«Непростое время»: Михаил Турецкий дал первые комментарии о происходящем в мире

По словам музыканта, сейчас точно не для развлекательных мероприятий.

Музыкант Михаил Турецкий в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» дал первые комментарии о происходящих в мире событиях. На 17 апреля у него запланирован большой концерт в Кремле, посвященный его юбилею.

«Я сначала думал вот концерт, непростое время. Точно не совсем для развлекательных мероприятий, а юбилей у нас, как правило, развлекательное мероприятие в народном сознании. Хотя я всегда говорил, что юбилей – это катастрофа с оттенком праздника. Это шутка, но тем не менее. Доля правды в ней есть. Юбилей люди тяжело переживают». Михаил Турецкий

Как отметил Михаил Турецкий, репертуар его концертов позволяет увести все в плоскость благодарностей, а не веселья.

«Благодарности стране, учителям, публике, Москве, семье. Ну то есть в этом плане у нас патриотическая программа. Все это уводит в нормальную плоскость. С дочкой спою песню «Мы эхо друг друга», буду петь с Лепсом «Я счастливый как никто», — заявил Михаил Турецкий.

Напомним, что 12 апреля Михаилу Турецкому исполнится 60 лет. Музыкант – народный артист России.

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