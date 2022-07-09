Денис Клявер: «Старший сын обладает даром, который был у его дедушки»

Народный артист России Илья Олейников ушел от нас в 2012-м, но его по-прежнему помнят и любят. Добрый, обаятельный, остроумный, он живет с нами благодаря множеству замечательных ролей в кино и спектаклях, а также ярким образам, созданным для шоу «Городок». Чтит память об отце и его сын, музыкант Денис Клявер, с которым мы поговорили накануне важной даты.
«Папа мог позвонить в 3 часа ночи»
- Как ваша семья проведет 10 июля в этом году?
- Я приеду из Москвы в Питер, с мамой и с сыном мы поедем на кладбище, сходим в храм. А потом дома посидим за столиком, за которым всегда отмечали вместе с папой наши события. Так происходит вот уже 10-й год.
- 10 июля 2012-го - последний день рождения Ильи Львовича при жизни. Что осталось в памяти об этом дне?
- Я тоже был дома - с родителями. Мы отметили день рождения папы за столом. Были только родные и близкие, человек восемь. Очень душевно посидели. Папа был немногословен, но достаточно позитивен. Хотя ему было сложно уже - шло серьезное лечение. Поэтому этот вечер был не такой веселый, как раньше, но хорошо помню, что он прошел в очень теплой обстановке.
- Запомнился ваш рассказ о ночи, когда не стало Ильи Львовича. Вам приснился отец, а в 5 утра позвонили и сообщили, что он ушел. Сейчас видите сны о папе?
- В ночь накануне смерти папа приснился мне почему-то с длинными волосами, в очень красивом костюме. Выглядел он в том сне шикарно - импозантный, яркий мужчина. Я подумал - знак того, что все будет круто. Получилось наоборот: отец приходил попрощаться. И сейчас папа периодически мне снится. Это классные моменты, потому что все происходит как-то очень реалистично: только утром, когда просыпаюсь, понимаю - отец мне лишь снился... А у меня во сне было полное ощущение, что он никуда не уходил.
2002 год, Илья Львович с сыном и внуком. Фото: личный архив
- Есть такой миф, что артисты, которые много шутят по работе, в домашней обстановке молчуны и даже пессимисты. А как у вас было в семье?
- Это не миф - это нормально. Должна же быть компенсация: когда человек постоянно веселит и радует, то ему нужно после этого «наполниться» самому. Но отец всегда был очень позитивным человеком. В моей памяти осталось много наших интересных разговоров: когда я уже был взрослым и мы с ним встречались, то обсуждали многое. Конечно, когда папа заболел, его стали посещать грустные мысли...
- Наверняка папа вас баловал в детстве. А какие подарки он любил принимать от вас, когда вы сами стали известным человеком?
- Даже когда мы жили очень скромно, папа старался в меру возможностей баловать нас с мамой. Для него всегда семья была на первом месте. Спустя годы хорошо помню, когда он получил первую серьезную зарплату: пришел счастливый, довольный, невероятно уверенный в себе. Для него это был такой кайф, что он стал хорошо зарабатывать и теперь его семья может позволить то, что не могла позволить себе раньше.
А я развивал папу с технической точки зрения: подарил инструменты музыкальные, компьютер, обучал программам. В свое время он мне помог с музыкальной карьерой, а потом я ему - когда отец начал писать мюзикл «Пророк». Надо было знать папу, чтобы понимать, насколько с техникой он был на вы - как «мартышка и очки». Но при этом надо было знать и о его целеустремленности. Папе было дико неудобно, когда что-то не получалось, и он мне звонил со словами: «Сынок, извини, пожалуйста, я тебя уже достал, но вот какую тут кнопочку нажать?»
Я всегда убеждал: «Да ладно, пап! Звони в любое время, я тебе все объясню». Если папа творчески загорался, то его было не остановить. Когда ему посреди ночи вдруг чудилось, что в квартире картина висит не на том месте, то он брал молоток и аккуратненько пытался ее перевесить, прибить. Что уж говорить о творческом порыве: когда он работал над мюзиклом и ему нужно было что-то срочно записать, а у него это не получалось, то он мне и в три часа ночи мог позвонить.
В далеком 1979-м Олейников (на фото с маленьким Денисом) еще не отрастил свои знаменитые усы. Фото: личный архив
Папа был замечательным композитором. Хочу сделать концерт с участием многих папиных и моих коллег, друзей-артистов, исполнителей. Мы с мамой планируем записать и выпустить альбом его песен в исполнении прекрасных артистов. Ну и, конечно же, в ближайшем будущем собираемся вернуть мюзикл «Пророк» на сцену.
«Мама ждала того, кто откроет занавес»
- В книге Ильи Олейникова «Жизнь как песТня» очень много смешных историй. Какая ваша любимая?
- Да у него там все очень смешные. Моя любимая - как они встретились с мамой. Я сейчас как раз озвучиваю аудиокнигу. Одно дело - прочитывать эти истории, а другое - проговаривать интонационно. Я погружаюсь в то время, где был отец, - в его детство, юность, студенческие годы, а потом уже первые гастроли… Кажется, что проживаю это время вместе с ним.
- Расскажите о знакомстве родителей.
- Родители встретились на Украине. Мама приехала из Питера в командировку в качестве старшего научного сотрудника налаживать работу химического завода, а папа - из Кишинева на гастроли. В то время он уже отслужил в Москве в армии, вернулся в Кишинев и устроился на работу в филармонию. И вот на Украине мама с подругой после трудовых будней пришла на концерт молдавской эстрадной группы, в которой папа выступал в роли конферансье.
Мама сидела в первом ряду, папа увидел ее и уже не смог забыть. Тут же попросил знакомого администратора передать красавице из первого ряда записочку: мол, к ней после концерта подойдет артист, который будет открывать занавес во втором отделении. На артистическом сленге артист, открывающий занавес, - тот, кто первым выступает. А мама ждала человека, который в прямом смысле открывал занавес. И на папу не сильно обращала внимание.
А он всячески ей намекал. Маму это даже раздражало: какой наглый юноша - вроде написал мне другой, а этот смотрит, какие-то знаки подает… Но это была судьба. После трех или четырех встреч они поженились и прожили счастливо, душа в душу 38 лет. Повзрослев, я часто вспоминаю, как общались папа с мамой: насколько это было трогательно, тепло, душевно. В семье мы стараемся сохранить такое же уважение и любовь.
Певец с женой Ириной, младшим сыном Даниэлем и мамой Ириной Викторовной, с которой его папа прожил 38 лет. Фото: личный архив
- Ваш старший сын, 20-летний Тимофей, учится на актера и живет в Санкт-Петербурге, как и ваша мама. Внук с бабушкой - друзья?
- Друзья - не то слово! Они просто кореша, отлично ладят и дружат. Тимошина мама вкусно готовит, но бабушкина еда - это для него всегда нечто особенное. Иногда после учебы сына от метро забирает мама, а иногда бабушка - она всегда готова ради внука сорваться с места, хоть в 12 ночи. Для мамы это все очень счастливые моменты. У бабушки с внуком есть традиционный воскресный ужин. Плюс они на связи и каждый день общаются. Мама у меня современный человек, несмотря на то, что ей 72 года. Она невероятно молодая душой, живет сегодняшним днем, постоянно саморазвивается. Ей важно быть «на острие», как всем артистам. Мама по сути своей похожа на артиста - ее харизма и талант сильные и мощные. Она реализовала себя в папе и во мне, за что ей низкий поклон.
«Счастлив, что Тимофей стал актером»
- Внешне Тимофей похож на Илью Львовича. Напоминает он вам папу?
- Мой старший сын, конечно, копия деда! Тимоха - парень со своей индивидуальностью, но он очень похож по органике на дедушку.
Отец, по сути, ничего не играл, он проживал в кадре судьбу героя. И у Тимофея тоже есть этот дар. Он непосредственный, обаятельный, как батя. Я счастлив, что сын для себя выбрал профессию актера. Я вижу реально, насколько это его. Понятно, что впереди длинный путь.
Но сын умеет трудиться, он человек не поверхностный, закаленный профессиональным спортом, соревнованиями. Я вижу, как Тимоха трепетно относится к учебе, несмотря на сложности, загруженный график с 10 утра до 10 вечера. Он в процессе обучения купается, живет, впитывает. Только так люди добиваются успеха в жизни.
- Как вы думаете, сейчас какая ваша песня особенно понравилась бы Илье Львовичу?
- Думаю, конечно же, «Когда ты станешь большим». Когда папа ушел, я захотел написать ему посвящение. Долго думал над этим… А потом написал «Когда ты станешь большим». Эта песня посвящена моим детям. И не только моим. Мне хотелось, чтобы дети поняли, почему их родители так опекают, так любят, чего-то требуют от них.
Когда мы снимали клип, то в финале поставили папино видео. И я понял, что эта песня посвящается в первую очередь ему. Несмотря на то что папы физически нет рядом 10 лет, он продолжает быть моей самой сильной моральной поддержкой. До сих пор отец остается самым авторитетным человеком для меня. Это бесценно.
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