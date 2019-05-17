Интервью Маргарита Аброськина о съемках в сериале «Толя Робот»: «Моя героиня смотрит на мир через розовые очки »
Интервью

Маргарита Аброськина о съемках в сериале «Толя Робот»: «Моя героиня смотрит на мир через розовые очки »

Елена Сергеева

Актриса нового комедийного сериала, премьера которого состоится 20 мая на телеканала ТНТ, поделилась с сайтом Teleprogramma.pro самыми интересными моментами работы над проектом.

Маргарита Аброськина – молодая актриса, которая успела, тем не менее, поработать во многих проектах: она выходит на сцену в Александринском театре, живет между Питером и Москвой и старается улететь в отпуск, как только появляются два-три свободных дня.

Совсем скоро Маргариту можно будет увидеть в новом комедийном сериале «Толя Робот», который стартует 20 мая на ТНТ. В этом фильме она играет главную женскую роль.

О том, как проходили съемки, чего ждать зрителю и, конечно же, о себе девушка рассказала порталу Teleprogramma.pro.

–Маргарита, найти в Сети какую-то информацию о вас оказалось очень сложно. Мы знаем, что вы – актриса Александринского театра в Санкт-Петербурге. А еще то, что активно снимаетесь в кино. Расскажите, что вам ближе: театр или кино?

Сейчас я больше работаю в кино. Каждый день для меня особенный, важный. Это реальность, которую я люблю. Я могу встать в любое время дня и ночи, рабочий день проходит на одном дыхании.

Театр для меня это волшебный мир. В театре я работала с большими мастерами (В.В. Фокин, А. Жолдак и А. Виднянский), в работе с которыми я профессионально росту. Александринский театр фантастически красивый, выходить на историческую сцену большое везение.

– Расскажите о себе, как вы стали актрисой?

В детстве я хотела стать либо олимпийской чемпионкой, либо голливудской звездой. Художественной гимнастикой я занималась профессионально в сборной России и шла правильной дорогой к своей мечте.

Но потом вектор поменялся, и я поступила в балетную академию при Большом театре. И все же балериной в будущем я себя не видела, поэтому, отучившись там 5 лет, вполне очевидным было пойти в театральную школу и готовиться к поступлению в театральный институт.

Актриса сериала "Толя Робот" призналась, что похожа со своей героиней Машей
Актриса сериала «Толя Робот» призналась, что похожа на свою героиню Машу. ФОТО: предоставлено телеканалом «ТНТ»

– Совсем скоро на ТНТ выходит комедия «Толя Робот». Поделитесь впечатлением о работе. Кто вас больше всего поразил на съемочной площадке?

Над сериалом «Толя Робот» работала фантастическая команда. Мне бы хотелось рассказать про каждого человека, но это будет уже не статья, а отдельный журнал (смеется).

Скажу о главном человеке на площадке это режиссёр Алексей Нужный. Я ему полностью доверяю. Он полностью видит персонаж.

Я думаю, что, выходя на площадку, он уже ответил для себя на все вопросы и знает картину целиком. Я знаю, что он поведёт меня за собой в работе, и я буду довольна результатом, но в то же время ему важно, как я вижу, что я думаю.

Мы много разговаривали, репетировали. Мне бы хотелось с ним ещё поработать.

– Где проходили съемки? Какие эпизоды были самыми сложными?

Съемки проходили в Москве, в Красногорске, в Московской области. Не могу сказать, что были особенно сложные эпизоды. Работа шла глубокая, подробная. Даже над сценами, которые вызывали вопросы, работать было в удовольствие. Самая легкая сцена была, где я лежала в кровати и спала.

– У вас главная женская роль. Как долго пришлось «родниться» со своим персонажем? Похожи ли вы в жизни с Машей?

Мы с Машей творческие люди. Мы одинаково серьезно и трепетно относимся к своему любимому делу (я к актерству, Маша к пению). Мне, как и Маше, нравятся простые, добрые, дельные и жизнерадостные люди. Я, как и Маша, люблю позитив! Мы за то, чтобы было больше улыбок, смеха и радости! Мы не любим страдать.

– Забегая вперед: ваша героиня ответит взаимностью главному герою, парню Толе?

Не люблю забегать вперёд. Машу ждёт много испытаний. Главное ее испытание – это  перебороть свой страх.

– Маша планирует перебраться в столицу, оставит ли она свой родной город?

Маша мечтатель. Моя героиня иногда смотрит на мир через розовые очки. Поэтому ее первоначальные планы немного не совпадают с реальностью.

– Судя по всему, вам приходится жить между Санкт-Петербургом и Москвой. Какой из городов вам ближе?

Я родилась в Москве, коренная москвичка. И жила в Москве до 21 года. В Санкт-Петербурге я была в детстве дней 5. И когда поехала туда поступать в театр, видела этот город как-будто впервые. У меня там никого не было. Я просто поняла, что я хочу попробовать там жить.

В Москва у меня родовое гнездо. А Питер дом, мой, который я, образно говоря, сама для себя выстроила.

– Работы кого из коллег вас вдохновляют, служат примером для подражания, определенным мерилом? С кем бы хотели оказаться на одной площадке/сцене?

Мне бы хотелось посмотреть, как работает Дэниэл Дэй-Льюис. Обожаю работы Леонардо Ди Каприо. Любимый актёр из современных это, наверное, Эдди Рэдмейн.

«Толя робот» — это комедия. И не просто, а вдохновляющая комедия о любви». Один звездный состав чего стоит
«Толя робот» — это комедия. И не просто, а вдохновляющая комедия о любви». Один звездный состав чего стоит. ФОТО: предоставлено телеканалом «ТНТ»

– Совсем скоро лето – горячая пора для отпусков. Актеры тоже стараются взять отпуск летом? Где будете отдыхать?

Я давно не выезжала в полноценный отпуск. У меня кратковременные поездки. Если я понимаю, что ближайшие дня три у меня свободны, я сразу смотрю, куда могу поехать.

Отдых у меня спонтанный, один раз я вечером решила уехать куда-нибудь, сразу нашла билет и рано утром улетела. И обратный билет покупаю только тогда, когда понимаю, что мне точно на следующий день нужно быть в Москве/Питере.

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Маргарита Аброськина о съемках в сериале «Толя Робот»: «Моя героиня смотрит на мир через розовые очки »
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