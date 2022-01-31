Переезд и реальная беременность: главные героини сериала «Девушки с Макаровым» — о съемках, переменах и закадровых событиях

31 января на ТНТ долгожданная премьера – стартует второй сезон сериала «Девушки с Макаровым». Полюбившиеся зрителю молодые сотрудницы розыска снова в деле и их ждет немало испытаний: хитроумные преступники, начальник-самодур, личные ошибки и комичные просчеты.

Teleprogramma.pro поговорила с исполнительницами главных ролей — Владой Ермолаевой, Еленой Полянской, Валерий Астаповой — о том, как изменятся их героини и что примечательного осталось за кадром.

Влада Ермолаева и ее героиня Саша Попова

В первом сезоне зритель только знакомился с Сашей Поповой. Девушка она целеустремленная, напористая, но местами не самая сообразительная. За ее трансформацией, уверена, Влада, будет очень интересно наблюдать, ведь во втором сезоне, Саша изменит своему главному правилу «в любой непонятной ситуации бей обидчика в нос».

— Так какие же перемены ждут вашу героиню?

— Вдаваться в детали мне нельзя, но кое что скажу: она точно не выйдет замуж, у нее не появятся дети. Рановато ей еще. Зато случится вынужденный переезд и это потянет за собой череду очень смешных событий. В целом, этот сезон для нее станет переломным. Мне интересно, как зритель отреагирует на появление новой Саши.

— Кто для вас был источником вдохновения во время работы над проектом?

— На площадке лично для меня источником вдохновения был Паша Майков. На него смотреть наслаждение и учеба одновременно. Так как Паша умеет существовать в кадре — особое искусство.

Еще к нам присоединился Никита Тарасов. Было очень любопытно. Он разносторонний и разнохарактерный актер, я под впечатлением.

Приятно, что наш коллектив пополняется и прирастает новыми героями. Но наша неизменная четверка всегда в строю.

У еще у нас поменялся режиссер и второй сезон снимала Рада Новикова. Это совершенно новое прочтение, новый взгляд и новый опыт лично для меня.

— А поделитесь забавными случаями, которые остались за кадром?

— У нас было много смешных моментов. Как-то работали на натуре, сняли один кадр и вдруг в секунду опустился ливень. У нас 3 зонтика на всю группу. Все забились туда, стоим ждем. В какой-то момент раздается песня. Кто-то из ребят начинает петь и получился обоюдный концерт. Очень весело и душевно.

А в одной из серий Саша попадает в очередную авантюру, ее связали, бросили на пол. Но вместо кляпа в рот засунули яблоко. Эта сцена всех повеселила. Со стороны я напоминала не жертву, а поросенка, фаршированного яблоками».

Елена Полянская и ее героиня Олеся Верба

Глядя на Олесю Вербу сразу догадываешься, чего ждать от этой героини. В первом сезоне мы видим ее робкой, наивной, иногда слишком доверчивой. Она не разбирается в людях и боится сделать что-то не так. при этом почти на каждом шагу совершает ошибки

Елена Полянская уверена, что все проблемы ее персонажа от того, что Верба живет с мамой и находится под неусыпным контролем.

— Ваша героиня отображает целый спектр чувств, сложно было ее играть? Вы чем-то похожи с ней или совершено разные?

— В чем-то мы похожи с Вербой. Мне кажется у нас общая легкость, открытый взгляд. Она очень добрая и готова прийти на помощь в любой ситуации. Мне кажется, меня тоже так можно охарактеризовать.

Во втором сезоне Олеся остается такой же, но при этом она понимает необходимость внутренних изменений. Для этого даже прочитала книгу «Железная воля» и теперь хочет стать самостоятельным и ответственным за свою жизнь человеком.

Делает неуверенные шаги в этом направлении, даже порой отбивает атаки Макарова.

Плюс она меняется внешне. Мы с художником видоизменили ее костюмы. Если в первом сезоне было больше джинсов и свитеров, то теперь добавили платья, броши. Получился чуть-чуть романтический образ, добавилось ощущение поиска. Она подсознательно пытается найти мужа, отца ребенку. Но пока это девчачьи проявления, нежели осознанная женственность.

— Как сложились отношения с коллегами?

— Прекрасно! С девочками было очень легко работать, Паша Майков просто удивительный актер. Но наверно событием стала работа с Антоном Морозенко. Это наш продюсер, который придумал идею сериала. Раньше он работал в уголовном розыске и знает эту кухню изнутри, а потом воплотил идею сериала. Именно он отвечал за каждую деталь в нашем проекте. Помогал, советовал, подсказывал, но при этом совсем ненавязчиво, без нажима.

На шапке второго сезона он каждому человеку подарил книгу, но не рандомно, а по характеру. Если кто-то опаздывал, то сборник стихов Симонова «Жди меня, и я вернусь».

Мне, зная о моем увлечении выпечкой, книгу с названием «В – значит выпечка».

Очень большая удача работать с человеком, который любит свой проект и всей душой за него болеет.

— У актеров всегда много закадровых историй. У вас они со знаком плюс или минус?

— У меня с плюсом. Смеялись мы много и часто. Например, на площадке в некоторых сценах меня заменяла каскадер. Она была настолько на меня похожа, что даже девочки из нашей четверки нас путали.

А как-то раз водитель привез меня не на ту площадку. Высадил меня возле каравана (вереница машин), и уехал. Я смотрю и думаю: «о, все машины поменялись».

Захожу в вагончик и гримеры тоже новые! А оказалось, что это другая группа тоже снимает кино, водитель просто перепутал адреса. В итоге ему пришлось возвращаться за мной на чужую площадку.

Еще у нас был «церковный вагончик». Внутри почему-то стоял очень ощутимый запах ладана. Мы шутили: «или отпугивают нас или благословляют».

Валерия Астапова и ее героиня Катя Синицкая

Катя Синицкая — самая яркая героиня из всей четверки. Яркая в прямом смысле слова: летящие белые локоны, соблазнительные мини, глубокие декольте. Этой девушке явно есть, что показать миру.

Она предпочитает всегда выделяться и быть во всеоружии. Самовлюбленная, хитро манипулирует людьми и добивается многого благодаря женской хитрости…Но это не мешает влюбиться в ее непосредственность, целеустремленность, эксцентричность, детскую наивность и обычное желание любить и быть любимой.

— Что главное для вашей героини и может ли она измениться?

— Надо признать, что она не считает службу в полиции достойной. В отделение она пришла из жизни, где успех -это наличие состоятельного парня, брендовых вещей и дорогих ресторанов. Только в ходе работы она начинает гордиться своей службой.

Во втором сезоне Катя влюбляется в человека, который смог раскусить ее истинное нутро. Отношения с ним открывают Синицкую с других сторон. Она становится более сдержанной во внешнем виде и характере, старается лучше работать, все больше дорожит своей профессией и званием. Потому, что поистине влюбляется в свою новую жизнь, наполненную настоящими чувствами, дружбой, ответственностью. И лишенную клубов, дорогих машин и меркантильного прошлого.

— Мы знаем, что для вас съемки в этом проекте стали особенными. Это связано с важным событием?

— Безусловно. Они навсегда останутся в моей памяти, ведь за кадром я была в положении. Мы закончили снимать к моему шестому месяцу беременности. Это никак не сказывалась на сценарии, его исполнении и моей работоспособности.

— А как же погони, драки? Ведь в кадре вашей героине приходится все это делать.

— На физически сложные сцены драк или погонь на площадку вызывался дублер, но он так и не попал в кадр. Так как я сказала: «Как Синицкая бегает на каблуках, знаю только я, несите крем, я запихну свои ноги в ее туфли!»

В один из съемочных дней мы снимали сцену в УАЗике, в котором что-то сломалось и мне на ноги полилась горячая вода, режиссер была в шоке, но не столько от воды, сколько от того, что я доиграла сцену до конца.

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