Анастасия Макеева: «Всегда мечтала о семье, в которой можно и поговорить, и помолчать»

18 августа Анастасия и ее супруг Роман Мальков отмечают годовщину отношений. Они практически не расстаются - вместе и дома, и на работе. У пары много совместных бизнес-проектов, а теперь еще сложился и дуэт на сцене.
- Ваше с Романом совместное выступление стало неожиданностью. Как получилось, что ваш супруг вышел на сцену?
- Рома, ты хотел вообще выйти на сцену? (Муж артистки, который во время интервью находился рядом и работал на компьютере, моментально ответил: «Нет!») Некоторым хочется придумывать, что якобы я вытащила мужа на сцену или он заставил меня это сделать. На самом деле ни я, ни Роман не делали ничего для этого, все получилось абсолютно естественно и из-за этого гармонично.
Меня пригласили выступить на концерте в городе Всеволожске в честь Дня семьи, любви и верности. Концепция концерта заключалась в том, что все пели семейными парами. К примеру, Виктория Цыганова, а также местная оперная певица выступили со своими мужьями. Организаторы, обсуждая мою кандидатуру, спросили: а Рома может что-то сделать на сцене? А мой муж с 10-го класса самоучкой играет на гитаре и поет. У Романа это здорово получается. Люблю, когда на даче собираются гости и Рома берет гитару. Мы с ним разучили для семейных застолий несколько песен.
Поэтому я ответила организаторам, что Роман сможет выступить со мной. Правда, он никогда не пел на сцене, в профессиональный микрофон, но мы отрепетировали, и в итоге нас утвердили как один из семейных дуэтов. Нас тепло приняла публика. После этого нашего выступления как-то абсолютно естественно стали поступать предложения нам с Романом выступать совместно. В ближайшее время я тщательно отберу репертуар - так что, возможно, у нас появится и авторский совместный дуэт.
«Роман и Андрей готовят прекрасно»
Анастасия Макеева. Фото: Елена Глазунова
- Вы оба постоянно в разъездах, и в Москве наверняка хочется побаловать себя домашней едой. Кто у вас в семье готовит?
- Готовит у нас в доме мужчина. В принципе все по фэншуй: во всех ресторанах шеф-повара - мужчины, и было бы глупо мне вступать здесь в конкуренцию с мужем, когда он прекрасно готовит. Более того, в нашей семье еще прекрасно готовит Андрей - старший сын Романа, мой пасынок (всего у Малькова четверо детей от предыдущего брака. - Ред.). Как-то приехали из аэропорта в два часа ночи, и Андрей встречал нас вкусным салатом «Цезарь».
А муж готовит даже в поездках: недавно у нас была ситуация, когда мы прилетели ночью домой, а в восемь утра уже выезжали выступать в Донбасс. В автобусе мы ехали сутки, и Роман позаботился, чтобы обед и ужин у меня были горячими в термосе: муж сварил куриный бульон, сделал куриные сердечки в своем фирменном соусе. Из всей нашей делегации артистов я была единственная, у кого было горячее питание! Глаша Шиловская шутила: «Мне бы такого заботливого мужа!»
Так что Роман меня балует: с утра - кофе и завтрак в постель, сейчас у нас детокс-программа - пьем коктейли из овощей и фруктов. А на даче Рома очень любит готовить на костре: потрясающе делает уху из трех сортов рыбы, вкусный шашлык, хотя сам не ест мяса.
А я не готовлю, зато люблю наводить порядок и красоту, реставрирую мебель. На даче у меня есть своя мастерская - я могу и полы, и потолки декорировать. Муж все время с блеском проходит испытания: заехать в строительный магазин 25 раз за день, купить новые шпатели, кельмы, бетон-контакт, еще что-то... Роман терпит эти мои увлечения - понимает, что я так творчески выражаюсь.
- Знаю, что вы еще и заядлые грибники...
- Рома - грибник. Когда мы были на Алтае, муж провел мастер-класс - вместе собирали и потом готовили грибы. Рядом с дачей у нас много лисичек растет. Можно пойти утром выгулять собаку и насобирать грибов на суп или на жарку. Все эти таланты у Ромы от родителей - они у него и березовый сок собирают, и грибы, и хлеб пекут…
Артистка нечасто снимается в кино, но эти работы всегда запоминаются - как, например, образ княгини Бетси в «Анне Карениной» (на фото с исполнительницей главной роли Лизой Боярской). Фото: соцсети
- Обычно артисты говорят, что частые разлуки со второй половиной из-за гастролей помогают, провоцируют бурные встречи. Вы выбрали другую модель отношений. Роман - ваш директор. В чем здесь плюс для семьи?
- Мы все время рядом. Если люди долго друг с другом не общаются, то они становятся чужими. А бурные встречи говорят лишь о том, что это форма любви под названием страсть. Я всегда мечтала создать семью, внутри которой я смогу и поговорить, и помолчать с человеком. И он меня поймет. И я встретила мужчину, который стал моей опорой и поддержкой, а я его окружила лаской и заботой. Мне нет необходимости расставаться с мужем.
Я очень скучаю по нему. Семья - это когда всегда рядом, когда рука об руку. Когда мне не надо ему объяснять, что такое отыграть спектакль или провести концерт. Рома видит своими глазами все, что происходит со мной, он сопереживает мне. Моим директором Роман стал так же, как и возник наш дуэт - абсолютно естественно. Муж все равно рядом, и он лучше других знает обо всех важных для меня нюансах. К примеру, обсуждая технический райдер, он понимает, что если у меня будет не тот микрофон, то придется больше напрягать голосовые связки и я могу получить травму.
У Ромы есть желание беречь меня. А я счастлива, что рядом человек, который неравнодушен ко мне и заботится как о ребенке. Он единственный, кто может так трепетно обо мне позаботиться, поэтому лучше директора, чем мой муж, я не найду никогда. Нам вместе очень комфортно. Кстати, Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин тоже никогда не расстаются. Или Валерия со своим мужем Иосифом Пригожиным. И так же я погружаюсь в работу мужа и понимаю, насколько она для него важна.
- Чем занимается Роман?
- Мой муж - элита атомной промышленности, у него серьезное образование, он окончил институт в городе Обнинске, специальность у него - эксплуататор ядерных энергетических установок. Последние 15 лет Роман руководит компанией, которую создал сам и в которую пригласил своего отца, известного в стране проектировщика.
Мой муж проектирует и строит различные объекты. География спроектированных им зданий - от Земли Франца-Иосифа до Чукотки и Сахалина. Среди этих объектов - большое количество заводов, торговых центров, школ. У Ромы много социальных проектов: детям из дома-интерната он подарил спортзал, в Дивееве построил для храма сыроварню, сейчас будет помогать другому известному храму.
Он - человек, работающий мозгами, но совершенно не боится работы физической. К примеру, когда мы только познакомились, мне привезли на дачу 20 деревьев, а нас было пять девчонок, и никто копать не умеет. Роман приехал с лопатой и выкопал мне двадцать ям. Мы вместе посадили деревья - он не знал тогда, что сажает их для своей дачи.
«Мечтаем об общих детях»
Свадьбу Роман и Настя отметили с самыми близкими людьми: рядом с женихом - родители Анастасии Марина и Василий Макеевы, рядом с невестой - Александр и Ирина Мальковы. Фото: Елена Глазунова
- Вы вместе два года. Что изменилось за это время?
- 18 августа ровно два года с того момента, как мы вообще ни на один день не расстаемся. И когда люди говорят - а когда вы друг от друга отдыхаете, то хочется спросить: а зачем вы живете с тем человеком, от которого вы устаете? У нас нет потребности отдыхать друг от друга, нам хорошо вместе. Недавно мы отметили первую годовщину свадьбы, а мне кажется, как будто бы 10 лет прошло - столько всего в нашей жизни произошло.
Если сравнить нас прошлым летом и этим - это другие люди. Мы стали намного крепче, мы пришли к Богу, во многом благодаря молитвам, а также изучению психологии разобрались во всем, что волновало. И теперь нам вообще ничего не страшно, мы знаем, что Бог есть любовь и ради любви надо жить. И любовь, конечно, все победит.
- Вокруг вашей пары было много сплетен, слухов, но вы легко сквозь них прошли. Как вам это удалось?
- Вера прочно вошла в нашу жизнь. Наш главный семейный праздник - венчание 30 мая 2021 года, это наш союз перед Богом. Первый год совместной жизни был непростой. Было больно из-за клеветы. Почему-то многим людям неприятно думать о том, что красивая и успешная девушка может добиться всего самостоятельно, что бывает в жизни настоящая любовь.
В это непростое время я сначала окунулась в психологию, потом я пришла к вере. Мы с мужем проводим много времени в паломнических поездках, часто бываем в старинных церквях в Санкт-Петербурге и Москве, летали на Родос в монастырь Божией Матери Цамбики... Вера - это бесконечное погружение и изучение. У нас в спальне на тумбочках в основном книги, связанные с церковью.
Анастасия Макеева. Фото: Елена Глазунова
Из каждого храма привозим иконы. На 8 Марта Рома подарил мне серебряную икону «Семистрельная». Вера - прочная защита, тебе не могут сделать больно, у тебя другое восприятие мира. Кроме того, известная адвокатская контора сейчас решает вопросы с физическими лицами и телеканалами, распространявшими клевету в отношении меня.
- Многие известные люди рассказывали нам, как вера помогла им осуществить мечту иметь детей...
- Наша общая мечта с Романом - совместные дети. Мы ее не оставляем. Я понадеялась на медицину, сделала несколько протоколов ЭКО, но ничего не получилось. А это очень тяжело для организма, так как ты постоянно делаешь гормональные уколы. Сейчас я приняла эту ситуацию. Пообщалась с духовным отцом и поняла, что на все воля Божья.
Если Бог считает необходимым дать мне возможность стать матерью, значит, он нам ее даст, а чтобы он нас слышал, мы молимся каждый день.
«Не буду прыгать на сцене до старости»
- Начинается новый театральный сезон. Работы много?
- У меня будет новое музыкальное шоу «Во все тяжкие», где будут звучать хиты из мюзиклов, в которых я работала. Кстати, я вхожу в Книгу рекордов Гиннесса как самая молодая в мире исполнительница роли Донны Шеридан (в киноверсии ее играла Мерил Стрип. - Ред.) в мюзикле Маmmа Мia. В 2012 году лондонские продюсеры утвердили меня на роль, и это было забавно, ведь девочка, игравшая мою дочку, была моложе меня всего лет на шесть.
Также у меня премьера спектакля «Сны Пенелопы» в Театре имени Моссовета. Продолжаю играть во множестве других спектаклей: «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» и «Иисус Христос - суперзвезда» в Моссовете, «Яма» в театре «Русская песня», мюзиклы «Вий», «Последнее испытание» в Театре ЛДМ, «Алмазная колесница», «Мастер и Маргарита», «Демоны Онегина»...
Анастасия Макеева. Фото: Елена Глазунова
- При такой нагрузке вы начали заниматься бизнесом. Для чего?
- Мне очень нравится сцена, но я не вижу себя прыгающей по ней до старости. Хочется со временем перевести себя в состояние работы в кайф. Проводить больше времени в кругу семьи. Поэтому развиваем несколько направлений семейных бизнес-проектов, создаем большую семейную компанию.
Под брендом Анастасии Макеевой уже выпускаем уходовую косметику для волос на основе живого коллагена, одежду - ее отшивают на фабриках в России и Турции (скоро выйдет коллекция патриотического направления). Есть и проект мечты: у нас есть земля на Горном Алтае, на берегу Катуни, - будем строить там бутик-отель, куда люди будут приезжать оздоравливаться. Идей и планов много. Хотим реализовать то, что будет доставлять удовольствие обоим.