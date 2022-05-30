Дмитрий Дюжев о съемках в «Тоболе»: «Я изначально понимал, что иду на большой риск»

С 30 мая на Первом канале выходит в эфир нашумевший исторический сериал «Тобол». Это многосерийная приключенческая киноэпопея, рассказывающая о реальных исторических событиях, которые происходили в Сибири в петровскую эпоху — во времена сильных личностей и больших свершений.

Молодой офицер петровской гвардии Иван Демарин по указу царя отправляется в столицу Сибири — Тобольск. Здесь Иван встречает свою любовь — Машу Ремезову, дочь известного летописца и картографа Сибири — Семена Ремезова.

Главные герои вместе участвуют в экспедиции полковника Бухгольца, снаряженной царем для поисков золота Яркенда: Петру I нужны были деньги для войны со шведами и турками. Крепость, в которой зимует экспедиция, осаждают полчища воинствующих джунгар, помощи ждать неоткуда…

Петра I в сериале сыграл знаменитый актер Дмитрий Дюжев. В интервью Teleprogramma.pro артист рассказал о том, что осталось за кадром картины.

— Не страшно ли вам было играть Петра I?

— Я изначально понимал, что иду на большой риск, риск осуждения, риск сравнения. Наверное, любого россиянина можно спросить, как выглядел Петр Первый, как он говорил и как он ходил, и каждый ответит. При этом есть прекрасные примеры советского кино, где наши старшие коллеги сыграли Петра Алексеевича.

Но если об этом думать, то можно вообще ничего в жизни не сделать. Я основывался на полном понимании того, что я делаю, кто мне советует, и по большому счету, я инструмент в руках режиссера. Это коллективный труд, и при нашем общем коэффициенте полезного действия, и уровня талантливости, нам не стыдно за то, что мы сделали.

— Как вы готовились к роли?

— Я очень рад, что мне предоставилась возможность сыграть настоящего человека с невероятно интересной судьбой, харизмой, медицинской картой, психофизическим состоянием и здоровьем. Я себя представляю в работе над ролью психоаналитиком. Для меня клиент — это моя роль.

Моей задачей стоит изучить психологический портрет персонажа. У Петра Алексеевича была очень вспыльчивая манера общения. От его крика люди теряли дар речи. То есть эмоциональность была на высоком уровне. Глазное давление его было высоким, от того и глазные яблоки были чуть навыкат. Ноздри его были всегда приподняты, историки шутят, что у него был обостренный нюх. В то время, как мы понимаем, помыться люди могли себе позволить раз в неделю, и за неделю пищевые жиры застывали в их бородах. От людей пахло едой.

И это обостренное обоняние Петра Алексеевича очень раздражало, довольно много мы находили описаний его исторических, когда современники писали, что он очень раздражался на запах людей и часто говорил: «Уйди, не смерди!»

Возможно, от того, побывав в Голландии, увидев гладкие лица мужские, он вернулся и понял, что это возможно — все сбрить и чисто пахнуть. Ну и потом вообще растительность его была не обширная. А в патриархальной стране, где чуть ли не по благородству и форме твоей бороды можно было по внешнему виду оценить человека. Сам император имел редкие волосики, которые нужно было подбривать, оставлять только усики, и то, такие которые всю жизнь он растил, ухаживал.

В общем, Петр Алексеевич придавал особое значение, чтобы его лицо мужеподобно больше выглядело. На тот момент в Российской Империи бритые лица считались женоподобным, это было стыдно. Но, вернувшись из Голландии, объявив о том, что все должны брить бороды, и ежели кто-то все-таки желает оставаться со своим объемом, должен платить годовой налог.

Это выглядело как монета, с нарисованными усами и бородой, довольно прилично это стоило, несколько животных крупного рогатого скота стоимости в год. Так что, позволить себе могли немногие в государстве люди. А значит, пришла новая волна истории — ежели ты видишь бородатого мужчину, значит ему есть, с чего платить. Таким образом, люди богатые в Российской империи, так сказать, себя выдавали.

— В одном из интервью вы говорили, что специально для этой роли вы носили обувь на размер меньше?

— Рост Петра Алексеевича — 2 метра 04 сантиметра, размер его ноги — 37-й. А у меня 45-й. Я попросил художников сделать мне обувь 43-го размера. Чтобы все время работать с поджатыми пальцами, испытывая боль.

Конечно, для того, чтобы было сыграть живого императора, настоящего, нужно было научиться ходить походкой человека с небольшим размером ноги.

Но, изучая по внешнему виду Петра Алексеевича, по картинам, по живописи, мы допускаем, что все было немного приукрашено, что это художественная живопись. Его всегда изображают с длинным широким шагом. А когда он в статичной позе, он всегда с тростью и опирается на третью позицию, позиция штатива.

Отсюда мы стали четко понимать, что это неудобно маленькая ножка при таком росте, необходима еще опора. Еще для уверенности, для статности. Потом неудобно медленно ходить, ступать маленькой ножкой, все-таки есть дисбаланс. Ему было удобно передвигать быстро ноги и вставать в позицию, в позу.

— Говорят, продюсеры специально для вас договорились с музеем в Санкт -Петербурге?

— Мне посчастливилось прикоснуться к слепку руки Петра Алексеевича 1717 года при подготовке к роли. Это было в 2017 году, прошло ровно 300 лет. И научный сотрудник сказал, что точной даты дня и месяца не выбито на этом металлическом слепке отпечатка ладони Петра Алексеевича, но напечатан год. Я приложил свою ладонь, и наши ладони сошлись. По размеру мне чуточку не хватило длины мизинца, а все остальные пальцы, ширина ладони — все сошлось.

Я никому не рассказывал, но на съемках он мне снился. Я даже полежал в его постели, мне дали такую возможность. Мне хотелось понять, что видел он перед глазами. Ведь всюду, где бы в путешествии он ни находился, он просил натягивать низкий потолок. В то время были высокие потолки. Ему специально тканью натягивали низкий потолок.

Это какой-то комплекс с детства. На его глазах стрельцы вбегали в царский дом. На его глазах происходили убийства семьи, организованные его старшей сестрой Софьей, после бунта стрельцов, казнь этих стрельцов. И маленький Петр был вывезен тогда, его отвезли в загородную резиденцию, спасали. Выставили войско, ждали, что и за ним придут…

— Историческое кино снимать не просто, сериал снят по мотивам романа Алексея Иванова с огромным количеством персонажей, линий и т.д.?

— Основополагающие линии в этом сюжете — это приказ Петра Алексеевича собрать войско во главе с Гагариным и пойти на определение границ Российской империи. Докуда дойдут, там колышки и поставят. Ну вот, собственно, дошли довольно далеко. Вообще, надо сказать, что Игорь Зайцев снимал очень кропотливо, художественно. Экранизировать книгу — дело всегда опасное, в том, что ты можешь не охватить все художественные линии, прописанные автором.

А в полном метре, который написал сам Иванов, невозможно было охватить всего объема той художественной и исторической литературы, которую написал автор. Да, наверное, нельзя сказать, что и все вошло в те восемь серий, которые мы ждем. Но, надо сказать, что настолько впечатляет масштаб съемок, несколько сот массовки, огромные декорации. Даже выстроили часть города с каналами, выстроили корабельные верфи того времени. Это были съемки и во дворцах, это были настоящие костюмы.

Художники по костюмам в Петродворце получили возможность исследовать настоящую одежду Петра Алексеевича, по швам, по загибам. Взяли полное описание, пришли ко мне, и полностью скроили для меня по моим меркам этот костюм. На мне было пять одежд. Это — рубашка, жилетка, пиджак, камзол, кафтан, все — из настоящих материалов. Ну я не знаю, сколько это все весило, килограммов 15 на мне. Когда мы снимали на натуре, и режиссер придумал в сцене еще и дождь, можете себе представить, когда все это намокло? Я думал, что не смогу встать после того, как я по сцене падал в болотистую грязь!

За мной стояла огромная корабельная верфь, и актеры массовых сцен работали с деревом. Стоял такой деревянный стук. За мной стояла где-то дюжина лошадей. Лязг железной утвари военного наполнения армии путешествия. Шум дождя… все это давало настоящую атмосферу начала 18-го века. Это было прекрасно. Это было по-настоящему.

— Вы настолько погрузились в роль Петра…

— У него не было настоящего друга. Был Меньшиков с детства, мальчишками еще познакомились и сдружились, и его семью он в царский дом попросил переселить. А потом пошли доносы. Меньшиков ворует, Меньшиков еще что-то, на всех были доносы. Он жил среди общих доносов и жалоб друг на друга. Вот это постоянное ощущение боли.

Я старался добиться, чтобы в глазах это никогда не забывалось. Однажды, находясь в его состоянии, когда он кричал и люди теряли дар речи, я потерял сознание. Это было на интервью в Риге. Мне казалось, что нужно всем сообщить и сказать, я был в режиме существования Петра Алексеевича и еще жил вместе с ним. Но я выжил. И на это стоит посмотреть.

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