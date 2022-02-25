«Отъедешь от Москвы, а где-то до сих пор 90-е»: Владимир Сычев про сериал «Ресторан по понятиям», лихих временах и 8 Марта

Актер поделился с Teleprogramma.pro, какие роли он мечтает играть и почему ему все чаще достаются герои из лихих 90-х.

Сериал «Ресторан по понятиям» многие успели посмотреть и оценить до того, как он вышел на ТНТ. До этого проект был показан на видеоплатформе и сумел найти своих ценителей.

История о том, как четверо друзей, отчаявшись найти работу после выхода из тюрьмы, решаются на последнее дело — обчистить банк и на эти деньги жить всю оставшуюся жизнь.

Вор Шустрый, альфонс-мошенник Кощей, хулиган и любитель драк Кувалда, наивный и туповатый похититель домашних животных Килька открывают ресторан по соседству от банка и начинают рыть в подсобке ход к хранилищу с деньгами. Но неожиданно им приходится корректировать свои планы.

Teleprogramma.pro поговорила с исполнителем одной из главных ролей, актером Владимиром Сычевым. Мы узнали, почему сериал снимали в рекордно сжатые сроки, почему актеру предлагают играть исключительно брутальных мужчин и чем он порадует жену и дочек на 8 Марта.

– «Ресторан по понятиям» — сериал о преступниках, которые по воле случая создают успешный ресторанный бизнес. Кто ваш герой, какой он?

– Понятно, что все они — люди одного круга и понятий, но при этом они друзья. И мы по ходу сериала узнаем, что дружба для них — самое важное, они вместе не только по каким-то криминальным вещам. Да, собрались на этой почве, но стали сплоченным, дружным коллективом, начали получать удовольствие от того, что можно жить честно, и от того, что их связывают человеческие отношения.

– Где проходили съемки, как долго работали над сериалом?

– Сериал был снят в достаточно сжатые сроки. У меня был опыт съемок с большой выработкой, но тут все было по-другому. Продюсеры и режиссеры сделали ставку на профессионализм актеров, никому ничего объяснять не надо, все были готовы. Да, возможно, некоторые сцены хотелось сделать побольше, послаще и повкуснее, но работали в текущих условиях.

Сам ресторан построили в павильонах киностудии «Амедиа», там у нас было несколько сцен в разных местах. Это было удобно, все было под боком, никуда ездить не нужно. С Вовой Вдовиченковым мы еще с «Бумера» знакомы, потом был ряд совместных проектов.

С Димой Дюжевым у нас тоже был проект, где мы друзей-пожарных играли, с Ваней Кокориным недавно познакомились. Все было комфортно, никаких неожиданностей, неприятностей.

– Чем вас зацепил сценарий? Понравился ли конечный результат?

– Мы снимали проект для платформы, и очень здорово, что показывают его по ТНТ. Это меня порадовало. Я смотрю далеко не все проекты, в которых играю. А «Ресторан по понятиям» я «проглотил» сразу: до двух часов ночи сидел. Мне очень понравилось!

Надеюсь, что и зрителям тоже понравится. Там есть острые шуточки, но нет чернухи, пошлятины. Это где-то правдивая история, где-то даже романтическая, там есть линия у героя Вовы Вдовиченкова. Мне сериал очень зашел, могу сказать, что он душевный и интересный. С удовольствием сделаем второй сезон, если он будет.

– Вы часто играете крутых парней. В жизни вам этот образ близок? Какой на самом деле Владимир Сычев?

– Крутых парней часто приходится играть, потом что на самом деле я тоже крутой. (Улыбается.) Так сказать, прошел школу улиц. Каждого своего персонажа хочется максимально приблизить к себе, чтобы его полюбить. Персонаж «Ресторана по понятиям» — не исключение. Он стал мне близок, этого героя я точно полюбил!

– Зритель часто видит вас в подобных образах, а не хотели бы попробовать себя в другом амплуа?

– Мне бы хотелось сыграть в каком-то большом историческим проекте а-ля «Храброе сердце» или «Гладиатор». Вот прямо героя, мужественного воина! Те роли, которые мне предлагают сейчас, тоже мужественные, тоже брутальные, тоже «по понятиям», но вот если все это перенести в другое место…

Вот у меня выстрелила криминальная комедия «Бабло», потом был «Физрук», и образ как-то прилип. Все предложения пошли в эту сторону: комедийные и криминальные.

А драмы мне тоже хотелось бы, вот сейчас заканчиваем работу над проектом «Начать сначала» — это спортивная драма про регбийного тренера, где я сыграл главную роль. И мне хочется разбавлять! Мне нравятся персонажи, которых мне предлагают, но хочется играть разных героев.

Кстати говоря, с Сариком Андреасяном, продюсером «Ресторана по понятиям», я работал на четырех проектах, и все персонажи были разные, за что я ему и благодарен.

В фильме «Рынок шкур» явно будет взрыв, правда, пока не понятно, в какую сторону, ведь история скандальная. Но таких редких негодяев я раньше и близко не играл. И вот такого персонажа приблизить к себе и полюбить — это уже вряд ли.

– «Ресторан по понятиям» напоминает нам о лихих 90-х. Чем вам запомнилось то время? Поведение кинобандитов похоже на то, что было в реальной жизни?

– В любом случае это кино, мы же не выдаем его за реальность. Но у нас полстраны через это прошло, да и сейчас отъедешь от Москвы, где-то до сих пор девяностые. Я-то их прошел, и слава Богу, что занимаюсь тем, чем занимаюсь сейчас.

В моей молодости, к счастью, были и спорт, и кино. Стипендии не хватало, приходилось с друзьями ходить и как-то двигаться.

– Недавно прошло 23 Февраля, впереди — 8 Марта. Как эти праздники проходят в вашей семье? Как выбираете подарки друг другу?

– На 8 Марта я в этот раз подготовил хорошие подарки. Они не всегда бывают дорогими в материальном плане, но в этот раз купил жене кольцо с камнем. Единственное, что немного изменило мои планы, — это съемка. Но сам факт — присесть, поздравить, приехать, даже если занят на работе, вручить девчонкам цветы и подарки — это обязательно.

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