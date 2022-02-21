«Ресторан по понятиям»: популярный некогда певец Кай Метов появится в сериале на ТНТ

В этот понедельник, 21 февраля, на ТНТ начнется показ комедийного сериала «Ресторан по понятием». Стартует проект на канале с демонстрации сразу трех серий.

Стоит отметить, что «Ресторан по понятиям» — один из главных комедийных сериалов уходящей зимы и настоящий хит онлайн-кинотеатра Premier.

Главные роли в фильме сыграли Дмитрий Дюжев, Владимир Вдовиченков, Владимир Сычев и Иван Кокорин.

Появится в сериале и популярный некогда исполнитель Кай Метов.

В центре сюжета истории четырех преступников — вора со стажем Шустрого, альфонса-мошенника Кощея, заядлого хулигана-драчуна Кувалды и наивного и тупого похитителя домашних животных Кильки.

Они познакомились друг с другом в местах не столь отдаленных, но теперь страстно мечтают навсегда покончить с миром криминала, правда, ради этого друзья хотят совершить еще одно преступление. Четверка намеревается ограбить банк, чтобы обеспечить себя на всю жизнь. Ради этой цели они открывают ресторан рядом с финансовым учреждением, но неожиданно тюремная кухня и хамское обслуживание становятся очень популярными у посетителей.

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