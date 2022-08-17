Анастасия Макеева: «Всегда мечтала о семье, в которой можно и поговорить, и помолчать»

- Обычно артисты говорят, что частые разлуки со второй половиной из-за гастролей помогают, провоцируют бурные встречи. Вы выбрали другую модель отношений. Роман - ваш директор. В чем здесь плюс для семьи?

- Мы все время рядом. Если люди долго друг с другом не общаются, то они становятся чужими. А бурные встречи говорят лишь о том, что это форма любви под названием страсть. Я всегда мечтала создать семью, внутри которой я смогу и поговорить, и помолчать с человеком. И он меня поймет. И я встретила мужчину, который стал моей опорой и поддержкой, а я его окружила лаской и заботой. Мне нет необходимости расставаться с мужем.

Я очень скучаю по нему. Семья - это когда всегда рядом, когда рука об руку. Когда мне не надо ему объяснять, что такое отыграть спектакль или провести концерт. Рома видит своими глазами все, что происходит со мной, он сопереживает мне. Моим директором Роман стал так же, как и возник наш дуэт - абсолютно естественно. Муж все равно рядом, и он лучше других знает обо всех важных для меня нюансах. К примеру, обсуждая технический райдер, он понимает, что если у меня будет не тот микрофон, то придется больше напрягать голосовые связки и я могу получить травму.

У Ромы есть желание беречь меня. А я счастлива, что рядом человек, который неравнодушен ко мне и заботится как о ребенке. Он единственный, кто может так трепетно обо мне позаботиться, поэтому лучше директора, чем мой муж, я не найду никогда. Нам вместе очень комфортно. Кстати, Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин тоже никогда не расстаются. Или Валерия со своим мужем Иосифом Пригожиным. И так же я погружаюсь в работу мужа и понимаю, насколько она для него важна.

- Чем занимается Роман?

- Мой муж - элита атомной промышленности, у него серьезное образование, он окончил институт в городе Обнинске, специальность у него - эксплуататор ядерных энергетических установок. Последние 15 лет Роман руководит компанией, которую создал сам и в которую пригласил своего отца, известного в стране проектировщика.

Мой муж проектирует и строит различные объекты. География спроектированных им зданий - от Земли Франца-Иосифа до Чукотки и Сахалина. Среди этих объектов - большое количество заводов, торговых центров, школ. У Ромы много социальных проектов: детям из дома-интерната он подарил спортзал, в Дивееве построил для храма сыроварню, сейчас будет помогать другому известному храму.

Он - человек, работающий мозгами, но совершенно не боится работы физической. К примеру, когда мы только познакомились, мне привезли на дачу 20 деревьев, а нас было пять девчонок, и никто копать не умеет. Роман приехал с лопатой и выкопал мне двадцать ям. Мы вместе посадили деревья - он не знал тогда, что сажает их для своей дачи.

«Мечтаем об общих детях»