброй. И эта швабра носится полтора часа. Затем ребенок начинает кататься на самокате с грохотом. А потом она с чистой совестью садится за рояль и начинает играть часика три.
- Вы хорошо выглядите. Как поддерживаете себя в форме?
- Главное — не жрать. Марковна (Людмила Марковна Гурченко - Прим. ред.) всегда говорила , что если ты набираешь немного вес и понимаешь: «Ну уже неприлично», все — с этого момента ты просто ничего не ешь.
- С какими словами вы бы обратились к молодому поколению?
- Никому не верить. Слушать, но не верить. Не вестись на провокации, а верить только в себя, в свое я. Не бояться делать ошибки, потому что на ошибках мы учимся. Идти вперед, не останавливаться, не смотреть по сторонам. Советчиков много, надо прислушиваться, но все-таки делать свои выводы.