Анастасия Волочкова: «Со мной судиться выгодно из-за моего громкого имени»

Накануне на новостных лентах появилась информация о том, что балерина Анастасия Волочкова задолжала коммунальные платежи на сумму свыше полумиллиона рублей за свои квартиры в Астрахани. Суд постановил их взыскать, и балерину, накопившую долги, якобы разыскивают приставы.
Teleprogramma.pro связалась с Анастасией Волочковой, чтобы узнать, насколько достоверна эта история. Как оказалось, в суд на балерину Анастасию Волочкову подали в отместку за то, что она выиграла другой суд, а вовсе не из-за долга по коммуналке, который она не накапливала.
«Многим людям выгодно судиться со мной, потому что у меня громкое имя, и все судебные процессы всегда вызывают очень большой ажиотаж, — справедливо заметила Анастасия Волочкова в беседе с Teleprogramma.pro. — Так вот, я отсудила у Астраханской компании ООО «Астрахань», учредителем которой является отец моего ребенка Игорь Вдовин, восемь миллионов рублей. И это она должна мне деньги.
И приставы должны прийти к ним сейчас, в первую очередь, а не ко мне. Восемь миллионов рублей мне должна эта компания выплатить за пользование моими деньгами на протяжении двенадцати лет.
Три миллиона долларов, которые когда-то у меня взял в долг на год (но так и не вернул) Игорь Вдовин, введя меня в заблуждение и обманув, он должен был вложить в строительство элитного жилого комплекса на берегу Волги, однако эти средства были выведены им в оффшорные компании.
Это мне показывали и доказывали сотрудники полиции. Так вот, там не шло никакое строительство, никакой стройки не было. Только спустя десять лет объект был сдан.
Мне не нужны были никакие квартиры в Астрахани! У меня тогда даже не было моего собственного дома, на который я копила деньги. Я просто отдала их в долг отцу моего ребенка по его просьбе».
Чтобы вернуть хоть какую-то часть своих денег, Анастасия Волочкова была вынуждена взять квартиры в наконец-то достроенном ЖК «Паруса» в собственность.
«Если бы я их не оформила на себя, я лишилась бы и этого. Десять квартир из двадцати уже проданы. Я ездила в Астрахань и даже подружилась с людьми, которые купили у меня эти квартиры. Еще десять квартир пока остаются в моей собственности. Я платила налоги, коммунальные услуги, хотя я там не живу. Там не течет вода, свет не горит.
Это пустое пространство. У меня с управляющей компанией была договоренность, что каждый покупатель моей квартиры сам оплачивает ту задолженность, которая существует на протяжении многих лет. Я не собиралась оплачивать, меня не интересует, что там происходит вообще. Это пассивный мой доход», — объяснила Анастасия Волочкова в беседе с Teleprogramma.pro.
Игорь Вдовин должен Анастасии Волочковой 3 млн долларов. Фото: Global Look Press
По словам Анастасии Волочковой, Управляющая компания договорилась с ООО «Астрахань» подать на нее в суд, чтобы взять реванш за проигранные, но пока еще не выплаченные восемь миллионов рублей. Было это еще год назад.
«Год назад на меня подали в суд УК ЖК «Паруса», не предупредив меня об этом. Под шумок быстренько в Красногорском суде решили, что УК права. У меня сегодня там был адвокат и объяснил популярно добрым людям, что решение суда неправомерно, так как не имели права меня судить в том районе, где я не прописана. Я прописана в Тверском районе, соответственно, мое дело должен был рассматривать Тверской суд», — объяснила Анастасия Волочкова.
Балерина категорически не согласна с тем, что долги за коммунальные услуги решили взыскивать с нее. Анастасия Волочкова напомнила о ранее заключенном договоре с УК, в котором прописано, что долги выплачивают новые собственники квартир.
«Я всегда за правду, — отметила Анастасия Волочкова. — Отдайте мне мои восемь миллионов рублей, и будем тогда разбираться, кто кому должен за эти «коммуналки». Исковое заявление изначально нами было составлено на 29 млн рублей — это то, что реально мне должна строительная компания ООО «Астрахань» под руководством Игоря Вдовина. Вот о чем речь!
Это просто в отместку мне, что я выиграла суд, устроили такой сюрприз, но немножко не подумали, что не на ту нарвались. Нарушая законы, полезли не в тот суд. Никому я ничего не должна. Сначала все шашками машут, а потом понимают, против кого? Против женщины, которая всегда за правду и всегда выигрывает у этих людей, которые лезут, как шавки, ко мне».
Анастасия Волочкова пообещала, что поставит на место Астраханскую компанию с помощью своих адвокатов, а сама продолжит заниматься любимым делом.
Анастасия Волочкова находится дома и ни от кого не скрывается, потому что никому ничего не должна. А вот ей должны! Фото: соцсети
«Я танцую, пою, сейчас собираюсь на Мальдивы. Скоро приглашу вас на свои творческие вечера и на мой спектакль «Балерина в зазеркалье цирка», — добавила Анастасия Волочкова.
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Отдельно через Teleprogramma.pro Анастасия Волочкова обратилась к тем, кто написал, что ее якобы разыскивают за долги. Балерина напомнила, что она никому ничего не должна. А вот ей должны.
«Не надо меня разыскивать! Я сижу на веранде, любуюсь на розы, которые растут на моем участке в огромном количестве, рядом любимый человек, бегает рыжий котик. Меня разыскивать не надо. Следите за своим долгами! Я никому ничего не должна.
Должны мне, начиная от отца моей дочери. Долг его составляет три миллиона долларов, должна УК в Санкт-Петербурге, затопившая мою квартиру, и строительная компания в Астрахани, которая по суду должна мне 8 млн рублей. Я ни от кого не прячусь. Я живу честно, открыто и абсолютно человечно.
Такое ощущение, что в нашей стране только я самая заядлая неплательщица. И других проблем в стране нет. Или это очередной повод прополоскать мое имя вновь?» - сетует именитая балерина», — заключила Анастасия Волочкова.