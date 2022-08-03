Анастасия Волочкова: «Со мной судиться выгодно из-за моего громкого имени»

Накануне на новостных лентах появилась информация о том, что балерина Анастасия Волочкова задолжала коммунальные платежи на сумму свыше полумиллиона рублей за свои квартиры в Астрахани. Суд постановил их взыскать, и балерину, накопившую долги, якобы разыскивают приставы.

Teleprogramma.pro связалась с Анастасией Волочковой, чтобы узнать, насколько достоверна эта история. Как оказалось, в суд на балерину Анастасию Волочкову подали в отместку за то, что она выиграла другой суд, а вовсе не из-за долга по коммуналке, который она не накапливала.

«Многим людям выгодно судиться со мной, потому что у меня громкое имя, и все судебные процессы всегда вызывают очень большой ажиотаж, — справедливо заметила Анастасия Волочкова в беседе с Teleprogramma.pro. — Так вот, я отсудила у Астраханской компании ООО «Астрахань», учредителем которой является отец моего ребенка Игорь Вдовин, восемь миллионов рублей. И это она должна мне деньги. И приставы должны прийти к ним сейчас, в первую очередь, а не ко мне. Восемь миллионов рублей мне должна эта компания выплатить за пользование моими деньгами на протяжении двенадцати лет. Три миллиона долларов, которые когда-то у меня взял в долг на год (но так и не вернул) Игорь Вдовин, введя меня в заблуждение и обманув, он должен был вложить в строительство элитного жилого комплекса на берегу Волги, однако эти средства были выведены им в оффшорные компании. Это мне показывали и доказывали сотрудники полиции. Так вот, там не шло никакое строительство, никакой стройки не было. Только спустя десять лет объект был сдан. Мне не нужны были никакие квартиры в Астрахани! У меня тогда даже не было моего собственного дома, на который я копила деньги. Я просто отдала их в долг отцу моего ребенка по его просьбе».

Чтобы вернуть хоть какую-то часть своих денег, Анастасия Волочкова была вынуждена взять квартиры в наконец-то достроенном ЖК «Паруса» в собственность.