Елена Николаева: «Хочу, чтобы сын стал копией своего папы»

На днях сыну телеведущей Елены Николаевой Александеру (именно с дополнительной «е») исполнилось 8 месяцев. В декрет Елена не уходила: все это время она ведет программу «Утро России» на канале «Россия 1».

С рождением первенца звезда экрана не поменяла ни размер одежды, ни рабочий график (в утреннем эфире она работает уже семь лет). В интервью «Телепрограмме» Елена Николаева рассказала о работе, личной жизни и радостях материнства.

«Мой муж - лучший отец в мире»

- Если бы случилось чудо и вам сказали: «Елена, только вы решаете, во сколько теперь стартует эфир программы «Утро России», каким бы было ваше решение?

- Я люблю утро! Я - человек утра. Ведь это начало нового дня, в котором еще нет ошибок. В котором еще ничего нет. Это момент, когда ты можешь все. Лучше начать его пораньше, с хорошим настроением и в хорошей компании. Взять в привычку просыпаться рано стоит хотя бы для того, чтобы увидеть, как весь остальной мир словно дает вам фору. Он еще спит, а вы уже действуете! Лето, кстати, отлично подходит для того, чтобы испытать на себе магию рассвета.

- Что вам нужно, чтобы в 5 утра в кадре «включился мозг» и началась активная работа? Ледяной душ, кофе, шоколад?

- Срабатывают рефлексы. Тысячи эфирных часов. Скажите мне в любое время «в кадре!», и в то же мгновение вы получите собранного человека. И да, кофе здорово запускает мозговые процессы. Совершенно не хотелось этот напиток в беременность, и сейчас пью его только перед эфиром. Нашла для себя ячменный кофе - где-то прочитала, что он улучшает лактацию.

Первые вкусовые ощущения - какая гадость! Ощущение, что это растворимый кофе из пакетика, но потом он мне даже начал нравиться. Лайфхак молодой мамы - нужно все горячее делать в термосе. Будет возможность насладиться.

- Через сколько дней после рождения сына вы были в эфире? Вы хоть бы иногда высыпаетесь?

- На съемках я была уже через шесть дней, а вот над статьями работала уже на следующий день (Николаева для печатных СМИ берет интервью у бизнесменов, ученых; пишет статьи на экономические темы. - Авт.), всего через несколько часов после рождения Александера. Все-таки дедлайны конца года - самые суровые.

Вообще все время под Новый год кажется каким-то спрессованным. Нужно много всего успеть за короткий промежуток времени. А еще надо подготовиться к праздникам и нарядить елку! И вот вечером 21-го рождается наш сын, весь день 22-го я работаю, сидя за столом в роддоме и осторожно поглядывая на спящий комочек: «Ты что, правда настоящий?!!» Через два дня меня выписывают, и 25-го я уже танцую на своем дне рождения. И в таком режиме - спать-работать-кормить-танцевать - я жила до 1 января.

Повезло, что впереди были длинные праздники. Они оказались временем осознания и «увеличения сердца», которое способно любить еще сильнее. В целом это были дни тишины и спокойствия. Мы все спим хорошо после принятия волевого решения ложиться вечером вместе с ребенком.

- Кто из домашних помогает вам с сыном? Легко ли нашли няню? Следите за ней при помощи видеонаблюдения?

- Муж - лучший отец в мире. Он может и день, и два, если выходные, провести с ребенком. Всегда отпускает няню, если возвращается раньше меня с работы. С няней повезло с первого раза, но это нужно поблагодарить мою подругу Наталью - она отсмотрела ровно 830 резюме. Мама я совсем не тревожная и спокойно отношусь ко всем процессам, связанным с ребенком.

Не переживаю за падения, которых сейчас очень много, учитывая, что храбрый Александер намерен научиться ходить в восемь месяцев. Он встает, пользуясь любой вертикальной поверхностью, и делает шаг в сторону, отпуская руки. Падает, встает. Шагает. Падает. А видеонаблюдение в квартире и доме у нас было всегда. Когда я в командировках и скучаю по семье, поглядываю в камеры.

- Теперь у мам много помощников - радионяни, «белый шум» и т. д. Что вам нравится?

- Ничего из этого не использую. А еще не укачиваю Александера, не стерилизую бутылочки, не делаю каких-то сложных манипуляций. Но на крайний случай, для успокоения и мгновенного засыпания, у нас есть весьма неожиданная яркая композиция: Famе (From Fame в исполнении London Orchestra). А первые пару месяцев Александер мог бодрствовать, зачарованно слушая Чайковского. Тогда мы говорили: «Чайковский - наше все».

«Мы дождались друг друга»