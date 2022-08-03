Екатерина Волкова: «Знаю, что муж ревнует - и это так приятно!»

- Считается, что пара, которая пережила ремонт, прошла серьезнейшее испытание на прочность чувств. Вы с вашим супругом Андреем ремонт дома пережили. После 12 лет брака ссоры все-таки могут у вас случиться?

- Да, если семья пережила ремонт, мне кажется, ничего больше не страшно, потому что именно во время ремонта летают по дому самые бурные эмоции. А выясняем отношения мы с Андреем абсолютно по любому поводу, так как мы творческие, мы темпераментные. Так что это может быть и ремонт, и отдых, и уборка, и бурное обсуждение в пробке всего что угодно. Если пара что-то обсуждает, продолжает делиться мыслями и сомнениями, интересоваться друг другом, то это здорово. А вот когда один «забивает» на свою вторую половинку, есть основания встревожиться. Пока вы интересны друг другу и вам хочется делиться эмоциями, информацией, вы развиваетесь, вы растете. Обычно говорят: общайтесь больше со своими детьми. Я рекомендую: больше общайтесь со своими вторыми половинками, интересуйтесь их планами, старайтесь жить жизнью друг друга. Ненавязчиво, не давя, но обязательно присутствуя в жизни любимого человека.

- Помню, как вы рассказывали о ревности со стороны супруга, когда 10 лет назад снялись для обложки мужского журнала. Сейчас Андрей такой же ревнивый? И ревнуете ли вы?

- Пока мы ревнуем, значит, у нас есть чувства. Я знаю, что Андрей ревнует, и это так приятно. Если бы не ревновал, то было бы хуже. А так - значит, небезразлична. И я его ревную, хотя мне в этом плане попроще. Так как Андрей сейчас работает архитектором, он много времени проводит на стройке, где вокруг него одни мужчины.

- У вас по вечерам часто спектакли, уезжаете на гастроли. Муж легко вас подменяет - может еду приготовить, проверить уроки у дочери Лизы?

- Благодаря тому, что я уезжаю на гастроли, бывают такие моменты, когда мы можем соскучиться друг по другу, а иногда и отдохнуть. Лизе уже 11 лет, она самостоятельная, может сама себе и даже папе приготовить, а потом убрать, помыть. Но, конечно, когда я уезжаю, Андрей берет всю ответственность на себя.

- С вами в доме живут и четвероногие друзья. Сколько у вас сейчас собак? Знаю, вы помогаете и бездомным животным.

- У меня 8 подопечных животных, которые находятся в приюте и очень-очень хотят попасть в любящую семью. Они прекрасны: и маленькие, и большие - все они безумно любящие и ждущие своих родителей. Сейчас сложно пристраивать питомцев. То ли люди боятся, то ли просто не хотят - не могу понять. Но, поверьте, когда в вашей семье появляется этот чудесный хвост, то о многих неприятностях забываешь, просто переключаешься на своих питомцев, и они помогают. Это я вам точно могу сказать, потому что у меня их дома целых три.

«Без Клюева у «Ворониных» не могло быть продолжения»