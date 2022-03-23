Шеф-повар шоу «ПроСТО кухня» Александр Белькович — о детях, отношениях с женой и любимых рецептах

Шоу «ПроСТО кухня» идет на СТС пять лет. Для любого проекта это очень внушительный срок, который лучше любых рейтингов показывает, что зритель любит и с удовольствие смотрит шоу.

Все это время у руля телекухни стоит Александр Белькович — ресторатор и телеведущий, автор кулинарных книг и блогер. Каждую субботу в шоу «ПроСТО кухня» он делится со страной рецептами простой доступной кухни с авторской доработкой.

Teleprogramma.pro узнала у шеф-повара, какая рубрика его самая любимая, а еще мы расспросили про личное. Ведь жизнь гуру кухни интересна не только среди кастрюль и ножей.

Любимые «6 минут»

— В этом году вы отметили пятилетие шоу СТС «ПроСТО кухня». Как программа менялась и будет меняться, чтобы стать еще актуальнее?

— Вся наша команда, которая с самого начала работала над шоу, стала профессиональнее. Сама картинка поменялась, теперь интереснее. Основная цель все та же: готовить классные ресторанные блюда в рамках бюджета. Это осталось главным стержнем программы.

— Как менялись рубрики?

— В каждом сезоне что-то убираем, а что-то добавляем. Например, рубрика «Картошка» — одна из самых популярных. В нашей стране все любят картошку, из которой столько шикарных блюд можно приготовить (улыбается). В этот раз сделали еще выездную рубрику. Часто люди задаются вопросами, как правильно выбрать мясо или рыбу. Так вот теперь в магазине, прямо на месте, я показываю и рассказываю, на что обращать внимание, какие виды рыбы или мяса бывают, как ориентироваться по ценам.

Недавно были креветки: какие они бывают, какие дороже или дешевле, где какие производятся. Скоро подскажем, как запастись продуктовой корзиной на неделю, чтобы хватило на семью из четырех человек. При этом сэкономить деньги, и чтобы ничего не испортилось в процессе хранения. Это сейчас особенно актуально.

— Какую рубрику особенно любите?

— Мне нравится «6 минут», когда в реальном времени устраиваешь себе такой классный челлендж: нужно успеть приготовить блюдо всего за шесть минут, при этом что-то красиво рассказывать (улыбается.) Эту рубрику снимает всего одна камера, совсем нет монтажа.

Бывало, конечно, задерживался, но часто готовил и быстрее, чем за шесть минут. Мне нравится, что это динамично, сразу адреналинчик появляется (улыбается).

— Каких рецептов, на ваш взгляд, ждут зрители?

— Мы часто готовим по заявкам телезрителей. Мне могут написать: «Саша, сделай вкусный гороховый суп», «Покажи, как приготовить курицу, но не банально, а празднично».

Мы выбираем заявки, которые повторяются, понимаем, что есть спрос. А когда появляется интересный запрос, думаем: «О! Неужели за одиннадцать сезонов еще не делали?».

Главное — детали

— Сейчас как никогда важно говорить добрые и приятные слова близким. Часто ли вы делаете комплименты жене Ольге?

— Конечно, я своей жене делаю комплименты. Хотя, возможно, она бы хотела их слышать чаще. Но я не упускаю случая как-то ее удивить или внезапно сделать сюрприз. Мы вместе больше пятнадцати лет, и букетно-конфетный период давно закончился.

Но мы всегда друг друга поддерживаем и не забываем удивлять. Оля также научилась намекать мне. Например, недавно сказала, что хочет крестик.

— У вас всегда получается считывать намеки?

— Стараюсь. Оля не транжира, редко о чем-то просит, поэтому если она о чем-то где-то промолвится, то я сразу фиксирую это. В итоге на Новый год подарил ей крестик с бриллиантиками. Она тогда удивилась: «Откуда ты узнал, что я именно такой хотела?»

Конечно, стараюсь почаще такие сюрпризы делать. Накануне 14 февраля Оля вскользь в разговоре призналась, что ей нужны туфли, ведь уже скоро весна. Я услышал это и купил туфли и сумку. Она опять открыла коробку и удивилась: «А как ты узнал, что я хотела туфли?»

Тонкости воспитания

— Вы воспитываете двух детей. Дочь и сын ладят между собой?

— У них сейчас такой возраст, что дружба пока не получается. У меня была ровно такая же разница со старшей сестрой, как и у моих детей сейчас, поэтому все эти противостояния понимаю. При этом сын и дочь, конечно, очень любят друг друга, потому что мы их воспитываем в любви.

Иногда они что-то делают вместе, прям не разлей вода, обнимаются и целуются, а иногда как кошка с собакой. Эрнест еще маленький, постоянно мешает Изабелле, капризничать начинает, топать ногами, характер тоже проявляется.

— Как с супругой реагируете на капризы?

— Мы стараемся держать баланс, мудро объяснять важные вещи. Иногда бывают серьезные разговоры, но какую-то суперстрогость никогда не применяем. Всегда все проговариваем, все в любви и на позитиве. Например, позвонила жена и рассказала, что забрала сына из садика пораньше, потому что он разбил губу мальчику.

Я прихожу, Эрнест голову опустил, рассказывает свою версию случившегося. И я его понимаю, он с характером. Папа у него тоже активный. Так что любовь и доброта в нашей семье на первом месте, мы обучаем наших детей самым важным ценностям. Как и у всех, конечно, случается разное. Но это нормально, это жизнь.

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