«Расплакалась после выступления Валиевой»: Маргарита Аброськина — о подругах, жестком характере и избирательности в работе

Третьего марта в прокате стартует фильм Натальи Кончаловской «Первый снег». Зрителей ждет настоящая драма о взрослении и пути к свободе от постоянного контроля. А 23 февраля состоится закрытая премьера картины. Telepogramma.pro поговорила с актрисой Маргаритой Аброськиной о новом проекте. Она играет молодую девушку Машу и признается, что это полностью ее персонаж.

— Маргарита, расскажите про фильм «Первый снег». Что за картина, почему нужно смотреть, о чем эта история?

— Это история о взросления. Чаще всего это происходит после выпуска из института, институт всe же похож на школу. У тебя все равно есть какие-то рамки, которые тебе устанавливают преподаватели, есть правила. Особенно если ты живешь с родителям, так вообще почти ничего не меняется.

А после выпуска попадаешь во взрослую жизнь, где сама ищешь работу, сама начинаешь строить свою семью. И чаще всего все мечты разбиваются. Мечты об идеальных отношениях, как в сказке, об идеальной работе. Возникает вопрос, а что я на самом деле хочу. В общем, фильм о поиске себя.

— Как долго работали над проектом, где велись съемки?

— Фильм должен был запуститься осенью 2019 года, но из-за пандемии все перенеслось на год вперед.

Снимали в течении полугода, приходилось переносить работу из-за болезней.

Все действие происходило в Москве, были съемки в МГИМО. Там работали когда настоящие студенты ушли на удаленку. Нам посчастливилось спокойно снимать в коридорах и аудиториях.

— Кто ваша героиня, какая она?

— Она человек с тонкой душевной организацией. Я после съемок не видела, что получилось. Пойду на премьеру и оценю свой персонаж во всей красе.

Ее зовут Маша. Она очень хорошо разбирается в модных сейчас ретритах, в гармонии, в защите окружающей среды, но совсем не разбирается в себе. Местами очень инфантильная, но на самом деле с израненной душой. Ей хотелось, чтобы все было как в сказке, но так не бывает. Маша не хочет мириться с тем, что есть. Ей хочется большего. В первую очередь большой любви.

— А вы с ней похожи?

— Мы вообще не похожи, но в караоке поем одни и те же песни и обе любим собак. В школе и институте я как и Маша говорила со своей собакой, когда мне было плохо. Просто обнимала ее и рассказывала о том, что меня тревожит, плакала, а она вылизывала мне слезы. И мне тоже всегда хочется большего, особенно в профессии.

— Какая Маргарита Аброськина в реальной жизни?

— Я целеустремленная, а местами бываю жесткой. У меня спортивный характер, с которым я стараюсь бороться. Хочется, чтобы был баланс, нужно развивать в себе нежность, мягкость. Вообще, я не люблю говорить про себя, вот такая я. Но обожаю говорить про своих персонажей, которых я играю.

— Как реагируете когда к вам подходят на улице поклонники?

— Отлично! Могу пообщаться если есть время. Обожаю свою фан-группу. Нравится, что они любят и интересуются моим творчеством, часто делают какие-то видео нарезки из фильмов, сериалов, рассказывают о своих впечатлениях и эмоциях, которые у них вызывают мои героини.

— В детстве вы занимались гимнастикой. А сегодня, когда смотрите трансляции с Олимпиад и чемпионатов, нет сожаления, что оставили большой спорт?

— Честно? Есть. Но только когда смотрю художественную гимнастику или фигурное катание. Я обожала соревнования и сейчас, когда болею, переживаю эмоции будто я сама выступаю. Но потом это чувство быстро проходит.

— Следили за новостями из Пекина?

— Конечно! Не все удавалось посмотреть, но новости читала каждый день.

Смотрела лыжные гонки, мужскую эстафету. Очень сильно болела и безумно рада золотой медали!

И конечно, фигурное катание. Расплакалась, после выступления Валиевой. Она такая чувственная, талантливая девочка, за которой наблюдаешь с открытым ртом, хочется, чтобы спортсменов не вмешивали в какие-то взрослые игры, очень жаль, что так случилось. Надеюсь, она еще покажет свое мастерство на следующей Олимпиаде.

Обожаю Трусову за ее дерзость, ее эмоциональность и честность, открытость в проявлении чувств. Она сделала невозможное и утерла нос всему миру. И конечно, безумно рада золотой медали Щербаковой! Хочется сказать ей спасибо за ее выступление и победу! Девочки фантастические!

— Говорят, что у красивых женщин не бывает подруг. Как у вас обстоят дела с этим вопросом? Есть ли у вас подруги и не бывает конкуренции в актерской среде?

— У меня есть подруги. Все очень разные, мудрые, красивые и внешне и внутреннее. И всегда поддерживают меня. И в профессии и в других вопросах. С актрисами дружу и мы помогаем друг друга в профессии. Помимо актрис есть подруги из других сфер. Например, с Лерой, она живет в Самаре, мы дружим уже около 17 лет. Расстояние вообще не мешает, она психолог.

Есть еще одна Лера, она из Питера, стала мне очень близкой, когда я там жила. работает директором фитнесс-клуба Пожалуй, моя самая близкая подруга Настя, она работает в пиаре, а еще сертифицированный нутрициолог.

В целом я люблю знакомится с людьми из разных профессий. Это очень интересно, но для дружбы не имеет значение где работает человек и чем он занимается.

— А что касается личной жизни: на нее остается время?

— Да, на личную жизнь время находила всегда, даже если была очень большая занятость. Сейчас очень избирательна в выборе проектов, поэтому времени стало больше и на развитие и на личную жизнь.

— Про эту часть вашей биографии мало говорят. У вас есть любимый мужчина?

— Это хорошо, что мало говорят. Лучше обсуждать работы, роли. Пусть люди ассоциируют меня с моими героинями, а не с историями из моей личной жизни.

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