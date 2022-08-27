Елена Николаева: «Хочу, чтобы сын стал копией своего папы»

На днях сыну телеведущей Елены Николаевой Александеру (именно с дополнительной «е») исполнилось 8 месяцев. В декрет Елена не уходила: все это время она ведет программу «Утро России» на канале «Россия 1».
С рождением первенца звезда экрана не поменяла ни размер одежды, ни рабочий график (в утреннем эфире она работает уже семь лет). В интервью «Телепрограмме» Елена Николаева рассказала о работе, личной жизни и радостях материнства.
«Мой муж - лучший отец в мире»
- Если бы случилось чудо и вам сказали: «Елена, только вы решаете, во сколько теперь стартует эфир программы «Утро России», каким бы было ваше решение?
- Я люблю утро! Я - человек утра. Ведь это начало нового дня, в котором еще нет ошибок. В котором еще ничего нет. Это момент, когда ты можешь все. Лучше начать его пораньше, с хорошим настроением и в хорошей компании. Взять в привычку просыпаться рано стоит хотя бы для того, чтобы увидеть, как весь остальной мир словно дает вам фору. Он еще спит, а вы уже действуете! Лето, кстати, отлично подходит для того, чтобы испытать на себе магию рассвета.
- Что вам нужно, чтобы в 5 утра в кадре «включился мозг» и началась активная работа? Ледяной душ, кофе, шоколад?
- Срабатывают рефлексы. Тысячи эфирных часов. Скажите мне в любое время «в кадре!», и в то же мгновение вы получите собранного человека. И да, кофе здорово запускает мозговые процессы. Совершенно не хотелось этот напиток в беременность, и сейчас пью его только перед эфиром. Нашла для себя ячменный кофе - где-то прочитала, что он улучшает лактацию.
Первые вкусовые ощущения - какая гадость! Ощущение, что это растворимый кофе из пакетика, но потом он мне даже начал нравиться. Лайфхак молодой мамы - нужно все горячее делать в термосе. Будет возможность насладиться.
- Через сколько дней после рождения сына вы были в эфире? Вы хоть бы иногда высыпаетесь?
- На съемках я была уже через шесть дней, а вот над статьями работала уже на следующий день (Николаева для печатных СМИ берет интервью у бизнесменов, ученых; пишет статьи на экономические темы. - Авт.), всего через несколько часов после рождения Александера. Все-таки дедлайны конца года - самые суровые.
Вообще все время под Новый год кажется каким-то спрессованным. Нужно много всего успеть за короткий промежуток времени. А еще надо подготовиться к праздникам и нарядить елку! И вот вечером 21-го рождается наш сын, весь день 22-го я работаю, сидя за столом в роддоме и осторожно поглядывая на спящий комочек: «Ты что, правда настоящий?!!» Через два дня меня выписывают, и 25-го я уже танцую на своем дне рождения. И в таком режиме - спать-работать-кормить-танцевать - я жила до 1 января.
Повезло, что впереди были длинные праздники. Они оказались временем осознания и «увеличения сердца», которое способно любить еще сильнее. В целом это были дни тишины и спокойствия. Мы все спим хорошо после принятия волевого решения ложиться вечером вместе с ребенком.
- Кто из домашних помогает вам с сыном? Легко ли нашли няню? Следите за ней при помощи видеонаблюдения?
- Муж - лучший отец в мире. Он может и день, и два, если выходные, провести с ребенком. Всегда отпускает няню, если возвращается раньше меня с работы. С няней повезло с первого раза, но это нужно поблагодарить мою подругу Наталью - она отсмотрела ровно 830 резюме. Мама я совсем не тревожная и спокойно отношусь ко всем процессам, связанным с ребенком.
Не переживаю за падения, которых сейчас очень много, учитывая, что храбрый Александер намерен научиться ходить в восемь месяцев. Он встает, пользуясь любой вертикальной поверхностью, и делает шаг в сторону, отпуская руки. Падает, встает. Шагает. Падает. А видеонаблюдение в квартире и доме у нас было всегда. Когда я в командировках и скучаю по семье, поглядываю в камеры.
- Теперь у мам много помощников - радионяни, «белый шум» и т. д. Что вам нравится?
- Ничего из этого не использую. А еще не укачиваю Александера, не стерилизую бутылочки, не делаю каких-то сложных манипуляций. Но на крайний случай, для успокоения и мгновенного засыпания, у нас есть весьма неожиданная яркая композиция: Famе (From Fame в исполнении London Orchestra). А первые пару месяцев Александер мог бодрствовать, зачарованно слушая Чайковского. Тогда мы говорили: «Чайковский - наше все».
«Мы дождались друг друга»
С мужем Игорем и сыном Александером. Фото: личный архив
- У вас экономическое образование. Помогает в семейной жизни то, что вы можете поддержать разговор с мужем-бизнесменом на серьезные темы об инвестициях и всем остальном, что мужья обычно обсуждают не с женами, а с компаньонами?
- Хорошее образование всегда будет работать на своего обладателя. Мы обсуждаем все на свете. И здорово, когда можно посоветоваться, попросить совета, обратить внимание на что-то. Мы всегда рассказываем друг другу об идеях и проектах, делимся мыслями, радостью и негодованием по разным событиям.
И мы оба знаем, что второй человек понимает, о чем речь. Важно, что мы способны передавать друг другу суть, то есть переходить за пространство слов. Иной раз нам достаточно коротких фраз, замечания по теме, чтобы передать все то, что хотим друг другу сказать. Это такие касания, которых сложно достичь с «не своим» человеком. Кажется, даже если мы заведем речь о погоде, это будет разговор о климате всей эпохи.
- На бытовые темы не общаетесь совсем?
- О да! Я рада, что мы практически не говорим о чем-то бытовом, как это случается через определенное время знакомства, а обсуждаем новости из разных сфер, инновации, книги, искусство, идеи. Быт, конечно, тоже присутствует, но «эстетствующий», созидательный. Мы сейчас в процессе строительства большого пространства с конюшнями, фермой, ресторанами.
- Вы познакомились с мужем на форуме молодежи, которая мечтает проявить себя в предпринимательской сфере. Там вы презентовали собственную книгу про бизнес. Чем вас покорил будущий супруг? И что привлекло ваше внимание?
- Я специально, отвечая на ваш вопрос, спросила у Игоря, что его во мне тогда привлекло. Оказывается, он записал тогда свои эмоции и сразу ответил: «Беззаботность, сумасбродство и самоуверенность. А еще смех, открытая улыбка и порывистые жесты». Таким было первое впечатление. Когда я его увидела, показалось, что в мире что-то изменилось. Но «покорял» Игорь меня довольно долго.
Но он всегда всего добивается. И я понимаю, что Игорь моя вторая половина. Лучшая! Он человек большой чести. И в целом я не представляю, как столько впечатляющих качеств совмещалось бы в одном человеке. Помните, как у Гоголя в «Женитьбе»: «Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича… я бы тогда тотчас же решилась»… А здесь все и сразу. Дождались друг друга. И раскладывать любовь на составляющие невозможно. Иначе потеряется магия.
- Самый популярный запрос в поисковике с вашим именем выглядит так: «Елена Николаева, ведущая программы «Утро России». А второй так: «Елена Николаева воспитывает Ариадну Волочкову». Речь о дочери вашего мужа и балерины Анастасии Волочковой. Легко ли вы нашли общий язык с девочкой в переходном возрасте? Как вообще налаживали отношения, ведь вы живете вместе уже четыре года?
- Тогда все как-то сложилось само собой. Мы все друг другу понравились. У подростков и правда бывают разные периоды в отношении с миром, окружающими и самими собой. Главное, какие уроки для себя они из этого выносят, делают ли их лучше и счастливее ежедневные поступки и изменения. Помимо Ариадны, с нами до недавнего времени жили и уже повзрослевшие, отправившиеся в свободное плавание сыновья Игоря.
Они просто потрясающие в своих личностных качествах, очень-очень красивые, и я рада, что у них растет маленький брат. Надеюсь, он будет на них похож. И, конечно, я очень хочу, чтобы сын стал копией своего папы.
«Я постройнела во время беременности»
Дуэт утренних ведущих Елена Николаева и Андрей Петров. В этом году программе «Утро России» 20 лет. Фото: личный архив
- Вы по-прежнему выглядите в кадре очень хрупкой. А ведь иногда женщины очень долго восстанавливают форму после родов.
- Вы знаете, я постройнела во время беременности, как бы забавно это ни звучало. Я была как скульптуры Бранкузи (французский скульптор. - Авт.): тощая и с острым животом. Я носила оверсайз-жакеты и моноцвета первым слоем, так что анфас живот можно было и не заметить. Собственно, весь этот живот я и оставила на родах. Не было ни растяжек, ни чего-то такого, над чем пришлось бы усиленно работать.
Я сделала три процедуры любимой аппаратной процедуры «эндосфера», специалисты по красоте рекомендуют ее именно для родивших. Ну и есть у меня в планах пункт под названием «начать качать пресс». Я всегда переношу эту задачу на очередной понедельник. В целом формы тела ко мне почти вернулись. При этом я много ем и интенсивно кормлю ребенка либо же каждые три часа сцеживаю молоко, если мы не вместе. Думаю, это тоже поддерживает цветущий вид.
- В программе «Утро России» много советов, практической информации, новостей из разных сфер. Случается, что и вам бывает полезна информация от экспертов?
- Иногда я что-то кому-то рассказываю и сама удивляюсь: боже мой, откуда я это знаю?! А вот знаю. Работа журналиста - находка для любопытного человека. Искреннее любопытство для меня вообще признак живого ума и энергии молодости в людях. Вот и наша программа каждый день разворачивает богатое меню с информацией.
Мы рассказываем о достижениях науки, о социальной, экономической сферах, обо всем том, что нас окружает. О том, с чем сталкивается каждый житель нашей страны и я в том числе. И получается, что я всегда знаю, как нужно действовать, кому звонить, что и как работает. Поэтому конкретные случаи, когда что-то пригодилось, происходят ежедневно. Я знаю, какие вопросы задавать - как, когда и кому. Это важно.
Личное дело
Елена Николаева родилась 25 декабря 1985 года. Окончила Университет нефти и газа им. Губкина по специальности «экономика и управление на нефтегазовом управлении», курсы для инвесторов «ФИНАМ», Российский университет дружбы народов по специальности «телеведущая». Прошла бизнес-программу в Национальном университете Сингапура.
Снималась в клипах и рекламе, имеет неоконченное театральное образование. Вела авторскую рубрику в журнале «Эксперт», сотрудничала и продолжает с деловыми и экономическими изданиями. Работала ведущей на «РБК-ТВ», «Москва 24», с 2015 года - на канале «Россия 1». Замужем, воспитывает сына.
- «Утро России»
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