Анна Асти: «Сложности в жизни научили меня разбираться в людях»

- Главное для артиста - это песня. Сочинить хит непросто. А у вас их сразу несколько в одном альбоме «Феникс». Как у вас это получилось?

- 80% альбома написал мой близкий друг, автор моей души Дима Лорен. Остальные несколько песен мы делали вместе с другими ребятами - они указаны в соавторстве. А с Лореном было несложно: к нему приходит вдохновение, и он пишет песни. Я могу позвонить и сказать Диме о том, что меня волнует, или назвать тему песни - и он начинает писать. Делает все очень быстро. К примеру, так появилась песня с Филиппом. Я позвонила Лорену и сказала, что нам нужна песня о том-то и о том… И через два дня он мне ее показал.

- Вам повезло с другом, который вас чувствует и заодно так здорово сочиняет хиты.

- У нас есть такая шуточка с Димой: он пишет те песни, которые бы никто для меня не написал, а я исполняю их так, как никто бы не исполнил. Мы вдохновляемся друг другом. Это самое главное. И, видимо, Вселенная дарит нам через свои потоки такие чудесные хиты.

- У вас с Филиппом Киркоровым не просто дуэт, но и дружба. Он поддержал вас, когда вы ушли из группы в сольное плавание. Какой Филипп друг?

- Филипп никогда не бросит в беде - всегда протянет руку помощи, подставит дружеское плечо, поделится советом. На худой конец обнимет и просто поддержит словом. И он это делает так хорошо и по-человечески, что этого бывает достаточно. Для меня Филипп как старший друг и наставник, который уже прошел все то, что сейчас прохожу я, поэтому может дать действительно ценный и мудрый совет. Он рассказывал о моментах, когда ему приходилось начинать все заново, выходить на сцену после долгого перерыва. Посоветовал выждать столько, сколько потребуется, рекомендовал, когда лучше выпустить мой первый сингл «Феникс».

- Насколько сложно было начать все сначала? Какие страхи были? Что помогло - психологи, книги?

- Сколько бы раз я ни падала, всегда поднимаюсь, так что мне особо не нужна помощь в таких ситуациях. Я достаточно крепкий человек. Да, расстраивалась. Да, переживала. Вдруг не будет песен? Вдруг я никому не нужна? Вдруг не будут ходить на мои концерты? Но это такие переживания, которые должны мотивировать.

Так и случилось. Не могу сказать, что в этот переходный период в моей жизни были психологические проблемы. Это просто стресс, который стоило пережить, дать себе немного времени, чтобы остановиться и подумать. А потом вернуться в то русло, в котором я привыкла жить. На это потребовалось чуть больше полугода.

- Говорят, что ваш муж-продюсер руководит проектом «Анна Асти». Это так? Как устроена работа в вашей команде? Сколько человек работает на ваш проект?

- У меня нет продюсеров и не будет. Я сейчас сама себе продюсер. В команде у меня сейчас не меньше 35 человек. Как и в любом коллективе, есть разделение обязанностей. Как все устроено? Классно устроено! Есть план работы, у каждого в команде четкое понимание, что делать. У нас все круто и по любви, но детали раскрывать не буду, потому что это наша внутренняя история. Мой муж занимается организационными вопросами, он взвалил на себя «операционную систему» проекта «Анна Асти».

- Вы умеете петь вживую на разных площадках, что в нынешние времена редкость. Ваш голос даже самый строгий вокальный критик Лариса Долина оценила: сказала, что хочет спеть дуэтом с вами. Вы поддерживаете инициативу запретить артистам выступать под фонограмму?

- Есть разные площадки и разные требования. Например, на телевизионных съемках концертов часто есть требование петь «под плюс» - из-за того, что невозможно поставить живых музыкантов, так как артисты быстро сменяют друг друга на сцене, или просто из-за того, что это видеосъемка, там много деталей.

В таких условиях шансов на саундчек просто нет, поэтому многие соглашаются на это. С другой стороны, это сугубо личный выбор каждого. Я не думаю, что на своих сольных концертах кто-то поет «под плюс». Только если возникли проблемы с голосом. Каждый зритель сам выбирает, на какого артиста идти. И если слушатели не чувствуют разницы, то почему нет?

«Мужчин до мяса не допускаю»