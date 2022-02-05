Звезда сериала «Девушки с Макаровым» Сергей Астахов: «После 50 время побежало быстрее»

Актер - о преимуществах своего возраста и о том, почему он иногда отказывается от ролей.

Прекрасно известный зрителям Сергей Астахов уже давно вышел на такой уровень, когда может позволить себе не сниматься в каждом встречном проекте. Он играет в театре, работает в сериалах и кино, но в режиме энергосбережения. Признает сам: кино — дело молодых, да и вкус к жизни вне профессии с годами обострился.

Однако в сериале «Девушки с Макаровым» (ТНТ) актер уже второй сезон подряд изящно воплощает образ глуповатого начальника ОВД Виталия Саламатина. Зачем ему это нужно, как обрести гармонию и грамотно настроить баланс «работа — дом», Сергей рассказал «Телепрограмме».

— Во втором сезоне сериала «Девушки с Макаровым» ваш герой намерен меняться? Или останется таким же, скажем интеллигентно, монолитом.

— Это абсолютно комедийный персонаж, который не будет меняться. Его все устраивает, он из-за своей монолитности никак не пострадал. Меняются ситуации, в которые Саламатин попадает. Обаятельный, смешной, но не очень далекий — такой глуповатый герой, от которого больше страдают другие, нежели он сам.

— Слегка гоголевский.

— Да, я бы сравнил с Городничим из «Ревизора». Такие люди есть в любой профессии. И в вашей редакции наверняка (смеется).

— Вы придавали ему черты характера или повадки полицейских, с которыми приходилось сталкиваться в повседневной жизни?

— Наоборот, сотрудники МВД, которых я встречал, всегда выгодно отличались: были куда профессиональнее и умнее, чем все думают. Мне в жизни всегда помогали по долгу службы, за что и благодарен им.

— На вас лично сильно повлияла военная профессия родителей? Или вы были единственным и неповторимым ребенком и обошлось без армейской муштры?

— Кроме дисциплины и порядка у нас дома была масса приятных моментов, которые помогли мне сформировать характер. Ничего, кроме хорошего, родители мне не дали. Я сам служил в армии (в танковой дивизии под Нижним Новгородом) и с прищуром отношусь к деятелям, которые сегодня часто рассуждают, как нам обустроить Россию, но в армии не были. Все мы, служивые люди, коих легион, догадываемся, по какой причине они не служили. Но промолчим.

— Почему тогда не решились продолжать династию профессионально?

— Решил попробовать другую сферу. Ведь я, пока рос, видел, как служат, когда был с родителями. Сам служил. Поэтому захотелось чего-то нового — того, чем занимаюсь до сих пор.

«Непрофессионализм и высокомерие задевают»

— В театре Надежды Бабкиной в одном из спектаклей вы играете Черта. Мистицизм Гоголя не пугает вас, когда примеряете такие образы? Вдруг страшные проклятия навлечете.

— Помимо мистики Гоголь поднял такие пласты человеческих душ — страхов, фобий, пороков — и преподал их не в глубокомысленной и назидательной форме, не в виде манифеста или трактата, а с юмором, и вошел в историю мировой литературы по праву. Так мы стали видеть собственные негативные стороны и слабости, как в зеркале. Вот на это прежде всего обращаю внимание при работе над его персонажами. Мистика ни при чем, мы играем комедию.

— И не в первый раз. У вас одна из самых богатых творческих биографий в стране — под 120 фильмов, не считая спектаклей. На площадке, если видите, что молодой режиссер не соответствует заявленной квалификации, можете осадить? Или выполняете работу профессионально, смирившись с положением дел.

— Вот недавно репетировал спектакль и слегка, скажем, не понимал режиссера. Интуитивно чувствую: что-то не так. Мне казалось, то ли я отстал, то ли она делает что-то не то. Несколько репетиций ходил и не мог понять, в чем дело. Ведь я в театре уже 25 лет, сыграны сотни тысяч спектаклей, полсотни главных ролей. Пришлось уйти из проекта. А потом мне раскрыли глаза: наш режиссер — бывшая танцовщица, которая думает, что теперь режиссер.

— Вот это социальный лифт! Россия — страна возможностей.

— Да, и я обычно не гуглю, с кем придется работать. А как показал этот случай, надо бы: кто по образованию, кто по специальности, какой опыт. Просто чтобы не тратить время друг друга. Непрофессионализм и высокомерие, конечно, задевают.

— Вы поэтому обычно игнорируете сериалы?

— Нет-нет-нет. Во-первых, в связи с пандемией стало ощутимо меньше предложений. Во-вторых, за последнее время снялся в 5 — 7 сериалах, все они на подходе к эфиру. В-третьих, графики иногда не сходятся. А еще, если меня не очень устраивает (тяжело вздыхает), отказываюсь. Потому что ради чего попало прерывать семейный отдых не планирую. Жизнь — это не только мои амбиции, но и внимание к родным и близким. Когда человек говорит, что так сильно занят работой, будто не может найти времени на семью, — это лукавство.

Каждый выбирает сам, проводить время с детьми или сниматься. Не такая уж у актеров работа, чтобы пропадать постоянно. К тому же есть возможность не хвататься за все подряд. Иногда хочется, становится скучно, и могу даже пойти навстречу продюсерам, снизить гонорар — так захотелось поработать. Почему бы нет? Но у меня есть и собственные антрепризы, в которых участвую, что приносит хороший доход. Вот был период, когда надо было построить дом для дочери, так я работал под 200 спектаклей в год.

— Мощно.

— Да. И все-таки, поймите, кино по большому счету — дело молодых. Скакать в кадре и строить из себя юношу неинтересно. Есть роли отцов? Пойду. Так что отношусь к подбору ролей аккуратно, чтобы дети потом не спрашивали: «Папа, а как тебя зовут?»

«В голове стало чуть больше извилинок»

— Как часто в пропорции с работой вы проводите время с близкими?

— Не считал, но все довольны (смеется). Скажу так — за полтора года пандемии с супругой (Виктория Савкеева по совместительству трудится и директором артиста. — Авт.) не расставались ни на один день. Вообще! Буквально ни на один. Были гастроли, съемки, перелеты, отпуск, дача. Мы всегда были вместе. Дальше продолжать?

— Не стоит. Не устали от таких объемов любви?

— Конкретно сейчас, пока мы с вами говорим (по телефону. — Авт.), хожу и смотрю, куда протянуть маме в спальню кабель тока. А в это время Вика сидит и занимается моими гастрольными графиками. А потом мы пойдем кушать и снова будем вместе. Вот так всегда. Баланс. Жизнь нам подарила счастье. Не верил, но так бывает.

— В прошлом году вы отметили 50-летие. Именно это повлияло на отношение ко вкусу жизни вне профессии?

— Я понял, что время побежало быстрее. Понимаю, что мне за 50. Но и понимаю, что жизнь бывает гуманна к людям. Со временем притухают и желания, и силы, и эмоции, и нервы, и возможности. Все начинает гармонично затухать. Конечно, осознаю, что теперь я не такой, как в 30 лет. И в этом больше плюсов, пожалуй.

Слава богу, здоровье сильно не тревожит, а возможностей больше. В голове стало чуть больше извилинок, направляющих меня в верном направлении: а) получать больше удовольствия от жизни; б) жизнь много дала, пришло время отдавать; в) больше заботиться о родных и близких; г) иногда заботиться о своем покое, а не только о творческом возбуждении. И так далее. Конечно, люблю свою профессию и буду заниматься ей дальше. Долго. Мне повезло со зрителем: многие хорошо ко мне относятся.

— Дочь Маша часто советуется с вами?

— Я уже дошел до такого уровня, что Маша спрашивает совета (дочери актера 23 года, она оканчивает Щукинское театральное училище. — Авт.). Это хорошо. Возможно, в следующем сезоне, когда она окончит вуз, возьму ее работать в один из своих антрепризных проектов, и будем вместе играть на сцене. Наберется опыта, подзаработает денежек. Думаю, это нормально. Зритель сам выбирает, идти или нет. Мы за свежие и честные отношения с публикой. А так мы с дочкой тоже всегда вместе: вот прилетели из Дубая. Показал ей Эмираты — понравилось. Брали машину, катались вместе, смотрели.

— Вы упомянули каторжный труд для нового дома дочери. Удалось купить?

— Да, вот приобрел ей жилье поближе к нам. Теперь Маша на Истре в 700 метрах от меня. Видеться будем чаще!

— Идеальный отец, получается?

— Нет-нет, второй акт будет о негативных сторонах папы. Это тема для еще одного интервью (смеется). Ладно, пошел снег убирать, а то нас тут за городом завалило.

«Девушки с Макаровым-2»

Пн. — чт./20.00

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