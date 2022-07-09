Денис Клявер: «Старший сын обладает даром, который был у его дедушки»

Народный артист России Илья Олейников ушел от нас в 2012-м, но его по-прежнему помнят и любят. Добрый, обаятельный, остроумный, он живет с нами благодаря множеству замечательных ролей в кино и спектаклях, а также ярким образам, созданным для шоу «Городок». Чтит память об отце и его сын, музыкант Денис Клявер, с которым мы поговорили накануне важной даты.

«Папа мог позвонить в 3 часа ночи»

- Как ваша семья проведет 10 июля в этом году?

- Я приеду из Москвы в Питер, с мамой и с сыном мы поедем на кладбище, сходим в храм. А потом дома посидим за столиком, за которым всегда отмечали вместе с папой наши события. Так происходит вот уже 10-й год.

- 10 июля 2012-го - последний день рождения Ильи Львовича при жизни. Что осталось в памяти об этом дне?

- Я тоже был дома - с родителями. Мы отметили день рождения папы за столом. Были только родные и близкие, человек восемь. Очень душевно посидели. Папа был немногословен, но достаточно позитивен. Хотя ему было сложно уже - шло серьезное лечение. Поэтому этот вечер был не такой веселый, как раньше, но хорошо помню, что он прошел в очень теплой обстановке.

- Запомнился ваш рассказ о ночи, когда не стало Ильи Львовича. Вам приснился отец, а в 5 утра позвонили и сообщили, что он ушел. Сейчас видите сны о папе?

- В ночь накануне смерти папа приснился мне почему-то с длинными волосами, в очень красивом костюме. Выглядел он в том сне шикарно - импозантный, яркий мужчина. Я подумал - знак того, что все будет круто. Получилось наоборот: отец приходил попрощаться. И сейчас папа периодически мне снится. Это классные моменты, потому что все происходит как-то очень реалистично: только утром, когда просыпаюсь, понимаю - отец мне лишь снился... А у меня во сне было полное ощущение, что он никуда не уходил.