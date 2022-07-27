Анна Асти: «Сложности в жизни научили меня разбираться в людях»

Ее песни непрерывно звучат по радио, их слушают миллионы восторженных поклонников. Напомним, осенью прошлого года Анна Дзюба ушла из группы, где пела десять лет.
Певица создала свой сольный проект и уже этим летом презентовала альбом «Феникс», немедленно взорвавший музыкальный рынок. В интервью «Телепрограмме» 32-летняя Анна Асти рассказала о том, что она чувствует прямо сейчас.
- Летом был момент, когда сразу пять ваших треков были в топах на разных площадках. Сейчас три хита («По барам», «Повело», «Сорри») возглавляют чарты в России и ближнем зарубежье. Что это дает артисту помимо чувства удовлетворения?
- Во-первых, это приятно. Во-вторых, показывает, что артист востребован, его слушают, он записал классный материал. Какую монетизацию это дает? Смогу проверить немного позже - пока не могу ничего об этом сказать, так как еще прошло мало времени.
- Продюсер Яна Рудковская написала в соцсетях, что такими темпами Анна Асти станет новой суперзвездой. Вы уже расписываете гастроли на два года вперед?
- Ничего не происходит по мановению волшебной палочки. То, что я в сольной карьере не хотела занимать последние ряды, - это факт. И мы над этим работали. Очевидно, что получили хороший результат. Но расписывать гастроли на два года вперед не очень интересно, потому что будет выпускаться новый материал. Мероприятия расписываются по мере потребностей аудитории.
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«У меня нет продюсеров»
Анна стала новой музой Филиппа Киркорова. Фото: пресс-служба Анны Асти
- Главное для артиста - это песня. Сочинить хит непросто. А у вас их сразу несколько в одном альбоме «Феникс». Как у вас это получилось?
- 80% альбома написал мой близкий друг, автор моей души Дима Лорен. Остальные несколько песен мы делали вместе с другими ребятами - они указаны в соавторстве. А с Лореном было несложно: к нему приходит вдохновение, и он пишет песни. Я могу позвонить и сказать Диме о том, что меня волнует, или назвать тему песни - и он начинает писать. Делает все очень быстро. К примеру, так появилась песня с Филиппом. Я позвонила Лорену и сказала, что нам нужна песня о том-то и о том… И через два дня он мне ее показал.
- Вам повезло с другом, который вас чувствует и заодно так здорово сочиняет хиты.
- У нас есть такая шуточка с Димой: он пишет те песни, которые бы никто для меня не написал, а я исполняю их так, как никто бы не исполнил. Мы вдохновляемся друг другом. Это самое главное. И, видимо, Вселенная дарит нам через свои потоки такие чудесные хиты.
- У вас с Филиппом Киркоровым не просто дуэт, но и дружба. Он поддержал вас, когда вы ушли из группы в сольное плавание. Какой Филипп друг?
- Филипп никогда не бросит в беде - всегда протянет руку помощи, подставит дружеское плечо, поделится советом. На худой конец обнимет и просто поддержит словом. И он это делает так хорошо и по-человечески, что этого бывает достаточно. Для меня Филипп как старший друг и наставник, который уже прошел все то, что сейчас прохожу я, поэтому может дать действительно ценный и мудрый совет. Он рассказывал о моментах, когда ему приходилось начинать все заново, выходить на сцену после долгого перерыва. Посоветовал выждать столько, сколько потребуется, рекомендовал, когда лучше выпустить мой первый сингл «Феникс».
- Насколько сложно было начать все сначала? Какие страхи были? Что помогло - психологи, книги?
- Сколько бы раз я ни падала, всегда поднимаюсь, так что мне особо не нужна помощь в таких ситуациях. Я достаточно крепкий человек. Да, расстраивалась. Да, переживала. Вдруг не будет песен? Вдруг я никому не нужна? Вдруг не будут ходить на мои концерты? Но это такие переживания, которые должны мотивировать.
Так и случилось. Не могу сказать, что в этот переходный период в моей жизни были психологические проблемы. Это просто стресс, который стоило пережить, дать себе немного времени, чтобы остановиться и подумать. А потом вернуться в то русло, в котором я привыкла жить. На это потребовалось чуть больше полугода.
- Говорят, что ваш муж-продюсер руководит проектом «Анна Асти». Это так? Как устроена работа в вашей команде? Сколько человек работает на ваш проект?
- У меня нет продюсеров и не будет. Я сейчас сама себе продюсер. В команде у меня сейчас не меньше 35 человек. Как и в любом коллективе, есть разделение обязанностей. Как все устроено? Классно устроено! Есть план работы, у каждого в команде четкое понимание, что делать. У нас все круто и по любви, но детали раскрывать не буду, потому что это наша внутренняя история. Мой муж занимается организационными вопросами, он взвалил на себя «операционную систему» проекта «Анна Асти».
- Вы умеете петь вживую на разных площадках, что в нынешние времена редкость. Ваш голос даже самый строгий вокальный критик Лариса Долина оценила: сказала, что хочет спеть дуэтом с вами. Вы поддерживаете инициативу запретить артистам выступать под фонограмму?
- Есть разные площадки и разные требования. Например, на телевизионных съемках концертов часто есть требование петь «под плюс» - из-за того, что невозможно поставить живых музыкантов, так как артисты быстро сменяют друг друга на сцене, или просто из-за того, что это видеосъемка, там много деталей.
В таких условиях шансов на саундчек просто нет, поэтому многие соглашаются на это. С другой стороны, это сугубо личный выбор каждого. Я не думаю, что на своих сольных концертах кто-то поет «под плюс». Только если возникли проблемы с голосом. Каждый зритель сам выбирает, на какого артиста идти. И если слушатели не чувствуют разницы, то почему нет?
«Мужчин до мяса не допускаю»
Певица Анна Асти. Фото: пресс-служба Анны Асти
- Кажется, вы похудели… Как?
- И вам это не кажется! Я лет десять работаю над этим вопросом, как и каждая девочка, которая печется о своей фигуре. Худею, потом поправляюсь - вес скачет. Сейчас помогает новая физическая нагрузка - начала заниматься танцами. У меня появился балет, поэтому мы регулярно тренируемся, а это постоянная кардионагрузка. Также пью много воды и ограничиваю себя в питании.
Максимум три раза в месяц могу себе позволить съесть мои любимые соленые огурцы, соленую рыбку или жареную картошку. Недавно вот согрешила пельменями: хорошо, что у меня получилось съесть их немного, так как отвыкла от такой еды. На ночь не ем: если сильно хочется, то могу перекусить низкокалорийными крабовыми палочками или просто выпить воды.
- Когда на диете, то как питается муж? И кто у вас готовит - помощница или сами? Знаю, что вы хорошо готовите.
- Когда я на диете, то супруг меня поддерживает - ему интересно поучаствовать в этих процессах. Сейчас стараемся просто не есть очень жирную пищу, приготовленную в кляре, с большим количеством масла, и питаться интуитивно. Всегда готовлю сама - не разрешаю больше никому, но мне все всегда с удовольствием помогают. Только маме можно, потому что она готовит вкусно, и вообще мамин супчик - это святое.
Недавно муж сказал, что я давно ничего не готовила. И я часа за два приготовила суп с фрикадельками, фаршированный перчик и тефтели в подливке. Я люблю домашнюю еду, красиво поданную. Могу готовить абсолютно все: торты, выпечку, все из теста, любые первые, горячие простые и сложные блюда. Просто обожаю запекать мясо и жарить стейки. Когда у нас вечеринки дома, то мужчин к мясу не допускаю - стараюсь все делать сама. Я даже мужу гриль и мангал начала доверять только через какое-то время.
- Как любите проводить время с мужем, чтобы расслабиться и отдохнуть?
- Самое крутое времяпровождение - это не заниматься рабочими делами, встретиться с близкими в семейном кругу. Приглашаем всех к себе домой: сидим у нас во дворе на природе с 12 дня и до ночи. Жарим мясо и общаемся, наслаждаемая обществом друг друга, разжигаем костер, когда темнеет, иногда играем на гитаре и пианино, поем песни. Вокруг всегда во что-то играют и дети, и взрослые, и мои, и собаки друзей - тоже неотъемлемая часть наших вечеринок. Это такие семейные важные дни, которые мы и запомним, и пронесем с собой через года, всегда будет что вспоминать.
- Вы со Станиславом зарегистрировали отношения два года назад. Замужним женщинам, которые заняты карьерой, друзья часто напоминают: не откладывайте рождение ребенка. Что вы обычно им отвечаете?
- Мои близкие друзья знают, что советовать мне что-то - гиблое дело, если я об этом не прошу. Тем более лезть в мое личное пространство. Поэтому никто ничего не советует, никто не задает некорректных вопросов. Кстати, если уж и случается, я абсолютно нормально воспринимаю подобные вопросы, потому что мы планировали ребенка, но потом случились перемены в нашей жизни.
Мы с супругом все обсудили и решили, что попробуем немного попозже. Пока что нужно выстроить мою карьеру: во мне столько ресурса, что просто необходимо его реализовать. Мне пока жизненно необходимо заниматься карьерой. Если бы ребенок появился сейчас, то я бы чувствовала, что не успела реализовать свой творческий потенциал. Когда это произойдет, то на какой-то период я хочу полностью посвятить себя материнству. И не переживать в этот момент: все ли я успела или нет.
Свадьба Анны и бизнесмена Станислава Юркина. Фото: пресс-служба Анны Асти
- Есть такой стереотип об эстрадных исполнителях и особенно о спортсменах: мол, люди они не слишком образованные, книжек не читают и т. д. Конечно, это точно не про вас. На кого вы учились, какие книжки предпочитаете?
- В вузе я отучилась на юриста. Не считаю себя необыкновенно умной женщиной - я просто вполне образованный и интересный человек для своего круга общения. А учиться нам предстоит всю жизнь. Учиться и понимать, что самое главное - быть не самым умным, а просто человеком, искренним, добрым, чутким, понимающим, сострадающим. Люблю поговорку: «Мало быть профессионалом, важно быть хорошим человеком».
Я очень люблю читать книги. Из моих любимых: «Цветы для Элджернона» Дэниела Киза; «Ночь нежна» Фицджеральда; «Мирный воин» Дэна Миллмэна; «Где ты» Марка Леви. Недавно прочитала душевную книгу «Вторники с Морри, или Величайший урок жизни» Митча Элбома - она основана на реальных событиях, невероятно познавательная и учащая нас, как можно и нужно чувствовать и любить жизнь, даже когда ты близок к ее концу. Еще «Самый богатый человек в Вавилоне» Джорджа Клейсона.
Невероятная книга, которая изменила всю мою жизнь, - это «Женщины, которые любят слишком сильно» Робина Норвуда. Эта книга будто окунает в холодную воду для того, чтобы человек понял, что и почему в отношениях и в жизни складывается не так. Могу долго еще перечислять названия.
- Вы через 20 лет: кто рядом, большая ли у вас семья? Какую картинку вы рисуете в своем воображении, когда представляете будущее?
- Рядом со мной - муж, дети, мама, тетя, сестра с племянниками приезжает в гости, навещают друзья со своими детьми, и наш дом полон жизни. Я с утра на веранде готовлю кофе и апельсиновый сок тем гостям, которые оставались с ночевкой. Это утро пахнет свежеиспеченными булочками с корицей, блинчиками или круассанами, яблочным пирогом, и, конечно же, заботой. Вокруг много смеха, добрых, чистых эмоций и любви.
Вечером мы разжигаем камин, много-много говорим, обсуждая, как быстро выросли наши дети, и продумывая планы на совместный отпуск. Все так же поем песни под гитару, понимая в целом, как мы счастливы и как нам друг с другом повезло. Все это в нашем большом доме - кстати, как раз сейчас мы в нем заканчиваем ремонт.
Главное - окружить себя хорошими и добрыми людьми. Но для этого самому нужно быть таким человеком. Создавать свой мир самому - чем я и занялась лет шесть назад. Вижу, что иду в правильном направлении, потому что наш круг близких становится наполненным искренними и чудесными людьми. Он абсолютно изменился за последний год. Все мы в нем умеем любить и хорошо относиться к близким людям.
- Вы чувствуете себя абсолютно счастливой?
- Даже не могу заикаться на предмет того, что я несчастливый человек. Понимаю, что выросла в замечательной семье, у нас чудесные отношения - мы все понимаем, любим и поддерживаем друг друга в любых ситуациях. Я счастлива, потому что смотрю на мир чистыми и любящими глазами. Сейчас я осознаю, что все сложности, которые были в моей жизни, сделали меня сильной, научили разбираться в людях, различать, что такое хорошо и что такое плохо, не реагировать на мелкие тревожные ситуации и справляться с ними, даже когда они не такие уж и мелкие. Я абсолютно счастлива.