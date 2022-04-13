Михаил Турецкий: «Мне 60, и это здорово!»

В апреле Михаил Турецкий отмечает юбилей. Будет праздник не только для близких и друзей, но и для поклонников — большой юбилейный концерт. Мы поговорили с руководителем арт-группы «Хор Турецкого» и SOPRANO о закулисье его работы и о семье — жене, детях и внуках.

— Как вы относитесь к цифрам в паспорте?

— Раньше переживал, особенно когда исполнилось 40 лет. А сейчас с каждым новым десятилетием я проще отношусь к возрасту. Сегодня могу сказать: мне 60, и это здорово! А переживаю я только за тех, кого приручил. И хочу как можно дольше иметь возможность за них отвечать.

— Накануне 60-летия вы в отличной форме. В чем секрет?

— Несмотря на бешеный рабочий график и постоянные гастроли, есть то, что неизменно. Несколько раз в неделю я выделяю время на занятия в тренажерном зале. Это и заряд энергии на весь день, и отличный антистресс. Не скрою, приятно, когда делают комплимент моей физической форме. Для меня как для руководителя больших коллективов важно достойно выглядеть и подавать пример.

— Обычно любовь к занятиям спортом прививают родители.

— Так и есть, я обожаю зимние виды спорта, как и мой отец. Он сам из Беларуси, и зимой у них всегда были каток и лыжи. Отец постоянно находил время, чтобы заняться спортом. Даже когда ему было 92 года, он брал беговые лыжи, садился в трамвай и ехал в лес. Даже железнодорожные пути перебегал — нарушал правила, чтобы срезать путь. Я обожаю горные лыжи, по возможности могу весь день провести на склоне.

«Мы не про скандалы и интриги»

— Ваш отец был фронтовиком. В мае 2022-го вновь состоится ваш проект «Песни Победы». Что папа рассказывал вам о Великой Отечественной войне?

— Отец рассказал много — не хватит и интервью, чтобы все передать, если только посвятить этому целую книгу. Он очень долго молчал, а когда заговорил, я узнал все: и о том, как он сидел в окопах и ел муку с водой, и о батальоне химзащиты, который проводил уникальную операцию, и о том, как завоевал Берлин вместе с боевыми товарищами, и о том, как погибали друзья, и о военном трибунале… И о многом другом. Он так и не смог простить Сталину, что тот прозевал войну, что на начальном этапе многое было потеряно. Все, что рассказал мне отец, я передам своим детям, чтобы эта память жила.

— Репертуар «Хора Турецкого» сегодня — это какие произведения и какие артисты? Вы не снимаете клипы для YouTube, не используете маркетинговые уловки звезд в СМИ и в соцсетях. Но при этом собираете залы, вас все знают. В чем тут дело?

— Артисты, которые сегодня выходят на сцену в составе арт-группы «Хор Турецкого», могут исполнить любую музыку, которая есть в природе. Это уникальные голоса: сопрано, контратенор, баритоны всех мастей, драматические теноры. Есть даже бас-профундо — он встречается один на два миллиона поющих мужчин. Это позволяет нам создавать уникальную музыкальную комбинацию. В нашем репертуаре по-прежнему шедевры классической музыки. Зрители очень ценят, когда за пять минут мы исполняем оперные попурри — лучшие фрагменты мировой оперы. Некоторые, наверное, никогда бы не услышали эту музыку. Ценность нашего коллектива в его уникальности, в настроении, заряде, который он дарит зрителям. Мы не про скандалы и интриги, мы про другое. Мы занимаемся творчеством, в буквальном смысле слова несем искусство в массы. И зрители это чувствуют. Многие, кто бывал на наших выступлениях, приходят и второй, и третий раз.

— У вас 17 апреля в Кремлевском дворце юбилейный концерт. Какова его концепция?

— Этот концерт — благодарность моим родителям, публике, советской музыкальной школе и стране, которая дала мне все. Я пригласил на концерт своих друзей, с которыми мы сделаем что-то новое с точки зрения искусства. Конечно, на сцене будут мои коллективы — арт-группы «Хор Турецкого» и SOPRANO, чьи выступления всегда вдохновляют, обладают невероятной энергетикой и силой духа.

«Лиана постоянно занята детьми»

— Говорят, когда ты главный персонаж на работе, то тяжело быть в семье не главным. Умеете дома не быть начальником?

— В этом плане вопрос решен: у меня есть начальник штаба семейной ячейки, она и есть главный. Я себя главным не считаю, лишь бы от меня там ничего не хотели (смеется).

— Психологи говорят, что мужчина ищет жену, похожую на маму, если у него было счастливое детство. Вы согласны?

— Я уверен, что мужчина должен найти равную партнершу, с которой есть взаимное понимание, с которой можно делать общие дела, растить детей и двигаться по жизни. Моя жена для меня верный партнер как в жизни, так и в работе.

— Вы с женой вместе больше 20 лет. В чем секрет вашего семейного долголетия? Все же чем ваша супруга Лиана похожа на вашу маму?

— Для моей мамы главными всегда были ее сыновья: мой старший брат, потом я. Отец всегда был человек самостоятельный — он сам решал, что ему делать и как поступить. Поэтому основное внимание моей мамы было направлено на детей. Такая же ситуация у нас в семье. Лиана — сумасшедшая мать: она постоянно занимается детьми, внучкой. Это большая ответственность, которая максимально наполняет смыслом ее жизнь. Лиана уверена, что я, как самостоятельный и сильный человек, справлюсь с рабочими вопросами сам.

— А если Лиана что-то советует, то на какие темы? И остается ли время хоть на одно романтическое свидание в год?

— Хотелось бы проводить больше времени вдвоем, но получается не всегда. К примеру, год назад мы с Лианой и еще одной супружеской парой ездили на Мальдивы. Обычно все наше время занято: у меня — творчеством, у Лианы — детьми. Она всегда оказывает мне поддержку: Лиана не музыкант, но чувствует целевую аудиторию и предугадывает ее реакцию; часто дает советы в плане стиля и одежды.

«В песнях Моргенштерна много хорошего»

— Недавно вы с дочерью Эммануэль пели в проекте «Две звезды». Девочке 16 лет. Какие у нее планы на будущее?

— Я считаю Эммануэль талантливым человеком. Она поет и рок, и шансон, и оперу, и оперетту, и мюзикл, и джаз, и эстраду. Все это благодаря влиянию среды, в которой она росла с детства.

Сила моих коллективов в том, что в наших шоу эти жанры упаковываются вместе, а она может это делать одна. Эммануэль много занимается: есть программа музыкального училища, где она многое получает. Я ей дал хорошего педагога по теории музыки, по сольфеджио. Эти дисциплины сегодня недооценены, но необходимы для формирования музыканта. Какие планы? Это знают только она и Господь Бог, я стараюсь в это не вмешиваться. Если скажет: «Папа, что мне делать?», я дам совет. Если не будет спрашивать, то лезть не стану.

— За каким советом Эммануэль подходила к вам последний раз?

— Она любит просто подойти и показать свои песни. Дочь делает вид, что и сама все знает, но ей очень важно, что я на это отвечу. Поэтому я максимально деликатен, внимателен и сосредоточен, чтобы дать правильный совет: одно неловкое движение — и можно помешать правильному развитию таланта. Недавно Эммануэль написала и показала мне несколько песен. Я даже удивился, что она может так формировать современные тексты — закладывать в них мысли продвинутой молодежи. Она как маленький Макаревич — опережает время в своих ощущениях.

— Понятно, что ваш ребенок воспитывался на хорошей музыке. Слушает ли она модную у многих девочек ее возраста музыку: того же Егора Крида, Моргенштерна или Билли Айлиш?

— Эмма меломан, любит разную музыку в зависимости от настроения, старое или новое, не важно — слушает и рок, и классику, и старый металл, и оперные композиции, и Майкла Джексона, и Queen. Эммануэль более разносторонняя, но ей никуда не деться от современных тенденций, которые я, кстати, не осуждаю — там много очень толкового. Матерщину и пошлость я не понимаю и намекаю, что я против. Что касается интереса к Моргенштерну, то я, как ни странно, много хорошего вижу в его творчестве. И мне очень нравится Билли Айлиш — отличный ориентир и незаурядное явление в мире творческого шоу-бизнеса. Дочь умеет отличать музыкальную банальность и пошлятину и брать лучшее из любых направлений музыки.

— Но копировать она ничего не хочет — ищет себя в музыке?

— Хотя она ничего и не хочет копировать, но это в принципе невозможно. Если музыканту что-то нравится, то невозможно, чтобы это как-то не просачивалось в его собственное творчество. Успех часто формируется на плечах предыдущих поколений. Если бы не Гайдн, то не было бы Моцарта и Бетховена, если бы не Чайковский — не было бы Рахманинова. Это нормально.

— Расскажите о ваших дочках Беате, Наталье, Сарине и внуках. Чем они занимаются, какие профессии они выбрали?

— Моей младшей дочери Беате 12 лет, и она пока в поиске — быть ей актрисой, музыкантом или выбрать какую-то еще профессию. По моему пониманию, ребенок должен попробовать максимальное количество занятий: идти разными дорогами, чтобы понять, какая твоя. Вот это про Беату. У нее максимально насыщенный график: помимо того, что дочь учится в Кембриджской интернациональной школе, у нее еще теннис, театр, вокал, уроки музыки.

Старшая дочь Наталья — мой зам по внутренней политике, помогает грамотно выстроить работу офиса. В свое время я не дал ей возможности стать музыкантом. И об этом не жалею, потому что если ты Моцарт от природы, то ты станешь великим. А если у тебя просто есть способности, то это не обязательно превращать в профессию. Наталья поет для себя и для своих детей. Она юрист, а теперь еще и блогер — увлеклась этим занятием. Недавно дочь рассказала мне, что планирует получить режиссерское образование.

Но больше всего сил и времени она отдает своим детям — моим внукам Ване и Леночке. Видимо, так реализует недополученную материнскую любовь в своем детстве (первая жена народного артиста погибла в автокатастрофе, когда Наташе было 5 лет; Михаил воспитывал дочь сам, а потом вместе с супругой Лианой. — Авт.). Ване 8 лет, он занимается пением, четыре раза в неделю тренируется в детской футбольной академии ЦСКА. Несмотря на то что я неплохо играю в настольный теннис, внук меня уже обыгрывает, хотя только начал заниматься. Спортивный парень растет. Леночка очень пластичная, грациозная, занимается художественной гимнастикой, танцами.

Моя дочь Сарина родила чуть больше года назад. Нашу внучку зовут Эстер. Сарина занимается вместе с мужем ресторанной деятельностью — старается, чтобы люди могли в их заведениях еще и отдыхать, образовываться, получать интересную и важную информацию. Она возглавляет PR и отдел маркетинга ресторанного холдинга GG group, помогает мне в работе с коллективами. Сарина — социальный человек, волонтер: обеспокоена судьбой родины, все время думает, что бы такого хорошего сделать, кому и как помочь. У Сарины очень доброе сердце и много хороших человеческих качеств. Как и у всех моих детей.

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