«Я прямо хохотал!»: Федор Лавров – о тайнах закулисья сериала «Проект «Анна Николаевна»

Актер рассказал Teleprogramma.pro, почему соглашается участвовать далеко не во всех проектах.

4 апреля в эфире ТНТ зрители увидят новый сезон оригинального сериала Кинопоиска «Проект «Анна Николаевна».

Это история про девушку-андроида, которая стоит на страже закона. На этот раз события разворачиваются в Москве, куда переводят всю компанию доблестных стражей порядка.

Teleprogramma.pro узнала у Федора Лаврова, как проходили съемки нового сезона, чем он будет принципиально отличаться от предыдущих и что осталось за кадром.

— Чего ждать зрителю от нового сезона популярного сериала?

— Главное отличие второго сезона сериала «Проект «Анна Николаевна» в том, что герои попадают в столицу нашей родины – город Москву! Все они вынуждены выживать, совершать поступки и подвиги. Ну и мой герой тоже будет пытаться адаптироваться ко всему этому и искать свое счастье.

— Где проходили съемки? Что осталось за кадром?

— Съемки второго сезона проходили в основном в Москве, что не удивительно. А что осталось за кадром, то осталось за кадром (смеется). Мне сложно сказать, что конкретно, разве что сама атмосфера съемок, но ее мы постарались передать зрителю! А, вот, помню, был очень смешной момент, когда нам нужно было снять один трюк. Главная героиня сериала к моменту съемок уже покинула съемочную площадку, а без нее сцена бы не удалась. В итоге нужно было оперативно найти выход из этой ситуации, и тогда мы решили нарядить режиссера в главную героиню и снимали эту сцену в таких обстоятельствах. Это было очень смешно, я прямо хохотал!

— Насколько нам известно, в сериале появится новая героиня. А каких еще сюрпризов ждать зрителям?

— Появится, конечно, новая героиня, но зачем я вам буду рассказывать все сюрпризы второго сезона? Это, знаете ли, спойлеры! А здесь надо смотреть. Зрители увидят, как будут меняться отношения между людьми, как изменятся взгляды на мир у героев сериала, а так же, как они придут к финалу этой истории и что каждый из персонажей решит для себя.

— Вы очень активно работаете, все успеваете или приходится отказываться от некоторых проектов?

— Честно говоря, вроде бы я все успеваю. Хотя, конечно, есть какие-то обстоятельства, при которых встает выбор. Не сказать, что я как-то сильно страдаю от этого, потому что мое от меня не уходит.

— Как выбираете проект, в каком вы будете работать, а в котором нет?

— Я все-таки стараюсь всегда выбирать по сердцу. В первую очередь, свою работу, потому что для меня это важно. И всегда делаю выбор в пользу того, где у меня есть какой-то душевный отклик.

— Как вы сейчас проводите свободное время, и есть ли оно у вас вообще? Много ли съемочных процессов и какую часть жизни кино занимает в вашей жизни?

— Свое свободное время я посвящаю детям. Они растут и мне так интересно за этим наблюдать! А еще сейчас я занят в одном театральном проекте, поэтому какие-то киносъемки хоть и продолжаются, но я сейчас «расчистил» свои ближайшие полтора месяца для того, чтобы погрузиться в работу в театре. Посмотрим, что из этого выйдет, потому что, надо признать, я соскучился!

Смотрите второй сезон сериала «Проект «Анна Николаевна» с 4 апреля на телеканале ТНТ.

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