Екатерина Волкова: «Знаю, что муж ревнует - и это так приятно!»

На этой неделе у Екатерина сразу пять спектаклей в Театре комедии, один из них - премьерный. Актриса только что вернулась из отпуска и тут же погрузилась в работу, которая в данный момент прежде всего связана с театром. Впрочем, телезрители об актрисе не забывают, ведь все лето в эфире крутят повторы разных сезонов сериала «Воронины», в котором Екатерина десять лет играла одну из главных ролей.
«Если семья пережила ремонт, ей уже ничего не страшно»
- Катя, недавно вы с мужем Андреем и дочкой Лизой вернулись из Турции. Как прошел отпуск?
- Этого отдыха мы ждали целых три года. И дождались! Поначалу все не задалось: началось с задержки рейса на 9 часов, из-за чего мы ночевали в аэропорту. Когда долетели, то оказался неисправен кондиционер в машине, на которой осуществлялся трансфер. Ну, а дальше все пошло по накатанной: были сложности с номером и с многими другими вещами. Сервис в отеле хромает серьезно. Но надо уметь жить в текущем моменте и наслаждаться им. Если откинуть все наши приключения, то отдохнули мы хорошо. А если добавить эти приключения, то отдохнули мы просто шикарно - есть что вспомнить. И позагорали, и накупались - и это здорово. К счастью, вернулись домой!
- Вы живете с мужем и дочкой в Подмосковье. Пару лет назад вы рассказывали нам, что купили дом в ипотеку. Удалось ее закрыть?
- Мы не успели быстро выплатить всю сумму, а теперь спешить некуда: банк свои проценты забрал - сверху мы все, что можно, уже заплатили. Хочется жить здесь и сейчас: к примеру, позволить себе съездить на отдых. Поэтому ипотеку продолжаем выплачивать ежемесячно, закрывать ее полностью пока не спешим.
Фото: личный архив
- Считается, что пара, которая пережила ремонт, прошла серьезнейшее испытание на прочность чувств. Вы с вашим супругом Андреем ремонт дома пережили. После 12 лет брака ссоры все-таки могут у вас случиться?
- Да, если семья пережила ремонт, мне кажется, ничего больше не страшно, потому что именно во время ремонта летают по дому самые бурные эмоции. А выясняем отношения мы с Андреем абсолютно по любому поводу, так как мы творческие, мы темпераментные. Так что это может быть и ремонт, и отдых, и уборка, и бурное обсуждение в пробке всего что угодно. Если пара что-то обсуждает, продолжает делиться мыслями и сомнениями, интересоваться друг другом, то это здорово. А вот когда один «забивает» на свою вторую половинку, есть основания встревожиться. Пока вы интересны друг другу и вам хочется делиться эмоциями, информацией, вы развиваетесь, вы растете. Обычно говорят: общайтесь больше со своими детьми. Я рекомендую: больше общайтесь со своими вторыми половинками, интересуйтесь их планами, старайтесь жить жизнью друг друга. Ненавязчиво, не давя, но обязательно присутствуя в жизни любимого человека.
- Помню, как вы рассказывали о ревности со стороны супруга, когда 10 лет назад снялись для обложки мужского журнала. Сейчас Андрей такой же ревнивый? И ревнуете ли вы?
- Пока мы ревнуем, значит, у нас есть чувства. Я знаю, что Андрей ревнует, и это так приятно. Если бы не ревновал, то было бы хуже. А так - значит, небезразлична. И я его ревную, хотя мне в этом плане попроще. Так как Андрей сейчас работает архитектором, он много времени проводит на стройке, где вокруг него одни мужчины.
- У вас по вечерам часто спектакли, уезжаете на гастроли. Муж легко вас подменяет - может еду приготовить, проверить уроки у дочери Лизы?
- Благодаря тому, что я уезжаю на гастроли, бывают такие моменты, когда мы можем соскучиться друг по другу, а иногда и отдохнуть. Лизе уже 11 лет, она самостоятельная, может сама себе и даже папе приготовить, а потом убрать, помыть. Но, конечно, когда я уезжаю, Андрей берет всю ответственность на себя.
- С вами в доме живут и четвероногие друзья. Сколько у вас сейчас собак? Знаю, вы помогаете и бездомным животным.
- У меня 8 подопечных животных, которые находятся в приюте и очень-очень хотят попасть в любящую семью. Они прекрасны: и маленькие, и большие - все они безумно любящие и ждущие своих родителей. Сейчас сложно пристраивать питомцев. То ли люди боятся, то ли просто не хотят - не могу понять. Но, поверьте, когда в вашей семье появляется этот чудесный хвост, то о многих неприятностях забываешь, просто переключаешься на своих питомцев, и они помогают. Это я вам точно могу сказать, потому что у меня их дома целых три.
«Без Клюева у «Ворониных» не могло быть продолжения»
Дружные «Воронины»: верхний ряд - Георгий Дронов (слева), Станислав Дужников, нижний ряд (слева направо)- Юлия Куварзина, Екатерина Волкова, Анна Фроловцева, Борис Клюев. Фото: канал СТС
- У вас в Театре комедии среди прочих и премьерный спектакль - «Пигмалион». Можно сказать, что Элиза Дулитл - роль мечты?
- Роль мечты, о которой я и не мечтала, но так сложилось, и это здорово, когда судьба дарит такие шикарные подарки. Было сложно и безумно ответственно. Мы и поем, и танцуем, занимались вокалом - много что делали, продолжаем репетировать, искать что-то новое, так как спектакль свежий. Наслаждаемся тем, что зритель проживает это время с нами - смеется, плачет. Это дорогого стоит.
- У вас немало новых проектов, в том числе и на ТВ, но миллионы зрителей в первую очередь помнят вашу Веру из «Ворониных». Как думаете, это надолго?
- И через 10, и через 15 лет будут вспоминать Веру Воронину. Будут и другие проекты, но когда выстреливает такой яркий, то тут без вариантов - все его актеры будут всегда ассоциироваться с «Ворониными», и это хорошо. «Воронины» дали колоссальную популярность, востребованность, узнаваемость. А для артиста это очень-очень важно.
- Съемки «Ворониных» завершились 2 года назад, вышло 24 сезона. После 10 лет постоянной работы в этом сериале завершение проекта оказалось для вас сложнее с психологической или финансовой точки зрения?
- Не могу сказать, что был какой-то стресс финансовый или психологический. Все прекрасно понимали, что рано или поздно проект должен закончиться и нужно поставить красивую точку. Потому что сериал должен остаться качественным и интересным. Для меня это безумно приятные воспоминания длиной в десять лет, это счастливый и веселый этап жизни. У нас прекрасные отношения с ребятами: мы играем в спектаклях, общаемся. Много разных проектов. К примеру, со Стасом Дужниковым и Анной Васильевной Фроловцевой мы участвуем в фестивале «Танцуй, Россия!» - где все дети могут участвовать, танцевать бесплатно. Жизнь идет дальше, мы продолжаем работать - и это здорово.
- Правда ли, что съемки завершились из-за смерти Бориса Клюева?
- Может быть, что-то бы еще и сняли, если бы Борис Владимирович был жив, но судьба распорядилась иначе и сама поставила эту точку. Если что-то и может быть дальше, то это должна быть какая-то совершенно другая история. Продолжения именно «Ворониных» быть не может, потому что нет всей семьи. Нет папы - нет продолжения. Безумно грустно. Борис Владимирович был прекрасным человеком, недавно у него был день рождения…
- Борис Владимирович преподавал в Щепкинском училище, на стипендию имени Клюева его вдова Виктория передала 10 миллионов рублей - говорила, что муж всегда студентам помогал. Вы знали об этом? Сами чувствовали его заботу, опеку?
- Борис Владимирович никогда не кичился тем, что он кому-то помогает. Но если кто-то из нас обращался к нему, то он помогал всегда. О том, как он заботился о студентах, мы узнали уже после того, как его не стало: кому-то оплачивал обучение, решал вопросы с проживанием... Спасибо ему за это большое. Уверена, что все ребята ему безумно благодарны. Борис Владимирович отлично чувствовал, кто будет театральным актером, а кто киношным, он не ставил условия - мол, сначала окончите вуз, а потом уже идите снимайтесь. Он отпускал на съемки, потому что потом может быть поздно.
«Иногда чувствую себя на 50, а иногда - на 20»
Отпуск для Екатерины, ее мужа Андрея и дочери Лизы прошел не без приключений, но в итоге семья осталась довольна. Фото: личный архив
- Вам в этом году исполнилось 40 лет. Выглядите вы гораздо моложе. Легко пережили этот период? Многие из-за этих цифр комплексуют, переживают...
- Ой, 40 лет… Я себя не чувствую на 40 лет. Я иногда себя чувствую на 50, а иногда на 20. Бывает, что встаешь и думаешь: господи - тут ломит, тут побаливает, кажется, будто разваливаешься вся. А иногда порхаешь: можешь не спать, работать сутками и думать - да на мне пахать можно! Я как-то очень спокойно впрыгнула в эту цифру, без переживаний. Если честно, то совсем не задумываюсь о возрасте. Это такая ерунда, такие предрассудки! Нам столько, насколько мы сами себя ощущаем.
- Екатерина Волкова через 10 лет: какую картину вы бы нарисовали?
- Мне 50, но я себя не ощущаю на 50 лет. Продолжаю сниматься, работать. Лизка учится. Мы с Андреем после работы проводим время вместе, скучаем по нашей Елизавете. К тому время уже будет совсем взрослой - 21 год. Выйдет она замуж к этому времени или нет, будут у нас внуки или нет, - мы не знаем. Но я точно понимаю: мы будем наслаждаться жизнью и принимать ее такой, какая она есть. Поменяем, что будет в наших силах, если что-то не будет устраивать. А если все устроит, то зачем менять? Я всем искренне желаю получать удовольствие от жизни и больше улыбаться. И еще. Я очень надеюсь, что через 10 лет в нашей стране не будет приютов для бездомных животных. Потому что все животные будут сидеть дома со своими любящими хозяевами и мир станет намного добрее.
ЛИЧНОЕ ДЕЛО
Екатерина ВОЛКОВА родилась 15 января 1982 года. Окончила с красными дипломами Высшее театральное училище имени Щепкина и Финансовый университет при Правительстве РФ. Актриса Театра комедии. Сыграла более чем в 20 спектаклях. Популярность артистке принесла роль Веры в сериале «Воронины». Попечитель приюта для собак «Домашний». Замужем за архитектором-дизайнером Андреем Карповым, супруги воспитывают дочь Елизавету.